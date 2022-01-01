Русалка 2. Ритуал (часть третья, продолжение)

Владимир Коун Просмотров: 43 Комментарии: 0 +1 Вчера, 19:41 by

- Отбрось сомнения, сейчас не время для раздумий. Если ты не поспешишь, он вернётся и заберёт тебя у нас!Маша безотрывно смотрела в тёмный угол, не в силах произнести ни слова. От страха она потеряла дар речи и могла лишь испуганно ширить глаза, ожидая, что из мрака вот-вот появиться кто-то ужасный.Голоса переливались, перебивали и заглушали друг друга. То резко возрастая, отдаваясь эхом, то плавно затихая, смешиваясь в неразборчивую какофонию звуков. Пока, внезапно, не смолкли. Уступив место грубому, наполненному агрессией, голосу.- Ты никак оглохла, дрянь?! Если сейчас же не подойдёшь, обещаю, я вырву твои глаза! Вскрою глотку и высосу кровь до капли!Буквально обезумев от прямой угрозы, Маша, сама того не осознавая, попятилась вверх по лестнице, поочерёдно перебирая руками и ногами. Двигаясь словно заведённая, механическая кукла, она при этом ни на секунду не сводила глаз с того места, откуда слышались голоса.Не прошло и минуты, как из темноты проступила босая ступня. А за ней показалась и остальная часть ноги, согнутая в колене. Настолько худая, что сквозь туго натянутую иссиня-бледную кожу отчетливо проступали очертания костей. Практически вся поверхность кожи покрывалась порезами и кровоподтеками. Под изломанными ногтями и между пальцами скопилась грязь, а всё, что находилось выше середины бедра, скрывалось грязными, засаленными лохмотьями.Следом из темноты показались руки. Тот, кому они принадлежали, упёрся ладонями в пол, словно бегун на изготовке. Послышался бряцающий звук натяжения металлической цепи. А после Маша услышала, как та лопнула, и звонко грохоча многочисленными звеньями, посыпалась на пол…- Куда это ты собралась? – угрожающе прохрипело нечто, всё ещё скрытое мраком. – Неужто надеешься сбежать?!С последними словами в луч света протиснулась неестественно большая для человека голова. Чье лицо, скрытое завесой из чёрных, частично седых, слипшихся от грязи и свисающих до пола волос, видно не было. Существо с характерными подёргиваниями поводило головой из стороны в сторону, будто бы принюхиваясь. Ненадолго замерло в одном положении, а затем предупреждающе прохрипело:- Не выйдет… я чу-у-у-ю те-е-е-б-я…Нестерпимо захотелось закричать, но Маша прикусила язык, вовремя догадавшись, что чудовище её не видит. Осознав это, она стала двигаться медленнее, чтобы ненароком не выдать своего местоположения.- Где же ты, милая? Отзовись… нас не нужно бояться, - голос снова изменился, став мягким и мелодичным. Одновременно из темноты вынырнула третья рука. А следом и ещё одна. Так же, как и первые две они упёрлись ладонями в пол. Вместе с этим голова, словно отдельный от общего организма орган, по-прежнему совершала дёрганые движения то в одну сторону, то в другую.- Ты пойми, рано или поздно, - голос опять изменился, вернув себе зловещие нотки, - мы найдём тебя. – С этими словами лицо чудовища остановилось напротив Маши, помедлило секунду, а затем пара рук вытянулась над головой и призывно вытянулись в её направлении. Недвусмысленно приглашая в объятья. – А-а-а-а, в-о-о-т ты где.Не в силах больше сдерживаться, Маша истошно закричала. Окончательно лишившись самообладания, она вскочила на ноги и, словно не замечая острую боль в ноге, оголтело бросилась наверх в поисках спасения. Боковым зрением успев отметить, как существо стремительно метнулось из темноты в сторону лестницы.Буквально влетев на этаж, Маша бегло осмотрела помещение и разочарованно застонала. К её безграничному ужасу, здесь не было ничего, где или за чем можно было укрыться. Не раздумывая долго, девушка метнулась влево, в коридор. Но стоило ей свернуть за угол, как расширенным от ужаса глазам предстала очередная невообразимая картина. Верхняя часть стены напротив отсутствовала, а на самом краю разрушенной перегородки стояла, покачиваясь, босая женщина в старомодной ночной рубашке. Она отрешенно смотрела прямо перед собой, а её длинные каштановые волосы плавно развевались, словно на замедленном видео.Испытав новый шок, Маша на ходу попыталась остановиться и развернуться, но от резкой смены направления лишь поскользнулась, и неуклюже завалилась на бок, больно ударившись локтём. Автоматически бросила короткий взгляд в сторону лестницы, ожидая появление монстра, а затем снова обернулась к женщине. И чуть было не лишилась чувств.Незнакомка стояла совсем рядом. Буквально в считанных шагах, повернувшись к ней лицом. Глаза у женщины были закрыты, а на шее пульсировала кровью рваная рана, безостановочно орошая алой жидкостью некогда белоснежную сорочку.Маша даже не успела толком осознать произошедшее, а женщина уже подняла руки перед собой и потянулась к ней. Лицо незнакомки исказилось гримасой гнева, она истошно завопила и, растопырив пальцы, резко подалась вперед, планируя вцепиться в грудь девушки. Да только сделав первый шаг, неожиданно замерла, наткнувшись на невидимую преграду.- Беги! Спасайся! – закричала она, начиная остервенело лупить руками по прозрачной стене. – Он рядом! Он заберёт тебя!В ногах безумной женщины вспыхнул огонь. Сначала слабый, крохотный очаг, который быстро превратился в огромное пламя, и мгновенно воспламенил сорочку, а позже и её растрёпанные волосы. Оглушительный вопль боли вперемешку с треском сгорающей плоти полностью заполонил помещение, заставив Машу рефлекторно зажать уши и громко закричать.- Прекратите, прекратите! Хватит! – неистово взмолилась она. – Я больше не могу! Оставьте меня в покое!Окончательно потеряв контроль над эмоциями, Маша не увидела, как из-за угла показалась голова, полностью скрытая длинными волосами. Как пальцы двух рук вцепились в угол стены, а другими двумя чудовище опёрлось в пол. Поочерёдно переставляя конечности, оно терпеливо и осторожно подтягивалось вперёд, медленно приближаясь к отчаявшейся девушке.Женщина за невидимой преградой, медленно оседая, продолжала стучать ладонями и всё ещё умоляла бежать. Но Маша её больше не слушала. Она сжалась в комок и что-то неистово шептала, безумно боясь пошевелиться или хотя бы открыть глаза. Бедная девушка даже не сразу поняла, когда костлявая рука схватила её за волосы и неспешно потащило обратно к лестнице.Лишь когда кожа головы вспыхнула жгучей болью, она распахнула глаза и неистово замахала руками и ногами в попытке зацепиться, ухватиться за что-нибудь. Вырваться из мёртвой хватки и спастись. Но силы были не равны. Да и измученное тело быстро воспротивилось, наотрез отказываясь подчиняться и заволакивая сознание мутной, в какой-то мере спасительной дымкой…

Ключевые слова: Заброшенный дом необъяснимое продолжение следует призраки авторская история

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