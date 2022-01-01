Часовня на дороге

angel_kate666 Просмотров: 103 Комментарии: 0 0 Вчера, 16:54 by

Кира неспеша ехала по ночной дороге. Она пообещала бабушке, что навестит ее на выходных в деревне, и сейчас ехала к ней. Муж Киры не смог поехать с ней в связи с корпоративом на работе. Девушка тихонько слушала радио и смотрела вдаль. Ехать оставалось еще около часа, а было уже примерно часов одиннадцать вечера. Бабушка, наверное, не спит, ждет ее. Раздался звонок на телефон.- Алло?- Внученька, я тут сижу жду тебя, поставить чайку к твоему приезду? - добрый старческий голос бабушки тепло отозвался в душе Киры.- Да, бабуль, приеду через час, попью чайку с удовольствием, - ответила девушка.- Ну славно, хорошо, жду, следи за дорогой, - сказала бабушка и положила трубку.Кира положила телефон и немножко прибавила скорость. За окном была ночь, до ближайшего населенного пункта было ещё километров десять. Но когда Кира проехала деревья, она увидела вдали домик. А подъехав поближе, поняла, что это часовня. Красивая, деревянная часовня, с золотым куполом и крестом на верхушке.Кира была верующей и ей захотелось остановиться и зайти в нее. Так она и сделала. Припарковавшись рядом, она вышла из машины. Холодный осенний воздух пробрал девушку до костей. Кира подошла к часовне и зашла внутрь. Ей немножко показалось странным, что часовня была открыта, но подумала, что она круглосуточная. Внутри было мрачно и тихо. Свечи тускло освещали помещение. Было тепло и пахло ладаном.- Девушка, милая, купи свечечку то, негоже в доме Божьем без свечи-то, - услышала она голос за спиной.Сморщенная седая старушка сидела за огородкой и торговала свечами, иконами и прочими церковными вещами. Вот только была она какой-то напуганной и смотрела куда-то вниз. Кира, не обращая внимание на старушку, купила свечку и прошла вперед.- Ты поставь свечку и уходи быстрее! - крикнула ей та же старуха. - А то беда будет с тобой. Навек тут останешься.Кира испугалась. "Что тут происходит-то? Бабулька, наверное, умом тронулась уже," - подумала она про себя.Повернув голову вправо, она увидела из ниоткуда взявшего священника. Толстого, с длинной черной бородой, и тоже смотрящего вниз и не шевелящегося.- Скоро, очень скоро, - бормотал он.- Уходи быстрее, уходи, - кричала Кире старуха из церковной лавки. - Не пожалеют тебя, уходи! Уходи!!! - старуха уже орала во весь голос.Кира, покрестившись, рванула к выходу. Выбежав на улицу, села в машину и уехала чуть ли не скорости 200 км. Сердце сильно стучало, в ушах стоял крик той бабки. Кира хаотично ехала по дороге, машину вертело влево и вправо, голова кружилась. Машину резко дернуло и Кира, не справившись с управлением, полетела вниз...К счастью, страшной аварии не случилось и она не пострадала. Но потратила кучу времени, прежде чем продолжить путь.И приехала она поздно ночью. Бабушка дождалась, но была очень взволнованна.- Милая моя, что же с тобой такое? - обнимая внучку, произносила она.- Я все расскажу в доме, - дрожа говорила Кира, которая была очень напугана.По порядку она рассказала про часовню, про орущую старуху в ней, странного священника. Умолчала, конечно, что чуть не погибла. Бабушка нахмурилась, и рассказала вот что.- Эта проклятая часовня, которая каждый год забирает по одному человеку, кто в нее зайдет. Двадцать лет назад в этот день она сгорела, упала свеча на пол горящая и пожар случился. Священник и продавщица в церковной лавке не успели выбраться, сгорели заживо. Только часовня эта была на месте кладбища, и теперь каждый, кто зайдет туда, никогда больше не выходил, оставался там. Тебе повезло что спаслась. Наверное, та старуха не хотела, чтобы погибла, молодая ведь, красивая, - бабушка вздохнула и сделала глоток чая.Кира не могла поверить своим ушам. Неужели она чуть не потеряла все, и если бы бабушка не предупредила ее, навсегда исчезла бы...На другой день она поехала в сельский храм и поставила свечку за упокой той старушки и священника. А когда ехала обратно, поехала по другой дороге. Вернувшись в город, она ничего не рассказала мужу. "Пусть он не переживает лучше,"- решила Кира. Постепенно она забыла этот кошмар, но по ночам теперь не ездит.Спасибо всем, кто прочитал!Надеюсь, вам было интересно!

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