Коллекционер

Денис Страхов Просмотров: 124 Комментарии: 4 +5 Вчера, 16:13 by

Блики преломились в гранях массивного рокса, кубики льда описали дугу по стенке стакана и плюхнулись на дно. Мужчина, покрутив пузатую бутылку с красной этикеткой и золотой надписью, наполнил стакан обжигающим светло – коричневым напитком. Опустился в скрипучее компьютерное кресло с растрескавшейся кожей на подлокотниках, отхлебнул из стакана, причмокнул и громко выдохнул. На мониторе ползла череда объявлений в категории «антиквариат». Кувшин керамика 18 век, картины кисти неизвестного художника в хорошем состоянии, статуэтки, бронзовое настольное зеркало не дорого, старинный буфет.– Все не то, – мужчина взъерошил волосы и потер кулаками уставшие глаза. – Не то.Вадим Степанов всегда мечтал быстро разбогатеть. В юношестве он тратил все карманные деньги на разноцветные билеты моментальной лотереи «Бингомания» и с трепетом стирал заветные окошки в надежде на джекпот. Став старше он спускал все свои средства на тотализаторе, но сорвать куш так и не удалось. В покер не шла счастливая карта в руку, а на бильярде удавалось заработать совсем немного, только что бы продержаться до следующего случайного выигрыша. Однажды за карточный долг с ним расплатились старинным серебряным рублем 1814 года, с темными ребристыми краями и стертым орлом на обороте. Некоторое время он носил монету в кармане джинсов, крутил в руках, а потом опять отправлял в карман и забывал о ней. Выпивая с товарищем в баре, Вадим достал из кармана монету и со звоном запустил ее волчком на столе, рубль привлек внимание друга. Оказалось, что друг разбирался в старине, а монета стоила денег, притом стоимость была значительно выше того карточного долга, за который она была получена. Степанов начал интересоваться антиквариатом, казалось, что на старых вещах можно прилично, а самое главное легко и быстро заработать.Первое время дело шло неплохо. Вадим облазил все пыльные чердаки, грязные захламленные амбары, темные подполы в ближайших деревнях и селениях. Каждой дряхлой старушке, взамен за бесценную вещицу, он с широкой улыбкой платил жалкие копейки. А когда находка была не большая, он и вовсе прятал ее в карман и спешно удалялся. Вадиму удавалось много месяцев бесперебойно снабжать скупщиков антиквариатом и заработать неплохие деньги за это время. Но потом удача отвернулась от него, предметов старины удавалось находить все меньше, а находки были не особо ценными.Пришлось опять брать деньги в долг, возвращаться к случайным заработкам, отказывать себе во всем. Сейчас Вадиму нужна была удача, всего лишь шанс, он достал из кармана ту самую серебряную монету, которая за это время стала его талисманом, подбросил ее почти под потолок, ловко поймал и прижал к тыльной стороне ладони.– Если "орел", то мне повезет, и я найду сегодня что-то стоящее.– мужчина убрал руку обнажив обратную сторону рубля со стертым орлом.– Так и знал! – Вадим улыбнулся, пригубил из стакана, прильнул к монитору и еще с большим усердием возобновил поиски.Ваза в стиле ампир девятнадцатый век, латунный подсвечник две штуки, шкатулка ручной работы в хорошем состоянии, статуэтка льва. Он быстро пролистывал страницы, но успевал прочитать текст объявления и посмотреть на фото. Все что было на сайте его не интересовало, с этих вещей конечно можно было немного заработать, но Вадим хотел найти что-то не обычное, особенное, дорогостоящее.– Роскошный диван винтаж, часы напольные 18 век, старинная книга в кожаном переплете, комод,– бубнил он себе под нос.– Так. Стоп. Что это тут у нас, – он просмотрел еще раз последние объявления, щелкнул два раза по тому, что привлекло внимание.На фото была книга с переплетом из темно-коричневой, местами потертой кожи. На лицевой стороне была еле различимая надпись на глаголице «Слово». На второй фотографии был разворот книги с бурыми ветхими страницами и неровными краями, черно – красный рисунок обвил узором центр первой страницы, а мелкие округлые буквы ровными строчками занимали все оставшееся место.– Век десятый наверно, да она целое состояние стоит, – воскликнул мужчина.Вадим быстро пролистал несколько публикаций по старинным книгам, приценился по стоимости на букинистических сайтах, пролистал каталог старинных вещей. Понятно, что книга редкая, древняя, что за такую книгу коллекционеры готовы заплатить по-настоящему большие деньги. Вот он, тот шанс, который был так нужен и теперь нельзя его упускать, пора действовать. Вадим открыл профиль объявления, такие часто бывают у мошенников или пожилых людей, нет фото, без рейтинга и зарегистрирован совсем недавно. В верхней шапке профиля указаны только номер телефона и имя Иннокентий Львович. Вадим достал телефон, нажал на цифры и прислушался, пошли длинные гудки, он уже был уверен, что ни кто не возьмет трубку, как вдруг в динамике послышался скрипучий старческий голос.– Але, але. Что вам нужно? Что так поздно звоните?– Иннокентий Львович, это вам по объявлению звонят, на счет книги. Вы ее еще не продали? – ответил Вадим.– А-а-а да продаю, продаю. А что так поздно-то звоните, а? – ответил старик с упреком.– Иннокентий Львович, дело в том, что я завтра улетаю в Москву, хотел подарок папе купить. А что лучший подарок? Конечно книга. Ваша мне очень понравилась. – Вадим скрестил пальцы на удачу, если старик согласится, то начнется совсем другая жизнь. – Ну так что, может я сейчас подъеду к вам?– Не сидится дома им. Черт с тобой, приезжай. Все равно бессонница,– старик продиктовал адрес и бросил трубку.Вадим одновременно надевал куртку и пихал ногу в ботинок, взял с кресла черный рюкзак, залпом допил содержимое стакана и хлопая дверью вышел из дома. Сердце сильно стучало, а улыбка не сходила с лица, когда машина несла его вдоль темных улиц к его богатству. Машина остановилась у облезлой «сталинки», фыркнула и, освещая мокрую улицу, шурша колесами растворилась в темноте за поворотом.Вадим поднялся по широким ступеням на второй этаж, оглядел тускло освещенную лестничную площадку, и нажал на затертую кнопку звонка. За дверью послышался протяжный звук звонка, а затем звук шаркающих ног.– Кто там? А? Кто это? – Послышалось из-за двери.– Иннокентий Львович, это Вадик, Вадим я вам звонил по объявлению на счет книги.Старик недоверчиво посмотрел в глазок, шумно повернул ручку замка, снял цепочку, и дверь со скрипом отворилась.Они сидели на кухне за большим круглым столом, чайник на плите почти закипел, а черный кот терся об ногу хозяина.– Ну, к делу, молодой человек. Я знаю, зачем вы пришли. Уж точно не чаи распивать со стариком, – он положил по центру стола книгу, обернутую в старый обрез ткани. – Мои родители очень любили читать. У нас дома было много старинных книг, целая библиотека. Это была их страсть - коллекционировать книги. Почти все сгорело при пожаре, в этом пожаре погибли и они. Осталось всего несколько книг из той коллекции. Мне они дороги как память, и я долго их хранил, но жизнь сейчас стала тяжелая, и мне приходится продавать их. Понимаете?Старик своими сухими узловатыми руками протянул книгу мужчине. Она была в превосходном состоянии, обложка потертая, но целая, все страницы на месте, буквы и рисунки не поблекли и замечательно читались. За такую книгу настоящий ценитель отдал бы кругленькую сумму. Старик подпер голову рукой, не мигая, он уставился в одну точку своими маленькими, воспаленными глазами. Его худые, с пергаментной кожей, руки механически гладили жирного черного кота.– А у вас, значит, дома еще есть старинные книги? – Степанов окинул взглядом кухню. Он по привычке оценивал каждую вещь в комнате. Картины в громоздких рамах, старые черно-белые фотографии, несколько статуэток, бронзовый подсвечник.– Да в комнате в сундуке храню, – старик вернулся из своих мыслей – Я не собирался их пока продавать. Но если хочешь, покажу тебе их.Они обговорили стоимость книги, потратив несколько тысяч, Вадим мог продать эту книгу за несколько миллионов. Он уже представлял, как завтра утром покажет свою находку ворчливым скупщикам, как они, поднимая брови, будут оценивающе крутить ее в руках, как после сделки он получит свои деньги и все поменяется в его жизни. Степанов достал из кармана свой талисман и крутил его между пальцами.– Старик дряхлый совсем, скорее всего даже не в своем уме. Зачем ему нужны эти книги, он ведь даже цену им не знает. Лежат они у него в пыльном сундуке. А я бы мог на деньги с книг очень долго прилично жить. Просто взять их, положить в рюкзак, старикан даже не заметит, – крепла мысль в голове у Вадима.– Иннокентий Львович, а давайте посмотрим ваши книги, – поддержал он поднимающегося старика за локоть.Кутаясь в длинный кардиган, кривые ноги зашаркали своими старыми тапочками в сторону дальней комнаты, ее освещал только тусклый свет настольной лампы. На стенах, покрытые слоем пыли, висели полотна известных художников, мебель 18 века накрыта серыми простынями, несколько ковров, скрученных в трубочку, лежали на полу, а по центру сундук, совершенно обычный, из почерневших от старости досок, без росписи и резьбы. Старик прислонился к косяку и тяжело дыша, указал на сундук.– Там книги, посмотри сам. Меня что-то силы совсем покинули.Вадим тоже тяжело дышал, он подошел к сундуку и провел по крышке трясущейся рукой.– А что, если приложить старика, чем ни будь по голове, засунуть его в сундук, вывести все из квартиры пока темно, – промелькнуло в голове у Степанова.– Но сначала книги, продам книги и вернусь, – открывая крышку сундука он обернулся в сторону старика, тот стоял, прислонившись к косяку и еле дышал, уставившись своими воспаленными глазами на сундук.А потом сорвался с места и кинулся на мужчину с нечеловеческим криком, подняв тощие руки перед собой. Вадим от неожиданности не успел пошевелиться, потерял равновесие, пошатнулся и упал в сундук. Он летел в черную бездну, светлый прямоугольник отдалялся, а потом хлопнула крышка сундука и стало совсем темно. Старик провел узловатой рукой по крышке сундука и щелкнул пальцами.– Еще один в коллекцию. Ходят тут по ночам, чего дома не сидится, – бурчал он себе под нос.Черный кот урчал, терся об хозяина и путался под ногами.

Ключевые слова: Антиквариат книга старик сундук коллекция авторская история

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