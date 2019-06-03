Слышащая глухая

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:21

Сделано_в_СССР Просмотров: 59 Комментарии: 1 +2 Вчера, 22:21 by

"Что мне насмешки злых людей, мне б от их мыслей поскорей бежать, что только мочи есть...Не надо в голову мне лезть!"Всё у неё теперь нормально, она уже привыкла. Когда ты такой родилась и всё своё детство училась жить в мире здоровых людей определённым изгоем, это закаляет твой характер, делает тебя сильной и...Ты учишься прощать. Да, именно прощать тех, кто считает, что твой недостаток никогда не станет их недостатком. Только вот с недавнего времени, а точнее, когда ей исполнилось восемнадцать лет, Соня стала замечать одну странность. Все, кто так или иначе пытались её поддеть, обидеть или посмеяться над ней, вдруг получали "награду" от небес или вселенной, она не знала от кого или от чего точно, но для себя решила, что есть у неё, наверное, какой-то ангел-хранитель. Но почему же он тогда не защищал её раньше? Ведь и раньше его помощь ей бы не помешала! А теперь она старалась не обращать внимание на глупых и невежливых, чтобы им не доставалось от кого-то невидимого, кто кажется взялся её оберегать.Соня подошла к остановке. Ей сегодня вот прямо жизненно необходимо попасть на самый край города. Там, в старом полуразрушенном доме с покосившимся забором и неухоженным участком, жила старушка, над которой она взяла шефство. Да, Соня была ещё и ко всему прочему волонтёром. И та самая старушка, Маргарита Степановна, тоже была глухая, только теперь у неё ещё и сильно болели суставы, она практически из дома-то не выходила. Но Соня научила её набирать смс-ки на старом кнопочном телефоне и если Маргарите Степановне что-то срочно было нужно, она писала ей это в сообщении. Да только вот уже второй день от неё ничего не приходит и, более того, на смс-ки Сони она тоже не отвечает, а это на неё не похоже. И девушка решила для себя, что ей надо съездить и проведать старушку, просто так, без повода, просто потому, что она каким-то шестым чувством была уверена - с ней что-то случилось.Девушка остановилась у открытой настежь калитки. Кто-то приходил к её подшефной? Ведь сама Маргарита Степановна до калитки и не дойдёт, а она, Соня, уходя от старушки три дня назад, точно помнит, что прикрывала калитку.Вдруг что-то мягкое коснулось её ноги. Соня опустила глаза. Ого! Чёрный, с лоснящейся шёрсткой, поднятым трубой хвостом и голубыми глазами, кот вился вокруг её ноги.- Ты ещё кто?Спросила кота Соня и вспомнила, что она мало того, что не слышит, так ещё и не понимает кошачий язык. Девушка улыбнулась, наклонилась и взяла кота на руки. Тот не сопротивлялся, даже наоборот, стал тереться мордочкой о её лицо, а потом и вовсе лизнул её в подбородок.Так, с чёрным ласковым котом на руках, Соня и зашла на участок подшефной. Открыла дверь, которую старушка никогда не закрывала и ахнула! Маргарита Степановна лежала на пороге двери лицом вниз и не шевелилась. Соня спустила кота с рук и тот сразу же исчез где-то в доме. Она и забыла о нём сразу. Упала на колени и попыталась перевернуть старушку. Кое-как ей это всё же удалось и она сразу же попыталась нащупать у неё пульс. Есть! Живая! Надо звонить в скорую, неизвестно сколько времени она тут уже лежит.-Здравствуйте! Меня зовут Соня. Я с рождения глухая и не смогу услышать ваш ответ, но я сейчас нахожусь по адресу - улица Юных натуралистов, дом 36, здесь женщине плохо, ей семьдесят два года, она лежит без сознания на полу и, наверное, уже давно. Пульс прощупывается. Пожалуйста, пришлите машину!На одном дыхании выпалила в трубку мобильного Соня. Она прекрасно понимала, что дотащить до кровати, а уж тем более поднять и положить на кровать Маргариту Степановну она не в состоянии. Она будет надеяться, что на том конце провода её услышали, поняли и примут соответствующие меры.Соня обошла старушку и снова вышла во двор. Что если позвать кого-то из соседей на помощь? Она двинулась к дому напротив. Калитка тут была заперта. Девушка крикнула:- Эй, хозяева, вы дома? Не могли бы вы мне помочь, с вашей соседкой беда!В ответ она конечно же ничего не услышала, но и не заметила какого-либо движения в окнах. Нет никого дома по-видимому. Она повернулась и направилась уже было к следующему дому, но вдруг заметила вдалеке проблесковые маячки! Скорая? Так быстро? Слава Богу!Соня бежала навстречу машине скорой помощи и размахивала руками:- Эй! Сюда! Сюда, она здесь!