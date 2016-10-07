Кокос

astrelez Просмотров: 86 Комментарии: 1 +2 Вчера, 11:50 by

Отпуск прошел отлично. Никита с Машей хорошо отдохнули, загорели, насладились всем, что может подарить отдых на Бали. Дома, распаковывая чемоданы, Никита наткнулся на кокос. Этот кокос, весь покрытый непонятными знаками, Маше достался от обезьяны в лесу Убуде. Вся группа хохотала, когда появившаяся из леса по внешнему виду старая обезьяна важно прошествовала мимо многочисленных туристов и протянула кокос Маше. Маше не очень-то хотелось брать это странное подношение, но обезьяна была настойчива и ей пришлось взять кокос. После возвращения в гостиницу Никита хотел выкинуть странный подарок, но Маша настояла, чтобы оставить его на память о приключении.Теперь Никита вертел в руках кокос и не знал куда его деть. К счастью, мимо проходила Маша и забрала его на кухню, где водрузила его на холодильник. Ночью Маша проснулась от ощущения, что кто-то ее рассматривает, она включила ночник, но в комнате никого не было, только Никита тихонько посапывал рядом. Маша сходила на кухню, выпила стакан теплой воды и вернулась в постель. Засыпая, она слышала индонезийскую музыку, которая звучала откуда-то издалека и сливалась с шумом моря, как в отеле на Бали.Утром Никита, проснувшийся по привычке раньше Маши, обнаружил на полу кухни расколовшуюся стеклянную панель от дверцы духового шкафа. Когда Никита дотронулся до панели, она просто раскрошилась на сотни тысячи крошек. Никита сфотографировал панель, убрал крошки и через интернет, пока готовил завтрак, заказал новую панель с доставкой и установкой. Проснувшаяся Маша сказала, что в три часа она вставала попить и на кухне был полный порядок.Днем на сотовый Марии позвонила приходящая уборщица Кристина, филиппинка по национальности, она попала к Никите с Машей через клининговую компанию и со временем стала их постоянной домработницей. Кристина заявила, что у них в квартире творится какая-то чертовщина и ноги ее больше не будет у них в квартире пока они не наведут порядок в своей астральной жизни, ну или что-то такое, насколько верно поняла Маша, потому что Кристина, когда волновалась, переходила на жуткую смесь филиппинского, английского и русского. Вечером, за ужином, Маша рассказала Никите о том, что они остались без помощницы. Никита набрал Кристину, но из путанного рассказа филиппинки так и не стало ясно, почему она решила их бросить. Ну что же, резюмировал свои переговоры Никита, придется искать новую домработницу.Ночью Марию снова разбудило ощущение что в спальне кроме нее и Никиты находится еще кто-то. Засыпая, она снова услышала далекий шум прибоя и тихую индонезийскую музыку. Утром завтрака не было, зато был сердитый Никита, который заявил, что завтрака не будет, так как, судя по всему, их холодильник накрылся. Его слова подтверждал жуткий запах гниения. Это еще ничего, сказал Никита, по его словам, когда он вошел на кухню с утра, то его просто вывернуло, такой был смрад. В общем, они решили, что позавтракают где-нибудь по дороге на работу. Также сразу договорились об ужине, и Никита обещал вызвать мастера по холодильным установкам и подыскать-таки новую помощницу по дому.Вечером Маша с Никитой встретились в кафе в паре кварталов от дома. За чашкой чая, ожидая заказ, Маша поинтересовалась у Никиты как обстоят дела на холодильном фронте. С одной стороны все здорово, сказал Никита, у них появилась новая домработница, холодильник оказался в рабочем состоянии, но его мучил вопрос: почему испортилась еда в холодильнике? За ужином было построено немало теорий, начиная от заговора производителей холодильников и продуктов и заканчивая интригами инопланетян. После ужина они прогулялись по вечернему городу и, полные радужных надежд, что все неприятности позади, вернулись домой. Однако у подъезда они увидели машины скорой помощи и полиции.