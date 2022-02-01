Егор + Катя = смерть

Я проснулся глубокой ночью, так как меня приспичило в туалет. Настенные часы показывали время 02:34. Помыв руки после туалета я отправился обратно в спальню, но... Кое-что заставило меня замереть от страха. В зеркале я увидел неподвижно стоящий силуэт женщины, скрестивший руки. Несколько секунд я был уверен, что мне это кажется. Протерев глаза силуэт не исчез. Отправимся на 3 дня назад.

Я обычный рабочий шахты. Рабочий день подошёл к концу. Сегодня пятница и я, уставший, отправился в раздевалку. Раздался звонок от моей жены.



Я

Алло?

ЖЕНА

Егор, ты уже освободился?

ЕГОР

Да, Кать. Что-то хотела?

ЕКАТЕРИНА

Заберёшь Максима сегодня с садика? Мне что-то плохо...

ЕГОР

Тебе плохо? Может вызвать врача?

ЕКАТЕРИНА

Нет, врача не надо. Сейчас выпью таблетку и всё должно пройти.

ЕГОР

Опять живот?

ЕКАТЕРИНА

Да...

ЕГОР

Заеду за Максимом. Можешь не переживать. Если станет совсем плохо - набери мне и я вызову врача.

ЕКАТЕРИНА

Спасибо, Егор.

Катя завершила звонок. Егор переоделся и помчался к своему автомобилю, не попрощавшись с коллегами. На улице мороз. Егор завёл свою "пятёрку" и, не прогрев двигатель, поехал за Максимом. Забрав сына Егор поспешил домой, но перед этим он решил заехать в аптеку. Войдя в квартиру Егор помог раздеться сыну и первым делом обнял Катю, которая встречала их.

ЕГОР

Ну как ты?

ЕКАТЕРИНА

Уже лучше.

ЕГОР

Может всё-таки съездим в больницу?

ЕКАТЕРИНА

Нет. Уже всё прошло.

ЕГОР

Со здоровьем не шутят, Кать. Это уже не первый раз.

Максим сел за приставку.

ЕКАТЕРИНА

Ужин почти готов.

Катя отправилась на кухню.

ЕГОР

Так, Кать, собирайся. Мы едем в больницу.

ЕКАТЕРИНА

Но мне правда лучше. Давай завтра?

ЕГОР

Завтра может быть поздно... Не спорь и одевайся!

ЕКАТЕРИНА

Дорогой, только обещай...

ЕГОР

Что? Ну ты договаривай.

ЕКАТЕРИНА

Обещай, что... В общем, я беременна.

От услышанного Егор потерял дар речи. Он разулся и отправился в спальню.

ЕКАТЕРИНА

Ты куда?

Егор ничего не ответил. Катя отправилась за ним.

ЕГОР

Ну и новости...

ЕКАТЕРИНА

Я собиралась тебе сказать. Правда. Просто боялась, что ты будешь злиться.

ЕГОР

Ты права. Я буду злиться. Но только потому... что мне придётся выходить и по субботам!

Егор крепко обнял Катю.

ЕКАТЕРИНА

Я не об этом.

ЕГОР

А о чём?

ЕКАТЕРИНА

Максим наш... Не от тебя.

ЕГОР

То есть не от меня? Это розыгрыш?

ЕКАТЕРИНА

Я устала держать это в себе... У нас долгие годы не получалось сделать ребёнка. А я очень этого хотела...

ЕГОР

К чему ты ведёшь?

ЕКАТЕРИНА

Я переспала с твоим бывшим коллегой!

Мысли Егора заставили его уйти в себя.

ЕКАТЕРИНА

Я знаю - это звучит ужасно. И мне страшно, что ты оставишь нас одних. Но ты можешь наконец по-настоящему порадоваться своему ребёнку - у нас будет дочь.

Катя приобняла Егора, но тот агрессивно оттолкнул её от себя. Егор отправился на кухню. Катя последовала за ним.

ЕКАТЕРИНА

Дорогой?

Егор схватил нож.

ЕКАТЕРИНА

Егор, нет!

Егор приблизился к Кате.

ЕКАТЕРИНА

Не делай этого!

Катя закрыла лицо руками. Через мгновенье прохожие услышали дикий крик женщины. Егор нанёс порядка 15 ударов ножом своей супруге.

ЕГОР

Я люблю тебя...

3 ДНЯ СПУСТЯ.

Егор был уверен, что об убийстве никто не узнает. Тело Кати он временно запихал в шкаф, на котором висит большое зеркало. Егор уложил Максима спать, а сам отправился в душ.

ЖЕНЩИНА

Ты пожалеешь.



Егора передёрнуло. Он осмотрелся, но рядом никого нет.

ЕГОР

Показалось...

Егор продолжил мыться.

ДЕВОЧКА

Папа, папа!

Егор осмотрелся и вновь никого не увидел.

ЕГОР

Кажется, я схожу с ума.

После душа Егор отправился в спальню готовиться ко сну. Примерно час Егор ворочался и никак не мог уснуть, но всё же ему удалось это сделать. В 02:34 Егор проснулся, чтобы справить нужду. Возвращаясь в спальню он оцепенел от страха: на зеркале виднелся силуэт женщины. Егор подумал, что ему кажется, но нет. Не покинувшая мир живых душа Кати поселилась в зеркале. Постояв так несколько секунд Егор решил покинуть это место и вернуться в спальню. Неожиданно Максим начал звать папу. Егор поспешил в комнату Максима. Войдя туда он увидел в окне лицо маленькой девочки.

МАКСИМ

Папа, мне страшно!

ДЕВОЧКА

Папа, мне тоже страшно.

Егор схватил Максима и оставил его в спальне.

МАКСИМ

Не уходи!

ЕГОР

Они тебя не тронут, сынок.

Егор вышел из спальни и закрыл её на ключ. Он подошёл к зеркалу. Силуэт Кати поменял позу - теперь она стоит с вытянутыми руками.

ЕГОР

Забери меня, но Максима не тронь!

Наступило утро. Максим проснулся и подошёл к двери, чтобы проверить, открыта ли она. Дверь оказалась открытой. Выйдя в коридор Максим наткнулся на тело Егора, лежащего возле зеркала. Силуэта Кати в зеркале не было. Максим бросился к телу Егора и начал умолять его проснуться, но безрезультатно - сердце не бьётся, дыхания нет. Соседи приютили Максима к себе. На отпевании отца Максим уснул. Ему приснился сон, в котором Егор падает в бездну. Приземлившись, его встретил тёмный ангел с обрезанными крыльями.

АНГЕЛ

Добро пожаловать в Ад!

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 12:42

Причина: Стилистика автора сохранена.

Nick Mayes Просмотров: 59 Комментарии: 0 0 Сегодня, 12:42 by

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