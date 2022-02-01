Подземные находки. Концовка

Estellan Просмотров: 113 Комментарии: 0 +1 Вчера, 17:26 by

Для начала следовало бы понять, как именно я сюда попал. Не знаю, как у них тут принято, а у нас выход частенько оказывается там же, где и вход. Может, получится выйти тем же путем. А потом вернуться с группой поддержки. Хай сами разбираются.Осторожно, стараясь не нарваться на моего нового знакомого, я прошел путь обратно, к пультам. Спустился по лестнице, осмотрелся. Тэкс… и откуда я вывалился? Обход по периметру не дал особых зацепок. Стены казались одинаковыми, и, если мне и удалось вспомнить где конкретно я выпал на пол, то найти откуда конкретно…Устало опустившись на пол и крепко задумавшись, я выдохнул. Похоже, отсюда я не выйду, не вернусь обратно. Какие варианты? Искать другой выход? А он есть? А если нет? Да и местные… местный. Что с ним делать?Ситуация стала казаться безнадежной. У меня нет ничего. Из оружия только фонарик. Где именно я нахожусь – неизвестно. Да и карты не прилагается.Именно в этот момент из стены выплыл полупрозрачный призрак, осмотрелся, нашел взглядом меня и направился в мою сторону. Я наблюдал за явлением, раскрыв пачку, и прикидывал насколько сильно эта нечисть меня приложила, раз глюки усилились. А, может, я просто чего-то надышался, и мне все привиделось? Ага. Особенно масляные пятна на одежде. Ладно. Пока сойдемся на том, что я чутка свихнулся, поэтому мне все и видится.- А тебе чо надо? – вежливо обратился я к полупрозрачному и нематериальному, который мешал раскидывать остатками мозгов. К тому же, учитывая то, что призрак местный, вряд ли он понимает.- Очень вежливо, - отозвался призрак звонким девичьим голосом, остановившись и скрестив руки на груди. – Ты, вообще, выбираться отсюда планируешь или будешь первым, кто помрет прямо у входа? – огорошила меня дама, как оказалось при более близком знакомстве.- Ты говоришь на нашем? – запоздало удивился я.- Нет, - качнула та головой и скривилась. – Это ты говоришь на нашем.Офигеть. Экспресс-курс иностранного. Правда, запатентовать эту технологию я не смогу. Вряд ли кто-то захочет что-то подобное проходить, даже ради одномоментного изучения немецкого.- Ты отключился что ли? – пощелкал перед лицом пальцами призрак. Отмахнувшись от него я ощутил как мои пальцы проходят сквозь его сущность, опалившую холодом. Дернулся и руку тоже отдернул на всякий случай.- С ума сойти…- Погоди сходить с ума… Меня могут видеть только те, кто помер. Да и понимать. Так что, могу сделать вывод, что в какой-то момент ты мертвым был. Мертвецы, все же, на одном языке говорят.- С ума сойти… - повторил я, пытаясь осознать услышанное. – А, может, ты все же глюк?- Угу, два, - устало отозвалась дама. – Так что, ты выбираться отсюда собираешься?- А… этот? – я руками в воздухе обрисовал двухголовую летающую фигуру.- А что этот? Он не смог тебя убить сразу, значит, во второй раз не сможет. Да он и сам это понимает. Скорей всего попробует подстроить несчастный случай… Ну, - призрак осмотрел меня более пристально, - или попытается прибить подручными предметами. Так что просто постараешься его избегать.- Просто? – усомнился я в логике призрака. – Ты, я смотрю, эксперт по успешному избеганию двухголового.- Парниша, будешь хамить, я тебе помогать не буду, - насупился призрак.- Ладно…Поднявшись на ноги, я подхватил рюкзак и всей своей фигурой изобразил полную решимость действовать. Призрак скептически посмотрел на меня, снова скривился и устремился вперед, вверх по лестнице и дальше, по переходам. Я, стараясь ступать как можно тише по металлическому полу, следовал за ней, пытаясь найти ответ на вопрос «а чего я, собственно, вообще за ней иду?»