У входа в подъезд дежурил полицейский, он спросил из какой они квартиры и попросил подождать. Через минуту они были в подъезде и отвечали на вопросы следователя Дмитрия Михайловича, который сообщил им, что в их квартире совершено убийство. Жертвой стала новая домработница Венера, которую нанял Никита. На просьбу опознать ее, Никита признался, что не видел еще ее в живую, только на фотографии паспорта и то мельком. Следователь проводил их в квартиру и попросил осмотреться и сказать ему, если что-то пропало. Внешне все было на месте. Однако через минуту следователь попросил опознать их сумку, найденную в прихожей. Содержимое сумки было прежде содержимым сейфа Никита и Марии. Там же были Машины драгоценности и золотые часы Машиного деда и Никиты. Через некоторое время Дмитрий Михайлович высказал основную рабочую версию произошедшего. Домработница с напарником совершила кражу, но при разделе краденного, видимо, произошла ссора, которая закончилась для Венеры Карповны Мацук падением с девятого этажа. То, что происшедшее не самоубийство, подтверждалось свидетельскими показаниями детей и родителей, гулявших в момент падения домработницы из окна на детской площадке. Все они сообщили, что услышали крики гражданки Мацук и увидели, что ее вытолкнул некто неизвестный. Так как этаж был девятый и окно находилось в тени, то разглядеть точно, кто был подельник Венеры Карповны, не удалось. С такими сведениями и без содержимого сейфа, которое в качество вещественных доказательств было экспроприировано следователем на время следствия, Никита с Машей остались дома.Оба они были на взводе и, когда Мария сказала, что не сможет спать в этой квартире, по крайней мере сегодня ночью, Никита с ней и согласился и они тут же собрали вещи и поехали к родителям Никиты, которые жили неподалеку и были рады приютить детей на время. Поздно ночью, пересказав родителям и знакомым историю раз сто, лежа в кровати в бывшей Никитиной комнате, Маша вдруг рассказала Никите, что в последние дни часто просыпается по ночам от ощущения, что кто-то есть в комнате кроме них, и слышит, засыпая, песни и шум моря, как на Бали. Никита в свою очередь тоже поделился с Машей историей о том, что накануне того дня, когда испортились продукты, он видел мельком черную тень, которая прошмыгнула за холодильник, когда он зашел на кухню за банкой колы. Тогда ему показалось что все это ему померещилось, но теперь он не сомневается в том, что видел. Еще немного поговорив, они решили, что нужно обратиться за советом к отцу Льву из Никольского храма, где они когда-то венчались и куда ходили на Пасху, Крещение и Рождество.Утро застало их за ранней Литургией в Никольском храме. Отец Лев служил, в алтаре ему помогал коротко стриженный пацан, народу было немного, учитывая, что на часах было шесть утра. После службы, дождавшись, когда священник выйдет из алтаря, Никита с Марией подошли под благословение к батюшке. Благословив их и выслушав короткий рассказ о пережитых неприятностях, отец Лев предложил встретиться вечером после работы. Условившись о времени, Никита с Марией, довольные началом, разъехались по рабочим делам.В восемь часов вечера отец Лев и Никита с Марией входили в квартиру. Квартира, прибранная клининговой компанией, благоухала химической чистотой и свежестью. Первым делом отец Лев начал молебен на освящение дома, когда батюшка, взяв кропило и чашу со святой водой начал читать молитву во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, окроплением этой воды священной в бегство до обратится все злое бесовское действо аминь, вокруг стоящих со свечами в руках Никиты и Марии вдруг явственно потемнело. Лампочки стали тревожно мигать, напряжение в сети упало и когда батюшка взмахнул кропилом, все до единой лампочки вдруг взорвались, осыпав осколками закричавших от неожиданности хозяев. "Не бойтесь, - раздался голос отца Льва в