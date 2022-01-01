Биометалл. Вэлинтайн

Биометалл. ВэлинтайнТакого робота тащить нелегко. Да еще без спецодежды и аугментации. Кожанные сапоги глубоко входили в песок пустыни, перемешанный с пеплом. И это при том, что здесь, совсем недалеко, бродят другие роботы. Можно услышать механический скрип конечностей. Их компьютерный голос, когда они ежечасно передают информацию в центр. Это невероятно страшно. Адреналин бурлит в крови. Шансов выжить всегда мало. Но кто-то должен был пойти на вылазку.
Когда Нина сказала, что пора идти за энергией, почти никто особо желания не проявлял. Вэлинтайн вызвалась без всяких охоты или отвращения. Она просто сказала "Я пойду". Потому что кто-то должен был.
Посох-шокер для перегрузки системы старый, но сработал как надо. Он вырубил робота на пару часов. Время истекло. Но робот все не просыпался. Невдалеке за обломками дома мелькнул красный свет. Вэлинтайн напряглась. Она применила всю свою силу, чтобы тащить робота быстрее. Она оставила его около передней двери проржавевшего корпуса авто, а сама легла под руль и накрылась широким капюшоном. Как и предполагала Вэлинтайн, робот направился в ее сторону. Его сканер заметил павшего собрата. Робот подошел ближе, чтобы сделать фото и отослать в Центр. Также он заметил тепло, исходящее от девушки. Но робот просканировал ее вместе с остовом автомобиля и счел частью остывающего объекта. С наступления ночи прошло слишком мало времени, чтобы робот счел подозрительным тепло, исходящее от человека, лежащего в металлическом остове авто. Поэтому он, отослав фото, двинулся дальше. Вскоре у Вэлинтайн зашипела рация.
-Тебя долго нет. - протрещал твердый голос Нины. - Все хорошо?
-Да. Все нормально. Мне немного оста...
Тут робот проснулся. Девушка это услышала и схватилась за посох-перегрузчик. Робот выбил его из рук. Вэлинтайн выхватила пистолет и в этот же миг нажала на курок. В это же время одна из конечностей сузилась, превратившись в тонкую иглу, и проткнула левый бок девушки. Пуля прошла через экран сканера и вошла в процессорный блок. Теперь робот был бесполезен. Вэлинтайн подобрала рацию.
-Что случилось!?
-Робот проснулся. Я ранена.
-Где ты?
-Недалеко от лагеря, на южном холме.
-Понятно. Спрячься где-нибудь. Я пойду за тобой.
-Хорошо.
Девушка выключила рацию. Останки дома вполне подходили, чтобы спрятаться. Тем временем Дмитрий и Нина вышли из лагеря и отправились к холму. Вэлинтайн вычислили и загнали в угол. Она сидела на полу на останках второго этажа. Роботы уже почти добрались до нее. Есть шанс спастись, выпрыгнув в окно. Пепельный песок смягчит падение. Тут металлические показались из-за стены, а потом и весь робот. Вэлинтайн выстрелила. Как и всегда, пуля попала в процессорный блок. Однако у этого робота имелись аварийные процессор и источник питания. Под пробитым экраном сканера появилось отверстие, из которого вышел шестиствольный пулемет. Дуло завертелось, но тут подоспели Нина и Дмитрий. Они расстреляли пулеметчика. Роботы разделились. К девушке двинулись три штуки и к парочке тоже три. Вэлинтайн прыгнула. Ее ноги глубоко вошли в песок, но она быстро вырвалась и рванула в руины переулков.
Нина увернулась, но получилось не очень. Тонкая металлическая лапа прошила ее бедро насквозь. Она вогнала перегрузчик в робота, стараясь не повредить энергоблок и нажала на кнопку. Электрический заряд нагрузил систему и робот отключился. Нина вынула лапу. В это же время Дмитрий оттолкнул ногой одного, выхватил перегрузчик, выстрелил во второго, воткнул посох в первого и нажал на кнопку. Робот вырубился. Нина достала из сумки бинты и перевязала бедро. Дмитрий взобрался на второй этаж и посмотрел, куда вели следы Вэлинтайн. Несколько капель крови было на сером песке. Следы уходили в переулки, за которыми была настоящая пустыня. Неизвестно, что там было раньше. Но теперь все засыпано песком. За открытой частью пустыни были скалы, дальше начинался сухой лес, в глубине которого был лагерь. Ее должны заметить.
