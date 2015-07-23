Чёртов утеплитель

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:28

Причина: Стилистика автора сохранена.

random crab Просмотров: 205 Комментарии: 1 +2 Вчера, 22:28 by

Я директор небольшой строительной фирмы. В основном сооружаем каркасные строения — одно- и двухэтажные дома, беседки, сараи и прочее. Не так давно обратилась молодая пара, так, мол, и так, купили участок земли, хотим уютный домик метров на 130-150. Наш менеджер подобрал проект, рассчитали стоимость, расход материалов, составили план и заключили договор. Через две недели строительство началось, на участок завезли дерево, материалы, бригада начала вкручивать сваи. Всё шло своим чередом и к середине лета планировалось закончить этот дом.Но однажды произошли зловещие события. Начну по порядку. Я директор и в мои обязанности не входит закупка материалов. Однако одна из менеджеров заболела, поэтому взял на себе эту работу. Итак, надо найти утеплитель. Дело очень простое, основные поставщики давно известны, на рынке редко появляются новые производители. Тем не менее, решил посмотреть в интернете нет ли чего интересного. Вбил в поисковик «утеплитель 2021». Как и ожидалось, большинство названий давно известны. Вдруг заметил рекламу нового производителя. Любопытно. Перешёл на сайт, почитал, ознакомился. Обычный утеплитель на основе минеральной ваты, но с какими-то хитрыми добавками, какие-то длинные химические формулы, революционные исследования учёных и тому подобная рекламная лабуда. Название — «четвёртый утеплитель». Странно, подумал я, почему именно четвёртый? А где предыдущие три? И логотип тоже не обычный — мило улыбающаяся овечка на фоне клевера с пятью лепестками.Этот новый производитель недавно открыл представительство в нашем городе. Решил съездить, познакомиться с потенциальными деловыми партнёрами, прицениться, посмотреть на товар. Меня встретил приятный молодой человек, здрасти-здрасти, я представитель такой-то фирмы, очень приятно, интересует такой-то утеплитель, да пожалуйста, такие-то замечательные свойства, такие-то прекрасные характеристики. Давайте, говорю, взглянем. И тут мне показалось, что глаза этого продавца как-то зловеще блеснули. «Давайте взглянем». И ухмыльнулся ехидно. «Пройдёмте — говорит — в следующий зал, я Вам покажу образцы. У нас целая линейка товаров. Есть для стен, для кровли, для пола». Прошли в зал. Хм. Внешний вид материала вызывал отвращение. Как будто розоватый цвет кожи, покрытый синевато-зеленоватыми трупными пятнами. На ощупь обычная минеральная вата. Я таких в свое время установил сотни кубов. Но, было одно большое НО. От неё веяло могильным холодом. Обычно утеплители кажутся тёплыми (простите за тавтологию). А этот материал холодный, наоборот, как будто поглощает тепло. Возникли мысли о морге, трупах, могилах. Стало страшно. Не, такой утеплитель нам не подходит.«Хорошо, - говорю — благодарю за презентацию. Рад был знакомству (нет, ни разу не рад). Всего доброго».«Что же, и Вам всего доброго», - ехидная полуулыбка не сходила с лица этого молодого человека. Было очень некомфортно, аж мурашки по коже.После такого неприятного разговора захотелось отвлечься. Посидел в кафешке, попил кофе, мысли вроде бы вернулись в прежнее русло. В тот день я так и не нашёл утеплитель. У одних поставщиков склады пустые, у других цены почему-то взлетели. В общем, день закончился, отправился домой, поделал свои дела, поиграл с дочкой, супруга приготовила вкусный ужин.Однако в ту ночь снились кошмары. И снился тот самый трупный утеплитель. Вначале я его почему-то ел, и это привело к рвотным позывам. Потом я этой мерзкой холодной ватой стал утеплять строящийся дом. На стройке никого не было, полная луна, рядом какое-то кладбище, где-то выли волки, ледяной ветер, я один бегаю по всему дому и пихаю эту гнусную вату во все щели, законопачиваю краны и все сантехнические отверстия, вставляю вместо стёкол эту дрянь, вместо лестницы укладываю пласты этой гадости, настилаю её вместо крыши. Проснулся в холодном поту. А у меня вместо подушки — этот самый утеплитель с трупным запахом. И вся постель — один сплошной утеплитель. Пошевелиться не могу. Холодно, озноб. Тепло тела как будто высасывается, как будто утекает в этот мертвецки ледяной материал. Проснулся второй раз по-настоящему. Сердце колотится. Страшно. Очень страшно. Несколько часов не мог заснуть. Задремал только под утро.Проснулся почти в обед. Хорошо, что директор, на работу можно и опоздать. Приехал на участок проверить строительство, а там... тот самый «четвёртый утеплитель» 20 кубов. Распакован и рабочие вставляют его в стены. Хм. Странно. Очень странно. Спрашиваю у прораба, мол, что за утеплитель, откуда. Тот удивлённо отвечает, что я сам его купил вчера, сегодня утром привезли и вот, собственно, начали утеплять. Надо взглянуть на накладные, на чек. И действительно, вчера оплатил, сегодня доставка. Подпись моя. Всматриваюсь в накладную — ой вей — название не «четвёртый утеплитель», а «чёртов утеплитель». И логотип не улыбающаяся овечья головка на фоне клевера, а ухмыляющаяся козлиная морда на фоне перевёрнутой пентаграммы. И глаза зловещие, вот прям как у того продавца. Подошёл к вате, внимательно рассмотрел — обычная минеральная вата стандартного охристого цвета. Трупного запаха нет, никаким холодом не веет. Что же теперь делать? Возвращать назад? А на каком основании? Решил узнать отзывы об этой новой фирме, но ничего не нашёл. Вот прям ни единого даже упоминания на каком-нибудь захолустном форуме. Заглянул в реестр юридических лиц — пусто. Как же я так опростоволосился?Делать нечего. Об этой истории умолчал, а утеплитель использовали по назначению. Объект сдали в срок. Заказчики остались довольны. Правда потом в новостях передавали, что их нашли мёртвыми. Замёрзли. Вот так вот. Конец лета, ночью +21, днём +32, а они замёрзли. Полиция в недоумении. Разные версии были. Кто-то говорил, что это недоброжелатели залили этих молодых людей жидким азотом, пока те спали. Но не подтвердилось. Говорили и о нечистой силе, и много разных других теорий было. А мне страшно. Никак не могу забыть, как этот ледяной утеплитель высасывает тепло.

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