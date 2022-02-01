Ночная прогулка

Estellan Просмотров: 57 Комментарии: 0 +1 Вчера, 21:25 by

Подозрительная темная фигура втянулась на самый верх забора, окружавшего королевскую резиденцию, сдавленно выматерилась и шумно обвалилась в кусты по внешнюю сторону, только чудом не попавшись никому на глаза.Да что ж ты будешь делать? Я лежал в кустах, стараясь не шевелиться, а ну как меня кто-то слышал, и сейчас сюда примчится вся королевская конница? Да не… вряд ли. Обычно подозрительные темные фигуры рвутся внутрь, а не наружу. К тому же, зная расположение защиты и охраны, здесь сейчас никого не должно было быть. Хех. Интересно, а сколько были бы готовы заплатить за подобную информацию те, кто так сильно сюда рвется?Утомившись лежать в неудобной позе, я выбрался из своего неприветливого пристанища, я, конечно, понимаю для чего именно забор обсажен шиповником. Но мягче он от этого не становится. Так что, прихрамывая, я добрался до ближайшей тени и, уже слившись с ней, устремился дальше, по улицам, в ночной город, на ходу проверяя на месте ли кольца.Подозреваю, что одна из причин, почему я так спокойно выбирался из резиденции, была в том, что на эти мои вылазки отец смотрел сквозь пальцы. А еще… еще глава тайной службы и вручил мне эти кольца, облегчающие передвижения по улицам. Одно из них – с гербом, на случай столкновения со стражей, второе – меняющее внешность, и третье – скрывающее первые два.Нда, седьмой сын короля, не имеющий особых шансов погреть свою задницу на троне, пробиться к какой-либо приличной должности при дворе, да и вообще, изрядно обделенный даром, не то чтобы сильно нужен, но и помрет – жалко будет. Пока не отравили старшие братцы, и то – хлеб.Так что на мои вылазки смотрели сквозь пальцы всей резиденцией.Из дома я удирал с завидной регулярностью. Частенько находил себе приключений, но ничего такого, с чем я мог бы не справиться. По крайней мере – до сих пор.В последнее время я выбирался чаще. Не только потому, что сидеть в четырех стенах осточертело, а еще и потому, что в последнее время в городе стало происходить что-то странное.Люди всегда пропадали, особенно в столице. Но сейчас… чаще и больше. Стража и тайная служба, конечно, бдят. Но, судя по всему, не слишком успешно. А там, где не добиваются успеха толпой, может что-то разнюхать одиночка. На это я и ставил.Нет, я не патрулировал город. Пусть этим занимаются те, кто умеет. Я собирал слухи. Порой слухи полезней.Вот и сейчас я направился в порт… туда стекаются все новости. Будет где погреть уши. Портовый кабак не изобиловал разносолами. Для меня тут находилась иная пища. Так что, расположившись в самом темном углу, я прикинулся деталью интерьера и развесил уши.Персонал подчеркнуто игнорировал очередного забулдыгу-оборванца. А мне и не нужно было внимание.- … когтищи – во, что косы. А глазащи… глазищи красным горят. Насилу я от него ноги унес, а Харн… Харна он нагнал… - вещал один из местных постояльцев, для пущего эффекта вытянув в сторону собеседников руки со скрюченными пальцами.Компания за столом взорвалась хохотом.- Хорош заливать, - отозвался другой. – Харн, небось, нализался, да в яму угодил. Ничего, проспится, явится тебе твой сожранный зверолюдом собутыльник. Вы там не Маришкиным самогоном баловались?- Ты чо! – возмутился первый. – Маришкин самогон – слеза, ни в жисть с него…Его снова прервал взрыв хохота.- Ну вас, - махнул рукой первый, - думайте что хотите. А я в поместье больше ни ногой. Тама он… сидит… косточки глодает. Хотите – идите, пущай и ваши косточки образина в свое логово утащит. Помянете еще мое слово, да поздно будет.Забулдыга поднялся из-за стола и, задумчивым зигзагом, отправился к выходу.Я тоже поднялся со своего места. Больше интересного не происходило, а проверить слух не помешает. Если в столице объявился бешеный зверолюд, то об этом наверняка захочет узнать начальник стражи. А если нет, то туда никого не нужно будет отправлять, когда пойдут слухи. Проще мне сбегать и проверить, чем ждать официальной проверки.С забулдыгой мы вышли из таверны почти одновременно, но если тот отправился в сторону домов, то я устремился в другую, в ту, где на окраине города, в низине, стояли руины. Затопленное Поместье.