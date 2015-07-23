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Творческие истории

Постираешь мою рубаху?

Мы с ребятами частенько выходили в лес летом. Что-то вроде спортивного ориентирования. По заброшенным деревням в районе. Не то, чтобы добро какое искали, а так, ради интереса уходили на несколько дней в дикую природу. Ночевали в брошеных домах, но не об этом сегодня расскажу. О другом. Так вот, в очередную прогулку мы из одной деревни до другой что-то долго шли, дорога лесом. С утра шагали, а лес не кончался, хотя по карте должна бы уже быть деревенька. Народ мой застонал, мол, пора бы и привал, и костерок соорудить. Но я чувствовал, что надо поскорее из этих мест убираться, вот, что это такое было за чувство и откуда, не скажу, сам не знаю. Все вроде бы и хорошо кругом: и погода ясная, и тропина под ногами хоженая, а что-то вот не то, хоть ты как.

- Пошли, ребятки, подальше отсюда, - сказал я. - Отойдём, лес кончится, хотя в поле сядем пообедаем.
Однако лес не собирался так быстро кончаться. Было уже за полдень, солнце клонилось к закату, мы изрядно. Было жарко и хотелось пить. Вода в флягах нагрелась и была даже больше противной, чем утоляла жажду. Жара не спадала, хотя день и клонился к вечеру. Слева от дороги замелькало озерцо. Мы приободрились, решив свернуть с тропы и расположиться у воды. Однако, Маня, понимая общее настроение уговаривала всех не отходить от дороги, тем более сейчас, вечером, на закате. Как она потом призналась, у нее тоже живот крутило какой-то тревогой. Чувствовала что-то нехорошее.

- Да что такого-то? - недоумевал Веня. – Пойдём туда, наберём чистой воды, искупаемся...
- Потерпи ты, дойдём до деревни, там и отдохнём, недолго осталось, - уговаривала его Маня.
Однако, сдерживать товарищей долго она не могла, все вскоре сошли с тропы, направляясь к лесному озеру.
- И чего ты боялась, - хохотал Веня, шагая по мхам между деревьев. - Вон, смотри, бабы ягоды берут.
И правда, там, куда указывал пальцем наш друг, несколько женщин в белом медленно переходили с места на место.
Маня поежилась, я тоже как-то забеспокоился, не понятно, почему, но по спине пробежал холодок.
- Может, ну его. Пошли отсюда?
- Эх, ты! Мы сейчас у местной узнаем, где тут ближайшее жилье, - Веня показал вперед.
Мы уже совсем подошли к воде, на мостках сидела старуха, полоща в озере чью-то вышитую рубаху.
- Погоди, Веня, - Оля схватила его за руку. - А разве не странно, что бабы ягоды собирают на закате? Все с утра ходят, ты не знал разве? А к вечеру нормальный человек с тропы не свернёт, даже если по полю ближе и срезать можно?..
- Какие вы, девки, глупые! - засмеялся Вениамин. - Эй, тётенька, а мою рубаху постираешь?
Старуха обернулась на Вениамина.
И только тут все заметили, что та сорочка, которую она стирала была не расшита узорами, а испачкана кровью, и чем больше старуха мяла и полоскала её, тем чернее становились пятна.
- А что ж, постираю, - ощерилась бабка.

Улыбка с лица Вени исчезла. Лес наполнился жутким воем. На нас со всех сторон двинулись молодые и старые женщины, полные и худые, высокие и низкие, но с одинаково растрепанными и всклокоченными длинными волосами, закутанные в белые окровавленные саваны, те самые, которых мы приняли за деревенских баб, собирающих чернику.
- Где твоя рубашка? - взволнованно спросила Оля нашего товарища.
Вениамин оглядел себя и только сейчас заметил, что стоит с голым торсом. Старуха у озера ехидно улыбалась, суча руками в воде. Через мгновение она что-то извлекла оттуда.
- Вот она! Вот моя рубашка! - Веня показывал в сторону старухи.

Солнце упало за горизонт, и в лесу стало темно.

