Каратель

Zodrak Просмотров: 86 Комментарии: 0 -1 Вчера, 15:14 by

В институте мы с Федором были неразлучны. Учились на одном факультете, поступали вместе, даже оценки получали одинаковые по экзаменам. Где один из нас не успевал - другой помогал.Фёдор вообще-то был из деревни мечтал остаться в городе, который и для меня родным не был, и я тоже планировал осесть здесь. Наши родители не возражали и, зная о нашей дружбе, даже прислали нам за месяц до защиты диплома деньги на покупку квартир, поставив условие, что мы купим жильё если не в одном доме, то на одной улице или хоть в одном районе. Впрочем, условие было шуточным- просто им бы хотелось, чтоб мы сделали так, но мы сами этого хотели и старались осуществить.Однако нашим планам не суждено было сбыться - родители Федора погибли в автокатастрофе за неделю до защиты диплома. Вследствие этого мой друг решил вернуться в родной дом, оставив мечту остаться в городе. Ну что ж - его выбор! Благодаря современным технологиям мы связь не теряли, более того - были на этой самой связи постоянно. Мне очень понравилось наблюдать за тем, как Федя преобразовывает своё родовое гнездо, и я с нетерпением ждал возможности вырваться к нему, которая, к сожалению, появилась у меня только через 2 года.Я решил приехать за неделю до Нового Года и там встретить его вместе с лучшим другом. И, конечно, приехал.Но только встретивший меня друг строго-настрого запретил ночью подходить к одному дому - тоже хорошему внешне - даже если мне очень захочется. «Так-то мужик там нормальный, можешь даже за помощью к нему обращаться, он бесплатно даже что-то отремонтирует или за еду, кстати, сладости любит! Зовут его даже как медведя сказочного - Михайло Потапыч! Однако ночью к дому его не подходи!».Я не обратил внимания - с какой целью можно приходить ночью к дому незнакомого мужика?! Однако в ту же ночь любопытство проснулось во мне, поскольку я услышал душераздирающий крик. Я подскочил на кровати, но тут как раз вышел в туалет Федя и, прижав указательный палец к губам, отрицательно покачал головой. С трудом я заснул, а на следующий день решил пойти хоть посмотреть на этого Потапыча, а тут как раз Фёдор поехал за ёлкой, точнее - за несколькими веточками, будучи противником бессмысленного сруба деревьев.Быстро собравшись, я пришёл, как бы гуляю, к довольно красивому и большому дому Потапыча, который деловито развешивал гирлянды на заборе. Надо сказать, выглядел этот мужчина классно: огромный мускулистый, с густой чёрной бородой и забранными сзади в хвост волосами, ямочки на лице и римский нос.- Чем могу быть полезен? - пророкотал он.- Ничем, спасибо, просто осматриваюсь, - слегка смутившись, ответил я- А, Вы, должно быть, к Фёдору приехали, друг его лучший? Ну хорошо... Бедный парень, родителей потерял, видите.. А ведь они не старые были.. Ну ладно, обращайтесь в случае чего! - и пошёл в другой конец двора, давая понять, что разговор окончен.Я собрался уйти тоже, но вдруг увидел бегущего к дому Потапыча дедушку с криком: «выручай, родной, без тебя не справиться!». Зная, что Михайло помогает всем, я поначалу решил, что и в данном случае пойдёт речь о чем-нибудь вроде ремонта, однако решил подслушать - что-то заставило меня остановиться поодаль и понаблюдать, деловито копаясь в телефоне. Подбежавший что-то начал торопливо рассказывать, затем передал Объекту моего Наблюдения конвертик и убежал. Я включил на телефоне камеру, направил на Михалыча и увеличил так, чтоб был виден конвертик. И вот Объект Наблюдения вскрыл конверт и извлёк пачку денег и- ну и ну!- сим-карту! Вытащив из кармана штанов мобильник, он вставил туда симку и пошёл к себе. А телефон начал буквально разрываться от звонков, на которые Потапыч стал отвечать и называть свой адрес, предлагая звонящим приехать, если это необходимо. Я постоял немного и ушёл...На следующую ночь я прислушался к доносящимся из дома Потапыча крикам и услышал слова типа: «прекратите, но ведь это же моя работа, я ни в чём не виноват!» На следующее утро мы с другом пошли гулять и я нарочно свернкл к дому Потапыча, возле которого увидел автомобиль. Счастливый хозяин дома вышел на крыльцо с набором инструментов и направился к автомобилю, помахав нам рукой. Вечером я видел ещё девушку, стучавшую в ворота Потапыча и на вопрос «кто там?» ответившую: «отдел выездного взыскания <> банка!». Хозяин дома вышел, открыл ей ворота, запустил в дом, проигнорировав протягиваемый ею конверт с извещением от банка. Через несколько секунд прозвучал строгим женским голосом вопрос «почему не оплачиваете кредит?», затем испуганно: «что у Вас происходит вообще?!» и через секунду раздался вопль. Я был так шокирован, что побежал домой к другу, который сурово спросил: видел ли я их тайну. Получив утвердительный ответ в виде энергичных кивков головой, Фёдор поведал следующее: оказывается, у Михайло Потапыча была счастливая семья, жена и трое детей - два сына и младшая дочка.Далее слова моего друга: И не было человека, более счастливого в их деревне. Но однажды их дочка тяжело заболела, а отец был в отъезде, и жена влезла в кредиты, чтоб её спасти. А когда долг стал слишком большой, она ещё и к кредитным брокерам обратилась, чтоб кредит для покрытия тех помогли взять, а они мошенниками оказались и она ещё больше увязла. Ну и однажды пришли коллекторы и превысили свои полномочия. Жена погибла, дочку не спасли. Сыновья озлобились, нашли тех брокеров и убили, теперь в тюрьме сидят. А Потапыч вот чем занимается. Санитар он у нас, помогает бороться с этими отбросами. Мы его не выдаём, к нему родители всех попавших в такого рода беду обращаются со всех окрестных поселений, и деньги платят. Обращался и я, поскольку мои родители тоже по вине коллекторов погибли: те их по телефону доводили, вот отца по дороге, прямо в автомобиле, сердце прихватило. Теперь всё известно тебе, и как отпустить тебя?». Мой друг запирал меня в подвале, но мне удалось сбежать. Я связался с ним уже по прибытии в город и пообещал никому не выдавать тайны, и слово держу до сего дня, поскольку понимаю и моего друга и Потапыча и всех оказавшихся в подобной ситуации.

Ключевые слова: Коллектор деревня месть авторская история

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