Из машины вышла грузная средних лет женщина с чемоданчиком и стала что-то недовольно высказывать Софье.-Простите, простите! Я вас не слышу! Я могу читать по губам, но только если вы будете говорить помедленнее!Соня попыталась улыбнуться и прочитала по губам женщины:- Сумасшедшая ты, я говорю, под машину-то зачем бросаться!Девушка пожала плечами и ответила:- Извините.Как только врач оценила состояние больной, то тут же позвала водителя, так как понимала, что и она одна с таким весом пациентки не справится.- Вы заберёте её в больницу?Спросила Соня и уставилась на губы врачихи.- Естественно.Ответила та, пока водитель ставил носилки на пол рядом с Маргаритой Степановной. Соня помогла им положить старушку на носилки. Конечно не помешала бы ещё одна пара мужских рук, чтобы донести больную до машины, но в скорой больше никого не было. С врачами и медперсоналом в их городке давно уже проблема.Врачиха и Соня держали носилки с одной стороны, водитель двумя руками с другой. Тяжелее всего было снести их с полуразрушенных ступенек на входе в старый дом.Уже когда носилки с грехом пополам погрузили в автомобиль, Соня почувствовала на плече чью-то руку и оглянулась. Врачиха спрашивала, родственница ли она больной.- А, нет!..Я волонтёр. Просто помогаю ей убираться в доме, привожу еду.Губы врачихи снова зашевелились и взгляд Сони был сейчас прикован к ним.- Не хочу вас пугать, но возможно, что она уже сюда не вернётся. Можете с ней попрощаться на всякий случай и мы поедем.Соня поднялась в машину скорой и подошла к лежащей без сознания Маргарите Степановне, взяла её руку в свою и, всхлипнув, произнесла:- Не уходите...Я буду чаще к вам приезжать, обещаю...В эту минуту глаза старушки открылись, она перехватила руку Сони и посмотрела на неё каким-то странным взглядом. А потом...Потом девушка услышала в своей голове её слова:- Не пугайся. Моё время пришло. Дом я отписала на тебя. Все бумаги под подушкой. Но я должна ещё кое-что отдать тебе...Старушка приподнялась на носилках и, не отпуская одной рукой руку Сони, второй прикоснулась к её лбу. Это было больно, словно удар током. Девушку реально тряхануло и она с испугу даже попыталась вырваться из рук Маргариты Степановны. Но та уже сама отпустила её и без сил снова упала на носилки, закрыв глаза.Девушка выскочила из скорой и отбежала на несколько метров и тут...голоса в её голове...Но ни водитель, ни грузная врачиха не шевелили губами. Однако обрывки фраз, чужих фраз пронеслись у неё в голове:- Вот же бедолага, молодая и красивая, но глухая, как старый пень...Эх...Надо ехать... Пораньше бы сегодня хоть немного освободиться, у дочки день рождения...Ох, что-то давление поднимается, надо бы таблетку принять...Это были два разных голоса, их слова перемешивались, потому как звучали одновременно в голове Сони. Она потрясла головой, точно хотела избавиться от них. Но они сами вдруг замолчали, потому как машина скорой как раз отъезжала от неё.В голове Сони опять воцарилась тишина, к которой она привыкла с самого детства. Но ненадолго! Новый ужасно скрипучий и какой-то злой голос зазвучал в её голове:- Ишь ты! Увезли наконец-то эту ведьму! Хорошо бы она больше никогда сюда не возвращалась. А эта профурсетка чего стоит, глаза вылупила на мой дом...Соня посмотрела на окна соседского дома, в котором, как она думала, никого сейчас нет, потому как они не отреагировали на её призыв о помощи. Одна из штор на окне заметно шелохнулась. Там точно кто-то есть! Просто не захотели помочь, вот и всё. Да и Бог им судья!Девушка повернулась и направилась в дом старушки. Чёрный кот, свернувшись калачиком, лежал на подушке на кровати, громко мурлыкая во сне. Соня приподняла его и переложила рядом с подушкой, кот недовольно потянулся и зевнул. А девушка засунула руку под подушку и вытащила на свет файл с документами. Она, Маргарита Степановна, не обманула. Это было завещание на её имя и бумаги на дом! Но как она узнала все данные Сони? Вопрос остался без ответа.Соня закрыла дверь старого и пустого теперь дома на ключ, спрятала его под одной из деревянных ступенек и направилась к остановке. Чёрный голубоглазый кот следовал за ней по пятам. И тут она снова услышала голос в голове, только голос был необычным, слова тягучими и немного неправильными в произношении:- И кудддааа...кудда ты без меня собраласссь? На ррукии...чки...меня возззьми, всю доррогу ммне что ли на лаппахх за тобббой бежжжати...Это кто говорит??? Кот??? Соня обернулась и посмотрела на него, а потом неожиданно для себя заговорила с ним:- Ты говорящий?- Угу...