Портал в прошлое

Uroboros Просмотров: 156 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 09:04 by

К своим 25 годам мне почему-то казалось, что этот мир предельно понятен и логичен, и уже не существует ничего такого, что могло бы меня как-то удивить или сбить с толку. Иными словами, не верил я ни в черта, ни в бога, ни в крем после бритья. А ко всякого рода мистике и суевериям вообще относился более чем пренебрежительно, считая все это россказнями для детей или впечатлительных старушек. И наверняка я так бы и остался циником и материалистом до мозга костей, если бы не одна история, произошедшая со мной около года назад, и заставившая меня кардинально изменить отношение к жизни. Рассказываю по памяти.В тот день (а это было 17 ноября 2021 г; увы, запомню эту дату навсегда, как бы ни хотелось забыть о ней) все шло как обычно – середина недели; аврал на работе; нагоняй от начальства; плюс ко всему я где-то умудрился простыть в самый неподходящий момент - на неделе у нас планировался важный проект с моим участием. Если кому интересно, после окончания института я устроился консультантом в юридическую контору (ООО «Рога и копыта») и вот, пытался своим ремеслом заработать себе на хлеб с маслом. Правда, получалось пока не то чтобы очень, но я, как говорится, надежды не терял, хотя и иллюзий не строил.В общем, повторюсь, был обычный день. Хотя, если подумать, можно вспомнить пару странных моментов (а я часто прокручиваю события того дня в голове) - например, пока я утром шел в свой офис, за мной увязалась цыганка, которая довольно настойчиво пыталась мне погадать, кричала что-то про порчу, тоску-кручину, дорогу дальнюю - казенный дом и все такое прочее. Естественно, тратить на нее свое время я не собирался. Вообще, по правде говоря, недолюбливаю цыган - шарлатаны и бездельники (уж не сочтите за расизм). Поэтому, громко шикнув на нее, я ускорил шаг и продолжил свой путь на работу.Рабочий день мой закончился в 7 вечера; пришлось из-за аврала на час задержаться. Увы, это происходило не в первый раз. Cобачья жизнь… Вот крепостное право с одной стороны отменили, а с другой...Я не торопясь дошел до автобусной остановки и стал ждать свой автобус. Опять же, если кому интересно, то на тот момент я снимал квартиру относительно недалеко от места работы - примерно в пяти километрах и обычно добирался до дома 34 маршрутом. Так что мне оставалось дождаться автобуса и минут через 30 я бы смог, наконец, заняться своими делами в домашней обстановке да и просто поспать в конце концов.Транспорт в тот раз шел с задержкой, видимо, сказывалась осенняя погода и слякоть. Я от нечего делать уткнулся в телефон, потом стал крутить головой по сторонам - на краю лавки заметил сгорбленного старика, опиравшегося на деревянный костыль; в поношенном коричневом пальто и не менее поношенной кепке-пирожке. Он напевал себе что-то под нос, по-моему, какую-то советскую песню годов шестидесятых. На вид ему можно было дать все 80 - лицо и руки его были сильно морщинистыми, на подбородке - черная бородавка. Дед, видимо, тоже увидел меня и тихим шепелявым голосом (кажется, у него не было зубов) начал жаловаться на то, что «молодежь теперь постоянно сидит в этих штуках». И дальше стал рассказывать о своей жизни (ему, очевидно, не хватало общения). Я смог запомнить, что он родился в деревне, затем стал работать на заводе, заочно окончил институт; получал 200 рублей в месяц и даже стоял в очереди на машину, но что-то не срослось. Затем он начал жаловаться на болезни, говорил, что его замучили радикулит и артрит; потом снова перешел к разговорам о жизни - сетовал на маленькую пенсию, рассказывал про то, как в семидесятые ездил по путевке в Сочи и вообще хвалил то время и ругал нынешнее. Не знаю почему, обычно я не вступаю в диалог с теми, кого не знаю, тем более, учитывая разницу в возрасте, но тогда я вдруг решил рассказать ему о своих проблемах на работе, да и вообще в жизни. Дошел даже до рассказов о своем детстве. Видимо, надо было выговориться. Тот посмотрел на меня и понимающе кивнул.Не смогу точно сказать, сколько по времени шел разговор, однако закончилось все тем, что я увидел прибывающий автобус и жестом дал понять, что мне пора. Между тем модель автобуса меня довольно сильно удивила - это был красно-белый автобус времен СССР, продолговатый по форме; с круглыми фарами и раздвижными дверьми-гармошками ( то ли ЛАЗ, то ли ЛИАЗ). Общественный транспорт такого типа я последний раз наблюдал лет 15 тому назад, когда еще был ребенком. Мне невольно подумалось, что с городским бюджетом дела наверняка совсем плохи, раз такое уже выходит на маршрут в 2021 г. Кризиc, мать его…От подобного типа размышлений меня, как ни странно, отвлек тот дед, с которым я общался. «Кажется, нам по пути, молодой человек - просипел старик. Я этот автобус уже очень давно дожидаюсь.»