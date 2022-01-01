Ночная остановка

Gorefast Просмотров: 96 Комментарии: 0 +3 Вчера, 19:30 by

Я предпочту не представляться. Случай, который произошёл со мной пару месяцев назад, поверг меня в шок и перевернул мою жизнь. Я не могу найти этому объяснения и надеюсь, что я просто ошибся. Если же ошибки не было, то я даже не знаю, что и сказать. Этим рассказом я хочу излить душу и подавить тот ужас, который окутывает меня до сих пор.В ту ночь я возвращался на автомобиле домой. Моя родственница позвала меня на празднование годовщины своей свадьбы, поэтому я не смог отказаться. Скажу лишь одно: вечер прошёл просто замечательно. У моей родственницы отличная семья, они встретили меня тепло. Наше застолье длилось до вечера, где-то до девяти часов. Человек я не пьющий, поэтому на ночь оставаться не планировал. По завершению празднования я помог с уборкой, попрощался со всеми и двинулся в путь. Когда я отъезжал, уже было темно, осень была.На моё удивление на дороге никого не было. Была середина октября, листва уже прилично опала, но, тем не менее, собачьего холода пока не наблюдалось. В машине тихо играло радио, за окном было спокойно: монотонно пролетали мимо стволы деревьев. Была ясная лунная ночь, фонари освещали дорогу ярким светом. В какой-то момент я вспомнил о том, что где-то рядом есть объезд. Я часто там срезал, что позволяло мне добираться быстрее. В скором времени показался поворот. На той дороге освещения уже было меньше. Я свернул.По поводу освещения дороги я всё-таки не соврал. Фонари были старыми, как и сама дорога. Раньше я этого как-то не замечал, наверное, из-за того, что ездил днём. За всё время езды мне никто не попался, что немного озадачило меня. Нет, я, конечно, понимаю, что дорога малоизвестная, старая, так ещё и ночь на улице, но всё же кто-то должен был проехать. В прошлые разы мне попадалась хотя бы одна машина, а тут просто будто бы на край света попал. В какой-то момент я увидел впереди съезд. Вспомнил про это место не сразу, так как всё время пролетал мимо и не обращал внимания. Это была маленькая по площади заасфальтированная территория. Здесь можно было тормознуть и немного отдохнуть, например, поесть. Однако после рассмотрения территории я заметил в углу строение. По размерам оно было схоже с обычным продуктовым магазином, такие стоят на заправках. Я заехал на парковку и заглушил мотор. Остановиться я решил для того, чтобы немного пройтись и отдохнуть от руля. Ещё немного посидев в машине, я открыл наконец дверь и вышел.Не могу сказать, чтобы было холодно. Я почувствовал приятный аромат ночного осеннего леса. Решив прогуляться и посмотреть, что это за здание, я двинулся в его сторону. Постройка была из кирпича, над входом горела лампа. Ручка двери уже достаточно сильно проржавела, и мне просто не верилось, что там кто-то может быть. Однако, когда я вошёл, то понял, что ошибся. Внутри стояли столы и стулья, в дальнем углу была стойка, за которой я разглядел деда. Он был одет в некое подобие хитона и стоял за прилавком. Он посмотрел на меня и улыбнулся, приглашая подойти. Только подойдя к нему вплотную, я понял, что на самом деле плохо рассмотрел его. Его вид привёл меня в замешательство, которому я не отдал должного внимания изначально. Дед рассказал, что живёт неподалёку, а здесь просто дежурит. Я внимательно слушал его и в какой-то момент обомлел. Теперь я понял, что мне именно не понравилось в нём. Дед всё не замолкал, начал говорить о том, как редко сюда кто-то заглядывает, и что он очень рад посетителям. Он предложил мне сесть за столик, подождать пока принесёт угощение. Говорил, что нельзя голодным и уставшим садиться за руль. Я сделал вид, что всё нормально и согласился. Я уселся на стул, а дед ушёл. Подождав пару секунд, я тихими шагами вышел на улицу, а затем рванул к машине. Закрыв дверь, я тут же заблокировал её и вставил ключ в замок зажигания. Уже переключил передачу. В этот момент сзади раздался сильный удар по капоту, стекло треснуло. Я рванул с места и унёсся как ветер. Силуэт, оставшийся недвижимым, вскоре пропал из вида.Вы, наверное, спросите, что же случилось? Почему я убежал? Дело то вот в чём. Сам по себе я врач. Весьма увлекаюсь медициной и чтением книг на эту тематику. Я не знаю, кто это был, но могу сказать одно: то, что разговаривало со мной в ту ночь, явно не рассчитывало, что я смогу идентифицировать в темноте трупные пятна и начальную стадию разложения. Не хочу даже думать, чем он хотел угостить меня, или, скорее, себя.

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