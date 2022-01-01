Русалка 2. Ритуал (глава "Откровение").

Владимир Коун Просмотров: 28 Комментарии: 0 0 Сегодня, 08:06 by

Наверное, от переизбытка чувств Маша ненадолго лишилась чувств, потому как сознание на короткий миг словно провалилось в кромешную тьму. А когда снова очнулась, первым, что осознала - это лёгкое ощущение потряхивания. Она то медленно опускалась вниз, то вновь плавно взмывала вверх. Будто распластавшись на пушистом облаке, свободно парила над землёй. Хотя на самом деле, стоило приоткрыть глаза, довольно быстро осознала, что её несут на руках. Вместе с тем, сквозь белёсую пелену забытья, пусть и не чётко, проявился профиль мужского лица. Знакомого лица. Без труда опознав его владельца, девушка слабо улыбнулась и облегчённо выдохнула.Он всё-таки нашёл её… Слава богу!Какое же счастье знать, что с ним всё в порядке. А значит, и с ней теперь тоже. И весь этот ужас, все эти жуткие видения останутся в прошлом. Как плод её воображения. Как слишком долгий, но всё же окончившийся ночной кошмар.Маша попыталась приподняться. Оглядеться. Но не смогла. Почему-то голова оказалась непривычно тяжёлой, а нега, полностью охватившая тело, до исступления приятной.Странное ощущение… необъяснимое. Ведь она прекрасно понимала происходящее. Слышала. Чувствовала. Мыслила…Внезапно Сергей остановился. Аккуратно уложил её на твёрдую, безумно холодную поверхность. Отчего вдоль спины и бёдер тут же пронеслась волна мерзкого, колкого ощущения, вынудившая девушку протяжно застонать.Не реагируя на её безмолвный протест, Сергей осторожно приподнял голову супруги, подложив под неё что-то мягкое, по ощущениям похожее на свёрнутую куртку. На обратном движении случайно коснулся щеки кончиком носа и на секунду замер…Возможно, он хотел сказать что-то, но в итоге, не проронив ни единого слова, отстранился.Послышались удаляющиеся шаги…Что? Почему?!Мысли беспорядочно заметались, словно загнанный в западню рой назойливых насекомых. Зачем он так поступил? Зачем снова бросил её? Пожалуйста, остановись. Останься!Маша постаралась подать знак. Вскрикнуть. Дёрнуться. Что угодно. Главное, чтобы он заметил. Чтобы узнал, что она очнулась. Но безразличное тело, оставаясь во власти необъяснимого морока, и на этот раз не откликнулось на её просьбу.Позже, за пределами затуманенного сознания, вспыхнула сначала одна, а потом и целая россыпь световых точек. Вроде звёзд на вечернем небе, они принялись загораться то тут, то там. Своим неожиданным всплеском всецело переключив внимание Маши на себя.Мутная пелена продолжала застить глаза, а видимость оставляла желать лучшего, но впечатление складывалось такое, будто перед ней выросла стена, оккупированная роем ярких светлячков. Хотя нет. Вряд ли это были жуки… скорее… больше походило на пано, собранное из крохотных огоньков… вроде хаотично расставленных, зажжённых свечей… да, точно, десятков свечей!- А вы молодец, барышня. – Разрезал тишину знакомый и в тоже время заметно изменившийся голос. - Далеко убежали. Если бы не эта… псина…ух, и мерзкая, скажу я вам, тварь. Вы бы до сих пор, наверное, по лесу слонялись.Маша расслышала тихий, саркастичный смешок. Размеренные шаги неподалёку. А затем тот, кого она воспринимала как своего мужа, приблизился и вновь склонился над ней.- Тут вот какое дело, сударыня. Должен вам признаться. Вы произвели на меня огромное впечатление. Пробежать такое расстояние по лесу… босыми ногами… это сильно даже для меня. Я не шучу. Тем более сравнивать мне есть с кем, уж поверьте. После столь поразительного открытия даже жаль немного, что нашему знакомству суждено закончиться столь печально.Маша повторно рискнула поднять руку, в попытке привлечь внимание Сергея. Коснуться лица. Зачем он говорит такое? Странное и пугающее. Он что, не узнает её? Это же она, его жена.Да только рука, лишь слегка вздрогнув, медленно съехала с ложа и безвольно повисла на краю.- Тихо, тихо. – Тёплая ладонь легла поверх кисти и вернула её обратно на твёрдую поверхность. – Не тратьте понапрасну силы, сударыня. Они вам ещё пригодятся. Понимаю, вы всеми силами стараетесь прийти в чувства, нащупать границы реальности. Это и немудрено. И даже вполне естественно в вашем положении. Но, правда в том, что любые ваши потуги – лишь пустая трата времени. Вы видите, слышите и чувствуете исключительно то, что я вам позволяю. И лишь когда я позволяю. Понимаете, у нас с вами что-то вроде ментальной связи. Благодаря коей, ваше сознание целиком и полностью находится в моей власти. Как и вашего мужа, собственно. С той лишь разницей, что у него я забрал ещё и тело. Молодое. Крепкое. Оно мне весьма по душе. Жаль, щупловат немного. Но это дело поправимое.