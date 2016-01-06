Пленки с другого измерения.

Новость отредактировал Летяга - 20-10-2022, 17:51

Причина: Стилистика и лексика автора сохранены.

Ruddy Просмотров: 186 Комментарии: 2 +3 20-10-2022, 17:51 by

Всю мою жизнь я решил отдать правоохранительным органам. Начиная с далёкого 2010 я решил пойти на службу в подразделениях следствия одной из стран СНГ. Начиная с курсантской молодости и заканчивая сегодняшними днями в моей деятельности случалось много случаев, которые многие считали бы потусторонними, странными, не поддающиеся объяснению. Это и во время осмотра места происшествия труп, который пролежал несколько дней, вдруг начинает сжимать пальцы. И бабка с иконой, которую привезли в больницу с ножом в голове, и которая с этим ножом в голове твердила доктору, что на самом деле я пришёл убить, бывший мусульманин, за то, что она скрывала буддистов у себя в подвале.Но эта история касается больше научной фантастики. Так называемые "параллельные миры". Возможно, вы уже хотите подумать, мол: "Понятно! Очередной следователь в 30 лет поехал кукухой на почве служебной деятельности". Но это, к сожалению, суровая реальность. И то, о чём я хочу рассказать, не могу объяснить вот уже несколько лет. При попытке найти какие-то зацепки в архивах на эту тему – полный ноль. Но об этом я ещё расскажу.20.07.2018 года я в составе следственно-оперативной группы выехал на место преступления. Дежурный, который принял вызов, изложил нам следующее:1.2.Приехав туда и следуя всем законным основаниям для проникновения в жильё, мы вошли внутрь. Картина следующая:Вся комната, стены, потолок, мебель, другие предметы исписаны непонятными письменами и иероглифами. Вонища ужасная. Видимо, Баркин не соблюдал личной гигиены вообще. Ну и самое интересное это то, что труп был найден в сидячем положении перед экраном для старого советского плёночного проектора.Мы начали осмотр места преступления. Пока оперативники осматривали квартиру, я занялся трупом. Видимые признаки затворнического образа жизни: худые пальцы, борода, заросшие волосы, фурункулы на лице, признаки недоедания.На пистолете номерки отсутствовали. Видимо, либо Буркин достал его уже таким, либо лично стёр. Слишком много вопросов.Меня позвал один из оперов как раз тогда, когда я рассматривал труп, а именно входное и выходное отверстие. Они обнаружили коробку с 9 кассетами киноплёнок. В это время одна всё еще была в проекторе. Мы изъяли их, проектор, все необходимые материалы, пистолет и отправились в отделение, предварительно вызвав медиков для доставки трупа в морг.В отделении мы стали думать: убийство или самоубийство? Я склонился к версии, что это было самоубийство в попыхах, так как отсутствовала предсмертная записка, другие упоминания, что Буркин устал жить. Но и входящее и выходящее отверстия в голове, расположение пистолета, гильз на полу а также поза, в которой его нашли, убедили меня о самоубийстве. И пока оперативники отправились детальнее изучить квартиру, я занялся киноплёнками.Все киноплёнки были пронумерованы и подписаны. В проэкторе стояла плёнка №10. Она и единственная, которая не была подписана. Проведя все действия и оформив все документы, которые сохранят сохранность вещей и доказательств, я решил посмотреть самую первую киноплёнку.Плёнка начинается с уведомления, что информация, которая находится в ней, обладает степенью секретности "Особо секретно." и разглашение информации грозит уголовной ответственностью.Кадр меняется на уже четкое, вероятно нарисованое изображение хижины с подписьюПродолжение следует...

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