Овраг

Летяга Просмотров: 115 Комментарии: 3 +3 Вчера, 16:21 by

Домик моей бабушки находился на окраине деревни, неподалёку от свалки. Это была необычная свалка: она представляла собой небольшой овраг, в который местные жители скидывали трупы животных, коими в свою очередь питались по ночам бездомные собаки.Удивительно, но оттуда совершенно не воняло гнилью, возможно потому, что собаки успевали съедать всё до того, как туши начнут разлагаться. Сколько себя помню, этот овраг никогда не пустовал.***Бабушки не стало два года назад, и наконец я решилась приехать в дом, чтобы навести в нём порядок перед продажей. Я тогда очень сильно поразилась тому, что дом вообще захотел кто-то купить - соседство с жутковатым оврагом не привлекало местных.Я выставила дом на известном сайте объявлений без особой надежды, но буквально через месяц мне позвонили городские и изъявили желание купить себе дачу по смешной цене. Ок, мне то что? Моё дело предупредить, что практически за задним двором находится неприглядный и довольно мрачноватый скотомогильник, а по ночам рычат собаки, деля добычу.Собаки едят падаль! Когда-то я не знала этого, но и не придавала значения.***Вечерело. Я открыла скрипучую, слегка просевшую от времени дверь и ступила на крыльцо. В нос ударил запах сырости и пыли. Невероятно меняется жилище без жильцов! Ощущение какой-то безнадёги, лишнее напоминание, что есть конец всему живому.Снаружи поют птички, лето в самом разгаре, стрекочут кузнечики, лают соседские собаки, а внутри давящая, мёртвая тишина, которую нарушает только скрип половиц под моими ногами.Обстановка всё та же. Бабушка не любила перемен.Воспоминания нахлынули на меня. Я практически каждое лето проводила у бабушки, будучи ещё ребёнком. Перестала ездить к ней я только тогда, когда мои интересы перестали ограничиваться купанием на речке и прослушиванием бабушкиных историй, которые она любила мне рассказывать на ночь.Я посмотрела в окно в ту сторону, где находился овраг. Одна из историй касалась именно этого места.***- Давай задернем шторы, Оленька! - бабушка ловко зашторила окно и присела рядом со мной на край кровати.Мне девять лет, каникулы. Загорелая, усталая, я ложусь спать, с нетерпением ожидая очередной бабушкиной истории.К тому моменту я уже знаю, что с наступлением темноты нельзя выходить во двор - в овраге помимо собак можно наткнуться на Проню.- А как выглядит Проня, бабушка? - с наивной улыбкой спрашиваю я, укрываясь тонким одеялом. Моё окно закрыто. Бабушка боится его открывать - ведь овраг совсем рядом. Открыты только форточки с другой стороны дома - там Проня не появляется.- Страшный он. Вроде человек, а вроде и нет: вместо кожи кровоточащие язвы, рот огромный, полон острых клыков, глаза совершенно белые, без радужки и зрачков. Идёт перекошенный, будто поломанный весь, на своих культях вместо ног и рычит громче собаки. Ищет жертву.Снаружи послышалось зловещее рычание. Я вздрогнула. Бабушка улыбнулась и погладила меня по голове:- Не бойся, Оленька, это всего лишь собаки...***Светлый и любимый образ бабушки развеялся, и я тяжело вздохнула, проходя вглубь комнаты.Вдруг сзади послышались шаги, и я, увлеченная воспоминаниями, вздрогнула.- Оля, ты? - услышала я приятный мужской баритон.- Да, кто это?- Это Лёша Авдеев! Я увидел, что дверь открыта и решил проверить, всё ли в порядке?Я на ватных ногах развернулась и направилась к выходу, навстречу старому другу:- Лёшка!Он стоял у двери на крыльце, держа руки в карманах. Увидев меня, он вытащил руки и распахнул объятия. Всё такой же статный, высокий, со слегка грубоватыми чертами лица и пронзительными зелёными глазами. Он повзрослел.Мы обнялись, крепко-крепко, как и положено старым друзьям.- Я думала, ты уехал из деревни, - начала я.- Я уезжал учиться в сельхозакадемии. А сейчас вот вернулся, ферму развиваю. Молоко буду производить. А ты как, чем занимаешься?- Я в тебе не сомневалась, - улыбнулась я, внимательно изучая изменившегося друга детства, - а я ветеринар.Лёша просиял:- О как! Мы бы сработались! Я нигде ветеринара толкового найти не могу.