Мы рванули, что было сил к дороге, как только вместе удержались, а не каждый в свою сторону убежал, непонятно. Ну, не первый год вместе шаримся по полям и весям, видать, многолетняя практика дала себя знать. В общем, остановились только, когда поняли, что на тропе стоим.
Стоим, смотрим друг на друга, отдышаться пытаемся. Каждый компанию нашу оглядывает, не знаю, как другие, я машинально нас ещё и пересчитывал. Было нас четверо. Я, Веня, Оля и Маня. Как не считаю, нас все время пятеро выходит. Начинаю, по именам считать:
- Я – раз, Маня – два, Оля – три, Веня – четыре, Маня – пять. Стоп! Как так? Две Мани? Я – раз, Маня – два, Оля – три, Веня – четыре…
И тут я увидел старческую рожу от реки, с нами стояла та самая бабка, именно поэтому нас было пятеро! Я потряс головой, чтобы скинуть наваждение, все-таки стемнело, в темноте кажется всякое, считаю заново:
- Я – раз, Маня – два, Оля – три, Веня – четыре, Веня – пять…
И тут Веня тихим шепотом произнес:
- Ребята, мы тут не одни….
Ночную тишину разорвал вопль ужаса. Маня пятилась от Вениамина.
- Не смотрите на старуху! Молчите! – прошептала Оля.
Мы все пригляделись: вместо ещё одного Вени увидели ту самую старуху в белом, которая скалилась во тьме беззубым ртом. Сами не знаем, почему, но по команде Оли все старались отвернуться от призрака.
Какое-то время старая растрёпанная женщина ходила вокруг нас, приседала, пыталась заглянуть нам в глаза, пела странную старинную колыбельную, как будто хотела убаюкать нас до смерти.
Мы выдержали. Никто не взглянул в чёрные бездонные глазницы. Потом привидение растаяло. Мы медленно, как воры, двинулись по дороге вперёд, стараясь не шуметь, почти на цыпочках, дрожа от холода и страха.
Пришли в себя уже в деревне. Остановились у бабули, у местной жительницы. За чаем, за разговорами выложили ей ночное приключение. Вот, что она сказала:

- Это ж вы какие глупые. Если вы к каждому будете лезть здороваться, то вы долго не протянете. А эта баба, да она просто следит за живыми, а кто помрёт скоро - по тому плачет, вой подымает, да саван чистит. Малец ваш ей рубаху дал. Постирать дал. А всё, что ей отдашь - всё саван будет. А ещё хуже, если у неё настроение хорошее было бы, так она потом за таким красавцем могла увязаться, вещи ему дарить, с какими мертвяков хоронят. Эх, вы...
е.гликен отрывок из романа "Морок", слегка переделанный


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:17
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 21:17 by ГликенПросмотров: 186Комментарии: 8
+6

Ключевые слова: Банши плакальщица призрак озеро лес авторская история

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Вчера, 21:20
+2
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Публикаций: 280
Комментариев: 3 058
Вроде Баньши... но иначе. Неплохо, неплохо)
Зарегистрирован: 23.07.2015
                 
#2 написал: Tigger power
Вчера, 21:57
+1
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Задорная бабуся +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
             
#3 написал: Kreisleiter13
Сегодня, 01:38
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Публикаций: 0
Комментариев: 1 599
Цитата: Tigger power
Задорная бабуся +++

Какая я бабуся, если я ещё е...ся. smile
Зарегистрирован: 8.10.2014
    
#4 написал: Doberman94
Сегодня, 08:19
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Группа: Друзья Сайта
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Публикаций: 35
Комментариев: 121
Весьма неплохо. +
Зарегистрирован: 9.06.2010
  
#5 написал: Гликен
Сегодня, 13:29
+1
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Репутация: (1|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 15
Цитата: Estellan
Вроде Баньши... но иначе. Неплохо, неплохо)

дааааа! вы правы! это она! и да! иначе))) да и я тоже не в Ирландии)) хотя. надеюсь, однажды побываю)()) спасибо!

Цитата: Tigger power
Задорная бабуся +++

спасибо! да))) палец в рот не клади, постирает)))

Цитата: Doberman94
Весьма неплохо. +

спасибо!!!!!! рада!!!!!!!!!!!!!! йуху!
Зарегистрирован: 4.06.2022
#6 написал: Tigger power
Сегодня, 14:03
+2
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Репутация: (2959|-7)
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Комментариев: 6 131
Цитата: Гликен
спасибо! да))) палец в рот не клади, постирает)))

laughing Это не самое страшное, как оказалось, лишь бы с подарками не пришла)))
Зарегистрирован: 9.12.2016
             
#7 написал: Гликен
Сегодня, 14:12
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Комментариев: 15
Цитата: Tigger power
Цитата: Гликен
спасибо! да))) палец в рот не клади, постирает)))

laughing Это не самое страшное, как оказалось, лишь бы с подарками не пришла)))

sweat_smile sweat_smile вголос)))
Зарегистрирован: 4.06.2022
#8 написал: Слепой стрелец
Сегодня, 17:15
0
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Как увидели женщин в белом, сразу понял, что неладное здесь что-то, ведь у нас в России в лес принято ходить в костюме цвета хаки, либо какой другой маскировочной расцветки. В белом по лесу ходить с одной стороны удобно: ну во первых гнус меньше донимает, а во вторых, если потеряешься, то найти может оказаться легче, но не принято почему-то. За рассказ +
Зарегистрирован: 19.06.2020
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