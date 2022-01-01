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Творческие истории

Неожиданность

Всем доброго времени суток.
Данная история будет вестись от лица Антона Петровича, полковника в отставке. (P.s. А.П. мой сосед по деревне). Далее с его слов.

Служил тогда я недалеко от К****и, ну тогда когда ещё тут части военные были, был ответственным за свою часть. Часть располагалась за городом. Вокруг поле. Поблизости нет посёлков и деревень километров на 5 -10. Так вот, немного о части. Сама часть была огорожена сеточным забором с колючкой, был плац, а также несколько построек: санчасть, столовая, казармы.

Наша военчасть располагалась на месте старой и заброшенной деревни. Точно помню, что дома в этой деревне остались, дома, правда, старые-старые, полупокосившиеся, некоторые кирпичные уже тоже полуразвалившиеся. Так вот, солдаты  ходили в эту деревню на обход так называемый, обошли её вдоль и поперёк, из новонайденных находок: озеро в центре деревни, недалеко кладбище, тоже заброшенное: покосившиеся надгробия и местные кладбищенские постройки - строжка и склад для хранения инструментов. Склад был достаточно разрушен уже,  крышу проломило упавшее дерево, сторожка была ещё цела. Поэтому было принято решение разместить там парочку солдат, соответственно с нужным обмундированием и портативной радиостанцией для поддержания связи.

Итак, к самому случаю. Была ночь, на связной точке дежурил связист - Алексей. Все спят, дежурные на постах.
В один момент ко мне в кабинет прибегает Алексей, весь белый как мел, руки трясутся. Я спрашиваю у него, что приключилось? Далее с его слов:
- Поступил сигнал о сообщении с точки на кладбище - я включил рацию.
- Приём, Алексей! Алексей! Тут какая-то чертовщина происходит, люди, много людей! Вокруг будки, Вася ушёл! Они... они... Убили его! Васю *рыдает*.

Я отвечаю: "Кто?! Как убили?! Вооружённого бойца!"

Он отвечает: он вышел спросить, кто они такие, они накинулись на него, его *кричит и рыдает* порвали, кровь размазалась по сторожке, они... не могут сюда войти почему-то. Там.. там моя сестра?! Это её голос! Я иду к тебе... *рычание и звук упавшего тела*
Я сразу бегом сюда...

Я отправил Алексея на пост, сам сел в раздумьях, и сам не заметил как уснул.
Проснувшись сутра я первым делом рванул к Алексею, узнать, что да как. Алексей сидел весь уставший, с мешками под глазами, явно не спал всю ночь.
Он ответил, что со вчерашнего дня ничего не слышно. Никто на связь не выходил и до сих пор не выходит. Отправил туда вооружённую группу с камерами прямой трансляции на шлемах. Прибыв туда они обнаружили разорванное в клочья тело солдата, на жетоне был номер Васи, некоторым бойцам поплохело от увиденного. Я попросил их зайти в сторожку для того, чтобы посмотреть, что этих "людей" не пустило туда, это был обычный железный православный крест. Далее приехали бойцы в специальных одеждах, отгрузили тело в мешок и увезли на судмедэкспертизу, а второго бойца так и не нашли. Позже, через несколько дней, нашу часть свернули и перекинули в другое место.

Вчера, 16:12 by Ga-plqПросмотров: 101Комментарии: 0
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Ключевые слова: Армейские истории мистика кладбище авторская история

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