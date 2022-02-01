Русалка 2. Ритуал (глава "Перерождение")

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 12:47

Причина: Стилистика автора сохранена.

Владимир Коун Просмотров: 36 Комментарии: 0 0 Сегодня, 12:47 by

- Как вы понимаете, сударыня, в тот день я умер. По крайней мере, уставившись затуманенным взором на волны, с остервенением разбивающиеся о маленький остров посреди безбрежного океана, я и сам уверовал, что это конец. Но впоследствии тьма удивительным образом расступилась, а мои глаза открылись вновь. Я лежал на кровати в помещении насквозь пропахшим чистотой и лекарствами. Рядом стоял невысокий, пожилой мужчина в белом халате и пенсне с золотой оправой на горбатом носу. Он пояснил, что на меня, единственного выжившего в кораблекрушении, случайно наткнулся военный корабль. Что прямо сейчас я содержусь в вверенном ему, судовом лазарете. Успокоил, сославшись на моё завидное здоровье. И удалился, повелев ближайшие пару дней воздержаться от каких-либо физических нагрузок.Оставшись в полном одиночестве, я ещё долго перебирал в голове обрывки последних воспоминаний. Старался убедить самого себя, что действительно являюсь баловнем судьбы. А деревня и всё то, что там произошло, не что иное, как посттравматические галлюцинации. Иллюзия, созданная мозгом, с целью не позволить мне, в виду чрезмерного нервного истощения, элементарно умереть.Беспрестанно внушая себе одну и ту же мысль, я всё больше смирялся с внутренними противоречиями, пока окончательно не уверовал в то, что случившееся со мной и вправду выдумка измученного сознания.Стоило данному факту свершиться, как я испытал неподдельное облегчение и, мысленно поблагодарив провидение за спасённую жизнь, тотчас провалился в глубокий сон.Следующие два дня я либо выполнял назначенные доктором, предписания. Либо просто дремал, восстанавливая силы, вставая с кровати лишь ради того, чтобы поесть или оправиться. По ночам же и вовсе спал как ребёнок. Настолько крепко, что и выстрел из палубного орудия навряд ли нарушил бы мой сон. Казалось, жизнь возвращается в своё обыденное русло, все опасности позади и можно вздохнуть полной грудью. Но как же жестоко я ошибался…На самом деле кошмар и не думал меня отпускать. С наступлением третьей ночи он вернулся в мою жизнь со свежими силами и одной единственной целью - окончательно её уничтожить…Дана явилась ко мне во сне. Заявила, что я её предал. Оскорбил. Что в наказание теперь проклят. Что уже в ближайшем будущем подвергнусь влиянию звериного голода. Начну мучительно сходить с ума, постепенно обращаясь в чудовище. А облегчение, хотя и ненадолго, мне будет приносить лишь свежая, ещё тёплая кровь.«В мучениях твоих, есть суть возмездия моего!» - заявила она тогда.Поначалу я не воспринял её угрозы всерьёз. К тому же озвученные в кошмарных снах. Продолжая упорно отвергать саму мысль, что она реальна, я гнал прочь любые доказательства присутствия потустороннего в моей жизни. И даже когда на судне обнаружили мёртвого, обескровленного матроса, из тех, что ухаживал за мной в лазарете, особого значения произошедшему не придал. Как впоследствии не обратил внимания и на растерзанную клыками неизвестного животного, лошадь, что должна была увезти меня из порта на постоялый двор. А позже, пускай уже и не столь уверенно, проигнорировал окровавленный платок в одном из карманов. С крохотными инициалами милой особы на отвороте, что любезно согласилась показать мне дорогу.Однако, так или иначе, момент, когда подверженный нескончаемым потусторонним влиянием и страхом, я таки лишился самообладания, позже всё же настал.Из-за постоянных ночных кошмаров я тогда уже толком не спал пару дней. Стал раздражительным, мнительным. Боялся надолго оставаться один. Неудивительно, что добравшись до родного города, я первым делом отправился в церковь. Хотел поговорить с тамошним батюшкой, покаяться. Испросить совета. Объяснить, что не по собственной воле стал заложником нечистой силы.