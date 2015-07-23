Пленки с другого измерения. Часть 2

Осмотр провели

Следователь ... ... ...

Переводчик ... ... ...

Продолжение следует...

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 13:07

Причина: Стилистика автора сохранена.

Ruddy Просмотров: 168 Комментарии: 1 0 Сегодня, 13:07 by

После первой увиденной плёнки я остро засомневался в подлинности. Я тогда вообще не понимал что я посмотрел. Но зацепило меня во время просмотра идентичная поддлиность: всё было темно-белое, все эти затемнения, помехи. Тогда я выстроил 2 версии:Тогда я подготовил постановление об осмотре устройства воспроизведения и самих киноплёнок соответствующим экспертом для обнаружения зацепок и следов преступления. Подписав его у начальства в 8:00 прибыл эксперт. Подписав все документы, я начал видеофиксацию осмотра эксперта. Он осмотрел первую плёнку, кинопроектор и утвердил протокол осмотра:Решение эксперта поставило меня в замешательство. Значит выходит, что по его независимому мнению какой-то дом действительно плавает в океане, и МВД СССР как-то ему протеводействовал. После ухода эксперта, я договорился со своим начальником о отдыхе. Завтра я посмотрю 3-ью плёнку.Заполнив постановление о распечатке кинопроектора, я вставил вторую плёнку и начал смотреть, предварительно начав видеофиксацию происходящего осмотра:Предупреждение было уже на немецком языке. Пришлось вызывать переводчика, заново заполнить документы, ставить бесчисленное количество подписей и только тогда можно было начинать. Я сам-то знаю немецкий, но это будет упрежденный рассмотр уголовного дела, и, с юридической точки зрения, я буду заинтерисован в его решении, а значит, могу напереводить как мне угодно. Включив снова камеру, уже я и переводчик начали смотреть плёнку:Плёнка началась с предупреждения на немецком языке о том, что данный видеоматериал предназначен только для сотрудников 3-го и 4-го управления РСХА (Главное Управление Имперской Безопасности Третьего Рейха). Расспространение и разглашение информации карается высшей мерой наказания, согласно детективе рейхсфюрера СС Г. Гиммлера от 1942 года №626.Началась вставка немецкого пропагандистского журнала "Die Deutsche Wochenschau" от 14.11.1942 года.Диктор мужским, оживленным голосом сообщает о начале городских боёв войск Эриха фон Манштейна в Севастополе. Кинооператор 34 секунды снимает городские бои. Затем голос меняется от оживлённого к тривожному, кадр меняется снова, и на нём показана прибрежная часть Севастополя, с которой виднеется множество уничтоженной советской техники, а также стоящий на коленях советский солдат, которого, видимо, не успело забрать судно эвакуации. Перед ним виднеется огромная хижина с рассплывчатыми контурами. Это, скорее всего, связано с техническим несовершенствием видеокамеры тех лет. К хижине направляется судно эвакуации и два немецких пикирующих бомбардировщика типа "Ju 87".Во время захода на цель с целью сбросить авиабомбы, нематериальная дверь хижины приоткрывается, камера дёргается и съёмка прекращается.Съёмка вознобловилась. Мы видим, что никакой хижины, спасательного судна и бомбардировщиков уже нету в кадре. Советский солдат лежит на земле с разорванной головой и режущими, глубокими ранами на туловище.На черном фоне виден текст:"Морское чудовище не спит. Оно не смотрит немец ты или иван. Оно забирает всех"Оно заберёт тебя, когда откроется дверь.

Ключевые слова: Параллельные миры кинопленка дом в океане авторская история

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