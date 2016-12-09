Жив лишь наполовину...

Estellan Просмотров: 25 Комментарии: 2 +1 Сегодня, 15:57 by

Иногда только промахнувшись, понимаешь, как ты попал… (с)Похоже, в городе намечался какой-то праздник. Толпы, снующие под тяжелым осенним небом, и не думали рассасываться даже тогда, когда небо недвусмысленно громыхнуло, намекая на ухудшение погоды.Мне это было на руку. Много приезжих, много новых лиц. Чем больше людей вокруг, тем меньше шансов, что кто-то обратит внимание на отдельно шатающуюся личность. Чужак-одиночка явно привлек бы к себе повышенный интерес со стороны стражи. Да и… прочих.Именно об этом я думал, пробираясь сквозь толпу, стараясь смотреть только под ноги, для надежности посильней натянув капюшон. Со стороны кто-то закричал, вроде, радостно. Толпа качнулась, кто-то навалился на меня, отпихивая в сторону. На ногах я удержался, но перед этим, в свою очередь, тоже в кого-то влетел.- Извините… - пробормотал, отстраняясь от недовольного бугая, явно не обрадованного этой встречей.- Смотри куда прешь, - гаркнул тот, хватая меня за руку, похоже, намериваясь звездануть моей тушкой куда-нибудь в сторону ратуши.- Я же сказал… - поднял я голову, пытаясь рассмотреть того, в кого вляпался. И почти сразу же понял, что вляпался, это, пожалуй, самое точное определение ситуации.Надо мной, как минимум на две головы, возвышался инквизитор. Да что ж ты будешь делать-то? За что же мне так не везет? В том, что это именно инквизитор, сомнений не было. Кожаный доспех, характерной красно-черной расцветки, маска, закрывающая нижнюю половину лица, над плечом высится рукоять двуручника. Но не это было основной проблемой. В свое время я мог отбрехаться и от большего, чем случайное падение на инка в толпе. Основной проблемой почти сразу же стало то, что в одно мгновение его взгляд стал цепким, профессиональным. Еще хуже, он схватил меня за левую руку. Которую я сейчас и пытался судорожно выдернуть, освободиться.- Нежить? – инк склонился, вглядываясь внимательней. Похоже, он не мог поверить в то, что видел, а я не собирался облегчать ему задачу. – Днем?- Вам показалось, - его прикосновение обжигало, что помогло рвануться сильней, выскальзывая из хватки, по ощущениям, едва не оставив в обшитой серебром перчатке половину шкуры.- Стой! – разнеслось над толпой, заставив ближайших людей присесть.Я приседать не собирался, рванув сквозь толпу, как нож сквозь масло. Блин. Ну не везет мне, не везет. Он тут явно не один. Да, небось, успел и мой слепок сделать. Теперь по следу пойдет как минимум из любопытства. Надо прятаться. А среди живых мне не скрыться. Инки, они как ищейки. Но, может быть, получится схорониться среди мертвых?Я остановился у входа на кладбище. Кладбище охранялось. Дух-охранник был активен, это я чувствовал если не всей, то половиной шкуры – точно. А еще у входа горело пламя. Огонь. Огонь мне не нравился. Такая забавная, недавно приобретенная фобия. Странные у них тут в городе праздники. Но топтаться на входе, когда на пятки наступают инки, хотелось еще меньше, чем ждать пока погаснет пламя.Пришлось ломиться. Ворота тут, естественно, были. Но они были опечатаны. Пришлось идти в сторожку, договариваться с духом.- Какими судьбами? – выплыл дух из своего убежища, приветствуя пришельца.- Приветствую, - ответил я ему, - мне нужно на территорию.- Территория опечатана до конца праздника, - привычно отозвался тот, сделав круг по помещению, облетая ряды факелов, закрепленные в кольцах на стенах. Факелы вспыхнули ярче, едва не заставив меня шарахнуться к выходу. – Как любопытно… Так ты… Ладно, можешь пройти.Странно, интересно, что именно его убедило?Пройдя сторожку насквозь, я вышел на территорию кладбища, почувствовал под ногами холодную землю, вздохнул. Ладно. По крайней мере здесь можно будет найти склеп побольше и на какое-то время схорониться. Вряд ли инки станут обследовать каждую могилу.- И что же живым потребовалось в месте упокоения, да еще и в такое время? – из темноты вышел еще один обитатель кладбища, скрестив руки на груди.- Мне нужно убежище. И я не живой…- Ты ведь понимаешь, что я слышу как бьется твое сердце? Живые сюда пропускаются только в качестве… еды.- Я не живой. По крайней мере – не весь… - скинув с головы капюшон, я уставился на местного в упор.- Как любопытно… - тот принюхался, приблизился, рассматривая детальней. – Как же тебя угораздило?- Проклятие, - я поморщился. – Так что, я жив лишь наполовину.- Нижнюю или верхнюю? – мертвец оскалился.- Левую… - пришлось демонстративно закатать рукав, показывая руку с оставленным инком ожогом, раз уж глаз его не убедил.- С ведьмой связался?- Почти… скажем так, взялся за заказ, предварительно не уточнив мелкие детали.Над могилами, в ночном воздухе кладбища раздался каркающий смех нежити.- Человеки. Теперь тебе не прятаться надо, а другую ведьму искать, посильнее, которая это снять сможет.- Я бы с радостью, но у меня на хвосте инквизиция висит. Нужно несколько дней пересидеть, пока след не остынет.- Ладно, - махнул тот рукой и развернулся, снова погружаясь в темноту. – Идем.Решив, что раз уж он позвал меня за собой, то сразу не сожрут, я пошел за провожатым. Ночь не была помехой. По крайней мере один мой глаз весьма неплохо видел даже в абсолютной темноте. Так что о кочки я не спотыкался, да и в ямы не проваливался, неотступно следуя за мертвецом.Тот вел уверенно, пока не остановился у дверей одного из склепов. Как по мне, так от остальных он ничем не отличался. Хотя бы снаружи.- Постарайся не создавать проблем, - напутствовал меня провожатый, прежде чем открыть дверь.- Постараюсь.Тот кивнул, открыл дверь, пропустил меня внутрь, зашел следом, закрыл и принялся спускаться по лестнице вниз. Прошел мимо ряда ниш, дошел до дальней стены, нажал какой-то камень, и часть стены отъехала в сторону, открывая перед нами проход дальше под землю.- Да тут не склеп… - я осмотрел длинные ряды ниш в стенах, уходящие дальше в темноту.- Некрополь, - усмехнулся мертвец. – Город мертвых. Думаю, не нужно объяснять тебе, что об этом никому не следует знать?- Интересно, кому я могу об этом рассказать? – я тоже усмехнулся, уверенно шагая по коридору.Город или не город, а подземелье было большим. Ряды коридоров с нишами сменялись комнатками, с такими же нишами в стенах. В некоторых даже кто-то «жил». Представлять меня сопровождающий не считал нужным, но и от любопытных взглядов не закрывал. Ни меня, ни местных.- А как у тебя с пищей? – в какой-то момент мертвец подал голос, уверенно петляя по «улочкам», в путанице которых я заблудился еще полчаса назад.- В смысле?- В прямом. Что ты ешь?- А… я могу и так, и так… - я пожал плечами.Мертвец остановился и снова пристально осмотрел меня с головы до пят.- Ел пищу немертвых? И давно это с тобой?- Три дня, - я не считал нужным что-то скрывать, как и прикидываться тем, кем уже какое-то время не являлся.- Три дня, а уже познал голод? – тот кивнул в сторону очередной комнатки, недалеко от одного из перекрестков. – Останешься тут.- В первый же день. Тяжело, знаешь ли, убеждать себя в том, что ничего не произошло, когда своими глазами видишь, что произошло. Да и сразу после изменения, как я понял, половина, что существует за счет магии, потребовала подпитки. А я ни разу не маг. Пришлось импровизировать.- И кто это был? – проявил любопытство собеседник.- Не знаю даже… я раскопал могилу.- Свежая плоть… - снова кивнул тот. – Но живая лучше.- Лучше, - я тоже кивнул и, зайдя в комнатку, осмотрелся. Убежище как убежище. Те же ряды ниш в стенах, часть – пустые, в других стояли гробы. Старые, даже древние, рассыпающиеся. У дальней от входа стены, прямо на полу, стоял саркофаг. Каменный. Добротный. – Но у меня не было времени, да и выбора. Кладбище было рядом, прямо-таки вокруг, а вот за живой едой пришлось бы побегать. А тут…Я демонстративно постучал костяшками пальцев по крышке саркофага, словно добиваясь аудиенции у его владельца.- Нет… - качнул черепом мертвец. – Он давно съехал. Подался в большой мир. Так что пока что это – твое убежище. Хочешь – пользуйся по назначению. Не хочешь – спи на крышке.- Спасибо, - ответил, положив под голову свою сумку, и растянулся поверх крышки. Со сном внутри саркофага я решил пока повременить.Какое-то время было тихо.- Я вот думаю… - раздалось от входа, выдергивая меня из полудремы, в которую я уже успел погрузиться. Все же… последние несколько дней были весьма насыщенными, я вымотался.- О чем? – пришлось ответить, чтобы тот не решил, что я помер раньше времени.- А если убить твою живую половину, ты обратишься полностью или помрешь окончательно?- Как-то недосуг было уточнить у проклятия, - я демонстративно зевнул и снова закрыл глаза. – Будешь убивать – не буди.Сон навалился непреодолимой тяжестью, прижимая к камню, подавляя, лишая сил сопротивляться ему.Проснулся я от резкой боли. Неужто он все же решился попытаться меня убить? Вряд ли. Болела левая сторона. И не просто болела. Ее выкручивало, жгло. Попытка пошевелиться не принесла успеха, пришлось в панике открывать глаза. Первое, что я увидел – пламя. Огонь! Он горел в изголовье, вызывая острые волны паники, накатившие сразу же и накрывшие с головой. Я зарычал, снова попытался пошевелиться, и снова не смог.