кромешной тьме, - читайте 90-ый псалом, - и сам начал читать, - Живущий помощью Всевышнего под кровом Бога небесного водворится." Дальше первой строчки ни Никита, ни Мария не знали, но твердили эту строчку не останавливаясь. С каждым взмахом кропила тьма сгущалась и отступала в сторону кухни. Видя это, священник все тверже и громче творил слова молитвы и без устали кропил освященной водой тьму. Среди всего странного, что происходило на глазах испуганных хозяев, было и то, что вода, попадавшая на пламя свечей, не гасила их, пламя словно становилось ярче и больше, изливая свет на окружающее и помогая бороться со сгустком тьмы, который быстро уменьшался и отступал в сторону холодильника, а вскоре и вовсе пропал. Находящиеся в нервном потрясении хозяева, конечно, не заметили, куда пропал дым, но от зоркого взгляда батюшки ничего не утаилось.Закончив обряд освящения жилища, батюшка, не снимая епитрахили и поручей подошел к холодильнику и снял с него кокос. Он внимательно разглядел его и поинтересовался у Никиты с Марией откуда они его взяли. Услышав историю появления кокоса, батюшка хмыкнул и спросил у супругов, знают ли они, что за «чудо» держат у себя в квартире? В ответ на отрицательное мотание головой, батюшка прочитал им надпись, сделанную на орехе. Когда же удивлённые Никита с Машей поинтересовались, откуда батюшка знает индонезийский язык, отец Лев рассмеялся и сказал, что балийским, к сожалению, не владеет, но вот в семинарии одно время им преподавали древние языки, одним из которых была латынь, на которой и вырезаны письмена на кокосе. В орехе, который передала вам обезьяна, заточен злой гений.Древние римляне верили, что каждый человек мужского пола, а также местности и здания, имели своих хранителей, гениев. При этом у человека обычно было два гения, добрый и злой. Гениям полагались жертвоприношения, их задабривали и их боялись. В этом кокосе некий жрец по имени Келсий запечатал своего злого гения и поручил его судьбу Нептуну, богу морей и океанов. Неисповедимыми путями кокос с заключенным в нем злым духом достиг Индонезийских островов и там его нашла обезьяна, ведомая нечистой силой, она отдала кокос в руки людей, избрав вас. "Но почему нас?" - одновременно спросили Никита с Марией переглянувшись. "Неисповедимы пути Господни, - сказал отец Лев, закутывая кокос в епитрахиль, - наверное, таким путем Творец пытается призвать вас в храм, на исповедь, Причастие. Для каждого у Господа есть свой ключик, другое дело, что не всегда ключик может открыть потайную дверь человеческой души, порой эти двери настолько заржавели и заклинили, что только сильное потрясение может их открыть".Никита спросил у батюшки:- Почему Вы назвали гения злым духом, разве он не божество, только маленькое?- Потому, что как написано в Святом Евангелии: есть только Единый Творец и Бог, всё остальное суть бесы. Так и гении, которых боготворили и которым поклонялись древние римляне, были бесами, играющими в богов.Машу же беспокоил другой вопрос: почему гений убил домработницу, а их не тронул?- Потому, - сказал отец Лев, - что вы с Никитой были его добычей, бес долго обрабатывал бы вас, сея между вами непонимание и раздор, питаясь вашими негативными эмоциями и подводя вас к совершению грехов, пути, который ведет к духовной смерти, главной цели бесов. Домработница же пыталась вас обокрасть, а гений хоть и дух, но собственнический инстинкт в нем развит не по-детски.В дворе храма алтарник Димитрий, которого вчера утром Никита с Машей видели в алтаре помогающим батюшке, стоя у бочки, в которой сжигали освященные предметы, пришедшие в ветхость, вертел в руках кокос, покрытый странными письменами. С утра отец Лев попросил его очистить бочку от золы и пепла, но внутри бочки были не только зола и пепел. Внутри лежал кокос и сейчас прижав его к себе Дима слышал шум моря и странную музыку…

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