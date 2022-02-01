Странное письмо

fagundas Просмотров: 26 Комментарии: 0 0 Сегодня, 16:00 by

Кто бы это ни прочитал, наверное, это можно считать моей последней заметкой.Вчера я получил письмо. Прямо настоящее, бумажное, в конверте. Блин, никогда бы не подумал, что кто-то может мне написать. Я думал, что уже вся жизнь проходит в Интернете. Написал сообщение, нажал «отправить» и оно «улетело». Вот его уже прочитали и ответили.Даже бабушка моя уже освоила социальные сети и мессенджеры.Вы наверняка спросите: «Что такого необычного в письме?». Я тоже так подумал, ну написали и написали. А сегодня я его открыл...В потрёпанном конверте оказалась небольшая вырезка из старой пожелтевшей газеты. Это был некролог.Некролог, в котором сообщалось о моей смерти. Понимаете, моей смерти!Нет, можно, конечно, сказать, что я «накручиваю» себя, а это просто прикол, но мне не до смеха.На бумажке с бурыми пятнами по краям написано, что Авдеев Александр Яковлевич 1996 года рождения разбился на сером рено логан. Влетел в столб на скорости. И дата стоит сегодняшняя.А ещё, в конверте лежала малюсенькая открыточка, на которой было написано: «С днём рождения!». На обратной стороне была приписка: «Твоя Л. Жду тебя и скучаю».Л – это Лиля, моя девушка, которую насмерть сбила машина год назад. Как раз в этот день...Выкурив сигарету, я сжёг всё содержимое конверта. Руки тряслись так, будто я вчера выпил литр водки...А потом мне позвонила мама, попросила срочно приехать и отвезти её в больницу. Но вот в чём загвоздка, мама умерла полгода назад от тяжёлой болезни...Я знаю, что они придут за мной. Я это знаю. Я слышу их голоса, они зовут...

Ключевые слова: Призрак привидение ужас страх письмо авторская история

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