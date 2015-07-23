Пленки с другого измерения. Часть 2

Пленки с другого измерения. Часть 2Ваше требование предоставить Рейхом 2 линкора для противодействия и уничтожения какого-то "плавающего дома" решением Верховного Командования Вермахта отклонено.
Из ответа ВКВ немецкому фельдмаршалу Эриху фон Манштейну.
16 ноября 1942 год.
После первой увиденной плёнки я остро засомневался в подлинности. Я тогда вообще не понимал что я посмотрел. Но зацепило меня во время просмотра идентичная поддлиность: всё было темно-белое, все эти затемнения, помехи. Тогда я выстроил 2 версии:
1) Баркин был кинолюбителем, который подделывал плёнки, продавая затем незатейливым коллекционерам. Из-за психических расстройств совершил самоубийство на почве киноплёнок.
(Проверить)
2) Убийство было умышленым на почве конфликтов с клиентами. (Отработать все версии)
Тогда я подготовил постановление об осмотре устройства воспроизведения и самих киноплёнок соответствующим экспертом для обнаружения зацепок и следов преступления. Подписав его у начальства в 8:00 прибыл эксперт. Подписав все документы, я начал видеофиксацию осмотра эксперта. Он осмотрел первую плёнку, кинопроектор и утвердил протокол осмотра:
"Эксперт ... ... ... постановил и утвердил: Кинопроектор и плёнки являются подлинными. Экспертиза о подтверждении подлинности будет произведена после окончания следователем всех процессуальных действий."
Решение эксперта поставило меня в замешательство. Значит выходит, что по его независимому мнению какой-то дом действительно плавает в океане, и МВД СССР как-то ему протеводействовал. После ухода эксперта, я договорился со своим начальником о отдыхе. Завтра я посмотрю 3-ью плёнку.
Заполнив постановление о распечатке кинопроектора, я вставил вторую плёнку и начал смотреть, предварительно начав видеофиксацию происходящего осмотра:
Протокол осмотра по делу Уголовного Дела №1865320367
Первые 4 секунды:
Стоп...
Предупреждение было уже на немецком языке. Пришлось вызывать переводчика, заново заполнить документы, ставить бесчисленное количество подписей и только тогда можно было начинать. Я сам-то знаю немецкий, но это будет упрежденный рассмотр уголовного дела, и, с юридической точки зрения, я буду заинтерисован в его решении, а значит, могу напереводить как мне угодно. Включив снова камеру, уже я и переводчик начали смотреть плёнку:
Протокол перевода материала Уголовного Дела №1865320367
Первые 10 секунд.
Плёнка началась с предупреждения на немецком языке о том, что данный видеоматериал предназначен только для сотрудников 3-го и 4-го управления РСХА (Главное Управление Имперской Безопасности Третьего Рейха). Расспространение и разглашение информации карается высшей мерой наказания, согласно детективе рейхсфюрера СС Г. Гиммлера от 1942 года №626.
Следующие 24 секунды
Началась вставка немецкого пропагандистского журнала "Die Deutsche Wochenschau" от 14.11.1942 года.
Следующая 1 минута 36 секунд
Диктор мужским, оживленным голосом сообщает о начале городских боёв войск Эриха фон Манштейна в Севастополе. Кинооператор 34 секунды снимает городские бои. Затем голос меняется от оживлённого к тривожному, кадр меняется снова, и на нём показана прибрежная часть Севастополя, с которой виднеется множество уничтоженной советской техники, а также стоящий на коленях советский солдат, которого, видимо, не успело забрать судно эвакуации. Перед ним виднеется огромная хижина с рассплывчатыми контурами. Это, скорее всего, связано с техническим несовершенствием видеокамеры тех лет. К хижине направляется судно эвакуации и два немецких пикирующих бомбардировщика типа "Ju 87".
Во время захода на цель с целью сбросить авиабомбы, нематериальная дверь хижины приоткрывается, камера дёргается и съёмка прекращается.
Следующие 20 секунд.
Съёмка вознобловилась. Мы видим, что никакой хижины, спасательного судна и бомбардировщиков уже нету в кадре. Советский солдат лежит на земле с разорванной головой и режущими, глубокими ранами на туловище.
Следующие 15 секунд.
На черном фоне виден текст:
"Морское чудовище не спит. Оно не смотрит немец ты или иван. Оно забирает всех"
Последние 5 секунд.
Оно заберёт тебя, когда откроется дверь.
Осмотр провели
Следователь ... ... ...
Переводчик ... ... ...
Следователь ... ... ...
Переводчик ... ... ...
Продолжение следует...
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 13:07
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 13:07 by RuddyПросмотров: 168Комментарии: 1
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