Кккоты жееее всеее говорящщии...Глупппая...Снова прозвучал шипящий голос в её голове. Господи! Она...Она слышит мысли...кота!?!А чёрный голубоглазый кот сидел у её ног и смотрел ей прямо в глаза.- Баббббкин я. Обббаммка ммення она назззывалла.Снова услышала в своей голове Соня. Но почему она ни разу не видела его, когда посещала Маргариту Степановну? Мисочки с едой и с водой никогда не замечала в доме старушки!- Не ддоммашшний я. Ддруггг её я.Девушка наклонилась и взяла его на руки.- Вооот! Даввнноо бы таккк...Что же мне с ним делать? Везти к себе домой в автобусе? А пустят в автобус с ним? Без переноски?- Ппусстяттт...- Да помолчи ты! Дай мне подумать минуту.- Я бы не пррротив, но сейчассс тебе пррредстоит перрежитть не очччень приятныыый момммент...- Я справлюсь! Не знаю, что уж там за момент мне предстоит пережить, но я не из пугливых!Кот молчал, точно бы в одну секунду перестал о чём-либо думать.На остановке никого не было. Через несколько минут подъехал автобус, передние двери его распахнулись и Соня подняла ногу на первую ступеньку. Боже! Что это? Её привычная тишина, лишённая раньше каких-либо звуков, сейчас раскололась на несколько громких голосов, которые переплетались, одни звучали очень громко, другие терялись отрывистыми фразами на фоне первых. Соне захотелось закрыть уши и снова побыть в тишине! Только вот люди в автобусе все молчали и даже не обращали на неё никакого внимания. Вдруг самый грубый голос вышел в голове Сони на первый план:- С котом? Может, сказать ей, чтоб шла со своим котом пешком? А то сейчас пассажиры ещё возмущаться начнут!Это были мысли водителя, догадалась Соня и поспешила в конец автобуса через гул чужих мыслей вокруг себя. Вот о чём говорил кот Обамка! Это теперь с ней такое навсегда? И как?..Как с этим жить? Прятаться от людей и их мыслей, как Маргарита Степановна в том доме? Она знала! Старушка потому и отписала ей свой дом, так получается! Чтобы Соня могла хоть иногда отдыхать от звуков, голосов, криков чужих мыслей в тишине старого дома!Целых два дня Соня не выходила из квартиры. Но даже через стены она слышала чужие мысли. Тихо, неразборчиво, это был точно шёпот. И всё равно эти мысли мешали ей. А ещё кот! Обамка просился на улицу, уходил и возвращался, только чтобы выспаться у неё в ногах. Болтал с ней иногда, но ничего толком про её новый дар он объяснить не мог. Успокоил лишь, что мысли других животных она слышать не будет. Это, якобы, он такой особенный, один на всей планете! И на том спасибо! Не хватало ещё слышать мысли всех кошек и собак на улице!В эту ночь к Соне пришла попрощаться Маргарита Степановна. Не бесформенным призраком, а в своём истинном теле, как если бы она всё ещё была жива. Только вот она теперь ходила так, как будто у неё ничего не болит, да и показалась Соне старушка совсем и не старушкой! Маргарита Степановна тоже заговорила с ней мысленно:- Прости меня, девонька! Но не отдав тебе всё это, я бы не смогла спокойно отсюда уйти. Ни кастрюльки, ни фольга на голове тебе не помогут. Я всё перепробовала под усмешки соседей. Но есть один выход. Музыка. Когда она звучит, хоть мы её и не можем слышать, мысли других людей угасают и растворяются в ней. Сейчас есть всякие там наушники, в которые музыка подаётся. Ходи в них, когда не хочешь никого слышать. А так-то ты теперь слышащая глухая.- Я теперь такая навсегда?С изумлением глядя на Маргариту Степановну спросила Соня.- Да, девонька. Но это иногда и помогало мне. И ты однажды это тоже поймёшь и оценишь. Невыносимо жить всю жизнь в полной тишине и ты начинаешь её ненавидеть, и проклинать. Но чужие мысли помогают осознать, что и глухота наша порой лучше, чем идеальный слух.Маргарита Степановна собралась уходить и подошла к окну, потом снова обернулась на Соню и её мысли пронеслись в голове девушки:- Обамку-то не бросай. Он нетребовательный. И пропитание себе находит сам. Говорить ему просто необходимо, болтун ещё тот, один только этот у него и недостаток.Соня не успела ничего ответить. Старушка вдруг так-же неизвестно куда исчезла, как и появилась в её квартире.- Вссссё! К мммужжжу своеммму на неббессса отправвиласссь...Прозвучали тягучие мысли кота Обамки в голове Сони. Она посмотрела на него и улыбнулась. Кот лежал на пуфике, чёрный хвост его свисал и бился о стенки пуфика.- Может, поспим сегодня молча?Спросила Соня и услышала мысленное "мурррр".Автор - Ольга Мильгунова.

Ключевые слова: Соня недостатки ангел-хранитель старушка дар голоса кот прощание

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