Какое-то время шли молча, я чутко прислушивался к любым звукам и дергался, она же плыла впереди, не оборачиваясь.Время от времени коридоры разветвлялись, иногда попадались двери, закрытые и открытые, но заглянуть в них я не успевал. Призрак вел только ему знакомой дорогой, а у меня плодились и размножались разнообразные подозрения.- А зачем ты вообще помогаешь мне? – наконец не выдержал я, шепотом.Девушка обернулась, странно посмотрела и вновь отвернулась. Я думал, что она уже и не ответит.- Потому что если ты выберешься отсюда, то ты сможешь вытащить и мои… меня, - глухо отозвалась она и ускорилась.Твои… останки, кости? Как-то эта перспектива не порадовала. Не хотел бы я найти здесь труп. Что там говорили про пропавших? В памяти стали всплывать строки прочитанного, но как-то без конкретики.Когда призрак проплыл через очередную дверь, я, следуя за ней, с непривычки затормозить не успел и звучно шарахнулся о дверь лбом. Потер пострадавшую часть тела, подождал немного, призрак не вернулся. Ну, видимо, мне как раз туда.Ручка под ладонью скрипнула, поворачиваясь, но дверь не поддалась. Закрыта, что ли? Подергал. Приложился плечом. Душераздирающе скрипнув, дверь поддалась на несколько сантиметров.- Чего копаешься? – сквозь дверь просунулась голова призрака.- Дверь заклинило, - пропыхтел я, пытаясь сдвинуть дверь еще хоть немного.- Ну так напрягись, открывай давай, - проявила нетерпение полупрозрачная девушка.Посчитав, что отвечать ей в очередной раз ниже моего достоинства, я плотнее налег на старую металлическую дверь, скрежеща ее краем по полу с той стороны, и своими ботинками – по эту.Призрак нетерпеливо то пролетал туда, то сюда, то летал кругами, не помогая сосредоточиться.- Ты можешь не мельтешить? – рыкнул я на девчонку, когда дверь открылась уже на добрый десяток сантиметров.- Заткнись, - внезапно отозвалась та.- А ты не… - договорить мне не дала ощутимая пощечина от призрака, обдавшая холодом и щеку, и череп изнутри.Переживая эти неприятные ощущения я, правда, все же заткнулся, чтобы тут же услышать шуршание. Шуршание отозвалось мурашками по позвоночнику. Я его узнал. Хуже всего было то, что оно приближалось.- Прячься! – выдохнула призрак, снова обдав меня холодом.- Чего? – я осмотрел коридор.Коридор был прямой, не считая разветвления метрах в тридцати позади, и метрах в десяти впереди. Помимо двери с которой я колупался, было еще две, на противоположной стороне. Спрятаться посреди коридора?- Прячься, говорю! – она указала в сторону одной из дверей.Еще раз пихнув неподдающуюся створку, я сдался и, стараясь не думать о том, что ту дверь тоже заклинило, ломанулся в указанную сторону. Эта дверь, хоть и была изрядно проржавевшей и просевшей, но поддалась легче. Особенно с того момента, как я увидел выворачивающую из-за угла знакомую двухголовую фигуру. Не знаю, услышало оно меня или почуяло, но явно ускорилось, в угрожающем жесте поднимая руку. Рассмотреть на расстоянии было ли у него что-то в руках, мне не удалось. Но страх придал сил. Именно их я и вложил в то, чтобы распахнуть дверь одним рывком, запрыгнуть в помещение, а следом и захлопнуть металлическую створку так, что с потолка посыпалась пыль.- Дверь его долго не удержит, - рядом, в полной темноте, слабо мерцая, снова возник призрак, заставив меня подпрыгнуть.- Ты так до инфаркта доведешь… - вызверился я шепотом. – Хочешь доделать то, что у него не получилось?- Выеживаться потом будешь, сейчас прячься!- Где?- Там! – девушка указала в сторону стены, словно предлагая мне в ней раствориться.- Я как бы сквозь стены не могу проходить.- Идиот, - вынесла вердикт девушка и указала повыше.К стене была приставлена небольшая металлическая лестница. Лестница почему-то вела к небольшой дверце. Дверца была прямо как сестра-близнец той, благодаря которой я тут оказался. За дверью за спиной зашуршало, давая понять, что время на раздумья вышло.Почти не касаясь ногами перекладин, я взлетел по лесенке, нащупал ручку дверцы, повернул, дернул, едва не сверзившись на пол, вихрем влетел в металлические внутренности за дверцей, напоминающие то ли трубу, то ли ящик, и успел закрыть ее в тот момент, когда большая дверь стала открываться. Затихарился и даже на какое-то время задержал дыхание, полностью обратившись в слух. Призрак куда-то делся. Так что я остался в полной темноте в одиночестве. Лишь где-то внизу шуршало нечто о двух головах, жаждущее открутить мою единственную.Так что, последние полчаса я лежал в жуткой, ржавой, наверное, трубе, не знаю конкретно, чем это может быть на самом деле, подозрительно смахивающей на металлический гроб, прислушивался и, собственно, гнал от себя мысли о гробе. А еще о том, что меня тут фиг найдут. И пополнит мой хладный труп коллекцию тех, кого уже не нашли.Вспоминая прочитанное ранее, я то ли задремал, то ли отключился, так что в сознание меня привел внезапный свет. Призрак, частично просочившийся в мое убежище, мерцал и зловеще смотрел в упор.- Ты тут заснул что ли? Он пять минут как ушел.- Едрить ты настойчивая для призрака… - прошептал я и попытался выбраться.Тело замерзло и отказывалось шевелиться толком, так что уцепиться за ручку с этой стороны получилось не сразу. Но, в конце концов, справившись со строптивой железякой, я все же сумел открыть дверцу и, едва не сверзившись с лестницы, сумел выбраться.Искренне надеясь, что новая порция шума снова не привлечет двухголового, я налег на неподдающуюся дверь. Благо, в этот раз прошло почти гладко. Всего полчаса усилий и изрядная порция мата, и дверь удалось открыть достаточно, чтобы удалось протиснуться в щель. Осмотреться.Дверь вывела нас в очередное большое и трудноопределяемое помещение. Дальняя стена была обрушена, местами оползень вырвавшейся на свободу земли покрывал слежавшийся, но все еще не растаявший снег. Свет пробивался через небольшую щель между верхушкой оползня и потолком. Интересно, я там протиснусь?Если протиснусь, то выберусь. Оставалась одна крохотная проблема. Как до нее добраться? От двери, под потолком помещения, шла металлическая «тропа». Тропа вела к строению, которое я опознал как доисторическая лифтовая шахта… вроде. Раньше она, видимо, огибала все помещение, но сейчас обрушилась как раз недалеко от шахты. И как отсюда слезть? С этим вопросом я и повернулся к призраку. Только вот… она не смотрела на меня. Призрак, отвернувшись в сторону шахты, высматривал что-то на земле.- Эй… - позвал я ее.- Нас было трое, - обернулась ко мне девушка-призрак. – Когда мы вошли сюда. Не здесь. Через другой вход. Сейчас туда не попасть. Коридор обрушился. Скорей всего, когда строили новые корпуса. А может, и раньше. Тут со временем… Клауса он убил первым. Просто схватил и… мы не успели вмешаться. Только услышали крик и увидели как он… Мы с Вилли побежали. Просто побежали, не разбирая дороги. Лишь бы уйти от него. И заблудились. Ходили несколько дней. Все эти коридоры одинаковы. Вилли даже пытался сделать карту. Но это почти бесполезно. Потом не стало Вилли. Я осталась одна. И не знала куда иду… куда идти. Пока не оказалась здесь. Знаешь, как это непросто, оказаться так близко к выходу, но не суметь выйти?- Не представляю, - я отвел взгляд от полосы пробивающегося света и посмотрел туда, куда смотрел призрак. – Там?- Да. Я пыталась выбраться. Пыталась. Лифт не работает без кода. Не работал, сомневаюсь, что эта конструкция работает до сих пор. Я шла по тропе… но она рухнула.