Я помог ему подняться, и мы вместе зашли. В нос сразу ударил сильный запах бензина. В салоне был как бы полумрак - старые люминисцентные лампы не давали нужного освещения. Усевшись на покоцанное временем сиденье, я опять погрузился в свои мысли, но какое-то необъяснимое чувство тревоги не давало мне сосредоточиться. Прежде всего, мне показалось нелепым, что в салоне не было кондуктора; вместо этого стояла урна, куда некоторые пассажиры бросали монетки и после отрывали билеты. Что за дурацкий флешмоб… Далее я против обыкновения (обычно мне было глубоко все равно) начал рассматривать пассажиров вокруг. И тут тоже не обошлось без странностей - вид у них был как бы сказать...необычный. Нет, я ничего не имею против разного рода неформалов, анимешников и прочих «интересных» личностей, дело было в другом, все они, наоборот, выглядели как-то слишком несовременно что ли: в середине стоял молодой парень с огромным магнитофоном, и слушал из него музыку; чуть поодаль я заметил мужика средних лет с плетеной авоськой, в которой виднелась стеклянная банка пива; у окна сидела бабулька в косынке и каком-то потертом цветастом халате старого покроя. В общем, какой автобус, такие и пассажиры. Все это, честно говоря, производило на меня гнетущее впечатление. Чертовщина какая-то… Ну да ладно, мне лишь бы до дому поскорее доехать…Но и с этим, кстати говоря, были проблемы - автобус ехал довольно медленно; при этом всю дорогу как-то странно гудел и скрежетал. Чему я вообще не особо удивился. Единственный плюс - пробок, как это ни странно, не было.Мой во всех смыслах этого слова старый знакомый все это время сидел неподалеку, однако в этот раз он был окружен какими-то людьми. Одна из них - крупная полная женщина лет 50, в косынке и тряпичном платье; по виду чем-то напоминающая крестьянку; он почему-то называл ее маменькой(я списал это на деменцию), другой - молодой парень, который был одет примерно так же, как и мой недавний собеседник (пальто и кепка-пирожок). Также рядом с ними находилась девушка, которую я принял за внучку или даже правнучку старика; та держала его за руку и называла каким-то ласковым прозвищем.Вообще, дед сильно приободрился с того момента, как только вошел в автобус - много шутил и смеялся и уже не выглядел таким немощным, как будто помолодел. По обрывкам разговоров я смог разобрать, что он благодарил свою компанию за то, что они его встретили, говорил, что давно их ждал и хотел увидеть, что теперь они всегда будут вместе и т.п. Те отшучивались, говорили, что иначе и не могли, справлялись о его здоровье и тоже радовались встрече. Со стороны все это напоминало милый семейный разговор, но мое ничем не объяснимое чувство тревоги лишь нарастало и, пожалуй, превратилось в панику - сердце стало биться быстрее, как после банки энергетика, по ощущениям начал повышаться пульс, кружилась голова. Тем не менее, я, руководствуясь каким-то инстинктивным чувством, решил подойти к ним поближе и познакомиться - в компании, по крайней мере, время течет быстрее.С этого момента я очень смутно помню все, что со мной происходило. Остались лишь обрывки наиболее ярких воспоминаний, не связанных между собой в единое целое. Помню, как мне удалось завязать разговор со стариком и его близкими (он мне представил их как мать, друга и жену), а вот тему разговора вспомнить не могу - врезалось в память только, что меня вроде как о чем-то расспрашивали и похлопывали по плечу, говоря, что дальше будет легко, но не стоит спешить. Помню, как в автобусе погасла одна из люминесцентных ламп, от чего в салоне стало еще темнее; помню, как этот автобус начало мотать в из стороны в сторону со страшной силой, как будто он выехал на грунтовую дорогу; как мне становилось все хуже и хуже, и я о чем-то бредил и не понимал, где нахожусь. И наконец, как я, собрав последние силы, и движимый то ли шестым чувством, то ли Божьей помощью, ломанулся в двери и выпрыгнул из автобуса.Очнулся я уже в больнице, как оказалось, пролежал там в бессознательном состоянии около двух недель. О диагнозе и побочных эффектах говорить не буду - не имеет значения, да и личная информация все же. Отмечу лишь, что удалось пойти на поправку и даже, насколько это возможно, вернуться к прежней жизни. Только теперь, после пережитого, стараюсь во всем находить позитив; посещать церковь; доверять интуиции и посему всякие странные и непонятные ситуации - обходить за километр.

Ключевые слова: Мистика ужас загадки странность авторская история

Другие, подобные истории: