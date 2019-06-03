Сашка

Денис Страхов Просмотров: 132 Комментарии: 1 +4 Вчера, 16:31 by

Сашка всегда, даже в младенчестве был очень щуплым. Темные, вечно растрепанные волосы свисали на оттопыренные уши, а на почти белом лице сияли большие, серо-голубые глаза. На эти летние каникулы мать вывезла мальчика из города в село к бабушке - подальше от отца, с которым разводилась, чтоб уберечь ребенка «от ненужных переживаний». Родители всегда думают, что знают, что лучше для их детей. Парень слонялся без дела, ведь все друзья остались в городе и, скорее всего, сейчас гоняли мяч по пыльному полю за домом, натягивали резину из велосипедной камеры на новенькие рогатки или мастерили оружие из палок для игры в войну. Сашке же в селе часто приходилось просто бродить по окрестностям без всякой цели.Он вышел на берег реки. Она неторопливо бежала, неся на своей поверхности солнечные блики и подобранные где-то опавшие листья, огибала песчаный мысок и скрывалась за поворотом. На противоположном берегу росли вытянутые островки кустарника среди редкой травы и несколько старых деревьев, которые уснули под лучами жаркого летнего солнца. В их шевелюрах перекликались непоседы–птицы отрывистыми, тревожными трелями, а у подножья стрекотали кузнечики. Ноги тонули в горячем песке, а в волосах путался и трепыхался ветерок. Сашка набрал в ладони зеленоватой воды, громко фыркая, окатил лицо и огляделся, было очень спокойно и тихо.По пути домой он путался ногами в паутине из трав и дурманящих луговых цветов. Забрался на ствол упавшего дерева, мертвого, но еще достаточно прочного. Балансируя длинной узловатой палкой как эквилибрист, прошел до середины и замер. Некогда сильная птица, нелепо повернув шею и вскинув крылья, смотрела своими помутневшими глазами на мальчика. Черви уже бороздили ее тело под смоляным, гладким оперением, птицу раздуло на жарком солнце, трупный запах ударял в нос.Сашка заинтересовался птицей, обошел ее, наклонился над тушкой. Его не пугал вид мертвого тела, даже, наоборот, завораживал. Своей палкой он попробовал перевернуть птицу, приподнял крыло, чтобы полюбоваться черным оперением, а потом со всего размаха ударил по вздувшемуся тельцу. Птицу разорвало как воздушный шарик, и вонючая жижа разлетелась во все стороны. Сашка отпрыгнул, выругался и размазал зловонную субстанцию по лицу. Ноги понесли его прочь от этого места. Он несколько раз падал, отряхивался на ходу, вставал и снова бежал, прочь от мутных глаз черной птицы. Домой.У дома он остановился, перевел дыхание, несколько раз с усилием качнул рычаг водяной колонки. Под холодной, кристально чистой водой хорошенько вымыл лицо и руки, отряхнулся еще раз и зализал назад волосы.- Санька, это ты? – поинтересовалась мама, не выходя из кухни, когда парень вбежал по крыльцу и хлопнул со всего размаха дверью.- Я, мам! - Он все еще продолжал вытирать лицо, казалось, что вся его одежда, руки, волосы, кожа провоняли смертью.Бабушка накрыла стол на кухне большой цветной скатертью, а мама расставила белые тарелки и поставила на плиту чайник. Из духовки появился ароматный яблочный пирог с хрустящей румяной корочкой. Сашка уселся за стол, подвинул к себе тарелку с огромным куском пирога, вдохнул его теплый, сладкий аромат и от удовольствия прикрыл глаза.- Каррр! - Сашке послышался крик вороны, той самой мертвой птицы, которую он нашел в лесу. Голова закружилась, все звуки поплыли, а комната растянулась, и бабушка с мамой отдалялись все дальше и дальше. Он почувствовал, как по спине побежали мурашки, волосы на руках встали дыбом, и холодная волна прошла по всему телу от макушки до пальчиков ног. Стало невыносимо холодно.- Санька, ты что застыл? Хватит мечтать! Ешь уже.Он вздрогнул и посмотрел по сторонам, сердце сильно стучало. Сознание начало возвращаться в мальчика, тепло разливалось по телу.- Чем это у нас так пахнет? - мама раздувала ноздри, чтоб определить источник неприятного запаха - Да нет, даже не пахнет, а воняет!Мальчик до вечера слонялся без дела, вечером он набрал под завязку горячую ванну с ароматной пеной, чтобы избавиться от вони и зуда во всем теле, которые его изводили весь день. Он погрузился в горячую воду, так что снаружи осталось только лицо. Руки и спина все так же сильно чесались, особенно на локтях, где кожа начала шелушится. Сашка приподнялся из воды и посмотрел на них в зеркало. Черные маслянистые пятнышки дорожкой протянулись от локтя до кисти, на другой руке было то же самое, он начал остервенело тереть кожу грубой мочалкой, но пятна не смывались. На плече несколько черных волосков пробивались из почерневшей кожи, Сашка взял мамину одноразовую бритву и несколько раз провел по волоскам. Крепко ухватился кончиками пальцев за такой же волосок на правом плече и резко потянул, в его руке оказался вовсе не волосок, а черное жесткое перо. По всему телу пробежали мурашки, он задыхался от страха, внутри все сжалось.- Нужно быстро вытираться и бежать к маме, рассказать ей, что что-то страшное происходит с моей кожей, - он потянулся за махровым полотенцем, не удержал равновесие и рухнул на холодный пол.Пытаясь хоть как-то предотвратить жесткое падение, он схватился за душевую шторку, петли не выдержали, и влажная ткань накрыла трясущееся, мокрое тело мальчика. Сквозь матовую, полупрозрачную ткань можно было разглядеть, как черные вороньи перья уже полностью покрывали его спину, тонкую шею и руки по всей длине. Сашка лежал лицом на полу, по которому растекалась вода и кровь, которая от удара хлынула из носа.– Мама, мам! - пытался он позвать на помощь, но его голос был очень слаб, чтоб его хоть кто-то смог услышать.Мама широко открыла окно, посмотрела вдаль, где уже почти село красное солнце, ветерок слегка колыхал шторы. Она поставила большую прозрачную чашку с ромашковым чаем на подоконник. Бабушка сидела в кресле, спустив очки в золотистой оправе на самый кончик носа, и что-то вязала. Внезапно на подоконник приземлилась большая черная птица. Она несколько раз взмахнула, а потом широко расставила в стороны свои иссиня-черные крылья. Зловещие маленькие глазки пристально, не мигая, уставилась на женщину. Клюв широко раскрылся, и из чрева птицы вырвалось оглушающее: - «Каррр!»Мама от неожиданности отскочила в сторону, схватила первое, что попалось под руку и запустила в ворону. Перья полетели в разные стороны, птица хрипнула, сорвалась с места и, разрезая сильными крыльями воздух, растворилась в темноте. Долетев до кромки леса, она взгромоздилась на еловую ветку и посмотрела в сторону дома, где в кухне горел теплый огонек света. А в заполненную до краев ванну из крана гулко падали капли. На мокром полу, пропитанная кровью и водой, душевая шторка накрывала черные, мятые перья. Она напоминала очертания мальчика, которого больше нет.

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