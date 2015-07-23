Стук Эмили в окно

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:29

Причина: Стилистика автора сохранена.

Ван Хельсинг 777 Просмотров: 97 Комментарии: 1 0 Вчера, 18:29 by

Вот уже второй день как Сьюзен переехала в новый дом, перед покупкой она пришла в новый дом, владелец дома разрешил ей зайти и осмотреть дом изнутри и снаружи, внутри дом был совсем обыкновенным ничем не отличающийся от других домов, снаружи она тоже его проверила, в окно, выходящее из ее комнаты, было видно дерево, Сьюзен было интересно почему дом стоит так дешево она спросила у бывшего хозяина дома, его звали Фред...Сьюзен: Здравствуйте, а почему вы продали дом по такой низкой цене?Фред: Ну я уже не могу содержать этот дом один, я уже стар и буду жить вместе со своими родственниками, так как я уже слишком стар...Сьюзен в то время была счастлива, что купила новый дом, у меня даже деньги остались...Фред же попрощался со Сьюзен, отдал ей ключи от дома, Сьюзен же провела весь оставшийся день в своем новом доме.Первая ночь прошла спокойно... на второй день она начала замечать, что вещи стояли не в подходящем порядке как они лежали прежде, Сьюзен стало немного страшно, что в доме может быть кто то помимо нее, но подумала, что устала после работы, и по растерянности не вспомнила, что взяла стакан и отнесла его на кухню. В ночь на второй день она уже поняла, что в доме кто-то явно есть, так как слышала, как по лестнице на второй этаж кто-то идет, шаги были все ближе, я слышала это по скрипу старой деревянной лестницы, вдруг я услышала как кто-то стучит в окно, я посмотрела в окно и увидела как на петле висит девочка и смотрит на меня, она показала жестом открыть окно, я открыла окно, девочка, бледная, смотрела на меня и начала свой разговор.Эмили: Прячься быстрее пока оно не нашло тебя...Сьюзен: Кто оно?Эмили показало лишь жестом пальца куда мне прятаться, выбор этот пал на шкаф, я залезла в него, тут же это нечто впрыгнуло в комнату и начало искать меня в комнате, я его не видела так как шкаф был закрыт, я сидела тихо, потом я потеряла сознание, когда очнулась днем в шкафу, я вспомнила что происходило ночью, я прислушалась нету ли никого в доме, минут через 15-20 я услышала, что никого нету дома и с осторожностью, начала собирать все самые необходимые вещи, потом я выбежала пулей из дома, я направилась домой к родителям и решила жить пока что с ними на первое время, в мой рассказ они поверили, с ними мне будет безопаснее, я даже звонила Фреду, но он не брал трубку, видимо знал, что я догадалась, дом я тот продала так же как и купила, позже я узнала от соседей, что раньше там жила семья: отец, мать и двое их дочерей, одна была хорошая, без капризов, но другая была злая, грубиянка, и в один день, когда все спали, девочка взяла и убила свою мать и свою сестру, отца же в ту ночь не было дома, так как он задерживался на работе, наутро, приходя в дом, он обнаружил всю свою семью убитой, дочь Эмили он нашел повешенную на дереве, дочь с воткнутым ножом в сердце, а жену связанную и утопленную в реке, кто или что убило его семью Фред так и не знает, соседи слышали и говорили, что слышат как там ночью по сей день слышно что кто-то или что-то бегает по всему дому, а так же издает крики и вопли, живу в другом доме по стандартной цене, но зато без всякой мистики и тому прочее, и что было бы если бы я не обратила внимание в ту ночь на стук в окно...

Ключевые слова: Дом призрак покупка авторская история

Другие, подобные истории: