Варколак

astrelez Просмотров: 496 Комментарии: 4 +6 Вчера, 07:46 by

За две недели до Дня Победы наша пионервожатая Татьяна Викторовна объявила командирам пионерских отрядов, что каждый отряд должен принять активное участие в приближающемся празднике. Под активным участием понималось помощь ветеранам войны в хозяйственных делах. Поэтому после школы всем отрядом двинулись к нашему подшефному ветерану ВОВ Николаю Петровичу Фомину. Николай Петрович встретил нас радушно. Предложил почаевничать, но мы отказались и сразу занялись делами.Мальчишки на дворе накололи дрова и сложили поленницу, подмели двор, привели в порядок грядки, поправили забор. Девчонки в это время прибрались в доме, вытерли пыль везде, где было можно, перемыли посуду, освежили занавески. Выбили половики и вымыли пол. Потом напекли оладушек и вскипятили чайник, вымыли руки и сели чаевничать. Чашек не хватило, и мы использовали пиалы, а некоторые пили чай из блюдец, деля одну чашку на двоих.Когда девочки хозяйничали на кухне, одна из них просыпала соль, тут же посыпались охи ахи со стороны девчонок и насмешки со стороны мальчишек. Беседа тут же перешла на спор о том, что стоит за приметами, верой в чудеса и почему Бога нет. Третейским судьей попросили быть Николая Петровича. Он молча выслушал аргументы сторон за и против и, вздохнув, сказал с усмешкой: "Кончено, верить в приметы и старушечьи побасенки не стоит, но на свете, друзья, бывает еще много такого, что вам и не снилось". Мы наперебой ринулись убеждать убеленного сединами ветерана, что он заблуждается и в наш век космических полетов верить в чудеса могут только отсталые люди, вроде наших бабок, которые ползают в храм и тратят трудовые копейки чтобы содержать бездельников вроде нашего попа Борьки. Дождавшись, когда наш боевой запал иссяк, Николай Петрович рассказал историю…Призвали меня на службу в ряды Красной Армии еще за год до войны, в 1940 году. Отправили в погранвойска на западную границу, в недавно присоединенные к нашей Родине места. Поэтому войну встретили одними из первых. В условиях беспорядков, когда связь была нарушена. Не поступало никаких известий из центра, что происходит, командиры пользовались установками, данными накануне войны, на провокации не отвечать, в бой с нарушителями границ без приказа не ввязываться. Фашисты в первые дни быстро продвигались вперед, и наше подразделение оказалось отрезанным. После размышлений было принято решение остаться в тылу врага, организовать партизанский отряд. Сказано – сделано. Партизанский отряд создали, связались с центром, получили регистрацию и позывные, стали штатной военной единицей.Вот однажды зимой 1941 года командование отряда получило приказ провести диверсионную работу на железнодорожных путях Львовского направления. Группа в составе пяти человек выдвинулась ночью. Короткими переходами предстояло преодолеть пятьдесят километров до места назначения. Первым пунктом был маленький хутор, в тридцати километрах от партизанской базы. Там сочувствующий красным дед Грицько дал ночлег группе, расположив на сеновале. Из разговора с дедом командир отряда товарищ Незнамов узнал обстановку: далеко ли немцы, что слышно о временной администрации, кто из хуторян перешел на сторону фашистов. Вечером, после захода солнца, выдвинулись в путь.Однако на околице увидели толпу взбудораженных крестьян. Командир послал одного из бойцов, Анатолия Рудого, узнать, что случилось. Толя быстро вернулся взволнованный и, сбиваясь с пятого на десятое, сообщил, что там собрались вешать мужика, но за что - понять не смог. Решение Незнамов принял быстро, все-таки мы представляли на оккупированной территории советскую власть и не могли позволить населению творить беззаконие, прикрываясь военным положением. Вскоре мы уже стояли у схода, мужик, которого хотели повесить, стоял с веревкой на шее. В ходе короткого разговора выяснилось, что с приходом фашистов в местных лесах активировался разбойник, жертвами которого стали три человека с хутора. Три человека ушли в лес и не вернулись. Позже обглоданные тела нашли крестьяне и предали земле. Посовещавшись, крестьяне решили, что в здешних местах объявился оборотень. И тут кстати под руки попался незнакомый малахольный мужичок, заросший и в грязной одежде, крестьяне объявили его злодеем и вынесли решение повесить, а после сжечь, чтобы не ожил. Наша группа еле сдерживала смех, слушая наивные фантазии местных жителей. Все-таки, что не говори, а советская власть не успела утвердиться здесь настолько, чтобы подобное мракобесие было если не выжито, то хотя бы не обнажалось так явно. Товарищ Незнамов тут же убедительно объяснил собравшимся, что они заблуждаются. Пропавших могли застрелить фашисты, они могли умереть от болезней, например сердечного приступа. Обглоданные тела же - работа волков и лисиц, которых немало в здешних лесах. Мужика же надо отпустить, а то, что не говорит. так либо глухонемой, либо малахольный, а таких, как говорится, сам Бог велел не обижать. К месту упомянутый Бог и напористость командира быстро убедили собравшихся в том, что они не правы. Незнакомца отпустили восвояси, люди разошлись, а мы продолжили путь, удивляясь местному фольклору и мракобесию.