- Проснулся? – надо мной склонилось лицо, нижнюю часть которого закрывала маска. Его выражение можно было бы назвать участливым. Если бы хотя бы в глазах отражалась хоть искра участия.- Твою… - прорычал я, все еще не оставляя попыток пошевелиться. Так, правая рука и нога подвижны. Но не более. Правой я и попытался цапнуть инка, но тот легко уклонился от атаки, в ответ пригвоздив меня к моему неудобному ложу кинжалом. Благо – не пырнув, наконечник лишь кольнул кожу через куртку. Одно неверное движение…- Смотри-ка, шевелится… - удивленно констатировал инк куда-то в темноту. От входа нарисовалась еще пара таких же фигур. – Не подействовало?- Подействовало… - женский голос приблизился. – Просто не полностью. Вот что странно.Неимоверным усилием я смог немного приподнять голову, чтобы тут же уронить обратно. Твою же… Они меня обездвижили. Магией, ага. Магией рассчитанной на нежить. На мертвую половину подействовало. Они и представить не могли, что я не нежить. По крайней мере – не полностью. Вряд ли им стоит об этом сообщать. А с другой стороны – что я теряю? Все равно ведь убьют?- Давай, вяжи его, сегодня будет весьма красочное завершение праздника, - подала голос женщина, а мне эта идея как-то сразу не понравилась.- Хочешь оттащить его на площадь? – с сомнением уточнил первый.- Других мы не смогли взять живьем. Да и куда он денется?В ответ на ее вопрос из перехода раздалась возня, потом вопль, женщина чертыхнулась, побежала туда. Возня усилилась. Лязг металла о металл. Третий с сомнением поглядывал в ту сторону, на меня и снова на выход. Наконец, его нервы не выдержали и он тоже убежал, оставив меня размышлять над моей незавидной участью.Да уж. Три дня, как на очередном простом задании схватил проклятие, превратившее меня наполовину в мертвяка. И то лишь потому, что часть магии я сумел отразить артефактом. А другая часть то ли исказилась, то ли подействовала не так, как надо. Похоже, изначально проклятие должно было убить покусившегося на сокровище. Так вот… три дня, как я наполовину мертвяк, а на меня уже охотится инквизиция, я прячусь в склепе на кладбище, и меня планируют сжечь на костре на потеху публике. В фееричное завершение праздника. Стоит ли попытать удачи в лотерее?Факел в изголовье погас, оставив меня в темноте.- Чего разлегся? – спросила темнота голосом старого немертвого знакомого. – Бежим отсюда!Сильные пальцы вцепились в руку, пытаясь стянуть меня с саркофага.- Я не могу… - хрипло выдохнул в ответ. Неужели он не видел мерцающие в темноте особенно ярко линии, переливающиеся по всей моей левой стороне?- Ах ты ж… - выдохнул тот. – Сиди тут. – Дополнил и на несколько мгновений исчез из поля зрения.Потом левое плечо что-то кольнуло, вызвав вспышку искорок перед глазами, а потом я кожей почувствовал как магии инквизиторов стала расплетаться, узел за узлом. Уже через пару минут я смог пошевелить сначала рукой, а потом и ногой, сесть.- Как? – сфокусировав взгляд на мертвеце, спросил я.- Живая кровь… - тот демонстративно лизнул окровавленное лезвие знакомого уже кинжала, которым до этого меня и ткнул. – Магия инков завязана на чистоте. Человеческая жертва расплетает ее. Причем кровь нежити не годится. Я же говорил, что живая плоть лучше. Вот тут так же. Правда… плоть инков хоть и съедобна, но удивительно отвратна на вкус. Ты, кстати, так и собираешься тут сидеть и ждать их подкрепления или уже будем убираться на выход?Поднявшись на ноги, я сцапал свою сумку и оглянулся на свое недолгое пристанище. Да уж. Спрятаться не получилось. Похоже, придется идти дальше. Быстро и скрытно. Вряд ли инки так спокойно отнесутся к тому, что один их отряд хлопнули на местном кладбище. Другой вопрос, а они обо мне знают?Выйдя через другой выход, мы снова оказались на кладбище, где, в предрассветных сумерках топталась пара десятков представителей нежити.- Вы куда теперь? – не то, чтобы я чувствовал свою вину. Но, в какой-то мере, их убежище нашли из-за меня.- К некроманту… вряд ли инки посмеют вломиться к нему. Ты, кстати, если надумаешь, приходи.- Да я как бы не в нежить хотел превратиться, а проклятие снять. Мне ведьма нужна, а не некромант.- Все так говорят, - хохотнул мертвяк. – Но проклятия живучи. Если, случаем, помрешь не весь, возвращайся на кладбище. Думаю, одно местечко для такой необычной нежити мы найдем.

Ключевые слова: Мертвец инквизитор кладбище авторская история

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