Поместье представляло собой, собственно, полное соответствие названию. Особенно сейчас, когда вода стояла низко. Полдесятка каменных строений, частично разрушенные водой и погодой. Изначально неправильно построенное, поместье располагалось в низине, с трех сторон окруженное насыпью, по насыпи змеились дорожки, ведущие еще к нескольким постройкам. Тоже ветшающим, но не в такой степени как те, что остались внизу. Под тяжестью построек земля проседала и затапливалась. Хозяева пытались бороться с водой, но воду нельзя остановить.Одной весной вода поднялась особенно высоко, затопив постройки. Поместье было заброшено. С тех пор бороться с водой больше никто не пытался. Она то поднималась, заливая строения до середины первого этажа, то опускалась, как сейчас, едва достигая щиколоток.Спустившись с насыпи, я принялся исследовать руины. Да уж, местность знатно заболотилась, сопровождая каждый шаг сочным чавканьем. В таких условиях о скрытной разведке нечего было и думать. Как прикажете подкрасться к потенциальному зверолюду, не привлекая внимания, при каждом шаге издавая звук отдираемого вантуза? Ну… зато и ему ко мне подкрасться будет сложно.Так я думал, передвигаясь от одного строения к другому. Внутрь заходить не хотелось. Перекрытия выглядели ненадежно даже в темноте. По крайней мере там, где они остались. А остались они только в главном здании. В которое я заглянул, потаращился в темноту, она потаращилась на меня, и мы разошлись, довольные друг другом. Пахло сыростью, болотом, плесенью, ни намека на мускусный зверолюдский запах. На самом деле слухи это просто слухи?Добравшись до противоположной насыпи, я принялся карабкаться по ней, сдавленно матерясь. Все же вскарабкался, хотя пару раз едва и не сверзился вниз, когда земля съезжала прямо под ногами, сопровождая эти оползни матерной бранью. Отдышался.- Твою же… - обернулся, разглядывая руины, особенно ярко белеющие под светом вынырнувшей из облаков луны. – Понастроят, а ты потом ходи – ноги ломай. Скажи?Повернулся я налево, поняв, что лунный свет высветил на насыпи еще одну фигуру, и она не являлась просто узором, сотканным из рисунка теней ветвей и листвы на земле.- Р-р-р, - отозвалась фигура, приветственно оскалив частокол зубов и пошире расставив передние лапы. Зверолюд?- Здрасте… - отозвался я, подняв руки и отступая спиной вперед. – Так это ты тут шум наводишь?- Р-р-р… - продублировал зверолюд, для большего приветствия ниже склонив голову, словно… перед броском?- Погоди, если ты пришлый, то никто не против того, что ты тут живешь. Но людей-то зачем пугать?Отвечать тот не стал, лишь как-то подобрался, напружинился. Свет луны отразился в его левом глазу алым всполохом.- Мы же разумные люди… - он прыгнул вперед, а я, соответственно, назад, умудрившись в прыжке развернуться и стартануть по дорожке. – Может, обсудим? – уже на бегу, правда, не рискуя останавливаться или оглядываться, чтобы удостовериться, подействовали на него мои слова или нет. Судя по топоту за спиной – не подействовали. Вряд ли за хорошим собеседником гонятся с таким рычанием.Впереди маячила развилка. Левая дорога, я ее знал, вела к последнему строению поместья, вроде бывшая мельница, за ней здоровенное поле, а левая… левая углублялась в бывший парк, сейчас претендующий на звание полноценного леса. Так как где можно скрыться от зверолюда в поле я не представлял, то повернул направо. Уже через сотню метров пожалев об этом решении. Дорожка упиралась в почти рухнувшую беседку, окруженную непролазным кустарником. Но это была не основная проблема. Основной проблемой стало то, что именно здесь зверолюд и обустроил себе логово. Какое-то время назад, если судить по количеству костей. Здесь, что, все пропавшие? Ну все – вряд ли… Да и я как-то не очень хочу присоединяться к компании.Резко остановившись, не иначе как с перепугу, подпрыгнул, одновременно активируя свой дар. Взлетел. Невысоко, но достаточно для того, чтобы разогнавшийся зверь пролетел подо мною. Приземлился за его… крупом, запоздало удивился. Левитация? В первый раз в жизни у меня получилось. А дворцовые маги годами бились, пытаясь заставить меня взлететь хоть на пару локтей.Впрочем, радоваться не было времени, зверолюд уже остановился, развернулся и намеривался продолжать погоню. И что с ним делать? Разговоры явно не помогают. Пришлось снова бежать, на этот раз в сторону мельницы, я не решился бы двигать в город с висящим на хвосте бешеным зверолюдом. Там он может кого-нибудь сожрать. «Ага, а здесь он тихонько и без помех сожрет меня», - настигла меня мысль уже у самой мельницы. Почти одновременно со щелкнувшими в пяди от ноги зубами.Перекрытий внутри не было. По полю от зверя я мог бы носиться пока не устану. А судя по боли в боку, устану я скоро. Пришлось снова прыгать, активировать дар и много молиться. Сработало. Лучше чем планировалось, но хуже, чем хотелось бы. До крыши я не допрыгнул, зато сумел уцепиться за какой-то технологический выступ, где и повис, отчаянно цепляясь. Зверь тоже прыгнул, не достал, зарычал.- Фиг тебе… - пропыхтел я, пытаясь найти хоть малейшую трещину на стене, чтобы воткнуть носок сапога. Трещины не было, но, постучав, удалось сделать себе небольшую выемку между камнями, чтобы более-менее уверенно утвердиться в своем шатком положении.Ночь перестала быть скучной. Я висел на стене, зверь ходил под стеной, время от времени задирая башку и кровожадно облизываясь на мои неаппетитные кости. Отлично погулял. Что делать? На помощь позвать я не могу. Могу объявить о своей неприкосновенности, продемонстрировав печатку. Но, что-то мне подсказывает, что он не сильно впечатлится. Сидеть мы тут можем до морковкина заговения. Зверолюда наступившее утро не отпугнет. Улететь? Сомневаюсь, что моих силенок хватит, чтобы дотянуть до города. Два прыжка за ночь это уже несомненный прогресс.Зверь сел, обернув передние лапы хвостом, теперь безотрывно следя за каждым моим движением. Висеть пальцы уставали. Из оружия с собой пара ножей, но их сначала надо достать. Хватило меня только на то, чтобы в него плюнуть. Не попал. Расстроился. Рано или поздно, но отсюда придется или слезать, или я свалюсь. Может… прыгнуть на него, рассчитывая на эффект неожиданности? Если упаду удачно, могу и пришибить.Пока я размышлял, из леса выскочила еще одна черная тень. Да у них тут что, проходной двор? Или их с самого начала было двое? Расстроиться увеличившемуся количеству противников я не успел. Второй зверь налетел на первого, они покатились по земле, под рычание и клацанье зубов. Ого, дележка территории?Попытка получше рассмотреть дерущихся закончилась тем, что выступ под пальцами внезапно хрупнул, отделившись от стены, а я, согласно законам гравитации, рухнул вниз, лишь немного промазав мимо двух сцепившихся тварей. Теория о прицельном падении осталась неподтвержденной.Клубок зверей распался, они стояли напротив друг друга, тяжело дыша.- Беги отсюда, - повернул в мою строну один из них голову. На его груди я увидел золотой знак, висящий на цепочке.Второй, видимо, не одобрил этот план, рванув в мою сторону, первый перехватил его и по земле снова покатился черный мохнатый клубок. Я выхватил ножи… а дальше что? Они одинаковые. А если пырну не того? Второй меня сожрет, к провидцу не ходи.Клубок снова распался, один из зверей поджимал лапу, второй капал кровью на землю. Всего мгновение мне потребовалось для того, чтобы высмотреть знак в густой шерсти. В него я и кинул нож.Надо же, а я и не думал как быстро они могут трансформироваться. Нож еще летел, когда зверь со знаком прыгнул, а за рукоять оружие поймала уже человеческая рука. Всего мгновение, тот метнулся вперед, и по земле покатилась отделенная от туловища голова, по дороге трансформируясь в человеческую.- Я же тебе сказал – беги, - мужчина с ножом в руке развернулся ко мне. Надо же, так вот ты какой… глава тайной службы. – Трудно хоть раз сделать так, как просят?Двумя пальцами стряхнув кровь с лезвия, он протянул мне мой нож, рукоятью вперед. Потом отошел и ногой перевернул отрубленную голову, рассматривая лицо.- Хм…- У меня тоже есть занимательный вопрос… - я подошел посмотреть, но опознать конкретно этого зверолюда не мог.- Какого черта ты сюда поперся? – уточнил глава, оставив покойника в покое и уставившись на меня.- Как ты меня нашел?- А… так я за тобой следил, - выразительно пожал плечами тот. - Не мог же я оставить отпрыска королевской крови без присмотра. Представляешь, что со мной сделал бы твой отец, если бы тебя тут сожрал бешеный, ваше высочество?- Не представляю. Сомневаюсь, что он вообще заметил бы.- Зря… к тому же здесь зафиксировали вспышки силы.- А… это я случайно, - поморщившись, я стянул кольца и подозрительно посмотрел на свои руки, словно действовали они по своей воле.- По этому поводу у тебя тоже будет занимательный разговор с наставниками. А еще ты меня сильно разочаровываешь боевыми навыками. Ты вполне мог бы справиться с одним зверолюдом. Хоть и бешеным. Так что пошли домой. Только к тем деревьям дойдем. Там моя одежда осталась.

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