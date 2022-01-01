Озёрные тайны

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:11

Причина: Изменен раздел.

Negryotm Просмотров: 255 Комментарии: 0 +3 Вчера, 20:11 by

Ветки звонким хрустом напоминают ему, что он еще в лесу.Эхом раздаётся треск вековых столпов, когда где-то там, вверху, с большой скоростью ветер врезается и расчесывает им кроны. Будоражащая тьма ослепила его, ориентироваться приходится практически только на слух. Иглами холод проходится по рукам и лицу. Ног он больше не чувствует, лишь чавканье сапог упрекает его за опрометчивое решение бежать напрямик.Но уверенность не оставляет его, именно с этой стороны раздались те крики.Хруст веток переменился шелестом травы, руками он почувствовал стену сухих стеблей перед собой. И раздвинув их, он обомлел. На секунду он забыл обо всем, ведь перед ним было поле, усеянное бриллиантами звезд.Тишину прервал плач, сначала тихий, а потом перерастающий в истошный крик. Пристально вглядевшись, он прогрызал в этой тьме фрагменты пейзажа и все таки обнаружил источник. На другом конце поля возвышался обрыв, на котором стояла девушка в пышном белом платье.Взглянув на него, она бросила вниз. Смертельным приговором раздался хлопок и гул воды.Без задней мысли он кинулся вперед, и вот, по пояс в воде, он услышал крик со спины:- Стой, окаянный!По инерции он продолжал погружаться. Вода плотным одеялом накрыла его плечи.- Стой, кому говорят! - вторился крик.И вот, готовый нырять, он задержал дыхание, как вдруг щелчок, хруст - его голова обдалась жгучим жжением .Оранжево-красное варево - вот что выдали приоткрытые глаза замутненного сознания. Немного позже, он все таки пришел в себя. И понял, что лежит без сапог и куртки у костра на берегу озера. Чуть поодаль черепахой на земле лежала небольшая деревянная лодочка и тоненькое весло.Он привстал и отряхнулся. Мокрая рубашка и штаны давили громоздким доспехом, ноги ломились от усталости, глаза метались из стороны в сторону. И только потом он обратил внимание на странный силуэт с другой стороны костра.Притаившись в сторонке с веточкой в руках, старичок, тяжело вздыхая, возвращал в жерло отстреливающие угольки. И смиренно смотрел на огонь, а затем поднял голову. В молоке глаз утопал пожар и гасли звезды. Мел волос и бороды ничуть не старил его.- То дочурка моя безутешная была. Давно как… Давно это было, – старик словно вновь переживал свои воспоминания. Хриплым, дрожащим и слабым голосом, он продолжил:- Ухажёр ее загулял совсем тогда. А она в день свадьбы все и прознала… - старик скривил лицо в гримасе нечеловеческой грусти и печали.- Лица на ней не было. Совсем никакая была. Тут рядом с озером дорога проходила, они тута на телеге и ехали. А тот давай ей на ушко что-то шептать, так она на ходу с телеги вскочила: "Не верю! Не верю! Не верю!" - так и побежала с этими словами к обрыву и сбросилась, – в этот миг в отражении глаз старика упала комета.- Так за ней сколько мужиков прыгнуло не один не всплыл. Не упокоена душа ее. Проклято это место, проклята она и проклят я, – голос старика совсем ослаб.- Да, давно это было!

Ключевые слова: Старик девушка обрыв авторская история

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