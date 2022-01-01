Непринуждённые - 1: Зловещий пансион (глава 10 + эпилог)

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:54

Причина: Стилистика автора сохранена.

Damien Smollett Просмотров: 48 Комментарии: 0 +1 Вчера, 17:54 by

Мы вынесли тело Стефана наружу и уложили на мостовой, на расстоянии двухсот метров от входа в пансион. Рядом положили его чемодан с вещами и документами, оставив его слегка раскрытым, для создания видимости спонтанной жертвы. Профессор Уолш сделала анонимный звонок в полицию о якобы случайно обнаруженном теле молодого человека, воспользовавшись тем же телефоном-автоматом, из которого недавно звонил я. Конечно же мы поступили более чем по-идиотски, но какой у нас ещё мог быть выход?Прибывшие где-то через полчаса сотрудники полиции, оцепив часть територии, долго фотографировали тело Стефана, и то и дело отчаянно жестикулировали, что-то обсуждали между собой. Трое сержантов останавливали проходящих мимо жителей соседних домов, очевидно желая узнать, не видели ли они чего-либо подозрительного. Наконец, погрузив тело нашего товарища в катафалк и переговорив с кем-то по рации, полицейские сняли оцепление и отбыли восвояси. Мы, наблюдавшие с противоположной стороны улицы за этой картиной , вздохнули с облегчением.- Будем надеяться, они найдут способ сообщить такую новость его родителям как можно деликатней, - с печалью в голосе сказал профессор Марш. - Бедный, бедный юноша.- Хоть он и был "дошколёнком", - мрачно добавил Шейн, - но такого друга как он, ещё надо было поискать.Девушки, не говоря ни слова, тихо всхлипывали. У меня же в голове крутилась куда более пугающая мысль: один из шестерых "любознательных" уже устранён. Кто будет следующим?- Ладно, - Фил медленно двинулся по направлению к пансиону, жестом руки призывая за собой остальных, - теперь самое время вернуться и потихоньку забрать наши вещи, пока этот серый урод занят заметанием следов. Чёрт возьми, Эдди! - споткнувшись и грохнувшись на землю, вскричал он. - Ты бы хоть смотрел, куда ставишь свои длинные ноги!- Прости, - смутился я, - я...я просто глубоко задумался!- Да уж, задуматься сейчас самый подходящий момент, - буркнул в ответ он и вдруг заорал: - БРАСЛЕТ! ГДЕ МОЙ БРАСЛЕТ!- Ты прямо как маленький, - не упустила случая съехидничать Роуз, - трясёшься над своей безделушкой, словно девчонка. Ты что, сделать вдох без него не можешь?- Где он, где он, где он... - не обращая ни малейшего внимания на её слова, Фил в истерике крутился на месте, словно волчок, - ГДЕ БРАСЛЕТ!!!- Действительно Фил, - удивлённо приподняла брови профессор Уолш, - твоё маниакально акцентирование внимания на это мбрасете более, чем странно. Чем так важна для тебя эта вещь?- Да он просто внимание к себе привлечь пытается! - съязвил Шейн, наклонившись к расположенной рядом цветочной клумбе и что-то с неё поднимая. - На тебе твоё бесценное сокровище, только прекрати, пожалуйста, орать!- Благодарю, - тихо произнёс Фил, натянув браслет обратно на руку, - Простите, что так себя повёл, просто браслет... он - главная реликвия моей семьи... он мне очень дорог!Уже на самом подходе к бывшему пансиону, в моём кармане сработал сигнал зуммера: пришло сообщение. Я вынул телефон.Сообщение было от мамы - в начале она радостно сообщала, что доктор Дикс сумел выполнить мою просьбу - он раскопал полную версию легенды о чудовище Эверар, ниже цитировался необходимый мне текст. Ну что ж, полученная информация лишь подтвердила мои подозрения - кое-что мне уже было известно и так. Осталось проверить самую последнюю деталь.- Собираем вещи, встречаемся в игровой комнате, затем все вместе потихоньку уходим, - отдал распоряжение Марш. - Во избежание нового нападения, поодиночке никто не пойдёт.- С каких пор вы взяли на себя роль шефа? - состроив невинное лицо, поинтересовался Шейн.- Шейн, заткнись, - осадил его я, - для твоих выкрутасов сейчас крайне неудобный момент.Собрав свои немногочисленные пожитки в нашей с Филом комнате, я замер на четвереньках возле шкафа, делая вид, будто что-то ищу.- Что ты там застрял? - уже стоя в дверях, поинтересовался Фил.- Телефонный адаптер за шкаф завалился, - ответил я, - будь добр, предупреди наших, что я немного задержусь!- Хорошо, только давай быстрее!Разумеется, я солгал. Как только за Филом закрылась дверь, я распахнул шкаф и принялся обшаривать его заднюю стенку, простукивая её и просвечивая фонариком щели. Ничего. Тогда я проделал те же манипуляции с дном. Есть! Поддев ногтями один край, я отодвинул дно в сторону, открыв ипровизированный тайник, в котором одиноко лежал брезентовый свёрток. Прощупав его руками, я убедился, что нашёл именно то, что искал. Отлично, теперь можно уходить. Бросив последний, прощальный взгляд на ставшую такой родной комнату, я горько вздохнул и вышел в коридор...- Слава богу, Эдди соблаговолил почтить нас своим присутствием! - воскликнула при виде меня Симона. - Где ты столько времени возился?- Занимался поиском последней улики, чтобы показать и рассказать вам о чём-то важном, - я поставил свой чемодан на пол и сел в кресло. - Всё это время нас интересовал пугающий вопрос: кто же скрывается за личиной Гиганта в мирное время? Я готов рассказать вам, кто.- Хочешь сказать, ты разгадал эту тайну в одиночку? - усомнился в моих словах Шейн.- Да, - спокойно ответил я. - Более того, - он является одним из нас.Все так и ахнули.- Как же так? - прошептала Роуз.- Он весьма убедительно прикидывался нашим другом, ловко скрывая следы своей деятельности, - продолжал я, - но несколько раз прокололся на мелочах. - Я повернулся в сторону одного из ребят: - Фил, может признаешься сам? Или это сделать мне?Куривший сигарету Фил, немедленно поперхнулся.- Ты совсем сбрендил, дружище! - окинул он меня колючим взглядом. - В чём я должен признаваться?- В том, что ты и есть то чудовище! - бесцеремонно пояснил я.Фил хохотнул:- Точно крыша съехала! Дамы и господа, великий писатель всех времён и народов Эдди Кирби, прямо сейчас собирается проанонсировать нам сценарий своей новой книги!Я покачал головой:- Как бы тебе не было смешно Фил, у меня есть доказательства, которые быстро тебя огорчат: во-первых, вы с Гигантом всё время появлялись поочерёдно друг с другом - никто никогда не видел вас обоих одновременно.- И что? Эту теорию ты уже проверял на Мокридже, а оказалось...- Да, но в последующих разговорах с нами ты упоминал вещи, о которых просто не мог знать, поскольку не присутствовал в те моменты рядом с нами! Также помню твою брошенную вскользь фразу про "убийцу-амбала, чьё присутствие вы замечаете то тут, то там...", в тот вечер, когда убийца напал на двух сестёр, сразу после того, как ты погнался за таинственным шпионом-сообщником мистера Марша. Признайся, никакого сообщника ведь не было - ты его сам выдумал?- А ведь действительно, Фил... - подала голос Симона.- Помолчи! - прикрикнул на неё Фил. - Твои тупые доводы, Эдди, не доказывают абсолютно ничего!- Хорошо, а как насчёт эпизода в библиотеке? Когда исчез проход, ты был единственным, кто не испугался, а воспринял сложившуюся ситуацию как данность! И книгу испортил именно ты - якобы случайно обрушив содержимое стеллажа, ты слишком долго подбирал одну книгу. В действительности, ты просто усыпил этим нашу бдительность и вырвал кусок страницы из книги, которую кстати говоря, буквально с ходу обнаружил! Как у тебя это получилось?- Просто умело воспользовался мозгами, в отличие от некоторых!- Это точно! Загнать нас в свою подземную ловушку, где ты предпринял новую попытку нас убить, - это надо было пораскинуть мозгами основательно! И ведь почти получилось - когда мы начали исследовать созданную тобой иллюзию расщеплённого входа, ты ударил Симону по голове, чтобы она уронила фонарь, а мы вернулись выяснить в чём дело. Так и произошло, после чего ты накинулся на нас, но опять потерпел неудачу, ибо мы быстро бегаем и ловко уворачиваемся - то, чего не было дано тебе.- Что дальше?! Это тоже не доказательства!Я вздохнул.- А дальше речь пойдёт об откровенных несостыковках в твоём собственном вранье. Помнишь ночь, когда ты якобы порезал руку своим страшным ножом, и у тебя сильно текла кровь? Однако любой ножевой порез остаётся в виде отвратительного шрама на всю жизнь, а кожа на твоих руках абсолютно невредима, - я заметил это, когда вы с Шейном поднимали люк! На самом деле, кровь принадлежала убитому тобой Брендону Блейку, тело которого ты тащил по коридору в образе чудовища, а затем передал с рук на руки своему сообщнику Мокриджу, не так ли? Ты явно не ожидал, что я проснусь и увижу твои огромные следы, поэтому видимость их отсутствия ты создал только после того, как я с перепугу набросился на тебя! Кроме того, ты не слишком удачно продумал детали нападения на тебя, когда остался охранять Мокриджа, - утверждение, что неизвестный напал на тебя со стороны окна и ударил с разбегу по голове, идёт в разрез с тем, что след от удара находился на правой стороне твоей головы, хотя окно расположено слева. И да, что б ты знал: кровь не запекается так быстро - для этого нужно минимум полчаса. А в качестве главного доказательства, я хочу предъявить вот это! - я развернул найденный в шкафу свёрток и вытряс на пол содержимое: чёрно-белая маска, как у представителя племени дикарей, парик из длинных коричневых волос, огромный крюк, не менее огромный, змеевидный крис-нож, а также весьма устрашающий нож модели «Cold Steel», - весь чудовищный арсенал Гиганта. Все присутствующие с нескрываемым страхом уставились на изобличающие улики.Фил немедленно взвился на ноги:- Ты что, лазил в моём шкафу? - тихо и угрожающе, спросил он.- Это был не твой шкаф, а наш общий, - как ни в чём не бывало, продолжал я. - Признай поражение Тревор: хоть за прошедшие столетия ты сумел себя изменить, - перекрасил волосы в рыжий цвет и изменил инициалы на Филиппа Гейла, твоя прогнившая сущность осталась на своём месте. А твои проблемы с ориентацией в простванстве? Я помню, как ты замираешь каждый раз, спускаясь с лестницы учебного блока - путь-то в двух направлениях расходится! А целящийся в нас оружием монстр, вечно промахивается с близкого расстояния. Ты также не учёл, что сбивший с тебя маску Стефан, умирая, успеет шепнуть мне на ухо: " Филипп...". И ещё: благодаря другу моих родителей, я выяснил информацию из недостающего фрагмента страницы, - и я процитировал по памяти: "С этими словами Лао достал из своего стола шкатулку, вынул из неё какой-то предмет и удалился в свою лабораторию. Спустя час, он вернулся, бережно неся в руке браслет, состоящий из золотой цепочки с маленькой каменной руной посередине..."- Заткнись!!! - визгливо заорал Фил и повалил меня на пол. Я попытался оттолкнуть его ногами, но худосочный парень оказался очень сильным и весьма тяжёлым. Ловко оседлав меня, он схватил свой «Cold Steel» и занёс над моей головой.- Как жаль, что тот шведский ублюдок помешал мне распотрошить тебя там, снаружи, - озлобленно прохрипел он, - но ничего - сейчас исправим!- Грязная трусливая свинья! - подбежавший Шейн оттащил от меня Фила, схватив того за шею, - Тебе доверяли во всём, а ты...Фил с лёгкостью, будто пушинку, перебросил через себя Шейна и выставил нож в его сторону.- Как насчёт второго вспоротого бока, Шейн? - гаденько ухмыляясь, спросил он. - Я вижу, ты не оценил мой не очень меткий бросок в прошлый раз? И вообще, - притворно вздохнул он, - ваша честная компания изрядно помотала мне нервы. Таких настырных ребят, нам с дядюшкой, - хитро подмигнул Фил оторопевшему Маршу, - до сих пор ни разу не попадалось! Обычно я убивал по заученной и годами отработанной схеме, вы же отравили мне всё к чертям! Ну-ка сидеть!!! - прикрикнул он на внезапно шевельнувшуюся Белинду Уолш. Та послушно замерла. - Даже не знаю, что с вами теперь делать, - с фальшивой грустью в голосе, произнёс Фил, - может сделать вас своими рабами? Загадать на вас бессмертие, как давным-давно сделал это с Мокриджем?В этот момент я незаметно зашёл ему в "тыл" и сильно толкнул в спину, - не ожидавший такого хода событий мерзавец, тут же потерял равновесие и грохнулся на пол. Я придавил его своими коленями к полу и резко вывернул ему руку, сжимавшую нож, - взвыв от боли, Фил выронил оружие. Ни теряя не секунды, я схватил нож и отрубил запястье его левой руки, украшенное браслетом. Ребята ахнули.Я крепко прижимал орущего Фила к полу до тех пор, пока не почувствовал, что его тело начало медленно увеличиваться. Тогда, я ловко перекатился в сторону, и сорвав браслет с отрубленного запястья, отскочил в дальний угол комнаты. Приподнявшись на колени, Фил громко и тяжело задышал: его одежда лопалась по швам, обнажая стремительно растущую мускулатуру, зубы увеличились в размерах и заострились, кожа приобрела до боли знакомый стальной оттенок, а затруднённое дыхание плавно перешло в стадию отвратительного свиста.- Поэтому-то ты закатил во дворе такую истерику, да Фил? - издевательски спросил я. - Ведь без своей побрякушки ты не можешь выглядеть как человек! Я намеренно поставил тебе подножку, чтобы понаблюдать за твоей реакцией! Ну а теперь - последний сюрприз.Бросив браслет на пол, я опустился на колени и изо всех сил ударил ножом по руне, замыкавшей цепочку. Камешек раскололся, выпустив в воздух целый гейзер кислотно-синего пара, который я начал с жадностью глотать, молясь, чтобы моё предположение оказалось верным. И вот, несколько секунд спустя, произошло именно то, чего я ждал: дробная боль пронзила моё тело и вслед за этим я почувствовал, что моя одежда стала мне мала. Комната начала стремительно уменьшаться в размерах, а тело ощутило необычайный прилив мощи и... гнева. Трое ребят и двое бывших преподавателей с неприкрытым ужасом в глазах поочерёдно глядели то на Фила, то на меня. Сам же Фил теперь глядел на меня уже не как хищник, а как жалкая, загнанная в клетку горилла. Оглядев своё новое огромное тело, я пронзительно свистнул и бросился на него, - мы проломили дверной проём и вывалились в коридор....За относительно небольшую продолжительность драки, мы умудрились превратить коридор в нечто, напоминающее пострадавшую от природной стихии зону: промятые и насквозь пробитые нашими огромными телами стены, сбитые с петель, либо оторванные вместе с ними двери, а также разбросанные повсюду огромные кирпично-бетонные глыбы - оторванные куски стен, которыми мы пытались разбить друг другу головы. Мои друзья не принимали участия в этом "спектакле", ибо оказались благополучно замурованными в той же самой комнате, - одним быстрым взглядом Фил "зашил" пробоину сплошной стеной. Я уже начал потихоньку выдыхаться, Фил же оставался совершенно бодрым, как и до начала драки - очевидно неправильно принятый раствор сверхчеловека, также лишил его и возможности чувствовать боль. Лишь когда я, ценой неимоверных усилий сумел загнать его в угол, и вцепившись ему в шею, начал наносить один удар в челюсть за другим, он начал беспомощно сипеть - явно не хватало кислорода. Уловив его слабость, я ненадолго ускорил темп атаки, а затем крайне удачно отправил его в нокдаун мощным ударом в ухо. Тяжело дыша, я встал напротив плюющегося чёрной кровью Фила и мы провели друг с другом последний откровенный разговор (несмотря на то, что мы теперь могли лишь свистеть, будучи оба монстрами прекрасно понимали друг друга):- "Как ты узнал про браслет, Эдди?"- "Очень просто - в истории говорилось, что руна на браслете не только удерживает тебя в родном образе, но и впитывает понемногу твою мощь, следовательно - должна была содержать толику твоей силы. Непривычно видеть что-то похожее на себя, да Фил?"- "Проклятье! Вот почему при каждом новом превращении боль становилась всё сильнее!"- "Давай хоть теперь начистоту: зачем ты пошёл на убийства? Ты - настоящий гений в химии, твоё изобретение, превращающее фрукты в бриллианты могло бы обеспечить тебя богатством на несколько реинкарнаций вперёд! Так чего тебе не хватало?"- "Сразу чувствуется, Эдриан, что ты - типичное дитя двадцать первого века. В ту эпоху были совсем другие расценки, и разбогатеть на бриллиантах... впрочем, ты всё равно не поймёшь. А что касается убийств - мне необходима свежая кровь для дальнейших опытов над своим телом. Я очень благодарен дядюшке за то, что он сотворил из меня такое, вывернув мне на уши мой собственный эликсир, но я не хочу всё время оставаться в восемнадцатилетнем теле, - мне требуется дальнейшее физическое и умственное развитие, путём приёма новых сывороток, а для их изготовления, как ты понял из дневника, необходима кровь! Удерживая чёртову уйму лет ловушку для разнообразных умников в виде красивого пансиона, мне почти удалось улучшить себя, но внезапное появление одного чёртового писателя в твоём лице, перечеркнуло все мои достижения!"- "А как насчёт Мокриджа и директора? Мун - это тоже неумерший Лао?"- "Нет, - Мун являлся прямым потомком Лао, унаследствовавший часть его способностей. Как я рад, что мне наконец удалось его убить! Всего-то застать врасплох надо было. А Мокридж был ещё нашим дворецким, коего я вынудил жить вечно и прислуживать мне. Чуть не забыл сказать: замок на двери подвала сменил именно он, - после твоего бредового рассказа про заложника, я устроил ему отличный нагоняй. И кстати, пусть дядя Джулиан не заливает вам, что жив благодаря своей магии - его тоже удерживаю я".- "Знаешь Фил, - не знаю насчёт физического, но умственное развитие тебе точно необходимо, хотя и вряд ли поможет. Мне даже жаль тебя становится: имея врождённые способности, с помощью которых можно было сотворить множество хороших дел, ты загнал в гроб своих родителей и лишил счастья в жизни практически всех к тебе приближённых, ради совершенно нереалистичных целей, кидаясь из одной крайности в другую. Ты даже сам не знаешь чего хочешь!"- "Не знаю чего хочу? Да откуда ТЫ-то можешь знать, чего я хочу и что творится у меня на душе?! А я...я в данный момент хочу только одного - ГОРИ ОНО ВСЁ ПЛАМЕНЕМ!!!" - в ту же секунду, с нижнего этажа потянуло жаром. - "Я бы добавил синим пламенем, но сойдёт и простое. Гори оно всё, и ты - тоже!"- "Не выйдет, Фил, - я упал пластом на пол за секунду до ударившей из стены струи огня, - поскольку я - Непринуждённый, то могу предвидеть твои действия раньше, чем ты о них подумаешь. Я считываю твои мысли! О да, - стальной кол, выскакивающий из пола - слишком устаревший прием! - я отскочил в сторону, за секунду до выскочившего из пола огромного стержня. - А "роковой маятник" - уклонившись от раскачивающегося на верёвке лезвия, продолжал я, - вообще удел обиженных малолеток!"- "Ах так? Ладно, - Фил задумался, - тебя ничем не возьмёшь, но вот твоих заблокированных в приятелей... в комнате может внезапно пойти газ..."- "Не смей!" - я взился в воздух и ударил его в голову обеими ногами. Пробив очередную дыру в стене, Фил подскочил и яростно кинулся на меня. Драка началась снова, только на этот раз лидерство склонялось уже в его сторону. Оттеснив меня на расколоченный лестничный пролёт, Фил сграбастал моё тело и попытался перекинуть меня через перила, прямо в бушевавшее внизу пламя.- "Молился ли ты на ночь, Эдди?" - издевался он.Зацепившись за перила в последний момент, я вырвал один из прутов и воткнул ему в ногу, - Фил завизжал и ослабил хватку. Вырвавшись, я ловко откатился в сторону.- "Значит, ты всё-таки можешь чувствовать боль!"- "Могу, хоть и не так ярко, как эмоциональную. Молодец Эдди, я тоже могу достать себе такое оружие!" - он оторвал другой прут, горизонтальный. - "Как видишь, моя рапира больше! Займёмся фехтованием, Эдди?"В новом "раунде с оружием", я почувствовал, что моя сила начинает убывать. К тому же Фил то и дело попадал мне в грудь, что вызывало адскую боль.- "Больно Эдди? Больно? Хоть ты и стал серокожим, как я, но у тебя остались все слабости обычного человека! Когда ты вернёшься в норму..."- "Вот именно - перебил его я, - я вернусь в норму, а ты останешься таким Мистером Хайдом навсегда, ведь талисмана-то у тебя больше нет!"Это разозлило его не на шутку. Разбежавшись, он нанёс мне сильный удар в грудь, от которого я отлетел на несколько метров назад и врезался в нишу последнего уцелевшего участка стены." Так больше продолжаться не может! - постанывая от боли, подумал я. - Тут нужна хитрость". Внезапно меня осенило.- "Знаешь Тревор, - решил поддразнить врага я, - а ведь Зорро из тебя никудышный! С одной рукой твоя атака смешно выглядит!"- "Не называй меня этим именем! Даже одной рукой я запросто тебя убью!"- "Не называть? Как пожелаешь, Чудик Дефективный!"Не оценивший шутку монстр, кинулся на меня с палкой наперевес - я резко присел, и она наполовину впилась в кирпичную кладку над моей головой, удачно в ней застряв. Это отвлекло внимание чудовища: пока он пытался выдернуть своё импровизироанное оружие назад, я метко воткнул свой прут ему в подбородок, - палка пробила ему мозг и вылезла через макушку. Фил издал полный отчаянья визг, после чего в его горле что-то мерзко заклокотало и он затих. Выдернув прут из головы, я несколько раз пробил им его грудь, и лишь убедившись, что враг окончательно повержен, я взвалил бездыханное тело на плечи, и вышел на лестничный пролёт."Ты был прав, - подумал я, - пусть всё горит, но только вместе с тобой!" - и сбросил мёртвого Тревора-Фила в гущу им же созданного пламени. На несколько секунд огонь внезапно расступился, словно раздумывал, сжечь или не сжечь своего хозяина, но затем сомкнулся вновь, навсегда поглотив в себе тело убийцы.Хорошо - осталось только эвакуироваться самим. Этим путём уйти уже было нельзя, значит придётся прыгать из комнаты. Силы были на исходе. Подойдя к замурованной комнате, я занёс руку для удара, но вовремя осёкся, сообразив, что обломки пробитой стены могут убить тех, кто внутри.Сконцентрировавшись, я попытался вновь вызвать тот странный выброс адреналина в голове, что помог устранить иллюзию фила в прошлый раз. Кажется получается... ещё немножко... есть! Стена растворилась, и я пролез внутрь комнаты. Шейн, Симона, Роуз, Уолш и Марш смотрели на меня любопытно-непонимающими глазами.- Теперь ты нас убьёшь? А почему тянет дымом? Мы что - горим?! - запаниковала Симона.Не обращая на неё внимания, я подощёл к окну, и размахнувшись, пробил огромную пробоину в стене. Они дружно вскрикнули."Залезайте на меня" - жестом показал я им, не зная , поймут ли они меня. Но они поняли - я сгрёб в кучу наши чемоданы и прижал к груди, а они повисли на моих конечностях (Шейн, оказавшийся среди них самым оригинальным, уцепился за мою шею)."Ну, была не была!" - подумал, вновь повернувшись лицом в проём я, прицелился, прикинув взглядом расстояние до земли, за пределами учебной территории, присел, сконцентрировался и... прыгнул вперёд! Вопли моих "пассажиров" чуть не свели меня с ума, но приземление прошло удачно - никто не отцепился в полёте, и ни одна вещь из багажа не упала. Обернувшись назад, мы дружно смотрели, как медленно исчезает некогда любимая всеми нами обитель - здание буквально таяло на глазах, словно брошенный в огонь пластилин. Что ж, главная фантазия Фила сгорела вместе с ним.И тут мою голову пронзила странная, жестокая мысль: "Фила нет, но ты-то теперь можешь то же, что и он! Так почему бы тебе не полакомиться этими примитивными людишками?" А действительно, почему? Я повернулся к ним с кровожадной улыбкой.- Эдди, ты чего так оскалился? - поинтересовался Шейн, но осенённый страшной догадкой, тут же смолк. "Эти четверо недалёких существ снабдят меня свежей кровью! - размышлял я, - Они... стоп! Четверо? А где же..." Острая, невыносимая боль пронзила моё правое плечо раньше, чем я успел додумать свою мысль. Издав пронзительный свист, я отключился.Открыв глаза, я долго пытался сообразить, где нахожусь. Белые стены, две кровати, на одной из которых лежу я, другая свободна. Больница? Кажется да. Правое плечо ужасно болело, - скосив глаза, я увидел, что он перемотано уже пропитавшимися кровью бинтами. Но главное - я снова был в своём теле!В этот момент в палату вошла молодая медсестра.- Очнулся? Как ты себя чувствуешь, герой? - улыбнулась она.- Неплохо! - ответил я. - А где мои товарищи?- Сидят снаружи. Я запретила им входить, поскольку ты был без сознания.- Можно мне их увидеть? Хоть ненадолго?- Вообще-то, в твоём состоянии не рекомендуется... - она задумалась. - Ладно! Но только на десять минут!Медсестра вышла из палаты, а через минуту в ней появились Шейн, Роуз, Симона, и профессор Уолш.- Привет великому бойцу! - воскликнули хором они.- Я тоже рад вас видеть! - Просиял я. - А где профессор Марш?- Марш неожиданно исчез, - ответил Шейн, - как только подъехала скорая, он будто растворился в воздухе - только что был рядом и нету!- Исчез, как и остальные материальные задумки Фила, - в задумчивости проговорил я и вкратце пересказал подробности "последнего боя".- Теперь неудивительно, что монстр так легко угадывал наши планы, - качала головой Роуз, - мы же ему так верили! Кстати, ты не в обиде за то, что я проткнула палкой твоё плечо? А то злобная сущность начала брать над тобой верх.- Я благодарен за это! - дёрнув плечом, я поморщился от боли. - Но после такого, Роуз, ты просто обязана выйти за меня замуж - только в этом случае моя рана заживёт!- Ох, Эдди, - ты всё по-прежнему такой же остряк, как и в день нашего знакомства! - смущённо хихикнула Роуз. - Обстоятельства ничему тебя не учат!- Такой уж я неисправимый. - Я широко улыбнулся. - И ещё: профессор Уолш...- Просто Белинда! - поправила она.- Хорошо, Белинда, обучите меня, пожалуйста, латинским заклинаниям, - последующих знакомых чудовищ я хочу изгонять именно таким способом.- Доживи сначала до такого случая, экзорцист ты наш! - закатила глаза Симона, и все засмеялись.- Время вышло! - объявила заглянувшая в палату медсестра. - Попрошу покинуть помещение, пациент нуждается в отдыхе.- Ладно Эдди, выздоравливай, - произнёс на прощание Шейн, - и спасибо тебе за всё!Попрощавшись поочерёдно со мной за руку, они покинули палату. А я задумался: как сложится моя судьба дальше? Единственный шанс обучиться на писателя я, хоть и не по своей вине, провалил - раз. Я являюсь кем-то вроде мутанта - два. Я совершил убийство - три. Как мне теперь с эти жить?Бывало ли у вас так - идёте к кому-либо в гости, в хорошо знакомое вам место, и даже приходите - но всё вокруг какое-то не такое. На первый взгляд, это похоже на пункт вашего назначения, но в тоже время вы явственно понимаете - это не то. Именно такая история произошла с Грейсоном - героем следующей повести. Конечно, друзья пытаются его убедить, что он всё выдумывает и так было всегда. Но с их помощью или нет, Грейсон обязательно докопается до правды...Подробнее об этом читайте в предстоящей книге, а я, Дэмиен Смоуллетт, прощаюсь с вами до следующей страшной истории!

Ключевые слова: Существо студенты преподаватели авторская история

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