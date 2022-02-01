Очередной дурной сон

Creepy angel Просмотров: 10 Комментарии: 0 0 Сегодня, 07:07 by

Ещё в сентябре я начал ожидать какую то хандру в предвкушении трудного учебного семестра. Упадок желания учиться, ходить в универ и уж тем более делать домашние задания, которые нещадно копились и откладывались в ящик, название которому "Долги". Помимо этого меня ожидала не самая приятная перспектива - начать писать диплом, который даже начать было трудно. Задумываясь об этом хочется спрятаться от этого, надеясь, что все мои проблемы сами собой будут разруливаться. Однако не уйти от того факта, что рано или поздно придётся пройти через все эти трудности, пересилить себя и всё-таки начать что-то делать. И с этими мыслями я начал погружаться в глубокую пропасть, надеясь, что через неделю я таки наберусь энтузиазма и начну расхлёбывать свои дела.На личном фронте мне ничего не светило, серьёзных увлечений нет, а в сферах, которые мне интересны, я разбираюсь поверхностно. Периодически меня посещали мысли о том, что я очередной неудачник, который только и ждёт каких-то поблажек от жизни, хотя был глубоко убеждён, что награда ждёт только мотивированных людей, готовых вкалывать и идти за своей мечтой не смотря ни на что. Самым жутким для меня оказался факт того, что я готов смириться с этим и не жить, а скорее выживать. "Ничего страшного. Наверное, я просто устал от учёбы," - успокаивал я сам себя, запивая очередной день лошадиными дозами алкоголя. Я ни с кем не мог поговорить по поводу своих проблем. Когда-то я был человеком, полным позитива. Каждый день я искренне радовался каждому мгновению своей жизни и никогда не унывал по пустякам. Меня все знали именно таким. Сейчас я не могу перестать быть весёлым при друзьях - именно это мешает мне выговориться вообще кому-либо. "Кому это надо слушать? Меня сочтут за ненормального!" - оправдывал я своё молчание и ежедневную натянутую улыбку в университете. В очередной раз, возвращаясь домой с универа, меня настигла мысль: "Весь мир словно против меня. Может, я схожу с ума? Чепуха! Скорее всего я переутомился, всё ещё впереди".Я живу один, родители жили в другом городе. Мой ежедневный досуг ограничивается готовкой пищи и поездками в универ и обратно, а в выходные дни я просто сижу дома и сверлю себя мыслями о насущных любого студента-ботана проблемах. С друзьями я стараюсь не видеться - уже нет сил притворяться душой компании. "Наверняка я не один такой, все как то справляются, значит я тоже справлюсь". После этих мыслей было решено не появляться в университете по крайней мере до сессии. Уже после этого решения я начал замечать изменения.Изоляция в доме начала давать свои плоды - я стал не переносить беспорядок, хотя я никогда не отличался любовью к порядку. Любая мелочь, которая лежала не на своём месте мозолила мне глаза и разум, ибо сама мысль о том, что что-то лежит не там приносила мне дискомфорт. В доме всегда было чисто и убрано, всегда было тепло и всегда приятно пахло - я даже приобрёл ароматический диффузор. "Это нормально, я просто хочу уют и комфорт," - думал я каждый раз, когда ловил себя на мысли, что в квартире стало даже слишком просторно. В какой-то момент мне стало спокойно от того, что я не испытываю какого либо дискомфорта, что в своей квартире я - хозяин, и что меня наконец перестали волновать проблемы мира за дверью квартиры.Меня перестали волновать даже проблемы в моей собственной квартире. Готовясь ко сну, я часто оставляю гореть небольшой светильник в комнате. Уже просыпаясь я обращаю внимание, что светильник вынут из розетки. "Возможно, я ночью проснулся и выключил," - находил я логическое объяснение этому явлению. И так каждый день. Скидывая всё на дурацкую привычку я заваривал горячий чай и шёл смотреть очередное кино по телевизоре. Обдумывая очередной фильм, я нередко засыпал при работающем телевизоре. Я не беспокоился об этом, ведь я знал, что когда я проснусь - устройство будет выключено. Засиживаясь иногда до поздней ночи, я сбил свой режим сна, совершенно не задумываясь о последствиях и о вреде здоровью. Ничего страшного, если я проснусь в 10 утра, 2 дня или 6 вечера, главное - это хорошее самочувствие и отсутствие негативных мыслей в голове. Тем более, пока я сплю, я вижу прекрасные сновидения, которые радуют меня своими приятными сюжетными поворотами. Вот я - исследователь, провожу раскопки на неизвестном миру острове в поисках следов древней цивилизации. Или же я могу быть простым машинистом поезда, бороздящий пустоты ночной прерии. Иногда снятся и плохие сны. Как то раз я всерьёз задумался об поддержании постоянного света в комнате, ибо порой сны сильно пугали и я потом долго не мог отойти от них.Очередной сон и очередное моё путешествие в море в качестве морского исследователя - геолога. Погружаясь на дно моря для изучения рельефа дна я наткнулся на потерпевший крушение самолёт. Подплыв к нему я извлёк оттуда человека в скафандре. Стоило мне его раскрыть, как из него хлынула бурая жидкость, окрасившая воду вокруг меня. Этой субстанции было так много, что мне начало казаться, что всё море приобрело кровавый оттенок, при этом снизу что-то касалось моих ног. "Это всего лишь сон," - подумал я, очередной раз очнувшись в полной темноте и находясь в лёгком испуге от увиденного.