Но стоило мне ступить на порог храма, как впереди будто выросла невидимая стена. Преодолеть которую, я оказался не в силах. Этот факт окончательно привёл меня в состояние крайнего отчаяния. И раздавленный, не видящий выхода из расставленной вокруг меня, западни, я отправился в бесцельное путешествие по улицам города. Не разбирая дороги. Наугад.Просто машинально переставлял ноги, погружённый в безрадостные мысли и неизвестно чем бы всё закончилось, если бы спустя несколько часов на моём пути не возникло здание иного типа.Муниципальный архив.Я знал, что в его недрах хранились всевозможные исторические документы и летописи. И предположив, что это, возможно, единственный на тот момент шанс отыскать ответы на мучавшие меня вопросы, тут же ухватился за него, словно утопающий за спасительный прут.Меня устроил бы любой, пускай даже крохотный намёк на то, что же со мной произошло? Какие ждут последствия? И, что самое главное - существовала ли вероятность избежать предсказанной мне, незавидной участи.Испытав в связи с этим некоторый душевный подъём, я безотлагательно вошёл внутрь.Высокое положение в обществе и достаточный финансовый ресурс, без труда открывали большинство дверей на моём жизненном пути. Не было сомнений, что и в этот раз я получу доступ к любым данным, каким только пожелаю. Но даже при столь благоприятных условиях поиски оказались долгими и утомительными.Прежде чем судьба сжалилась и вознаградила меня, в хранилище я провел не один день. Но в итоге, в одной из древних рукописей наткнулся на письмена, свидетельствующие, что давным-давно, когда люди ещё поклонялись языческим богам, наши предки восхваляли и некую повелительницу морей, по имени Дана. Высшее существо, способное принимать обличие как человека, так и любой живущей в воде, твари. Особенно излюбленным у неё считался образ русалки. И хотя слыла она богиней высокомерной, при должном отношении могла и приласкать, и щедро одарить дарами. Богатым урожаем, например, или солидным уловом. А в случае проявления неучтивости, наоборот, с лёгкостью утащить провинившегося человека в воду.Поговаривали, в таких случаях она пила у людей кровь. Кого-то убивая мгновенно, а кого-то щадя. Вот только участь этих выживших ждала намного хуже смерти. Потому как, обращала она тех бедняг в полуживых мертвецов, вынужденных регулярно пить чужую кровь, ради поддержания собственной жизни.То были преданные слуги богини. И если в положенный срок люди с дарами к ней не приходили, или каким другим способом вызывали её гнев, отправляла она тех слуг на охоту.«…Дабы напомнить презренным, кто есть высшее создание среди них, и с коим благоговением должно к нему относиться…»Так что, сударыня, сказки о милой русалке, что вам рассказывали в детстве, весьма далеки от истины. Поверьте на слово, воспринимать это существо, как нечто доброе и волшебное - большая ошибка. Ибо сверхъестественная сущность, обладающая огромной силой, и предпочитающая утолять жажду человеческой кровью, попросту не знает, что это такое.Ну да, я снова отвлёкся.В одном из моих снов Дана приказала выкопать карьер рядом с поместьем и наполнить его водой. Далее произнести над поверхностью особое заклинание. А после, каждую ночь приходить к озеру, чтобы напоить её свежей кровью. Чужой или собственной, значения не имело. Но на случай если пропущу хотя бы одну, пригрозила извести всю мою семью.Я сделал всё, как она велела. Карьер наполнился. Портал открылся.Первое время, будучи не в состоянии убить живого человека, днём я с трудом сдерживал тягу к крови, а ночью уходил в лес. Выпивал повстречавшихся животных, рвал птиц десятками, а после полуночи отправлялся на озеро, дабы напитать Дану собственной кровью.И каждый раз… Каждый чёртов раз! Умолял её не мучить меня и просто прикончить. А она, в свою очередь, оставаясь непреклонной, лишь молча улыбалась в ответ.День за днём жизнь внутри меня таяла, словно свеча. Дана высасывала её с кровью, словно древесный сок. По той же причине контролировать чудовище, уверенно овладевающее моим сознанием, также давалось всё сложнее. Моё поражение виделось очевидным и представлялось лишь вопросом времени. Так что немудрено, что день, когда я окончательно сдался, впервые осознанно напав на человека, в скором времени настал. Им оказался случайный путник, на свою беду забредший в наши края…Той же ночью я притащил его бессознательное тело к озеру. Терпеливо дождался Дану и, наблюдая, как она кормится кем-то кроме меня, впервые за долгое время испытал чувство непередаваемого умиротворения. Облегчения даже. Будто, наконец, лишился тяжких оков, мешающих мне вдыхать воздух полной грудью.В тот момент я испытывал поистине умопомрачительный восторг. Какое-то особое ликование. Я менялся, перерождался. Называйте, как хотите. Становился кем-то иным. Не человеком. И совершенно не подозревал, что вместе со мной омерзительное зрелище созерцает ещё один человек.Моя жена…До этой минуты мне и в голову не приходило, что она вздумает следить за мной. А когда её присутствие вскрылось, было уже поздно. Супруга увидела, каким отвратительным существом я стал. Сильно испугалась и хотела сбежать. Но не смогла. Я не позволил…От вида крови потеряв контроль, я всего на миг упустил связь с реальностью. Но этой, едва заметной паузы, хватило с лихвой. Словно обезумевшее от голода животное, я набросился на близкого мне человека и жестоко убил. Высосал у неё всю кровь до последней капли. Пил жадно, не в состоянии прекратить, прерваться. Наслаждался тёплой жидкостью на своих губах! Вожделел вкус. Трепетал от одного запаха манящего лакомства. И вместе с этим, обновляясь, моя собственная кровь неистово бурлила в жилах, проясняя сознание и наполняя мышцы поистине демонической силой. Поверьте, сударыня, в тот момент я смог бы всё. Вырвать с корнем дерево или порвать на части волка…что угодно.Когда позже очнулся и обнаружил мёртвое тело прямо перед собой, первой мыслью было - наложить на себя руки. Клянусь, я предпринял дюжину попыток, не меньше. И все без толку. Я пробовал топиться, прыгать с обрыва. Стрелялся. Даже дважды подпаливал себя. Но не смог причинить ни телу, ни сознанию и толики вреда. Любые, даже самые страшные раны затягивались прямо на глазах. Кожный покров восстанавливался в считанные секунды. Живой мертвец, как и предрекала Дана. Но, что самое ужасное, всякий раз, когда моё тело возвращало себе прежний вид, голод принимался терзать меня с удвоенной силой…Пока не поглотил целиком.В тот день я позволил тёмной сущности взять вверх над остатками души, что ещё теплились где-то глубоко, и навсегда перестал считаться человеком.Думаю, вы понимаете, что по этой причине в наших краях вскоре начали пропадать люди. Далее, замечая раз за разом различного рода странности, связанные с этими исчезновениями, соседи принялись шептаться, подозревая мою причастность. А догадавшись о причинах, и откровенно сторониться поместья.Благодаря вышеперечисленным обстоятельствам, заманивать очередную жертву на территорию имения получалось всё тяжелее. Требовалось постоянно расширять охотничьи угодья. Что, конечно, не могло работать вечно. И вполне закономерно, однажды по мою чёрную душу пришли…Эти лапотники умудрились применить языческий ритуал. С чьей помощью отделили дух от тела. Само тело закопали, не зная, как уничтожить. А непосредственно дух заточили в пределах этого самого имения. Предварительно опоясав «тюремные» стены надписями, сплошь составленные из древних символов.И метаться бы мне неприкаянному ещё сотни лет внутри, но благодаря силе времени, вкупе с воздействием природной стихии, часть стены обрушилась. Цепь из замысловатых знаков разомкнулась, тем самым предоставив нам с вами шанс на знакомство…Здесь стоит заметить, сударыня, что признание тёмной стороны не прошло для меня даром. В процессе выяснилось, что я приобретаю способности, которые обычному смертному и не снились. Чтение мыслей, телекинез. Прибавьте к этому возникшее на благодатной почве желание могущества. Жажды возмездия. Терпение и неограниченное свободное время. И вот сейчас, спустя более, чем век, я, наконец, владею потенциалом, позволяющим мне избавиться от незримых оков самовлюблённой богини! Более того, я рьяно мечтаю отплатить надменной суке той же монетой!