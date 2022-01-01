Разговор со смертью

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:41

Причина: Изменен раздел.

Хорроркорщик Просмотров: 113 Комментарии: 0 0 Вчера, 17:41 by

- Пора? - спросил на вид больной человек.- Пора, а ты главное не волнуйся, до тебя у меня очень и очень много было и будет. - ответил неизвестный в чёрном балахоне, с капюшоном на голове.- А куда мне дорога?- Ну это не мне решать.- А кому?- Ему. - ответил незнакомец показывая верх пальцем.- А почему ты такая или такой и вообще какого ты пола? - спросил умирающий человек.- Так вы меня привыкли представлять, я не имею пола, я не мужчина и не женщина.- Мы? То есть люди?- Да, люди.- А сейчас время идёт?- Нет, оно остановилось для всех, на самом деле в обычном мире и не прошло миллисекунды с тех пор, как я сюда пришла.- Во как, интересно, то есть оно идёт только для меня?- Можно и так сказать у каждого человека оно останавливаться, когда я к нему прихожу.- А сколько мы можем ещё оттянуть?-Немного, могу ответить на твои самые банальные для меня вопросы и нужно будет пожинать твою душу.-А как это пожинать?- Никак, вам не понять, просто думай, что я провожу тебя на тот свет, точнее на твой личный суд, где будут взвешиваться твои самые плохие и хорошие поступки и тогда они решат куда тебя определить - в ад или в рай.- Вот как, а что у меня перевешивает?- Я не могу судить, я только забираю и провожу, я забрала самых злых людей, которые убивали сотнями и миллионами, я забирала самых знаменитых личностей, я забирала самых добрых и хороших людей, я видела многое, я знакома с каждым из вас, но я не в праве судить.- А это больно?- Нет, тот момент, когда человек умер и я пришла - это самый спокойный и самый страшный момент. Спокойный от того, что боль, которая была при наступление смерти уходит, а страшный ибо вас пугает неизвестность.-З наешь, это забавно даже.- Что забавно?-То что смерть ко мне пришла в гости.- Может быть, не знаю, я не думаю, как человек.- Ладно, нам пора?- Пора.Смерть взяла человека за руку и тот отправился на свой личный суд, где будет взвешиваться его добрый и злые поступки, а после этого верховный "суд" определит куда ему направиться - в ад или в рай. А смерть.... Смерть пойдёт выполнять свою дальнейшую работу - забирать души людей и провожать их на их личный суд.

Ключевые слова: Смерть философия разговор авторская история

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