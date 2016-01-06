Я боюсь грозы

fagundas Просмотров: 104 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 08:14 by

Гроза - время, когда призраки властвуют на земле безраздельно. По крайне мере, так всегда говорила моя бабушка, выросшая в небольшой деревеньке, затерянной где-то на севере моей области.Милой старушки уже нет как лет 10, но я до сих пор помню, как она в сильную непогоду, когда раскаты грома оглушительно "взрывались" за окном, садилась ко мне на кровать и мягким голосом рассказывала различные небылицы.Например, частенько она пересказывала историю, как она со своими молодыми, тогда ещё, подружками пошла на озеро купаться, и уже в воде детишек застала гроза. Выбежав на берег, да спрятавшись под ближайшими деревьями, они заворожённо смотрели на водную гладь, как внезапно бабуля ясно увидела своего деда, пропавшего на войне. Мужчина медленно выходил из воды. Весь в крови, в опалённой одежде и с винтовкой, висевшей на правом плече. Пройдя пару метров, он улыбнулся ей, подмигнул, хотел что-то сказать, но быстро растаял в воздухе, словно и не бывало его. Как мираж.Байка, конечно, хотя тогда она меня пугала до мурашек. Бабуля у меня была знатной выдумщицей, истории складно придумывала за пару минут. Настоящие сюжеты рассказов!Но есть кое-что, что не даёт мне покоя.Недавно, буквально пару дней назад, я шла с работы. Гроза застала меня врасплох, зонт я не взяла, понадеявшись на то, что успею добежать до дома с автобусной остановки, но, как и всегда, всё пошло не по плану.Решив не бежать под проливным дождём, я выскочила из автобуса и укрылась под крышей остановки. Раскаты грома мощно "ухали" где-то рядом, молнии ветвисто "гуляли" по небу. И внезапно я увидела на другой стороне дороги силуэт своей бабушки. Она злобно на меня посмотрела, погрозила пальцем и хотела было перейти ко мне, как вдруг растаяла в воздухе.Ошарашенная, я выскочила из своего укрытия и побежала домой. Забежав в квартиру, долго потом тряслась от страха и холода, которые овладели мной.С тех пор я боюсь грозы как огня. И ещё не могу понять, почему бабушка была зла на меня? Никогда с ней не ссорились, а тут словно черта увидела настоящего...

Ключевые слова: Призрак страх ужас гроза бабушка авторская история

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