С последними словами Сергей поднёс к Машиным губам ёмкость, наполненную тёплым напитком, и наклонил, вынуждая проглотить содержимое. От неожиданности она подавилась и закашляла, пролив часть жидкости на исписанную чернилами, грудь.- Не волнуйтесь, сударыня. – Сергей отодвинул чашку и поднялся. – Всего лишь травяной отвар, удерживающий вас в пассивном состоянии. Нам ведь случайности не нужны, верно?Маша услышала, как он снова отходит, и в сотый раз попыталась открыть глаза. С неимоверным усилием левое веко приподнялось наполовину, правое чуть меньше. Вяло повернув голову сначала в одну сторону, а затем в другую, ей удалось разглядеть, что лежит она на плоской, каменной плите. Внутри небольшого грота. Полностью обнажённая. Руки вытянуты в стороны, а ноги связаны между собой. Практически всё тело, как и старые, каменные стены вокруг, буквально испещрены символами неизвестного языка.Повсюду были расставлены горящие свечи. Непосредственно впереди, в метрах пяти от её импровизированного ложа, раскинулся небольшой водоём.Приподняв голову, насколько хватило сил, она увидела, что Сергей теперь стоял возле самой его кромки и что-то тихо нашёптывал. Невольно прислушавшись, Маша различила короткие слова:- Я в пучину воззрю очи… ты услышь меня, открой… спишь на дне, под пледом ночи… море, озеро с тобой… ты проснись, внемли молитве… покажись на белый свет… вознесись, размыв границы… после стольких долгих лет… покоряя силу бездны… в чём-то тёмной… в чём-то злой…разорвав оковы смерти…Каждое следующее слово он произносил всё громче и громче, пока громко не выкрикнул финальную фразу:- Ты взойди пред мной и спой!Супруг замолчал, продолжая напряжённо изучать водную гладь. Воцарилась звенящая тишина. На минуту даже показалось, что воздух вокруг от напряжения стал заметно плотнее. Но затем поверхность воды натянулась, словно покрылась тонкой плёнкой. Поверх рваными хлопьями застилился густой туман, медленно выползающий тонкими нитями из всех возможных щелей. В разных местах что-то громко булькнуло, отчего по воде побежали круги. А после, то тут, то там, с небольшой задержкой всплыли россыпи воздушных пузырьков.Под водой мелькнула большая тень и в это же время, сразу со всех направлений полились слова красивой, мелодичной песни:«…вот забрал ты моё сердце, молодец,И любовь забрал.Обещал, что вместе будем.Оказалось – врал…»- Слышите? А вот и она… - Сергей обернулся. С довольным выражением лица кивнул в сторону воды и взволнованно растёр ладони. – Наконец-то.Вода заволновалась, вспенилась. Забурлила, будто закипая. Центр её поверхности покрылся всплывшими наверх пепельно-русыми волосами. Разметясь по сторонам, они образовали своего рода ковёр, и вскоре их центр начал медленно подниматься, планомерно вытягиваясь вверх. Постепенно под мокрой завесой проявился контур головы, а за ним и очертания женского силуэта.Незнакомка всплыла по пояс и ненадолго замерла, внимательно осматривая внутреннее убранство грота. Пение при этом не прекращалось и без конца повторялось, словно на зацикленной плёнке. Но стоило ей увидеть на берегу Сергея, слова песни резко оборвались.Какое-то время гостья из озера с интересом разглядывала мужчину перед собой. После грациозным движением руки убрала часть волос, освобождая половину лица и, не сводя с него пристального, хищного взгляда, тихим, чарующим голосом произнесла:- Должна заметить, смертный, довольно смело с твоей стороны произносить слова призыва, не звучавшие много лет. Но более занятно другое. Ты не подвластен моим чарам… Кто ты?Сергей воодушевлённо вскинул вверх подбородок.- Моя богиня, не беспокойся. Я – твой слуга. Воззвал к тебе с одной единственной целью - покорно служить. – Харитонов приклонил одно колено, одновременно указав правой рукой в сторону беспомощной Маши. - Будь благосклонна. Прими скромный дар, в знак повиновения и смирения перед могуществом твоим.

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