Меня настораживала нарастающая реалистичность снов, как плохих, так и хороших.Лишь изредка я вспоминал, что всё ещё могу покинуть пределы своей квартиры, когда получал очередное сообщение от друзей с предложением выбраться на выходных. Но, вспоминая проблемы в том мире, я предпочитал оставаться здесь, в квартире, в уюте. Я предпочитал решать мелкие проблемы по дому, которые, кажется, только прибавлялись. "Я не убирал эти книги сюда," - обратил я внимание на очередное перемещение предметов в пределах моего дома. Не отрицаю, что, возможно, во мне проснулся жаждущий читатель. Наверное, всегда найдётся много увлечений или новых свойств характера в условиях изоляции. Где-то я читал, что при изменении обстановки человек начинает вести себя по другому. Думаю, это может объяснить перемещение предметов по дому. Но до сих пор ломаю голову над тем, как и почему в квартире некоторые вещи валяются на полу. Может, из-за нарушений режима сна я заболел лунатизмом и сам не замечаю, как раскидываю предметы по дому? Однако до изоляции таких проблем я у себя никогда не наблюдал. Замечания по этому поводу начали превращаться в проблемы, над которыми стоило поломать голову - к примеру, всё чаще я начал замечать листья деревьев, мелкие веточки и грязные разводы на полу.Забывшись очередной раз за просмотром фильма я начал готовиться ко сну. Судя по времени, я не спал уже 36 часов, наверняка организм уже устал, поэтому появляются всякие мысли и вопросы. Со временем засыпать стало труднее, а если и получалось, то снились жуткие сны. Погуглив и порыскав информацию в сети интернет я с интересом узнал для себя способ борьбы с бессонницей. На одном из форумов я вычитал, что если уснуть получается с трудом и если такие попытки заканчиваются плохими сновидениями - стоит заснуть на полу, рядом с кроватью. Не нужно ничего подстилать, не нужно ничем укрываться, достаточно взять подушку и подготовиться ко сну. Выглядело всё это крайне странно, но, перепробовав пересчитать всех баранов и овец, напиться горячего чая и просто ждать, когда сон сам придет, было решено перебраться на пол...Способ оказался не рабочим, более того, я зарёкся больше не использовать его никогда. В ту ночь мне приснился очень жуткий сон. Прежде всего я проснулся от того, что кто-то или что-то волочит меня по полу, протаскивая через все комнаты моей квартиры, ударяя моё тело о всевозможные дверные косяки и уголки стен и столов. Я не видел кто это был, так как этот кто-то волочил меня под руки. Длился сон очень долго, но я не помню момента, когда очнулся, а тупая и ноющая боль в руках и ногах припоминала мне об этом кошмаре.После этого я начал слышать странные шорохи, скрежет тарелок по столу и тихий шёпот из разных комнат. Иногда я забывался и вступал в диалог с тихим голосом:- Почему бы тебе не открыть входную дверь в ванную? Тебе не кажется странным закрывать комнаты в своей квартире на ключ?- Я хозяин своей квартиры, что хочу - то и делаю в своём доме.- И всё-таки..?Я не хотел признаваться этому загадочному собеседнику в том, что он меня пугает. Более того, на тот момент это решение мне казалось наиболее правильным.- Я выберусь отсюда, открою дверь, мы с тобой поговорим спокойно... Рано или поздно это произойдёт! Дай волю чувствам! Выскажи мне всё! Расскажи, что тебя беспокоит!- Отсутствие света и холод в квартире! Это не ты случаем открыл окно? Закрой немедленно! Холодно же! И всякий мусор залетает в квартиру!Я боялся просто заснуть, любые мои попытки сопровождались обходом всей квартиры и включением света во всех комнатах. Наверняка я поймаю себя на мысли о том, что я творю, когда очередной раз буду выключать его и погружаться во тьму дома. Решил включить его я и в ванной. Не то, чтобы там кто-то находился, просто так мне было спокойнее. Очередной раз я подготовился ко сну. Выпив тёплого молока и укрывшись тёплым одеялом я бросился в объятия Морфея...Очнулся я в длинном, тёмном коридоре, в нём сильно сквозило и пахло сыростью - смесью петрикора и геосмина. Проходя по коридору у меня появлялись ассоциации с чем то знакомым. Быть может, это была схожая температура или такой же мусор, что я находил у себя дома. В конце концов я пришёл к двери, за которой находилась моя квартира.Я вышел из своей ванной. На улице было светло. Но у меня было ощущение того, что я не спал всю ночь, хотелось лечь спать. Впервые после долгих недель взаперти я почувствовал себя умиротворённо, у меня было ощущение того, что я уже готов выйти за пределы квартиры. Проблемы, которые меня там ожидали, казались не такими страшными и непреодолимыми. Кажется, я знал, что мне делать. Правда, прежде всего хотелось как следует выспаться...Раскрыв глаза, я увидел перед собой висящую петлю. Кажется, я немного забылся. Сон ещё не закончился, а чтобы он закончился, мне нужно просунуть свою голову в петлю и тогда я смогу проснуться! Всё довольно логично, а страха совсем нет. Есть только уверенность в том, что сейчас я проснусь и сразу же пойду гулять по парку с моими друзьями!

Ключевые слова: Сон холод проблемы изоляция психиатрия авторская история

Другие, подобные истории: