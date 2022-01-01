Непринуждённые - 1: Зловещий пансион (главы 8-9)

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:51

Причина: Стилистика автора сохранена.

Damien Smollett Просмотров: 45 Комментарии: 0 +1 Вчера, 17:51 by

- Господи, - схватилась за голову Симона, - я скоро с ума от всего этого сойду!- А интересная, однако, биография маньяка-то нашего! – присвистнул Стефан, - С таким талантом и образом мышления он мог бы стать богатейшим человеком на свете!- Ты ещё пример с него возьми! – Шейн брезгливо поморщился, - Вспомни, что ради этого, он свою семью под корень вырубил.- Ребята, вы заметили, что у нас тут временной парадокс получается? – внезапно подала голос Роуз. – Смотрите, он пишет, что мог ненадолго проникнуть в будущее, и проникал, пока находился в плену. Там он видел парня, которого попытался просить о помощи. Эдди, не о тебе ли идёт речь? Человек в подвале о котором ты рассказывал – был ли он похож на представителя того времени? О чём он с тобой говорил?- Возможно, - я был не на шутку ошарашен, - тот тип действительно выглядел так, будто из прошлых времён вышел. Я поинтересовался кто он и как сюда попал, а потом попытался отомкнуть цепи, - тогда-то он и выдал мне те фразы, которые тут описаны!- Выходит, Эдди, ты у нас – часть истории! – попытался пошутить Стефан.- Однако, - ещё раз взглянув в дневник, продолжил я, - тут есть крайне странная вещь: Эверар пишет, что не слышал звука моего голоса, в то время как я прекрасно слышал его речь. Как это так? Ведь по логике, и я не должен был ничего слышать!- Похоже, между разными эпохами односторонняя связь, - ухмыльнулся Фил.- Или Эдди – один из тех Непринуждённых, - вынес новый вердикт Стефан. В зале повисла тишина. Ребята дружно повернулись в мою сторону.- Вы что, поверили в эту сказку? – удивился я.- А ты уверен, Эдди, что это сказка? – спросил Шейн тихим голосом. – Вспомни, ведь ты первый заметил, что с пространством и временем в этих стенах, происходит сильная рассинхронизация. К тому же, по твоим словам, ты ещё с приезда почувствовал что-то нехорошее. Так может ты и впрямь один из них?Я молчал. После всего произошедшего, меня уже ничего не могло удивить, - быть может, у меня и впрямь имеется дар видеть, контролировать и ощущать всё невидимое? Но почему тогда я не ощущал ничего подобного все предыдущие годы? А если… Нет, нет, нет, так и свихнуться недолго!- Нет ребята, - тяжело вздохнул я, - это всего-навсего глупая сказка. По-вашему, легенда о каких-то сверхлюдях – это серьёзно? К тому же, и ты Шейн, и Роуз, тоже это всё замечаете – значит и вы «непринуждённые»?- Но мы же не видим столько, сколько ты… - начала было Роуз, но я перебил её: - Здесь что-то совсем другое. Для начала я советую закрыть тему о Непринуждённых и разобраться с главными вопросами: кем в обыденное время является этот кретин-переросток, и каким образом он связан с Маршем? Почему преподаватели его покрывают? И наконец: кто всё время ставит палки нам в колёса? Что бы мы не предприняли, неизвестная личность каждый раз опережает нас на шаг.- А дальше читать не будем? – поинтересовалась Симона.- После дочитаем, - отозвался я, - полученной информации нам пока достаточно. Дневник возьмём с собой, будем изучать по мере стечения дальнейших обстоятельств.Подхватив книгу и свои вещи, мы направились к выходу из библиотеки. Но тут, неожиданно, возникли две новые проблемы: во-первых, миссис Чоук не оказалось на рабочем месте, а без её подписи, турникет у дверей не пропустил бы нас на выход; во-вторых, сам путь наружу отсутствовал, - там, где буквально сорок минут назад располагались красивые стеклянные двери, сейчас была лишь сплошная стена.