-Ты вырубила своего? - спросил Дмитрий.
-Да. - ответила Нина.
-Хорошо. - парень дал ей ремни. Они закрепили их и потащили роботов. В отличие от Вэлинтайн и Нины, у Дмитрия были аугментированные ноги и руки, поэтому ему было легче
-Эй! Смотри кого Вэлинтайн вырубила.
-Странный какой-то. Я раньше таких не видел.
-Далеко не заходил, наверное. Около Центра таких до хрена должно быть.
-А из чего они их вообще делают?
-Из металла. Из чего же еще?
-Ну, вообще это был риторический вопрос. Но я имел ввиду, а откуда они берут материал. Всех роботов, которых мы используем, мы перерабатываем или утилизуем. Остатки уже бесполезны. Их слишком мало. Металл, который остался на земле, уже весь проржавел. Он непригоден.
-Полно своих запасов.
-Было бы полно запасов, роботов было больше.
-Вокруг Центра делают пристройки.
-Сталкеры из ближайших к Центру лагерей давно бы узнали об этом.
-Тогда это странно.
Нина проснулась. Новый день в мире будущего, у которого нет будущего. Абсолютно такой же как и вчера. Месяц назад. Год назад. Тридцать лет назад. Ничего нового.
Сначала идет проверка охранной системы, которую должен был вчера починить Виктор. Но от скуки это все равно не спасет. Кстати, скорее всего техник так ничего и не починил. Решение о том, кто же пойдет на вылазку. Томительное ожидание. Подпитка энергией в аппаратах жизнеобеспечения. Внезапно Нину посетило предчувствие нового. Довольно тревожное. Но ведь так всегда бывает, когда что-то неизвестное приходит в жизнь и меняет ее.
Нина встала и оделась. Техник Виктор сидел на кухне в углу и пил алкоголь собственного производства.
-Доброе утро. - сказала Нина.
-Нам бы доброе утро в наше то время. - ответил Виктор. - Впрочем, и Вам того же.
-Ты починил Биометалл?
-Вроде да.
-Пойдем проверим.
Техник только собирался встать со стула, как на кухню вбежала связная Саша.
-Нина!
-Что?
-Видеокамеры засекли движение. Не можем разобрать кто это.
-Почему?
-Помехи и картинка нечеткая.
Нина с укором посмотрела на техника.
-Починю я, починю.
-Движение у входа в лабиринт! - крикнули из пункта управления.
Ноги ступили на территорию лагеря, окруженного биометаллическим охранным лабиринтом. Мозг пытался отчаянно вспомнить, как его пройти.
-Черт, да остановись на секунду! - Нина тщетно пыталась разглядеть внешность неизвестного сквозь помехи. По первому взгляду человек. Но Центр мог сделать новых роботов, похожих на людей. Надо кого-то послать. Это опасно. Но нужно выяснить, кто это. Или что это.
-Лина!
Девушка в это время только проснулась и вышла из комнаты.
-Что? - медленно протянула она, зевая.
-В лабиринте неизвестный. Ты должна выяснить кто это. - Лине дали пистолет. - Человек - держи на мушке и веди к нам. Робот - стреляй.
Лина взяла спиртное у техника и сделала пару пару глотков. Алкоголь, сделанный непонятно из чего, ударил в мозг. Это ее взбодрило.
Ноги осторожно ступали по жженой, нагревающейся пустынным солнцем земле. Хотя в лабиринте было прохладней. Впрочем, ступавшему было все равно. Осторожность была вызвана тревогой. В этом лабиринте что-то есть. Нечто пока что невидимое. Скрывающееся в биометаллических зарослях. Оно следит. Следует за каждым шагом.
Лина выглянула из-за угла. По лабиринту шел человек. Силуэт вроде женский. Но в предрассветных сумерках невозможно что-то толком разглядеть. Внезапно позади неизвестной что-то зашевелилось. Как будто кто-то бросил галлий в воздух. Из кустов выплывал металл, формируясь в шар с красным глазом-сканером. Красный луч быстро пробежался по телу гостьи. Шар выключил сканирование и выдвинул пулемет. Девушка бросилась бежать. Внезапно Лина узнала в ней нечто знакомое. Это казалось ей невозможным.
-Вэлинтайн! - вскрикнула она. Лина включила рацию. - Нина! Это Вэлинтайн! Охранная система сошла с ума. Приняла ее за робота.
-Черт! Виктор, Саша! Остановите охранку!
Техник и девушка бросились к пункту управления.
Пулеметная очередь почти достигла бешено несущуюся Вэлинтайн. Виктор и Саша спешно ввели нужные команды и шар остановился. Пулеметная очередь тут же остановилась. Биометалл, перейдя в жидкое состояние, ушел в кусты. Лина нашла девушку и они вместе вышли из лабиринта.
-Все нормально. - сказала Лина. - Это Вэлинтайн.
Виктор вышел из штаба.
-Чисто. Техника сбоит. Я посмотрю, что там. Но я был уверен, что все работало отлично.
-При том пойле, что ты пьешь, удивительно, что ты еще жив.
-Нормальное пойло. Я не заставляю вас его пить. А вы, кстати, даже и не пили.
-И не будем.
-Ладно, все по комнатам.
-Прошло шесть месяцев. Где ты была? - спросила Нина, когда они были в штабе.
-Я тогда потеряла много крови. Мне было трудно бежать. Я мелькала среди деревьев, обманывая роботов. Но земля остывала, как и деревья и мой тепловой след выделялся все больше. Я замедлялась. Дрон меня вычислил меня. Я уже не шла. Просто опустилась на землю. И тут появились выжившие. Они вырубили все роботов. Их и меня забрали в лагерь. Там я полностью выздоровела. Но выздоровление длилось долго, потому что я потеряла много крови. Когда я полностью восстановилась, я отправилась обратно.
-Понятно. Идем. Твою комнату так никто и не занял. Пополнения среди выживших не было. Как будто все умерли. Ни один из лагерей не выходит на связь.
-Неполадки с техникой. Центр запустил электромагнитную бурю.
-Понятно. Знаешь, у меня есть одна идея.
-Я еще не все рассказала.
-Сейчас и расскажешь.
Нина и Вэлинтайн, стащив алкоголь у техника, сидели у костра и ели жаренных крыс. Уже наступила глубокая ночь. Однако было светло как при предрассветных сумерках. Луна переливалась на металлических листьях. Из-за этого можно было подумать, что кусты испускают радиацию. А как тихо. Тишина просто убийственная. Все спали в своих комнатах, естественно, кроме Вэлинтайн и Нины. Маленькие блестящие металлические шарики, испускающие адскую жару, протискивались под дверями и, поднимаясь на кровати, нежно и незаметно обволакивали людей. При соприкосновении с металлической поверхностью, кожа тут же испарялась, будто людей накрывало всепоглощающим одеялом.
-Виктор был прав. - сказала Нина, сделав глоток и передавая бутылку Вэлинтайн. - Хороший напиток. Почему именно роботы?
-Если не роботы, то зомби. - вопрос был риторический, но Вэлинтайн все равно ответила. - Мы обязательно где-нибудь прокололись бы.
-Ну да. Мы же люди. Ладно. Пойдем спать.
-Ага. Мне ужасно хочется спать.
Они разошлись по комнатам. В воздухе висел запах горелой человечины. Но девушки были сонные и в носу у них еще стоял запах костра и жаренных крыс. Они ничего не заметили.
Утро выдалось на удивление тихим для Нины. Ее это беспокоило. Не слышно смех детей, играющихся деревянными фигурками. Не слышен плач младенца из соседней комнаты. Нет шагов, голосов, игры на гитаре. Может Нина слишком рано проснулась? Она села на кровати и вздохнула. И тут она почувствовала запах жаренного мяса. Легкий, почти не уловимый. Он почти выветрился. Но он был вполне различим. Поэтому Нина догадалась, что жаренным крысам этот запах не принадлежит. Она быстро оделась и вышла из комнаты. Пустой коридор. Как бы девушка не прислушивалась, она не услышала никаких звуков. Хотя, кажется, на кухне кто-то шуршал. Крысы? Нет, слышно бессвязное бормотание. Нина быстрым шагом направилась туда. По кухне ходил техник с бутылкой и что-то невнятно говорил себе под нос.
-О, Нина. - Виктор мигом протрезвел. - Как спалось?
-Сойдет. А где все?
-Я не знаю. Вчера пошел на охоту. И знаешь кого приволок? Тех двух разведчиков. Их энергии с лихвой на год хватит.
-Да, это круто. Но меня больше волнует, куда все исчезли.
Техник остановился и прислушался, оглядываясь.
-Черт. Я из-за гула в голове не заметил. Подумал, рано пришел.
-Пойдем по сканерам посмотрим.
Мониторы показывали все коридоры. Виктор включил инфракрасный режим. Сквозь стены было видно тепло на кроватях, но никакого движения. Все будто испарились.
-Слушай. А ты помнишь, как ты меня вчера просила починить охранную систему? Она была в норме. Перед уходом посмотрел.
-Что!?
-Да. Я решил, что это просто глюк системы. Устраню, когда вернусь. Потом до меня дошло, что все в норме.
-Но это значит...
Внезапно под ногами Виктора и Нины появились появились металлические шарики. И последние люди на земле испарились. Почти последние. Вэлинтайн стояла против своей воли. Ей хотелось убежать, но холодный и логичный разум контролировал каждую клетку ее тела. Машина уже собиралась вылезти из Вэлинтайн. Но внезапно в помещение влетел Биометалл. Он окутал тело девушки и вошел в ее мозг. Спина Вэлинтайн распростерлась, и оттуда вывалился металл из Центра. Кожа и все ткани быстро заросли. Из черного металла на полу сформировался робот. Он взял девушку за шею и отбросил ее в угол. Но Вэлинтайн резко встала, развернулась вокруг оси и ударила робота ногой. Тот впечатался в стенку. Визор на время покрылся помехами. А когда робот выбрался из пробоины в стене, Вэлинтайн уже не было рядом.
Девушка бежала среди переулков, время от времени прячась в развалинах. Однако дрон постоянно вычислял ее на инфракрасном уровне. Наконец, она выбежала на открытое пространство. Но бежать уже не было сил. Она выдохлась. Конечно, с такой раной далеко не убежишь. И ее поймали. Она упала на серый песок. Ее замутняющийся взгляд переключался с одного робота на другого. Они окружили ее. Она расслабилась и отключилась. У нее не было шансов.
Слышны типичный механический скрип и компьютерный голос. Голая Вэлинтайн спиной вверх лежала на холодном металлическом столе. Она попыталась пошевелится, но ничего не вышло. Ей вкололи анестезию. Она ничего не чувствовала. Оставалось только осматривать все глазами. Над Вэлинтайн сновала механическая клешня и копалась у нее в спине. Девушка чувствовала это. Ей стало невообразимо страшно. Вэлинтайн показалось, что так страшно еще не было никому и никогда не будет. Девушка бегала глазами по единственно доступному ей участку небольшого зала. Ее взгляд остановился на окне, в котором горел свет. Она смутно что-то видела, но сумела различить тень. Тень двигалась, ходила по комнате, что-то делала. И тут Вэлинтайн испугалась еще больше. Это была тень человека. Люди могут повторить движения робота, но наоборот невозможно. Крайне трудно и затратно сделать машину с такими же плавными движениями как и у живого существа. Тень на окне безусловно принадлежала человеку. Но, похоже, недоброму. Иначе он давно бы все остановил. Девушка вновь отключилась.
Это была уже не Вэлинтайн. Осталась лишь малая ее часть. Воспоминания. Она жила в них. Как и все умершие. Теперь Биометалл управлял телом девушки. Он пронизал каждый ее нерв и нейрон и теперь все чувствовал, анализировал как человек. И сейчас Биометалл чувствовал тревогу. Все нарастающее чувство чего-то огромного, грозно нависшего над ним. Этому нужно противостоять. Но не сейчас. Сейчас надо укрыться и появится, когда придет время.
Центр взорвался. Это был необычный взрыв. Он перестроил всю экосистему планеты. Здесь и сейчас закончилась жизнь. И тут же появилось начало другой.
Автор - Гратия Мэйор.
Впервые опубликовано здесь - Источник.
Сегодня, 08:49 by Gratia MayorПросмотров: 70Комментарии: 0
Ключевые слова: Роботы фантастика постапокалипсис ужасы авторская история