В почти полной темноте у стены, среди металлических обломков, на полу я увидел нечто, сначала принятое мною за гору тряпья. Лишь очень пристально присмотревшись, я сумел опознать изрядно потрепанную, но местами все еще красную, куртку.- Если все же выберешься отсюда… забери мои кости. Я одна осталась. Остальные… они не остались. Их тут словно никогда и не было. Только я. Я видела других, таких как ты. Но живые… они не слышал. Не видят меня. А те, кто не выживает. Я видела как они уходят. Задерживаясь лишь на миг. Даже такие как ты… те, кто пережил встречу с двухголовым… Отсюда не вышел никто, - призрак вскинул голову и посмотрел на меня в упор. – Может и ты не выберешься. Не обольщайся, больших ставок я бы на тебя не делала. Но если выберешься… Вытащи меня отсюда.Что-то скрежетнуло, заставив нас обернуться. Чертова дверь. Я с ней пихался почти час, а вот этот, двухголовый… скотина летающая. Если бы дверь не скрежетнула по полу просевшим краем, мы бы и не заметили, что к компании присоединился еще один участник.- Твою же… - невольно выдохнул я, а двухголовый сфокусировался, прислушался и уверенно рванул в мою сторону. Времени подумать над перспективами снова не осталось. Остался только один вопрос – куда? И только один ответ, так как мушиными навыками передвижения по вертикальным стенам я все еще не обзавелся.Побежал, металлический гул тропы под ногами отзывался на каждый шаг. А потом к гулу присоединился треск и скрежет. Поверхность под ногами стала проседать, кренясь влево. Не хватило буквально двух шагов, край тропы обрушился, увлекая меня за собой. Метров пятнадцать вниз. Мозги, может, и не растеряю, а вот ноги переломаю – точно.Именно это пронеслось в голове, пока я пытался уцепиться за воздух. Не получилось. Зато под руку подвернулся кабель. За который я и уцепился, повиснув невпечатляющей ветошью. Плечу точно капец. Не вывихнул только чудом. Зато знатно приложило о металл конструкции, едва не заставив разжать пальцы.Инстинктивно нашел взглядом преследователя сразу же, как жизни перестала угрожать мгновенная смерть. Остатки металлической тропы обрушились почти полностью, остался лишь небольшой козырек рядом с дверью, на которой и топтался двухголовый, что-то невнятное, но явно матерное, шипя себе под нос. Ну… по крайней мере он не летает. Разве что низехонько-низехонько. Прыгать за мной не стал, и то – хлеб. Если бы летал, то дела мои сильно бы усложнились.Оставаться и соболезновать я счел лишним, так что, оставив в покое кабель, полностью переполз на остов шахты и кое-как сумел спуститься на землю.- А дальше? – Катюха поерзала на месте, цепко сжимая пальцами свою бутылку пива.- А дальше… дальше ты все знаешь. Я все же пролез в ту щель. Не без труда, конечно, но пролез. Почти сразу же наткнулся на группу волонтеров. Они мне и сказали, что подростков нашли, поиски сворачиваются. По крайней мере так ты мне перевела, когда мы смогли с тобой связаться. А дальше ты же сама переводила все то, что я спасателям рассказывал про труп в заваленном подвале.- Ну и горазд ты, конечно, страшилки придумывать, - девушка поежилась. – Так бы и сказал, что в провал в земле провалился, да башкой приложился, вместо того, чтобы целую байку выдумывать. Хорошо еще, что сам выбраться смог. А то еще и тебя бы искали, дуболома. Вот зачем ты один поперся? Я бы умерла, если бы в темноте на труп наткнулась.- Кстати о трупе, его опознали?- Рано еще говорить… Но, предположительно, девчонка, судя по кое-каким вещам и остаткам документов, одна из пропавших подростков. Давно пропавших. Чуть ли не с конца восьмидесятых, трое их было, Клаус, Вилли и Мари.

Ключевые слова: Подземелье призрак заброшка авторская история

Другие, подобные истории: