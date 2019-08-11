Чужие стулья

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:24

Сделано_в_СССР Просмотров: 65 Комментарии: 2 +2 Вчера, 22:23 by

Карину, женщину лет сорока, я не очень хорошо знала. Да, мы общались с ней по работе, но вот как-то о личном до того дня не разговаривали. Однако же, не поверить её словам я не могла. Ну во-первых, для чего бы ей это выдумывать и делиться таким с не очень близким человеком, а во-вторых я видела тот ужас в её глазах, который она испытывала, когда рассказывала эту историю. Она приключилась с ней и её детьми на даче, которую они сняли на всё лето, естественно заплатив вперед за всё время аренды, но смогли прожить там меньше недели, а потом спешно покинули то место.Мне удобней будет поведать вам эту историю от первого лица, дабы передать весь ужас и незабываемые эмоции, которыми был наполнен её сюжет.-------- Дети! Ваня, Лена! Вы скоро? Нам пора выезжать! Ваши рюкзаки я несу в машину! Подтягивайтесь давайте быстренько!Ну что за дети! У меня наверное самые непослушные дети на всём белом свете. А ведь нам два часа ещё ехать на машине. Ох, чувствую, намучаюсь я с ними на отдыхе. А ведь там ещё и до реки близко. Глаз да глаз нужен. Впрочем, как обычно!- Ну наконец-то! Я уже было подумала, что вы ехать не хотите!- Хотим, хотим!На два голоса закричали мои дети, усаживаясь на задние сидения. Мы тронулись в путь. По дороге я всё думала, что нам очень повезло. Ещё в мае я нашла объявление про эту дачу. Съездила, посмотрела. Мне очень понравилось. Ну может один маленький минус - из мебели много чего не хватало. Но хозяйка убедила меня, что привезёт ещё одну кровать и несколько стульев. И на том спасибо! А так-то там и сад яблоневый, кустов малины немерено, цветочки всякие в мае уже начали проклёвываться, а это значит летом будет красотища, радующая глаз.Вот мы въезжаем в посёлок и останавливаемся у ворот, хоть и всего лишь на три месяца, но нашей дачи. Бабочки, шмели, стрекозы. Я почувствовала прилив бодрости и сил в теле. Ну ещё бы! Три месяца на природе! Через две недели к нам и муж присоединиться обещал! Жаль, что ему не дали отпуск раньше. Но что такое две недели - в таком месте пролетят, как один день. Я обернулась назад. Ну ё-моё, а я думаю, что это они там притихли. Укачало их и заснули вдвоём, прижавшись друг к дружке мои детки! Ну и ладно! Я пока вещи разгружу, а они пусть поспят немного на свежем-то воздухе.Домик был небольшой, но двухэтажный. Наверху располагались две спальни, внизу кухня, зал и маленький туалет. Летний душ находился в саду.Я открыла ключом входную дверь и перешагнула порог дома. В руках у меня была большая сумка. Ей я и наткнулась на кучно стоящие в проходе стулья. Их было четыре. Скорее всего хозяйка привезла их перед самым нашим приездом и не захотела проходить в дом. Я отодвинула один из стульев с прохода, предварительно отметив для себя, что их надо будет протереть. Какие-то они пыльно-паутинные, старые, хотя и довольно ещё крепкие. Ладно. Разберу вещи и займусь ими, а пока поставлю их в рядок к стене у двери.Первый наш день в этом домике выдался суетным. Я покормила детей привезённым с собой супчиком, помыла окна, полы и стулья. К вечеру была выжата, как лимон, но успокаивала себя, что вот завтра я буду лежать в яблоневом саду в гамаке и читать книжку, пока дети играют или спят.Но в первую же ночь в доме произошло что-то странное. Я точно помнила, как поставила отдраенные стулья в зале вокруг большого круглого стола с белой скатертью. Мы сидели на этих стульях за обедом и ужином. Там же они остались, когда мы с детьми поднялись на второй этаж, чтобы лечь спать. Я всегда ставлю детям на тумбочки у кроватей бутылочки с водой, на случай если они захотят ночью пить. В жаркие дни беру и себе стакан с водой. А тут как-то вылетело из головы совсем про воду для меня. Я не смотрела на часы, когда проснулась от жажды. Просто прямо в ночнушке спустилась вниз и налила из графина воды в стакан. Сделала несколько глотков. Странный прохладный воздух был на кухне. Начало лета. Ночи уже тёплые, иногда даже жаркие, ну по крайней мере в городе. Возможно, что здесь близость реки влияет так. Я решила закрыть окна в кухне и в зале. Я прошла мимо большого круглого стола к окну и закрыла деревянную форточку. В зале тоже было довольно зябко. В тот момент, когда я уже направлялась к лестнице, чтобы подняться в спальню, мой взгляд остановился на столе и...Стульев не было! Включаю свет и оглядываюсь. Нет стульев, ни одного! Выхожу через арку зала в прихожую. Да вот же они! Так же, как утром, когда я только вошла в этот дом, стоят кучно у входной двери! Хм. Может дети побаловались? Но для них эти стулья не лёгкая ноша. Я, взяв в каждую руку по стулу, сделала две ходки и расставила их опять в зале вокруг стола. Погасила свет и поднялась в свою спальню.Утром я поспрашивала Ваню и Лену про стулья. Они дружно замотали головами в ответ. Ну да Бог с ним. Столько всего на этот день наметила, некогда про эти стулья, тем более, что утром они стояли там, где я их оставила ночью, у стола.День выдался очень тёплым. Но на речку мы сегодня не пошли. Договорились сходить завтра. Не все сумки были пока распакованы, а ещё и просто понежиться на солнышке в тени яблонь хотелось.Днем созванивалась с мужем, мы поговорили, он завидовал нам белой завистью. Я ни словом не обмолвилась ему про ночную странность, потому что она как-то сама собой вылетела у меня из головы.Оба моих ребёнка за день умаялись, наигрались и надышались свежим воздухом, а потому в десять вечера уже спали без задних ног. Я же решила ещё немного посидеть под включённым бра с книжкой на диване в зале. Сама не заметила, как задремала. Проснулась от жуткого сквозняка, гуляющего по залу. Пойду-ка окна опять закрою. Наручные часы были на руке и я посмотрела на них. Ого! Уже полночь. Надо идти укладываться и стакан воды не забыть.В тот момент, когда я поднималась по лестнице, раздался неясный шум. Точно бы кто-то двигал стулья по деревянному полу. Я со стаканом воды развернулась и стала спускаться вниз. Надо сказать, что ночи в это время не тёмные и свет луны ещё пробивался через стекло. С последней ступеньки я заглянула в зал и...выронила стакан. Стульев у стола снова не было! Вода из стакана разлилась по полу, часть её ушла сквозь щели в полу. Но на одной из досок, там, где вода осталась лужицей, я чётко различила след от ноги человека! Перешагнула лужицу и трясущейся рукой нажала выключатель у входа в зал. Никого. И след на лужице тоже пропал. Стулья снова стояли у входа! Но теперь мне уже не приходилось грешить на детей! Я последняя покидала зал и стулья стояли у стола! Что за ерунда тут творится? Подняла стакан, ополоснула его в кухне и снова налила в него воду. Стулья решила сегодня не трогать. Переставлю их утром.Заснуть долго не могла. Дом, хотя и не был старым, но дерево со временем стало поскрипывать, это мы с детьми отметили ещё днём. Лежу на кровати и слышу, точно бы входная дверь открывается. Но такого просто не может быть! Я лично закрывала её на несколько внутренних замков, как говорится, и на верёвочку и на защёлочку, и веничком припёрла. Но вот тут такой страх меня обуял. Если задуматься, то с соседями в этом селе ещё и не познакомилась, а одна с двумя детишками какое я могу оказать сопротивление. Сама себя назвала трусихой. Но вниз спускаться не стала. Зашла в спальню к детям и пристроилась на кровать к дочке. Та обвила меня за шею ручкой и я, перестав трястись, незаметно для себя уснула.Утром дверь оказалась запертой, как и должно быть. Стулья! Они стояли у стола! Но я же лично не захотела их возвращать из прихожей. Лужицы на полу не было, как если бы она высохла за ночь сама.Честно, готовясь ещё днём к третьей ночи, я решилась позвонить хозяйке этого домика. Она нехотя со мной разговаривала. Когда я её спросила про стулья, она просто бросила в ответ:- В конце улицы дом разбирали, новый ставить будут, так вот, выставили мебель, кому надо, мол, берите. Вы же стулья просили, я и взяла вам четыре. Что не так?Удивительно, но я как-то не подумав ни минуты задала ещё один вопрос:- А их только четыре было?В трубке послышалось недовольное фырканье:- Много было, штук десять-двенадцать. Вам столько зачем? Вас же с мужем и детишками четверо, я так поняла?Было понятно, что общаться сильного желания она не имеет. Ладно. Сейчас пойдём с детьми, прогуляемся по селу, сама с соседями познакомлюсь и порасспрашиваю.Через несколько домов от нашего в цветнике возилась женщина предпенсионного возраста. Мы поздоровались с ней и я заметила, что выглядит она не очень. Круги под глазами, как если бы она не спала несколько дней, а может просто устала от работы на огороде и в саду. Я решилась задать ей каверзный вопрос:- Простите пожалуйста, а вы из того дома, что в конце улицы себе стулья не брали?Женщина выронила тяпочку из руки и схватилась за сердце. Глаза её стали округляться:- Откуда вы про то знаете?Я постаралась выглядеть спокойной и даже улыбнуться:- Хозяйка наша принесла оттуда и нам четыре стула. Только...Только с ними что-то не так. Не поймите меня неправильно, но они двигаются по ночам. Я нахожу их у входной двери уже второе утро, хотя точно помню, что оставляла их у стола в зале.Женщина открыла калитку и пригласила нас войти. В саду у неё стоял стол с красивым русским самоваром.- Чаю хотите? У меня для деток блинчики с вареньем есть...Дети мои конечно же захотели блинчиков. Пока они запихивали в себя мучное, точно бы ничего вкуснее в жизни не ели, мы с женщиной познакомились. Звали её Раиса Ивановна. Тут она жила уже много лет с мужем, но вот на эту неделю он как раз отправился к сыну в город, помогать ему с ремонтом в квартире. Поэтому несколько дней она ночует одна. И да, перед самым отъездом муж принёс тоже четыре стула из дома, который готовили под снос. Два из них она оставила в доме, а двумя доукомплектовала стол в саду. И мы с ней как раз сейчас сидели на этих стульях. Я рассказала ей про странности. Она закусила нижнюю губу и молча меня слушала. А потом начала говорить.Оказалось, что дом на краю села давно пользовался дурной славой. На вскидку ему лет сто, из брёвен, которые уже давно почернели. Но места здесь красивые, река недалеко. Самых первых хозяев его никто тут в селе и не помнит уже, даже старожилы. А в девяностых бабка жила, вроде как дом этот ей по наследству достался. Так вот старики помнят, что бабка эта гадала вроде или предсказывала, мнения разделились. И ездили к ней даже со столицы всякие личности "неприятной наружности" за советом. Говорили, что многим она конец предрекала близкий. Время неспокойное было. Разборки всякие там. И приезжали они к ней часто под покровом ночи. Оттого до утра в этом доме свет горел. Некоторые даже крики слышали по ночам, как ругался кто-то и матерился. Но сельские не вмешивались. Когда бабке срок пришёл уходить на небеса, она сильно болела, не вставала. Сельчане самые смелые сжалились. Ходили и ухаживали за ней, и кормили. Был один вдовец Трофим. Не старый ещё вовсе. Но в ту ночь, когда бабка Богу душу отдала, он совсем поседел и замолчал. А дом оказался на него отписанным. В скором времени он этот дом почти за бесценок продал. Покупатели-то в очередь стояли. А сам Трофим в город уехал, больше о нём никто ничего не слыхал. Новые покупатели наведывались в этот домик только на выходные, под дачку использовали его. Но продали его через год, никому ничего не объяснив. Следующие покупатели дома были шибко верующие. Сразу же после покупки дом осветить решились. Батюшку вызвали, да он так на ступеньках навернулся, что больше месяца в больнице пролежал. Раиса Ивановна не помнит, скольких хозяев сменил этот дом. Но что больше десятка уверена! А теперешний хозяин дома решил снести его и на его месте из кирпича построить, денег у него, говорят, много. Так вот он всю эту мебель и приказал вытащить на улицу. Может кому надо из жителей села. Конечно же в один миг сельские мебель по домам растащили. Мало кто из живущих тут сейчас помнит, что дом этот нехороший. Но сама Раиса Ивановна тоже столкнулась со странностями после того, как муж принёс эти стулья. Они точно бы ночью...уходят куда-то. Посмеяться бы тут надо, да не смешно мне совсем.Поговорили мы с ней и предложила я ей у нас заночевать. Двое взрослых - уже не так страшно в доме. А тут она ещё сказала, что как раз сегодня тот старый дом разбирать начали и брёвна увозят куда-то. Мысль возникла, если эти стулья в тот дом по ночам возвращаются, то куда же они теперь "ходить" будут?Раиса Ивановна пришла к нам вечером с иконой Казанской Божьей матери в руках. Ближе к десяти вечера я уложила детей спать и спустилась в зал на первом этаже. Женщина поставила икону у окна на подоконнике. Мы с включенным светом сидели в зале на диване и мирно беседовали. Что уж так на нас повлияло, мы не поняли, но задремали обе сидя, голова к голове. Проснулась я оттого, что кто-то локтем меня толкает в бок. Я открыла глаза и чуть не закричала от ужаса! Раиса Ивановна зажала мне рот рукой.Мне трудно подобрать слова, чтобы описать происходящее в комнате, но я попробую. Стульев было много больше, чем четыре и все они были заняты полупрозрачными людьми. Из одежды я смогла даже различить куртки-косоворотки и спортивные костюмы. Они о чём-то говорили между собой, но звуки до нас доносились словно из-за стеклянной стены, приглушённо и неразборчиво. У самого стола я приметила старую женщину, волосы её были неопрятные и убраны назад. Она раскладывала карты и что-то говорила тому, кто сидел напротив неё. Нас, как мне показалось, они совсем не замечали. Люди напротив старухи менялись и каждому она что-то рассказывала. Сколько всё это длилось, я сказать не могу, потому что сняла свои наручные часы ещё с вечера и оставила их в детской, когда укладывала детей спать. Дети! Меня стал бить озноб. Что если они проснутся и спустятся вниз? Я, взрослый человек с высшим образованием и каким-не каким жизненным багажом за плечами, была напугана всем этим представлением. Но дети...Господи, пусть они проспят до утра.Икона, стоявшая на подоконнике никого из призраков не пугала и не напрягала. Я посмотрела на лик Богородицы и подумала про себя, что она смотрит на всё это, как будто даже жалеючи всех находящихся в комнате. И ещё. Призраки менялись. Некоторые уходили сразу после того, как старуха с ними поговорит, они точно бы просачивались сквозь дверь. Но тут же сквозь эту же дверь появлялись другие и занимали свободные стулья, в ожидании своей очереди. Казалось, это никогда не кончится. Мои ноги и руки стали затекать, мне ужасно хотелось пить и в туалет, но я и Раиса Ивановна боялись пошелохнуться.Как только ранний июньский рассвет забрезжил в окнах, картина начала меняться. Призраки брали стулья и проходили с ними сквозь закрытую дверь, как если бы стулья не были деревянными, а тоже не имели материю. Четыре стула остались стоять у стола. Странно, почему в этот раз их не бросили у двери, как до этого? Последней комнату покидал призрак старухи. Перед тем, как покинуть зал и скрыться в прихожей, она оглянулась и посмотрела на нас в упор!Я думала, что меня нельзя уже ничем напугать или удивить. С детства читала много мистических историй, пересмотрела, наверное, не одну сотню фильмов ужасов. Но такой взгляд не создадут никакие спецэффекты. Он словно сканировал нас насквозь и от этого в солнечном сплетении образовалась какая-то ледяная пустота. Выражение "душу вынули" вдруг пришло мне на память. Но дальше случилось ещё более непонятное. Старуха глянула на икону и, медленно перекрестившись, поклонилась ей, всё так же стоя в проходе под аркой между залом и прихожей. Потом повернулась и скрылась за дверью. Через минуту уже ничего в комнате не напоминало о ночных посиделках в этом доме.Раиса Ивановна еле дышала, но смогла произнести:- В кармане моей жилетки... в прихожей я её повесила... таблетки...принеси...и воды...ох...Она была очень бледной и я предложила вызвать ей скорую:- Да что ты, что ты...Какая у нас тут скорая, с города она лишь к обеду доберётся в наши края. Сейчас отпустит.Потом ей стало немного полегче и мы стали обсуждать с ней произошедшее с нами. Сошлись лишь на том, что неупокоенные вместе со старухой, которая в 90-х их принимала у себя и по какой-то причине тоже не смогла уйти на тот свет спокойно, выбрали этот дом заместо того, в котором они собирались раньше и который уже почти разобрали. Какого-либо другого логического объяснения (какая уж тут казалось бы логика могла быть) мы не нашли. Не понятно было, откуда ещё приносились эти стулья, кроме тех, что были из дома Раисы Ивановны. Возникла мысль, а что если их просто сжечь? Но ведь для этого надо быть уверенным, что если их не будет, то они перестанут приходить. А что если при таком исходе они начнут усаживаться на диван или прямо на пол, да ещё и обозлятся. Мне лично было понятно лишь одно - я не желаю всего этого ещё раз наблюдать и ноги моей в этом доме не будет никогда.Ближе к обеду я, уже собрав половину наших с детьми вещей, позвонила хозяйке. Она опять грубо со мной разговаривала. Но теперь уже и я была настроена высказать ей всё. Она выслушала меня молча и бросила:- Денег не верну.- Это я уже поняла. Но уж будьте любезны предупреждать своих новых арендаторов, что творится в вашем доме и теперь, я так думаю, этот дом новое пристанище призраков.Она выругалась и последние её слова, перед тем, как она бросила трубку, были:- Пить надо меньше, голубушка! Ключи оставьте в почтовом ящике на заборе.В семь вечера мы уже покинули злосчастный дом. Дети были удивлены нашим бегством, но я соврала, что у меня появились дела в городе. Я остановила машину у дома Раисы Ивановны. Четыре стула стояли у её ворот. Она собиралась отнести их к теперь уже не нашему дому. Всё равно они туда-сюда "мотаются", как она выразилась. Мы с ней попрощались и обменялись телефонами. Она сказала, что попросила мужа вернуться в село, потому как одной ей здесь ночевать страшно.Дома я всё рассказала супругу в мельчайших подробностях.- Если бы я тебя не знал уже столько лет, то подумал бы, что ты сочиняешь на ходу...Деньги конечно жаль, но если всё так, как ты говоришь, то ты правильно поступила, что не осталась там с детьми.Через несколько дней позвонила Раиса Ивановна. Рассказала, кто в селе забрал оставшиеся четыре стула и о том, что новый их владелец тоже замечал странности с ними. Все двенадцать стульев поломали и сожгли за селом. Раиса Ивановна не знала, собираются ли призраки ещё в том доме, который мы снимали, но у неё странностей больше никаких не происходило. А мне звонить хозяйке, которая сдавала нам дом, не сильно хотелось. В конце концов это, если что, только её проблемы.--------Каких-либо своих объяснений этой истории у меня нет. Возможно, если бы я знала всю подноготную того дома, в котором всё началось и его жильцов, то хотя бы смогла бы как-то пораскинуть мозгами и сделать какие-то выводы. А так это просто история о том, что непонятного и непознанного на Земле ещё ой как много и не нам судить, если мы не можем со стопроцентной уверенностью доказать обратное, что такого быть не могло и Карина с Раисой Ивановной просто перепили деревенской наливочки за знакомство.Автор - Ольга Мильгунова.

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