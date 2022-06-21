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Творческие истории

Петля

История эта случилась в далёких восьмидесятых, когда я был ещё сопливым пацаном. Родители часто на лето сплавляли меня бабушке, впрочем как и многих других детей. Только бабушка моя жила не где-то в далёкой деревне, а на противоположном конце города, в старом районе, застроенном двух- и трёх-этажными сталинками. Вы наверное знаете такие райончики - буйная зелень деревьев, старинные улочки, тихая и размеренная жизнь. В одной из такой таких сталинок, на третьем этаже, и жила моя бабушка. Для родителей это было очень удобно, вроде и не далеко, но и одновременно от дома подальше.

В этом доме жила пара моих закадычных друзей. Два брата - Витя и Саня с первого этажа. Витька был моим ровесником, его отличительной особенностью была родинка на правой щеке. Санька же был на пару лет моложе. Мы были главными сорванцами двора. В поисках приключений были готовы забраться в любую дыру, за что нередко получали трандулей от взрослых.

В нашем подъезде был вход в подвал. В него вела дверь под лестницей. Это было место полное тайн, и оно, как магнитом, притягивало таких непосед, как наша компашка. За входом, слева, была большая, вечно запертая дверь в бомбоубежище (как и во многих других домах такого типа), а справа изогнутый П-образно тускло освещённый коридор, в который выходили двери кладовок, в которых жильцы дома хранили свои припасы, картошку и старое барахло. Нередко мы проникали в бабушкину кладовку, стянув у неё ключи, и устраивали там "изыскания" листая старые дедушкины технические журналы, играясь со старинной швейной машинкой Zinger с ножным приводом, ковыряясь в ящиках древнего камода и лопая бабушкино варенье.

Но больше всего нас притягивала железная дверь, которая находилась прямо напротив от входа в подвал. Из толстого метала, с облупившейся голубой краской. К ней нужно было спуститься по крутым ступеькам, перекрытым решёткой. Судя по всему помещения за той дверью находились ниже уровня остального подвала. Решётка запиралась на обычный засов, а вот таинственная дверь на встроенный замок с большой замочной скважиной.

Мы много раз обсуждали её предназначение, и строили множество гипотез по поводу того, что может быть за ней. Масла в огонь подлил Витька, когда однажды рассказал, что несколько раз поздней ночью, когда он вставал в туалет, слышал как дверь открывалась и закрывалась с жутким скрипом и грохотом. Стена его комнаты как раз находилась над спуском в подвал. Вслед за звуками двери он слышал чьи-то тяжёлые, поднимающиеся шаги, которые уходили по лестнице наверх, и там затихали. Рассказал он это ночью у костра, который мы устроили в тупичке между заборами двух дворов, и потому эта история прозвучала особенно жутко, и немного побудоражила нам нервы.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:50
Причина: Исправлен раздел.
21-06-2022, 08:33 by Morgot-76Просмотров: 661Комментарии: 9
+4

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Комментарии

#1 написал: Morgot-76
21 июня 2022 23:26
+5
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 5
Почему-то история опубликована не полностью.
Зарегистрирован: 21.06.2022
#2 написал: Ksenya078
Вчера, 08:56
+1
Группа: Посетители
Репутация: (444|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 989
Соглашусь с комментарием выше. Да, неплохо бы и продолжение))). Тоже в детстве лазали в подвал, и железная дверь была, и тяжелый скрип от нее, и всякие шаги были слышны, когда мы спускались. А тут еще и сталинка, можно такую захватывающую историю сделать! +
Зарегистрирован: 6.01.2016
      
#3 написал: Jako tako
Вчера, 09:58
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (241|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 121
Жду продолжения…
Я в подвал не спускалась, потому что всегда была очень брезгливой девочкой, боящейся духов кроме того. А нам говорили, что 1. в подвале живут вши, 2. Ходила легенда, что там давно убили девочку (что в итоге оказалось не легендой) crazy
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#4 написал: awesome-man
Вчера, 12:37
-1
Группа: Посетители
Репутация: (17|-1)
Публикаций: 20
Комментариев: 401
Чего-то не хватает, минусую
Зарегистрирован: 18.06.2012
 
#5 написал: Morgot-76
Вчера, 17:47
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 5
Цитата: awesome-man
Чего-то не хватает, минусую

Так ведь я выше и написал комментарий, что по неизвестной причине тут выложили только часть моего рассказа. Полный рассказ я опубликовал на форуме под названием "По ту сторону".

Цитата: Ksenya078
Соглашусь с комментарием выше. Да, неплохо бы и продолжение))). Тоже в детстве лазали в подвал, и железная дверь была, и тяжелый скрип от нее, и всякие шаги были слышны, когда мы спускались. А тут еще и сталинка, можно такую захватывающую историю сделать! +

Так ведь в том то и дело, что по не известной причине тут выложили только часть моего рассказа. Он значительно больше.
Зарегистрирован: 21.06.2022
#6 написал: Estellan
Вчера, 17:49
0
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2231|0)
Публикаций: 274
Комментариев: 3 013
Цитата: Morgot-76
Почему-то история опубликована не полностью.

А вы уверены, что заливали текст полностью?
Зарегистрирован: 23.07.2015
                
#7 написал: Morgot-76
Вчера, 19:41
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 5
Цитата: Estellan
Цитата: Morgot-76
Почему-то история опубликована не полностью.

А вы уверены, что заливали текст полностью?

На сколько помню - заливал полностью. Утром залил повторно, подредактировав и изменив название. Буду ждать когда опубликуют.
Зарегистрирован: 21.06.2022
#8 написал: Estellan
Вчера, 20:07
0
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2231|0)
Публикаций: 274
Комментариев: 3 013
Morgot-76
У нас так не принято)
Я могу или добавить текст сюда, или удалить этот отрывок, чтобы, по мере проверки, залить новую версию.
Зарегистрирован: 23.07.2015
                
#9 написал: Morgot-76
Вчера, 21:00
0
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Публикаций: 2
Комментариев: 5
Цитата: Estellan
Morgot-76
У нас так не принято)
Я могу или добавить текст сюда, или удалить этот отрывок, чтобы, по мере проверки, залить новую версию.

Хорошо. Лучше удалить этот, и загрузить по новой.
Зарегистрирован: 21.06.2022
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