Кум

Марина Винокурова Просмотров: 92 Комментарии: 0 -1 Вчера, 17:07 by

Когда Игорь оказался в колонии, в третий раз, сидел опять "мужиком". На рожон не лез, с блатными не терся, не шестерил, работал в прачечной, стирал себе потихоньку, дачки от матери ждал, с куревом и чаем, пописывал на волю парочке подружек. Семёрка срока, пять лет отчалился уже. Статья не позорная, но "полумокрая", 111 ч. 3 УК. Нормально, в общем, жить можно. Скорешился с одним таким, Димой, погремуха Комар. Комаров потому что. Тот первоходом оказался, на пятак заехал. Тоже нормальный мужик, "мужиком" и остался. Держались Комар и Игорь особнячком. Так и жили-отбывали.Как-то курили в дворике прогулочном, и начал Комар затирать, что кума нового к ним назначили. И человек десять у него уже побывали. И один сиделец проболтался ему, что вопросы странные кум задавал. И, мол, стремные какие-то не то дела сделать предлагал, взамен на какие то ништяки. Согласились некоторые. А некоторые нет. Но отказавшихся не наказывали, но о разговоре мягко так, просили не распространяться. Мол, кум сказал, примерно "всех вас утырков вижу и и слышу. Вырежу болтливым язык и заставлю скушать". Так и сказал - скушать. Задумчивые люди становились, а у согласившихся дела по просьбе опера провернуть, и вовсе очко играло, и на вопросы отмалчивались.Так прошло полгода где-то. Полтора года Игорю до воли оставалось.В хате их пять человек было, однажды кормушку открыли, и Каму позвали, на выход. Кама очканул, было заметно. Погоняло он получил, потому что каждому раз по пять рассказал, как его отец в 5 лет посадил на велосипед "Кама", и с горки пустил. И как Кама с этой "Камы" навернулся и сломал обе руки и ребра, а отец, пьяный уже, приговаривал над полумертвым от боли и шока пацаном: "Мужик ты или баба, а ну не скули".Не было Камы часа полтора. Завели, он на шконарь сел. Бледный весь. Молчит, в глазах слезы. Тут вся хата с расспросами накинулись, что да как. Просекли же, что в оперчасть водили. Кама немого включил. Не могу, говорит, нельзя рассказывать. Люди отстали, надеялись отойдёт сосед и расскажет.Ночью вопли в хате напротив, конвойные затопали, кормушка не плотно в дверь вварена, щелочка есть. Подорвались сидельцы, по очереди в щелочку смотрели. Но много там увидишь, в щелочку-то. А случилось вот что. В соседней хате один тихоня, Лопата погоняло, череп у него уж больно был на лопату похож, зубами вырвал клок мяса из шеи спящего на нижней шконке соседа. Задел артерию, тот кровью истёк. Лопата в углу сидел и бормотал, типа: "Я все сделал, я все сделал, ты обещал мне, бабу обещал", - и когда по коридору вели, весь коридор слышал, про "сделал" и про "бабу". По слухам, в дурку этот садовый инструмент сгрузили. А куда его ещё то.Дальше больше. Спокойные и половину срока отбывшие сидельцы, таких случаев уже четыре было, по ночам зубами или голыми руками убивали сокамерников, замечали, что перед каждой мокрухой после визита к тому самому куму становились задумчивыми, говорили мало, а то и вовсе молчали.Руководство колонии кой какое сменилось, такую сырость же ЗК развели. Пятеро зажмурились уже, шутка ли. А кум тот же. Остался....Не спалось ночью Игорюхе, чифирнул лишку, лежал, в темноту таращился. Слышит, шорох, Кама поднялся, и к Комару, а тот аккурат на нижней шконке под Игорем спал, храпел иногда. "Кама, ты че?" - только и успел спросить и вдруг бульканье. И Комар застонал, захрипел, ногами по шконке замолотил. Соседи, естественно, проснулись. Вскочили все, в дверь стучат, откройте, мол, убийство. Кама в углу сидит, рот окровавлен, и бормочет что то. Игорь наклонился и разобрал только:" Для тебя, для тебя, Хозяин, ради тебя, кум черт, сатана, я Комара сожрал, я все сделал, водки бы, ты обещал, обещал..", как вывели Каму прочь, рывком подняв на ноги, а следом и Комара, уже остывающего, вынесли....И видит Игорюха, на стене как тень двигается, медленно так, по периметру камеры и по направлению к двери входной. Отбрасывать такую тень некому. Чтоб кепка форменная на голове, очертания погон и кобура справа была. Откуда такая тень у зэка-то...

Ключевые слова: Кум тюрьма заключённые обещания убийства авторская история

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