- Я больше по кошкам и собакам, - засмеялась я, - да и оставаться здесь не очень хочу.Я оглянулась в сторону оврага.Лёша резко погрустнел:- Понимаю тебя. В деревне недавно девочка пропала, задержалась допоздна, да так и не нашли её. Только один туфель в овраге проклятом обнаружили...Меня передернуло от ужаса.Мы долго ещё болтали, вспоминая старые добрые времена, наши детские приключения. Так тепло на душе стало, что словами не передать. И грустно, что всё прошло, что детство кончилось безвозвратно. Я узнала, что Лёша до сих пор не женился, а он узнал, что я тоже пока одинока.Неожиданно сердце моё екнуло: а он стал такой красивый, мужественный. Да и добрая его душа осталась прежней..."Ой, хватит, Ольга, мечтать!" - одернула я себя. В городе меня ждёт клиника и мои подопечные, многие из которых не имеют дома... А здесь что? Только проклятый овраг.Лёша с опаской взглянул в окно:- Темнеет. Я, пожалуй, пойду. И ты запри дверь, не рискуй. Мало ли, никто не знает, байки всё это или нет.***Лёша вышел, я заперла за ним дверь, прибралась немного в доме и уже собралась было устраиваться спать, как вдруг меня осенила ужасная мысль: я забыла приготовить ведро для естественных нужд! Боже, какая дура!За окнами сгустилась темнота, какая бывает только в деревне: ни единого фонаря, лишь лунный свет тускло освещает окрестности, звезды кажутся такими близкими и яркими, что руку протяни - прикоснешься к одной из них.Я села на диван и чувствую - приперло. До утра точно не дотяну. Немного подумав, я решила: в конце концов, я что, необразованная деревенская дурочка, и поверю в эти байки? Хватит, взрослая женщина, а всё монстров из детских страшилок боится!Я решительно поднялась на ноги и зашагала к двери, стараясь не смотреть по сторонам и не думать ни о чём.Легко сказать, да трудно сделать: выйдя на улицу и вдохнув свежий, пахнущий сеном, речкой и прохладой воздух, я почувствовала, как в груди всё сжалось от тревоги. Как бы я не геройствовала, но мне было страшно.Туалет стоял как раз на той стороне, где находился овраг, в самом конце заднего двора. "И кто додумался построить туалет именно там???" - мысленно посетовала я, шаг за шагом приближаясь к заветному строению.Быстро сделав свои дела, я выскочила из покосившегося "домика для раздумий" и рванула по тропинке в сторону дома. Почему? А потому что сидя внутри, я услышала снаружи, позади себя, странные звуки, похожие одновременно и на рычание, и на какой-то клекот.Звуки приближались. Они точно доносились со стороны оврага, и не были похожи на звуки, которые издаёт собака.Я бежала, не оглядываясь, но чувство, что сзади кто-то есть, не отпускало. Добежав до дома, я на секунду обернулась. Лучше бы я этого не делала.Оно сидело скраю тропинки, освещаемое светом луны. Худое, нелепое, отдалённо напоминающее человека. Тело его было как будто мокрое, чешуйчатое. "Язвы" - подумала я, вспомнив описание Прони бабушкой.Лысая голова, огромный рот и светящиеся глаза придавали ему особенно жуткий "шарм". Оно не двигалось.Я с ужасом ввалилась в дом, захлопнула дверь и закрыла задвижку. Я цела, невероятно!Едва отдышавшись, я запаниковала. Легенда гласит, что если кто воочию увидит Проню, сойдет с ума и всё равно погибнет. Не верить? Но в само существование Прони я тоже не верила, однако же буквально только что я убедилась, что была не права.Умирать в столь юном возрасте мне не хотелось, и я стала думать.Если честно, получалось не очень. Я чувствовала, что за дверью бродит оно. Тот, кого почему-то называют человеческим именем Проня. Производное от Прохор.Дрожащими руками я схватила смартфон и набрала номер Лёши - единственный человек, кому я могла рассказать о случившемся. Как удачно мы обменялись номерами несколько часов назад!- Алло, Оля? Что случилось? - заспанным голосом ответил Лёша.- Не поверишь, но сейчас за дверью у меня находится Проня. Тот самый. Он не байка, я видела его.- Видела??? - выкрикнул Лёша.Наверное, в этот момент он подпрыгнул в кровати. Я хмыкнула и продолжила:- Да, видела. И помню, что на этот счёт гласит легенда. Я умру, если не узнаю, что это вообще такое и как от него избавиться.