Задание было выполнено, тоннель уничтожен, и мы уже возвращались обратно, когда напоролись на фашистских карателей и их прихвостней из местных, которые именовали себя ОУНовцами. Неравная схватка длилась час. Погибли все кроме меня. Я был последним и отстреливался до самого конца. Когда патроны кончились, я мысленно попрощался с родными, Аннушкой, моей невестой, и достал гранату, чтобы подпустить фашистов поближе и подорвать себя. Немцы уже весело перекрикивались, понимая, что боеприпасы иссякли, однако наученные горьким опытом, опасались приближаться, посылая вперед лизоблюдов из местной швали. Внезапно раздался дикий крик фашистов, поднялась беспорядочная пальба. Мне чудилось, что силы ада ополчились на фашистов и их прихвостней. Думаю, наверное, прошло минут пять, от силы десять, но мне они показалось вечностью. Когда наконец крики стихли и лес наполнился тишиной, не той лесной тишиной, от которой человек наполняется умиротворением, а той могильной тишиной, что внушает человеку страх и беспокойство, я осмелился осторожно поднять голову. Никого не было слышно, и я, по-прежнему в готовности взорвать гранату, которую еще держал в руках, поднялся на ноги.Было тихо, осторожно водворив чеку на место, я спрятал гранату за пазуху. Впереди мелькнула тень, я бросился туда, но тут же остановился, увидев голову. Она скалилась в жуткой гримасе ужаса и боли. Чья это голова определить сразу мне не удалось, на ней не было ни пилотки, ни каски, волосы светлые были запачканны кровью. Чуть дальше лежало тело бедняги, это оказался фашистский солдат. Все было забрызгано кровью, кто-то со звериной силой оторвал фрицу голову. Автомат, дуло которого было смято, валялся недалеко. Пока я глазел на голову и тело, тень растворилась в ранних утренних сумерках. Времени разбираться не было. Сняв с Незнамова офицерский планшет, быстро пошел в сторону партизанской базы. Заходить на постой к деду Грицько не стал. Ночевать устроился недалеко от хутора в лесу. Под высоким, раскидистым дубом. В развилке могучих корней свил «гнездо», подложил под руку нож и устроился спать. Спал чутко.Разбудил меня тихий скрип снега. Сквозь переплетение черных ветвей кустарника я увидел тень, которая приближалась. Рука сама собой дернулась к гранате, единственному оружию, не считая ножа. Уже было светло и, присмотревшись, опознал в незнакомце того бродягу, которого крестьяне с хутора обвиняли в колдовстве и хотели повесить. Он по-прежнему был в обносках, но теперь они были кроваво-красного цвета и задубели на морозе. Он остановился недалеко от меня и повел носом, как Дружок, пес, который остался у родителей на время моей службы и, наверное, жутко по мне скучал. Потом наклонился к снегу и, захватив горстью, стал жевать. Закончив, он сделал то, что потом меня преследовало по ночам в кошмарных снах. Закинув назад голову, выставив мощный кадык, завыл так жутко, что по моей коже побежали мурашки, а волосы стали дыбом. Зажмурившись от страха и забыв про свой атеизм, стал горячо молиться всем святым угодникам Божиим и просить Бога меня простить и пожалеть, оградить от увиденного ужаса. Когда осмелился наконец то вздохнуть и открыть глаза, незнакомца не было. Но рядом со мной на снегу лежал лист бумаги, такой плотной мне еще видеть не приходилось. На ней было что-то написано, но язык был незнакомый. Захватив бумагу с собой, забыв о конспирации и прочих вещах, быстро побежал в сторону партизанской базы.Уже подходя к базе, понял, что рассказ об оборотне, который разорвал фашистов и пощадил меня, будет выглядеть нелепо, доказательств никаких не было, а потому командиру отряда доложил коротко и по делу, на обратном пути попали в засаду и по приказу командира группы, бросил своих товарищей. Кончено, кое-кто кидал на меня косые взгляды, но крыть было нечем, свидетелей не было, документы были ценными. Тела погибших товарищей позже мы забрали, но тел фашистов и их прихвостней не нашли. Только следы крови и несколько головных уборов. Много позже, уже после войны, я показал лист бумаги своему другу филологу, и он сказал, что это румынский. Там было написано «Не стоит благодарности. Всегда Ваш граф Варколак». При этом он заметил, что фамилия странная, потому что варколак в переводе с румынского значит «оборотень».

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