Ребро ладони легонько коснулась лба, и осторожно погладило, кончиками пальцев, заодно убрав с лица растрёпанные пряди.- Но, я немного отвлёкся. Прошу великодушно простить. Вернёмся к нашему разговору насчёт ментальной связи. Видите ли, мне очень нужно, чтобы вы оба боялись. Безумно боялись. Потому как исключительно истинный страх позволяет сломить волю. Раз и навсегда подчинить её. Возможно, мои действия покажутся вам жестокими? Что же, так и есть. Но иначе поступить я не мог. И если бы вчера, после нашей первой встречи, вы не попытались сбежать, - как-то само собой, мельком, вместе со словами мужа из глубин памяти всплыл его силуэт, медленно выступающий из темноты. Он тогда ещё вёл себя так странно… тянул к ней руки… и глаза… его глаза горели жутким, жёлтым светом… а потом… что же было потом? Боже, как больно давит в висках! Потом она бежала со всех ног, и её кто-то преследовал… кто-то безумно страшный…Воспоминание оборвалось, развеянное размеренным голосом супруга:-… сегодня, возможно, я бы не слал на вас столь ужасные видения. Так что, в некотором роде, отчасти на вас самой лежит ответственность за тот кошмар, что вам довелось пережить. Это что касается плохих новостей. Правда, есть и хорошие. Вы совершенно точно не сошли с ума!Сергей отстранился и, судя по звуку удаляющихся шагов, вновь отошёл от ложа. Он принялся говорить громче, отчего его голос эхом разносился по округе, позволяя Маше сделать вывод, что находились они в довольно просторном помещении.- Сударыня, вы не представляете, как долго я ждал предоставленного шанса. Ведь то, что вы вдвоём с мужем окажитесь в моей скромной обители, да ещё и в нужный час, поистине воля провидения! Представляете, я заперт здесь, словно в тюрьме. И заперт очень давно. А мне безумно хочется вырваться.Уверен, для вас не секрет, что за всё в этом мире, нужно платить? Так вот. Всё дело в том, что цена моей свободы - ваша жизнь. А если быть точнее - ваше тело. Уж простите, за каламбур. Но, одно неотделимо от другого, вы же понимаете? – Сергей мерзко хихикнул. Или это был не Сергей?! – Хотя, куда там… вы ведь даже не подозреваете, о чём идёт речь, не так ли? Не извольте беспокоиться на этот счёт, сударыня. Уверяю вас, когда настанет время, всё тайное обязательно станет явным. Но прежде чем мы перейдём к сути, мне необходимо приготовить кое-что. Поэтому, вы уж не сочтите за труд, полежите тихонько, ладно? Обещаю, это не займёт много времени. А как только я закончу, мы с удовольствием продолжим наше милое… э-э-э… общение. Смею даже предположить, что позже, по его окончании, познав истинную цель происходящего, вы будете весьма польщены удостоенной вас чести.Сергей или тот, кто выдавал себя за него, замолчал. Раздалось металлическое бряцание, словно он принялся расставлять некие ёмкости, вроде предметов посуды. Следом послышались чиркающие звуки, похожие на те, что сопровождают заточку холодного оружия. Затем он переместился дальше, вглубь помещения, и уже оттуда стали доноситься глухие удары о стену. Посыпались обломки чего-то твёрдого. Спустя пару минут, он, тяжело дыша, подтащил к её ложу нечто очень громоздкое и, остановившись возле, удовлетворённо выдохнул.- Ну вот, почти всё. Остались последние штрихи. Ещё чуточку терпения, сударыня, и я в вашем полном распоряжении.Снова забряцала посуда. Маша услышала шум переливающейся жидкости, вкупе со звоном стучащей о стенки, ложки.Когда Сергей в очередной раз вернулся, то, судя по возникшим щекотливым ощущениям, по её обнажённым ногам заскользила тонкая кисть. Своими, едва заметными касаниями, мгновенно спровоцировав неконтролируемый бег мурашек, и вычерчивая путанные, витиеватые узоры вдоль всей их длины.- Вот теперь, пожалуй, самое время продолжить. – Подал голос супруг, когда дело дошло до плеч и груди. – Так случилось, сударыня, что я живу уже ни один десяток лет. Хотя, стоит признать, к последним ста двадцати, больше подошёл бы термин – существую. Не по своей воле, конечно. Но и изменить, к несчастью, уже ничего нельзя - так распорядилась судьба. Я проклят, сударыня. Проклят на страшные муки. А вы… вы с недавних пор призваны избавить меня от чрезмерно тяжких оков.

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