Искание дара

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:03

Причина: Стилистика автора сохранена.

MariSTyx Просмотров: 71 Комментарии: 0 +1 Вчера, 20:03 by

Огни. Столько огней на улице... И как же красиво в свете фонарей и ярких вывесок сверкают кружащиеся на ветру снежинки!Тихо. Спокойно. Как и всегда к концу новогодней ночи. Многие давно уже легли спать. А кто-то и прямо на улице. Только я добиралась домой сквозь сугробы и гололёд на абсолютно трезвую голову. Не люблю ощущение опьянения, потому и не пью. Мне и без этого приключений в жизни хватает. Кстати о них...Вышедшая из-за туч большая полная луна осветила резким бледно-голубым светом дорогу между домов. Чёрные тени деревьев почти незаметно изогнулись, образовывая некую арку на искрящемся снеге. Пора.Тут же зазвонил телефон. Муж, как всегда, чувствует что со мной происходит... Дрожащими от холода руками я достала аппарат из кармана и поднесла к уху ледяное стекло экрана.— Привет! Ты где? — раздался в трубке такой знакомый, родной голос.— Уже возвращаюсь домой. Стекла как трезвышко! — посмеялась я. — А если серьёзно, я уже от метро иду. Только вот... До дома, скорее всего, не дойду ещё часа три — четыре.— Опять?Жизнерадостность в голосе мужа вдруг сменилась на грусть и потерянность.— Да, кажется это уже стало моей личной новогодней традицией... — вздохнула я, понимая, что поступаю эгоистично. Но по-другому не получится.— Ладно, Дим, мне пора! Руки как сосульки уже. Сразу после нашего разговора я выключу телефон. Не беспокойся за меня, пожалуйста! Понимаю, это сложно... Но я знаю что, делаю. Я люблю тебя!— Я тебя тоже очень люблю. Будь осторожней!Положив трубку, я выключила телефон и засунула обратно в карман, что было сложно, так как руки почти не чувствовались. Перчатки я так и не взяла, да и никогда не брала. Не знаю, почему.Посмотрев по сторонам, я вдруг очень отчётливо поняла, что за моей спиной что-то есть... И мне лучше не оглядываться как бы этого не хотелось. Холодок прокатился по телу и заставил сделать шаг вперёд.Эта игра всегда начинается так. С первого шага на Лунную дорогу. Теперь обратного пути нет. Ведь за спиной разворачивается что-то...Я ощущаю, словно за мной гонится сама пустота, сжирая всё на своём пути. Если повернусь к ней лицом — меня не станет. Есть лишь один шанс выиграть — идти вперёд не останавливаясь и закончить игру.И я пошла. Спокойным шагом прошла по арке из тени. В голове на миг помутилось и когда взгляд прояснился, всё стало настолько ярким, что было больно глазам. Несмотря на темноту там, где не было фонарей, я могла различить мельчайшие узоры коры на деревьях! Ощущения страха и радости сплелись во мне в один сплошной клубок, заставляющий сердце биться быстрее. Нельзя. Нужно быть спокойной и холодной словно снег, иначе привлеку внимание.Сделав глубокий вдох и медленно выдохнув с воздухом эмоции, я всмотрелась в проплывающие мимо светящиеся окна домов. Что за люди там живут? Что они чувствуют, чем занимаются? Такая же ли я как они?Было ощущение, словно меня отделяет от них какой-то полу-прозрачный чёрный покров. Кто я? Что это за мир? Вопросы нарастали в сознании превращаясь постепенно из слов в гул, из гула в вибрацию. Я приближалась к развилке и не понимала, куда мне идти.— У меня нет никого. Я одна в этом мире. У меня нет дома. Только Путь. Я не знаю куда я иду. Путь скрыт туманом. Моя главная цель — движение. Ведь движение — есть жизнь.Тихо проговорив в слух настройку, я ощутила внутри холодное молчание, спокойствие и взглянув ещё раз на две дороги уже точно знала, что делать.Ускорив шаг я прошла в щель между домами и перешла через дорогу к утопающему в темноте лесу.Где-то краем сознания я ещё понимала, насколько странно и глупо всё это выглядит... И что я наверное просто свихнулась. Но за моей спиной было то, что не давало мне остановиться ни на минуту. Яркий, отрезвляющий страх. Холодное дыхание пустоты. Я должна дойти, как бы плохо ни было. Ведь никто не поможет, никто не пожалеет. Лишь я сама могу выиграть или проиграть. А что проиграть? Душу?Хрум! Щёлк!Опасливо оглядываясь по сторонам, я осторожно ступала по обледенелой поверхности тропы. Чем дальше от дороги тем темнее. Тем тише становились звуки цивилизации. Оказывается они таки были. Я их просто не замечала... Ещё тише и жутче. Только скрежет деревьев где-то высоко над головой и взгляд, буравящий с боку. Что там?!Что-то мелькнуло за деревом слева и я ощутила, что должна идти в ту сторону свернув с тропы. По телу прокатилась крупная дрожь, но правила есть правила. Нельзя останавливаться, поворачивать назад... И не слушаться ощущений тоже нельзя.Снег забившись в невысокие походные ботинки, сразу же начал таять превращаясь в леденящую ноги воду. Я послушалась и теперь шла налево от главной тропы, продираясь с трудом сквозь покрытые тонкой коркой льда сугробы. Что меня там ждало? Или кто? Тень была высокой, но лишь немного напоминала человеческую фигуру. Голову её венчали рога, похожие на козлиные. Она ещё несколько раз являлась мне, заставляя немного менять траекторию пути и тут же исчезала, как только я оказывалась на расстоянии вытянутой руки от неё. Просто таяла в воздухе как сон наяву или превращалась в очередную корягу, торчащую из снега.Вот впереди замаячил бурелом — длинный ствол поваленного дерева укрытый сверху снегом. Эта "конструкция" была мне по пояс и я решила немного обойти её. Конец ствола прилегал плотно к веткам другого дерева, что изгибались подобно низкой арке, образуя импровизированный вход внутрь круга. Да это был круг. Словно специально уложенный и выращенный здесь. Ветки, стволы сплетались между собой. И единственный проход находился сейчас передо мной... Но даже это было не так странно. В центре поляны тёмным провалом зияла земля. Там что-то лежало. Что-то длинное.Приклонив голову я прошла под аркой и опять мир словно слегка сдвинулся и поплыл.Подойдя к центру поляны я увидела палку, напоминающую собой клюку с набалдашником, похожим очертаниями на череп козла. Даже углубления глазниц там прослеживались!Внутри "череп" был полым, а "рога" загибались превращаясь в ручку, что так удобно легла мне в ладонь. Я даже не заметила, как взяла эту палку в руки и поставила суженным концом на землю.Я сидела на корточках с закрытыми глазами лбом прикасаясь к клюке. В сознании вспыхивали пугающие и одновременно манящие образы...Вот жуткая покосившаяся избушка. На крыльце, опираясь на клюку руками, сидит древняя старуха с чёрными словно уголь пронзительными глазами.Картинка меняется.Череп. Настоящий. Кишащий червями и жуками.Холодный жар по рукам.Я открыла глаза. Воздух вокруг палки мелко дрожал. И тут до меня дошло. Тьма давно бы уже поглотила меня, ведь я сижу на месте, а значит... В правилах есть ещё что-то, чего я пока не знаю. Я оглянулась. Вокруг был только лес. Небо начинало медленно светлеть. Где караулила меня тьма? И есть ли она ещё?Опять проговорив про себя настройку я снова осмотрелась. Нужно идти. Мне ничего не грозит, если я пройду через ту же арку.Взяв с собой словно сросшуюся с моей ладонью палку я быстрым шагом пошла к выходу из круга. Помедлив около арки, я повернулась и медленно поклонилась, после чего вышла пятясь из этого странного места.Тут же вернулось ощущение тьмы за спиной и погнало меня дальше. В скором времени я нашла широкую обледенелую дорогу и пошла по ней. Впереди замаячили огни города. Это был выход из парка.Пустынное незнакомое шоссе... Я не знала, где нахожусь. Так далеко я ещё не заходила. Надо было двигаться и я медленно поплелась направо вдоль забора, прикидывая, как теперь добраться до дома и при этом завершить таки круг.Это было опять же одним из правил. Где начало, там и конец игры. Но я, измотанная постоянным страхом и усталостью, а также насквозь промёрзшая хотела только одного — чтобы вдруг какая-нибудь машина забрала меня отсюда и довезла прямо до дома.Бииип!Резкий звук сзади заставил меня подскочить на месте. Через секунду со мной поравнялось такси.— Девушка! Вы заблудились? Подвезти? — с небольшим акцентом спросил водитель.— У меня денег нет, — ответила я, дрожа всем телом от вдруг усилившегося холода.— Садитесь! Так отвезу. Не могу же я оставить здесь мёрзнуть такую красавицу!"Ну да, красавица, как же..." — усмехнулась про себя я в который раз вытирая подтекающий нос рукой, но таки села в машину.— Куда едем?— К метро отвезите ближайшему, там найдусь, — ответила я, всё ещё немного побаиваясь водителя.— Ближайшее — это Тимирязевская. Пойдёт?— О, ещё как! Туда и надо! — возликовала я, понимая что скоро буду дома в тепле и уюте.— И что же вы делали одни в парке?Я взглянула на водителя. Чёрные короткие волосы, карие глаза, большой нос с горбинкой и смуглая кожа. Ничем не примечательная внешность, которой обладают многие таксисты. Но улыбка его была очень искренней, а глаза светились участием.— Гуляла, — неохотно ответила я между тем потихоньку отогреваясь и расслабляясь.— Нашли что-то интересное?— Почему вы так решили?— Хорошая вещь.Водитель показал глазами на палку.— Д..для чего? — запинаясь выговорила я вопрос, немного отодвинувшись от мужчины к окну.— Для декора. Вы же для этого её с собой взяли?— Ну да, — улыбнулась я, слегка успокоившись.А что я ожидала услышать?Через несколько минут мы подъехали к метро.— Спасибо вам огромное! Вы меня очень выручили! — выйдя из машины поблагодарила я мужчину.Тот молча кивнул и я, развернувшись, пошла по знакомой дороге домой.— Ты считаешь себя достойной?Голос, задавший вопрос был холодным, гулким и лишь немного похожим на голос таксиста.Я обернулась.Такси стояло на месте. Глаза мужчины были чёрными словно уголь, а рот искривила жуткая ухмылка.Видение длилось всего мгновение и растворилось в воздухе как тогда в парке.Я поспешно отвернувшись побежала вперёд, понимая, что оглянулась. Нельзя было! Что делать?!Когда я наконец оказалась дома, то никак не могла согреться. Не помогали ни чай, ни плед, ни объятия любимого. Сознание было каким-то отсутствующим, словно часть его всё ещё оставалась в том парке, в кругу из поваленных деревьев. И оттуда же не прекращая шёл холод.***Не легко достаются такие подарки. Я лишь позже поняла, что за желание было во мне, когда я ступила на Лунную дорогу. Я хотела путешествовать по измерениям. Мне дали такую возможность и дали ключ. Но и забрали что-то очень важное...А такие прогулки с самого детства были неотъемлемой частью моей жизни. И где-то в глубине души я всегда знала, что это древний сильный ритуал, который придумала вовсе не я. Одна из новогодних забытых традиций. Искание дара.

Ключевые слова: Новый год полнолуние дар поиск путь медитация клюка авторская история

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