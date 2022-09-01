Подборка коротких рассказов
Короткие рассказы :
I) Водитель терпеливо ждал рассеянного пассажира. Под внимательным и даже слегка пугающим взглядом, он спешно повел руками по джинсам в поисках мелочи - на сдачу как обычно её выдавали чуть ли не горсткой и он, словно вестерн ковбой , рассекал улицу отчеканивая шаги звенящими роперами.
И если в случае ковбоя это круто и привлекательно, то в его случае он привлекал внимание разве что попрошаек.
Но в этот раз мелочи не оказалось - глубокий карман предательски зиял пустотой.
Тогда человек в широкой шляпе понимающе покачал головой.
- Значит, нет. Вы изрядно задержали меня. В следующий раз имейте при себе уплату, иначе, я ничем не смогу вам помочь, - низкий голос словно со всех сторон отозвался гулким эхом.
Он стоял у реки, наблюдая за тем, как в лунном свете, рассекая бесшумную воду веслом, все дальше за туманный горизонт уплывал на своей лодке Харон.
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II) Перед глазами, казалось, пронеслась вся его жизнь :
Первый школьный звонок на заднем дворе, будущие одноклассницы с пышными бантиками игриво покачивали головой с умиляюще детской манерой, пышными красочными букетами, идущие за ручку со старшеклассниками под провожающий родительский взгляд, вот некоторые из них проронили скупую слезу, гордясь своими детьми, вступившими на порог новой жизни и знаний.
Вот ещё живая бабушка мягко поглаживет голову, пытаясь разбудить любимого внука и оповестить его о том, что горка с пылу-с жару блинчиков с джемом и сметой уже остывает.
Вот первый самый сладостный и невинный поцелуй с любимым человеком, его безусловная нежность подкашивает ноги.
Вот он наконец-то получил водительские права и теперь готовится к своей первой поездке.
Вот семья... Жена и ребёнок терпеливо ждут его дома.
Казалось бы, семь секунд, но за эти семь секунд он осознал смысл своей жизни - чуть не оборвавшейся в мгновение ока.
- Эй парень, осторожно, - рука незнакомца бережно охватила его плечо.
- Я... Я жив?
- В следующий раз будь внимательнее, иначе не успею, - незнакомец натянул капюшон и двинулся вперёд, растворяясь в толпе спешно перебегавшей пешеходный переход на зелёный свет.
Его тело задрожало в панической судороге.
Пытаясь отдышаться, он оперся руками на свои колени и взор привлекло нечто яркое и белое.
Он склонился над необычным предметом, поднял его и повертел в руках - удивительно длинное и красивое перо, плавно покачиваясь, сияло в пронзившем облако солнечном луче.
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III) Было темно настолько, что не видно было даже собственных рук. Он поёжился и выпустил изо рта холодный пар. Неужели и отопление отключили?
Чёртовы работники ЖКХ ! Он ведь точно был уверен, что оплатил коммунальные услуги на месяц вперед. Наверное, очередные неполадки в городских котельных.
Шмыгая ледяным носом он осознал, что воздух вокруг него был не только холодным, но и, ко всему прочему, спёртым.
Уходя на работу он всегда открывал окна, чтобы проветрить помещение, и потому сильно удивился, что дышать было практически нечем.
Он попытался встать и, не рассчитав силы, глухо ударился во что-то головой.
Рефлекторно потянулся рукой к точно образовавшейся шишке, но невидимое препятствие не позволило ему этого сделать.
Сердце заколотилось так сильно, что его стук набатом раздался в ушах.
Паника охватила его разум, он сделал попытку движения, но невидимый барьер, казалось, окружил со всех сторон.
Глаза округлились, буквально вылезая из орбит, он громко закричал, но крик растворился в тесном помещении.
И тогда он понял, что его похоронили заживо.
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IV) - Дорогая, я знаю, что был не самым лучшим тебе мужем, ты заслуживаешь гораздо большего, чем я могу тебе дать.
Я долго ворочался, в холодном поту просыпался после той нашей нелепой ссоры из-за грязной посуды в раковине.
Знаю, я мог её вымыть и не было бы дальнейших притязаний и больно жалящих оскорблений, согласен, я мог бы держать себя в руках, не обнажая свою быдловатую натуру.
Ты потом со мной не разговаривала целых три дня, но по ощущениям - целую вечность.
Прости меня за это. Прости за то, что уехал не попрощавшись, хлопнув скрипучей дверью, петли которой я обещал смазать ещё на прошлой неделе.
Как долго не заводилась машина и ты молча наблюдала за мной из окна.
Я мог бы оставить её и всё же вернуться на минуту, ведь командировка могла бы и подождать, а тебе пришлось бы ждать месяц.
Мог бы написать тебе из аэропорта, пока жду свой рейс.
В нашей спальне, в шкафу на второй полке под одеждой я припрятал для тебя подарок на нашу годовщину.
Надеюсь, что угадал с размером.
Поцелуй от меня нашего сына на ночь.
А когда вырастет - скажи ему, как сильно я им горжусь и люблю.
К сожалению, я больше не смогу этого сделать лично.
Пожалуйста, не делай глупостей и мужайся.
Люблю тебя.
Мы падаем.
"Сообщение не доставлено"
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V) Он мчался изо всех сил, пытаясь оторваться от ужасного маньяка.
Мчался так быстро, что практически не видел своих ног.
Казалось, ребра вот-вот хрустнут и проткнут лёгкие.
"Лишь бы не потянуть связку, лишь бы не оступиться, иначе я - мертвец," - думал он.
А странный маньяк с безумными глазами словно выжидал, да-а, надеялся на неудачу жертвы.
Вот оно! Удалось спрятаться. Но надолго ли?...
"Вроде бы оторвался", - подумала жертва. - Сейчас осторожно оглянусь и, если всё чисто, - бежать, бежать, бежать, найти кого-нибудь, спросить о помощи...
Он высунул голову из-за угла и то, что он увидел, было последним в его жизни.
- Петрович, смотри какого я зайца поймал, у-ух! - радостно прохрипел старый охотник , победно приподняв добычу за уши.
- Попался всё-таки, ай да Валера, ай молодец, - похвалил напарника Петрович, потешно теребя свои густые усы, предвкушая аппетитное рагу.
Сегодня, 07:51 by Erin_GrauПросмотров: 42Комментарии: 0
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