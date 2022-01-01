Разговор со смертью- Пора? - спросил на вид больной человек.
- Пора, а ты главное не волнуйся, до тебя у меня очень и очень много было и будет. - ответил неизвестный в чёрном балахоне, с капюшоном на голове.
- А куда мне дорога?
- Ну это не мне решать.
- А кому?
- Ему. - ответил незнакомец показывая верх пальцем.
- А почему ты такая или такой и вообще какого ты пола? - спросил умирающий человек.
- Так вы меня привыкли представлять, я не имею пола, я не мужчина и не женщина.
- Мы? То есть люди?
- Да, люди.
- А сейчас время идёт?
- Нет, оно остановилось для всех, на самом деле в обычном мире и не прошло миллисекунды с тех пор, как я сюда пришла.
- Во как, интересно, то есть оно идёт только для меня?
- Можно и так сказать у каждого человека оно останавливаться, когда я к нему прихожу.
- А сколько мы можем ещё оттянуть?
-Немного, могу ответить на твои самые банальные для меня вопросы и нужно будет пожинать твою душу.
-А как это пожинать?
- Никак, вам не понять, просто думай, что я провожу тебя на тот свет, точнее на твой личный суд, где будут взвешиваться твои самые плохие и хорошие поступки и тогда они решат куда тебя определить - в ад или в рай.
- Вот как, а что у меня перевешивает?
- Я не могу судить, я только забираю и провожу, я забрала самых злых людей, которые убивали сотнями и миллионами, я забирала самых знаменитых личностей, я забирала самых добрых и хороших людей, я видела многое, я знакома с каждым из вас, но я не в праве судить.
- А это больно?
- Нет, тот момент, когда человек умер и я пришла - это самый спокойный и самый страшный момент. Спокойный от того, что боль, которая была при наступление смерти уходит, а страшный ибо вас пугает неизвестность.
-З наешь, это забавно даже.
- Что забавно?
-То что смерть ко мне пришла в гости.
- Может быть, не знаю, я не думаю, как человек.
- Ладно, нам пора?
- Пора.
Смерть взяла человека за руку и тот отправился на свой личный суд, где будет взвешиваться его добрый и злые поступки, а после этого верховный "суд" определит куда ему направиться - в ад или в рай. А смерть.... Смерть пойдёт выполнять свою дальнейшую работу - забирать души людей и провожать их на их личный суд.
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:41
Причина: Изменен раздел.
Вчера, 17:41 by ХорроркорщикПросмотров: 113Комментарии: 0
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