Лёша тяжело вздохнул:- Я сейчас буду у тебя.- Нет!!! - взвизгнула я, - Не хватало ещё тебе на него посмотреть! Как рассветет, я тебя жду.***Рассвет наступил довольно быстро. Поразительно, но злобное существо снаружи не пыталось пробраться в дом. Оно не скребло входную дверь, не ломилось в окна, не выло, не рычало. Только бродило вокруг дома, а с наступлением рассвета исчезло. Я чувствовала его как-то внутренне, я почти не слышала его, но знала, что оно там.По идее, ему ничего не стоило выбить дверь или окно, забраться в дом и разорвать меня на куски. Но почему-то этого не произошло. А ещё я слышала гул мотора. Лёша таки приехал, но близко к дому подъезжать не стал. Видимо, он притаился и был готов броситься мне на помощь в любой момент.***- Ушёл? - зачем-то спросила я, отпирая дверь и впуская друга детства в дом.Лёша усмехнулся:- Ну видишь, я цел и невредим. Я неподалёку дежурил. Видел, как кустарники ходуном ходили. А он не лез в дом.Лёша сел на стул и почесал затылок.- Я никогда не интересовалась подробностями легенды о Проне. Кто это вообще? Что за создание?- Я тоже не силён в знаниях на эту тему. Знаю только, что говорят, это существо было когда-то человеком. Не очень хорошим, вроде бы он был сыном ведьмы Шуры, чей дом на окраине деревни с другой стороны.- А, это тот дом, рядом с которым и находиться-то жутко?Я вспомнила, как в детстве мы часто проезжали на велосипедах мимо того дома. Покосившийся, весь заросший кустарниками и высокой травой, он одном своим видом навевал ужас. От него шла какая-то мрачная, тёмная энергетика. Если долго смотреть на этот дом, начинала болеть голова и по ночам сниться кошмары.- Там в соседях старик живёт, как его... - пыталась я напрячь память, чтобы вспомнить имя соседа ведьмы.- Дед Петя. Он не больно разговорчив, но стоит попробовать с ним побеседовать, - ответил Лёша, вставая со стула.***Мы подъехали к аккуратному домику деда Пети уже к восьми утра. Перед домиком щипали сочную траву две козы, а значит дед Петя уже не спит, раз вывел животных пастись.Сам дед Петя ковырялся в палисаднике - полол грядки с морковью. Завидев нас, он с трудом разогнулся, держась за спину, и снял панаму.- Чего вам нужно, молодые люди? - не слишком доброжелательно произнёс старик.- Здравствуйте, дядь Петь! - громко поздоровался Лёша, - это я, Лёша, Веры Авдеевой сын! А это Оля, внучка Раисы Михайловны!- Да понял я! Так чего надо-то? - всё ещё грубовато ответил дед."Сколько же ему лет?" - подумала я. Выглядел он настолько древним, что, казалось, столько не живут.- Мы по делу, - мягко настаивал Лёша, видя, что дед не настроен на общение, - Про Шуру и сына её распросить хотели. Надо очень, Оля Проню видела.Дед Петя покачал головой и жестом пригласил нас идти за ним.Мы вошли в дом вслед за дедом Петей. Нас встретила обычная, ничем не примечательная деревенская обстановка, что называется, бедненько, но чистенько.Дед Петя усадил нас на лавку, а сам сел на табурет напротив.- А чего вам рассказать-то? Это все старые знают, только вы, молодые, не в курсе. Шура Проню родила неизвестно, от кого. Вырос мальчонка бойкий, да вороватый. Скотину мелкую уводил прямо с пастбища, курей воровал у деревенских. Уж сколько с Шурой разговоры вести пытались,чтобы сыночка она угомонила, а она тех, кто на сына её слово скажет, проклинала. Ведьма она была. Однажды надоело это мужикам, Проню на поле поймали, он у мужиков на покосе хотел припасы стащить. Так один ему ноги косой отрубил, когда тот убежать пытался, избили его, да в овраг бросили.Нашла Шура его ни живого, ни мёртвого. Без ног, весь обглодан собаками - не жилец был. Что уж там Шура нашептала, не знаю, да только с тех пор кто затемно выйдет на двор - того в овраге находили. Проня исчез, но те, кто видел его, говорят, что он стал не человеком. Так и ползает, за собой обрубки свои волоча, в животное превратился. А убить его нельзя - не умирает он. Это Шура его заговорила. Она лет шесть назад скончалась. Кто его увидит - не останется в живых. Он в кошмарах с ума сводит, и человек сам себя убивает, тянет его к оврагу.Я судорожно сглотнула. Не надо, значит, ему в дом ломиться - сама приду. И буду съедена жутким существом, которое было когда-то человеком.- А как его убить, не знаете? - осторожно спросил Лёша.- Откуда же мне знать? Может, в доме Шуры чего найти можно, но кто ж туда пойдет? Проня ведь в дома заходить не может, ни в один, кроме своего. Там он днём спит. А ночью охотится.Я оглянулась на дом Шуры. Обалдеть, там обитает это чудище! И что делать?- Разрешите у вас заночевать? - вдруг выпалил Лёша.Глаза деда Пети округлились от изумления:- Зачем?- Ну раз мы днём не можем в дом войти, попробуем ночью. Может, найдём чего там.- Смелые! - усмехнулся дед Петя, - А как вы ночью по улице пойдете?- Когда Проня в овраг пойдет, тогда мы и выйдем, - ответила я, - Я его чувствую, рядом он или нет. Может, успеем найти что.После долгих уговоров дед Петя согласился помочь нам.***И снова наступила темнота, свойственная только деревне: тишина, прохлада и близкие, яркие звезды.Я проснулась от непонятного чувства тревоги и осмотрелась, вспоминая, где я нахожусь. Дед Петя напевал что-то про себя, глядя в окно, а Лёша дремал на лавке, поджав ноги - в полный рост он на лавке просто не помещался.Я с трудом растолкала друга детства, и, немного подождав, мы отправились в заброшенный дом ведьмы Шуры.Пробираясь сквозь густой кустарник, я прислушивалась к своим ощущениям. Нет, я не чувствовала Проню рядом.Мы осторожно поднялись на крыльцо по сгнившим ступеням. Дверь была приоткрыта, и мы вошли в дом, оглядываясь по сторонам. Лёша включил фонарик, приготовил ружьё, за которым мы предусмотрительно съездили к нему домой, и я стала искать. Что? Не знаю, что-нибудь, какую-нибудь зацепку.Мы настолько увлеклись, что даже не сразу услышали в дверях знакомый жутковатый то ли рык, то ли птичий клекот...Лёша направил свет от фонаря в дверной проём, и сердце моё сжалось от страха. В проёме сидело оно. Существо, некогда бывшее человеком, а сейчас одним своим видом внушающее ужас. Наконец-то я рассмотрела его как следует:Зелено-синюю кожу покрывали многочисленные рваные раны, из которых сочилась сукровица, белесые глаза выражали жуткую тоску, огромный, полуоткрытый, изъязвленный рот был перекошен от непроходящей боли. Он не мог подняться на ноги ввиду их отсутствия. Руки, худые и длинные, были неестественно искривлены из-за того, что он постоянно опирался на них."Убей меня" - прозвучал голос в моей голове.Тем временем Лёша очнулся и направил на существо ствол ружья. Я мягко остановила Лёшу:- Он хочет умереть, я слышу его голос в моей голове. Но ружьё не поможет.Лёша немного засомневался, но всё же опустил ружьё."Как тебе помочь?" - так же мысленно спросила я."Ты смелая, я сразу понял это и знал, что ты поможешь. В ящике стола есть книга, в которой мама записала заклятие, чтобы я не умирал. Сожги книгу, умоляю. Мне надоело так жить, если это можно назвать жизнью. Только поторопись, я уже начинаю чувствовать голод." - мысленно сказав это, Проня уполз.Я кратко сказала Лёше, что услышала от Прони, и стало судорожно рыться в ящике стола.***Книгу мы нашли довольно быстро. Уже через несколько минут она пылала во дворе дома ведьмы, испуская чёрный, зловонный дым, а изувеченное, измученное бесконечной "жизнью" существо с надеждой смотрело на огонь своими белесыми глазами. Как только последняя страница книги скукожилась, охваченная огнём, Проня захрипел, задергался в агонии и затих.***- Вот это история, мам! - Никита смотрел на меня с неподдельным интересом, пока я в очередной раз рассказывала ему о наших с отцом приключениях.Лёша на кухне гремел посудой. Тихая, тёмная деревенская ночь была такой же, как тогда, много лет назад, когда мы с моим тогда ещё будущим мужем избавили несчастного Проню от мучений. И звезды всё такие же близкие.Я поцеловала сына в щёку:- Спи, родной. Завтра в садик.Автор - Anosovasvet1986.

Ключевые слова: Овраг деревня ведьма проклятие избавление

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