Русалка 2. Ритуал (третья часть, начало)

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 11:28

Причина: Стилистика автора сохранена.

Владимир Коун Просмотров: 126 Комментарии: 0 +4 Вчера, 11:28 by

Очнулась Маша от ощущения дикого холода. Сильно знобило. Челюсти двигались хаотично, в каком-то бесконтрольном танце, и пришлось плотнее сжать губы, чтобы хоть немного их усмирить.Неимоверным усилием воли она оторвала от пола свинцовую голову и вяло осмотрелась. Силясь понять, что это за место и как она здесь оказалась. Вокруг было темно, а перед глазами плыло. К тому же, нещадно гудела голова. Тело содрогалось от холода, и сконцентрировать внимание на чем-то конкретном удавалось не сразу. Поэтому первое время она прибывала в лёгком недоумении, но затем зрение прояснилось. Как раз, когда на глаза попалась лестница. Та самая, на ступенях которой ещё недавно они сидели вместе с мужем.Взгляд скользнул по конструкции вскользь, мимолётно, но почему-то именно тогда подсознание среагировало, разом выдав череду ярких воспоминаний.Вот они с Сергеем смеются рядом с домом, обсуждая предстоящую велопрогулку. Вот, уже в дороге, внезапно портится погода, и они вынуждены укрыться в заброшенном здании. Затем мило общаются внутри, шутят, а дальше… дальше муж странным образом исчезает. Мучительно тянутся минуты ожидания, и вскоре Маша не видит другого выхода, как самостоятельно отправиться на его поиски. Которые впоследствии приводят её к встрече с жутким мужчиной, перемещающимся в облаке серого дыма. А также с безумной, неухоженного вида женщиной, дико испугавшейся одного его появления. Последним и самым ярким эпизодом становится отсутствующий, стеклянный взгляд на бледном лице, мерно покачивающегося на толстой ветви, женского трупа.Глаза покойницы несколько мгновений безотрывно, с упрёком, взирали в ответ, и казались настолько реалистичными, что в какой-то момент Маша не выдержала. Застонав, она скривилась в мучительном спазме и её болезненно вырвало.Отдышавшись и немного придя в себя, девушка устало вытерла рот ладонью, одновременно, с опаской, подняв взгляд к верхней части дома. Поморщившись, словно при решении сложной задачи, она тихо прошептала: «Это же не могло произойти на самом деле. Такое попросту невозможно».Скорее всего, начала мысленно рассуждать Маша, видение случилось из-за удара головой. И, по сути, являлось не чем иным, как самым обычным кошмаром. Единственное, в таком случае было не совсем ясно, как и при каких обстоятельствах, она упала? Когда? И почему рядом с ней не было Сергея?!Внезапно сознание пронзила страшная догадка. А что если с ним что-то произошло? Что если прямо сейчас её мужу требовалась помощь?Нужно было подниматься и как можно скорее отыскать его! А после, сразу же убраться из этого проклятого места. Вот только… Маша снова посмотрела наверх. Ей просто необходимо было убедиться, что на втором этаже действительно никого нет.Девушка оперлась ладонями в пол и попыталась встать. К несчастью, первое же осознанное движение отозвалось острой болью в правой лодыжке, заставив громко вскрикнуть. Недовольно скривившись, Маша машинально вытянула руку к поврежденному месту, и от души выругалась, ощутив кончиками пальцев вязкую липкую жидкость.Вот зараза! Только этого ей сейчас не хватало!Видимость в сумерках оставляла желать лучшего. Чтобы детальнее осмотреть рану требовался источник света, и Маша быстро ощупала карманы платья в поисках телефона. Но, как назло, его там не оказалось. «Наверное, выпал при падении». - Предположила она, раздосадовано прикусив губу.Беспомощно оглядевшись в поисках иной возможности осветить повреждённую ногу, она вдруг осознала, что темно вовсе не из-за грозы. Судя по всему, непогода давно стихла, а сопутствующие ей дождевые тучи, ещё недавно плотно скрывавшие солнечный свет, к этому времени полностью рассеялись. Из чего можно было сделать очевидный вывод, что пока она находилась без сознания, наступила ночь.От одной этой мысли Маша неприятно поежилась и насторожилась. Одно дело прятаться в развалинах в дневное время вместе с мужем, и совсем другое, остаться здесь одной, да ещё и глубокой ночью. К тому же, будто издеваясь над ней, трель множества сверчков и пение неизвестной птицы, всё последнее время создававшие фон её вынужденного заточения, резко заглушил заунывный, протяжный вой…Благодаря лунному свету, частично пробивавшемуся внутрь дома сквозь разрушенную часть задней стены, различать окружающую обстановку удавалось в радиусе метров двух. Может, чуть больше. И вместе с кошмарными звуками улицы, это создавало настолько жуткую атмосферу, под действием которой в сознании довольно скоро стали проявляться как звуковые, так и визуальные галлюцинации.Вот, где-то справа послышался шорох. А вот, возле соседнего окна мелькнула тень…Понимая, что ещё немного и она лишится самообладания, Маша сделала первое, что пришло в голову – громко позвала мужа по имени. Он не ответил. Она выкрикнула громче, на этот раз просто позвав на помощь. В расчёте, что её услышит случайный прохожий. Но и здесь потерпела неудачу. Зато случайным взглядом наткнулась на смартфон, мирно покоящийся под небольшим слоем пыли, непосредственно возле лестницы.Обрадовавшись своей находке, Маша, стараясь не обращать внимания на острую боль в лодыжке, поднялась, и с воодушевлением захромала к аппарату. Добравшись, осторожно, опасаясь новых болевых ощущений, наклонилась, и уже было коснулась корпуса, когда из-за спины донёсся еле слышный шёпот. Он заставил мгновенно позабыть про телефон и испуганно обернуться:- Тише! Зачем так громко шуметь?! Он же услышит тебя…- Господи, боже! Кто здесь?! – взвизгнула Маша. Неловко отшатнулась и, буквально рухнув на холодные ступеньки, хаотично заозиралась.Рядом, в пределах видимости, совершенно точно не было ни души. А вот из кромешной темноты дальнего от неё угла комнаты, послышалась чья-то тихая возня. Вскоре оттуда же повторно донеслись слова, только на этот раз это уже был не единичный голос, а, наоборот, как если бы несколько человек одновременно заговорили с разной скоростью и тональностью.- Не бойся... мы здесь… подойти к нам. Мы не обидим…- Ну же, поторопись… тебе нечего бояться… мы поможем. Спасём тебя…- Если бы ты только знала, как долго мы ждали… ну, не томи же, иди. Иди скорее к нам!

Ключевые слова: Призраки заброшенный дом необъяснимое авторская история

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