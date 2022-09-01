Подборка коротких рассказов

Erin_Grau Просмотров: 42 Комментарии: 0 0 Сегодня, 07:51 by

Короткие рассказы :I) Водитель терпеливо ждал рассеянного пассажира. Под внимательным и даже слегка пугающим взглядом, он спешно повел руками по джинсам в поисках мелочи - на сдачу как обычно её выдавали чуть ли не горсткой и он, словно вестерн ковбой , рассекал улицу отчеканивая шаги звенящими роперами.И если в случае ковбоя это круто и привлекательно, то в его случае он привлекал внимание разве что попрошаек.Но в этот раз мелочи не оказалось - глубокий карман предательски зиял пустотой.Тогда человек в широкой шляпе понимающе покачал головой.- Значит, нет. Вы изрядно задержали меня. В следующий раз имейте при себе уплату, иначе, я ничем не смогу вам помочь, - низкий голос словно со всех сторон отозвался гулким эхом.Он стоял у реки, наблюдая за тем, как в лунном свете, рассекая бесшумную воду веслом, все дальше за туманный горизонт уплывал на своей лодке Харон.__________________II) Перед глазами, казалось, пронеслась вся его жизнь :Первый школьный звонок на заднем дворе, будущие одноклассницы с пышными бантиками игриво покачивали головой с умиляюще детской манерой, пышными красочными букетами, идущие за ручку со старшеклассниками под провожающий родительский взгляд, вот некоторые из них проронили скупую слезу, гордясь своими детьми, вступившими на порог новой жизни и знаний.Вот ещё живая бабушка мягко поглаживет голову, пытаясь разбудить любимого внука и оповестить его о том, что горка с пылу-с жару блинчиков с джемом и сметой уже остывает.Вот первый самый сладостный и невинный поцелуй с любимым человеком, его безусловная нежность подкашивает ноги.Вот он наконец-то получил водительские права и теперь готовится к своей первой поездке.Вот семья... Жена и ребёнок терпеливо ждут его дома.Казалось бы, семь секунд, но за эти семь секунд он осознал смысл своей жизни - чуть не оборвавшейся в мгновение ока.- Эй парень, осторожно, - рука незнакомца бережно охватила его плечо.- Я... Я жив?- В следующий раз будь внимательнее, иначе не успею, - незнакомец натянул капюшон и двинулся вперёд, растворяясь в толпе спешно перебегавшей пешеходный переход на зелёный свет.Его тело задрожало в панической судороге.Пытаясь отдышаться, он оперся руками на свои колени и взор привлекло нечто яркое и белое.Он склонился над необычным предметом, поднял его и повертел в руках - удивительно длинное и красивое перо, плавно покачиваясь, сияло в пронзившем облако солнечном луче.______________________III) Было темно настолько, что не видно было даже собственных рук. Он поёжился и выпустил изо рта холодный пар. Неужели и отопление отключили?Чёртовы работники ЖКХ ! Он ведь точно был уверен, что оплатил коммунальные услуги на месяц вперед. Наверное, очередные неполадки в городских котельных.Шмыгая ледяным носом он осознал, что воздух вокруг него был не только холодным, но и, ко всему прочему, спёртым.Уходя на работу он всегда открывал окна, чтобы проветрить помещение, и потому сильно удивился, что дышать было практически нечем.Он попытался встать и, не рассчитав силы, глухо ударился во что-то головой.Рефлекторно потянулся рукой к точно образовавшейся шишке, но невидимое препятствие не позволило ему этого сделать.Сердце заколотилось так сильно, что его стук набатом раздался в ушах.Паника охватила его разум, он сделал попытку движения, но невидимый барьер, казалось, окружил со всех сторон.Глаза округлились, буквально вылезая из орбит, он громко закричал, но крик растворился в тесном помещении.И тогда он понял, что его похоронили заживо.____________________IV) - Дорогая, я знаю, что был не самым лучшим тебе мужем, ты заслуживаешь гораздо большего, чем я могу тебе дать.Я долго ворочался, в холодном поту просыпался после той нашей нелепой ссоры из-за грязной посуды в раковине.Знаю, я мог её вымыть и не было бы дальнейших притязаний и больно жалящих оскорблений, согласен, я мог бы держать себя в руках, не обнажая свою быдловатую натуру.Ты потом со мной не разговаривала целых три дня, но по ощущениям - целую вечность.Прости меня за это. Прости за то, что уехал не попрощавшись, хлопнув скрипучей дверью, петли которой я обещал смазать ещё на прошлой неделе.Как долго не заводилась машина и ты молча наблюдала за мной из окна.Я мог бы оставить её и всё же вернуться на минуту, ведь командировка могла бы и подождать, а тебе пришлось бы ждать месяц.Мог бы написать тебе из аэропорта, пока жду свой рейс.В нашей спальне, в шкафу на второй полке под одеждой я припрятал для тебя подарок на нашу годовщину.Надеюсь, что угадал с размером.Поцелуй от меня нашего сына на ночь.А когда вырастет - скажи ему, как сильно я им горжусь и люблю.К сожалению, я больше не смогу этого сделать лично.Пожалуйста, не делай глупостей и мужайся.Люблю тебя.Мы падаем."Сообщение не доставлено"__________________________V) Он мчался изо всех сил, пытаясь оторваться от ужасного маньяка.Мчался так быстро, что практически не видел своих ног.Казалось, ребра вот-вот хрустнут и проткнут лёгкие."Лишь бы не потянуть связку, лишь бы не оступиться, иначе я - мертвец," - думал он.А странный маньяк с безумными глазами словно выжидал, да-а, надеялся на неудачу жертвы.Вот оно! Удалось спрятаться. Но надолго ли?..."Вроде бы оторвался", - подумала жертва. - Сейчас осторожно оглянусь и, если всё чисто, - бежать, бежать, бежать, найти кого-нибудь, спросить о помощи...Он высунул голову из-за угла и то, что он увидел, было последним в его жизни.- Петрович, смотри какого я зайца поймал, у-ух! - радостно прохрипел старый охотник , победно приподняв добычу за уши.- Попался всё-таки, ай да Валера, ай молодец, - похвалил напарника Петрович, потешно теребя свои густые усы, предвкушая аппетитное рагу.

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