- Ч-чёрт, - процедил я сквозь стиснутые зубы, - началось!- Погоди, может подобные случаи – просто иллюзии, а проходы никуда не исчезают, - высказал предположение Шейн, подойдя к новообразовавшейся преграде. – Нет, - сморщился он, отбив об неё ногу, - всё по-серьёзному. Наш недруг вновь постарался на славу.- И через окна не сбежишь! – разозлено стукнул рукой по подоконнику Стефан. – Чёртовы решётки! Понавешали, как будто здесь есть, что украсть!- В чём, собственно, причина паники? – удивлённо захлопала глазами Симона, - Разве выход был в этом месте?Шейн закатил глаза, а я нервно хихикнул. Разумеется, она не виновата в том, что не может видеть того, что видим мы с Шейном, однако в сложившейся ситуации, вопрос прозвучал более чем глупо!- Включи же логику, Симона, - подал голос молчавший до сих пор Фил, - тебя не удивляет наличие турникета перед пустой стеной? Ведь даже до Стефана дошло, что окружающая обстановка явно нарушена!- Умные вы тут все больно, - обиженно пробурчала Симона.- Похоже, это конец, - побледнела Роуз, - этот урод специально подловил нас там, откуда мы гарантированно не сбежим. Миссис Чоук скорее всего уже мертва, мы - следующие.- Не паникуйте ребята, - неожиданно засиял от радости Фил, - помните, как в первую учебную неделю нас заставили таскать сюда тяжёлые книжные кипы? Миссис Чоук расставляла их потом в хранилище, за той серебряной дверью!- Это ты к чему? – не понял я.- А к тому, что часть тех стеллажей скрывает от посторонних глаз какой-то люк, - я заметил его, когда миссис Чоук случайно выкрутила не тот ряд. Что если тот люк – аварийный путь наружу?- Сомнительно конечно, но попробовать стоит, - пессимистично пробурчал Шейн. – Ну, идём что ли?- А не накажут ли нас за лазанье по учебному хранилищу? - заволновалась Роуз, но тут же закрыла себе рот руками. – Извините, - через секунду прыснула она, - от нервного напряжения уже совсем мозги набекрень!Нам оставалось лишь горько усмехнуться.Дверь в хранилище оказалась не заперта. Подойдя к пятому слева стеллажу, Фил принялся выкручивать его рукоятку.- Нет, не тот ряд, - покачал он головой, когда проём открылся достаточно широко, - попробуем тот, что правее.Вторая попытка увенчалась успехом, - мы все увидели расположенный в аккурат посередине между двумя стеллажами, крышку люка, шестигранной формы. Фил подбежал к ней и дёрнул за приваренную сверху ручку.- Почему-то не открывается, - растерянно пробормотал он, - неужели приржавела?- Давай попробуем вместе, - засучил рукава Шейн, - мои руки, за годы бодибилдинга, привыкли и не к таким капризам.Взявшись за ручку, они принялись драть её на себя изо всех сил. Гм, странно. Мой взгляд непроизвольно задержался на руках Фила: что-то было не так. Но развить мысль я не успел, - в следующую секунду крышка резко откинулась, и Шейн с Филом с воплем отлетели назад.- На совесть, однако, сделано, - озабоченно произнёс Стефан, - если два здоровяка еле-еле открыли этот люк, что сделала бы мисс Чоук, окажись она, не дай бог, в похожей ситуации?!- Она бы попросила Гиганта помочь поднять крышку, - пошутила Симона, и все засмеялись.- Интересно, а не проломится ли эта старьё под нашими ногами? – Роуз с недоверием глядела на узкую, заржавевшую лесенку, ведущую внутрь подземелья, - высота тут явно не маленькая, поскольку пола отсюда не видно, - весело же будет, если мы все дружно головы себе поразбиваем!- Будем спускаться по одному и медленно, - отозвался я, - тогда никто ничего не разобьёт.- Кажется Фил, ты поторопился со счастливыми выводами, - недовольно ворчал Стефан, спотыкаясь через каждый шаг, - мы плетёмся уже больше двадцати минут, а чёртов туннель даже не думает кончаться!- Куда-нибудь - да выйдем, - не очень уверенно отозвался Фил, - это всяко лучше, чем сидеть в западне и ничего не делать.- А ведь действительно - Симона в панике крутила головой по сторонам, - ползём мы уже долго, но при этом нигде не видим ни дверей, ни лестниц, ведущих наружу, - всюду лишь сплошные голые стены.- Очевидно, туннель проходит под всем пансионом целиком, - предположил Шейн, - возможно, это что-то вроде бомбоубежища. Не стоит паниковать, рано или поздно мы упрёмся в конец.Но проходила минута за минутой, а проход и не думал заканчиваться. В конце-концов я, идущий впереди всех с фонарём, развернулся лицом к остальным и поднял руку, призывая остановиться.- Поворачиваем назад, - скомандовал я, - путь наружу мы давно пропустили.- Ты с ума сошёл?! – охватило негодование Стефана, - сам же прекрасно видел, что по пути следования не было ни одной двери, а…- Именно! – перебил его я, – В этом и заключалась наша ошибка: мы активно высматривали дверь, в то время как нужен был лишь какой-нибудь неприметный лаз! Именно таким образом мы с Роуз и Шейном избежали печальных последствий от встречи с Гигантом, когда попались в такую же ловушку!- Эдди совершенно прав, - поддержала меня Роуз, - к тому же, мы уже почти полчаса, как покинули пределы пансиона, - она вытащила телефон и взглянула на дисплей, - чтобы пройти из одного конца здания в другой, нам всегда хватало пятнадцати с половиной минут, а сейчас мы нашагали уже пятьдесят!Тут уже и остальные поняли, что дело нешуточное.- Но как мы найдём лаз в такой темноте? – поинтересовался Фил.Я помахал фонарём: - Просто идите вперёд меня, я пойду замыкающим и буду освещать вам углы.Однако в обратной стороне нас поджидал сюрприз: не успели мы пройти и десяти шагов, как луч моего фонаря осветил неизвестно откуда взявшуюся развилку, - два прохода, уходящие в разные стороны по диагонали.- Три «ха-ха», - нервно усмехнулась Роуз, - кто-нибудь запомнил, из какого хода мы вышли, из правого или из левого?- Честно говоря, я даже не помню, чтобы дорога вообще разветвлялась или сужалась в одну линию, - озабоченно произнёс Фил, - мы даже ни разу не свернули – путь был абсолютно прямым!- Мы что же, заблудились? – голос Симоны задрожал. – Мы никогда не выберемся отсюда! – и она разразилась громкими рыданиями.- Господи, как же меня достало её вечное нытьё, - схватился за голову Шейн. – Кто бы знал, как сильно!- Оставьте ваши разборки до более мирных обстоятельств! – мне пришлось повысить голос. – Ваш «дуэт» сидит уже у меня глубоко в печенках. Никто пока нигде не заблудился – сейчас мы разделимся и по очереди проверим каждый проход. Фил, Роуз – идите в левый, я, Стефан и Шейн проверим правую часть. Симона, перестань жевать сопли и держи фонарь: встанешь по центру и будешь освещать маршрут каждой группе.- Если мы пойдём по отдельности в разные стороны – точно потеряемся, - возразил Стефан, - раз уж мы ухитрились не заметить эту развилку, то где гарантия, что мы не пропустили ещё несколько таких же, предшествующих ей? Нам ведь придётся исследовать и их тоже!- Во-первых, - принялся терпеливо объяснять я, - далеко мы отходить не будем, сто метров максимум - этого достаточно, чтобы увидеть хотя бы одну вспомогательную примету, позволяющую определить откуда именно мы пришли.- Интересно, какая примета может быть в чёрном туннеле, на абсолютно голых стенах, - хмыкнул Фил.- Если смотреть внимательно, маленькая деталь отыщется обязательно, - отрезал я, - а во-вторых, как я уже ранее говорил, уходить будем по очереди, одна группа проверяет проход и возвращается, следом идёт на разведку другая. Ну, с какой стороны начнём?Решено было начать с правой. Встав напротив прохода, Симона направила в темноту луч фонаря, периодически поворачивая его то влево, то вправо, пока мы с Шейном и Стефаном медленно продвигались в глубину, обшаривая глазами пол и стены. Продвинувшись примерно на девяносто шагов вперёд, шедший впереди нас Стефан, вдруг удивлённо присвистнул.- Дальше поезд не идёт, парни, - промолвил он, - разворачиваемся – здесь тупик.- Не может быть! – Шейн вырвался вперёд и принялся ощупывать невидимую преграду. – Как же тогда мы отсюда вышли?- Значит не отсюда, - посмотрел на него, словно на умалишённого, Стефан. В следующий момент свет фонаря погас. В тяжёлой непроницаемой тьме, обступившей нас, невозможно было увидеть даже собственных пальцев.- Ну чёрт же подери эту блондинку! – сквозь стиснутые зубы прорычал Шейн, - Даже это доверить нельзя было. Симона, в чём там дело?! - оглушительно рявкнул он. В ответ тишина. – Симона! – ответа вновь не последовало.- Мне кажется, с ней что-то случилось, - еле слышно прошептал Стефан.- Да что с ней могло случиться, - она небось просто фонарь разбила, - проворчал Шейн, впрочем без особой уверенности.- Всё равно надо возвращаться, - тревога Стефана передалась и мне, - к тому же нам в этом тупике всё равно больше делать нечего!Вдоль стены, на ощуп, то и дело натыкаясь друг на друга, мы постепенно вернулись туда, откуда ушли.- Фил! – позвал я, - Симона! Роуз! – Тишина.К этому времени мои глаза слегка привыкли к темноте, и я сумел разглядеть лежащее неподалёку человеческое тело. Приблизившись к нему, я наступил на какой-то предмет. Мой фонарь! И, слава богу, работает!- Матерь божья… - тихо выдохнул Стефан, а Шейн, вытаращив глаза, замер на месте как вкопанный, как только я осветил лежащего на полу человека: это была Симона. Её глаза были закрыты. На лбу красовался здоровенный синяк. Белокурые волосы были тёмно-красными и слипшимися от крови.- Кто её так приложил? – ошарашено прошептал я.- И куда исчезли эти двое? – Шейн огляделся по сторонам, в поисках Фила и Роуз: их нигде не было.- Похоже, они решили уйти, не дождавшись нас, - Стефан усмехнулся, - Фила видать здорово припекло от того, что он завёл нас чёрт-те куда, вот и предложил исправить положение как можно раньше.- Но кто же напал на Симону? – Шейн был всерьёз напуган. – И кстати – она жива? Я не слышу, чтобы она дышала.- Жива, - я приложил ухо к её груди, - сердце бьётся. Но как теперь привести её в чувство? - Я оглянулся на товарищей, - кто-нибудь из вас умеет делать искусственное дыхание?- Можно поступить проще, - Стефан захихикал, - попробуй дать ей под дых несколько раз, - помнишь, как Джек Шеппард из фильма про остров выживших, привёл таким образом в чувство подвешенного на лианах музыканта?- Я сейчас поднимусь, Стефан, и дам под дых тебе, - раздался внезапно слабый голос Симоны, - о господи, моя голова!- Слава богу, жива! – обрадовался я. - Кто тебя так шандарахнул? Не Роуз с Филом?- Что ты такое говоришь?! – возмутилась она. - Нет, просто Роуз предложила проверить второй маршрут сразу, не дожидаясь вас, так как луч фонаря был очень мощным, и освещения хватило бы и им и вам. Они с Филом углубились в проход, но… - она всхлипнула, - через пару минут я услыхала, как Роуз испуганно вскрикнула, затем наступила страшная тишина. Решив, что ей нужна помощь, я шагнула в проход, и в этот же момент кто-то напал на меня сзади, зажал рот и сильно ударил лбом о стену! Больше ничего не помню.- Получается, - медленно проговорил Шейн, - что кроме нас тут ошивается кто-то посторонний?Данное предположение шокировало всех.- Но ведь мы ни разу не услышали ничьих посторонних шагов, пока шли! – засомневался Стефан.- А кто сказал, что неизвестный шёл за нами? Вполне возможно, он заранее поджидал нас в определённой точке!В этот момент со стороны левого хода послышались чьи-то шаги.- Я боюсь! – закрыла лицо руками Симона.- Не нужно паниковать, это скорее всего возвращаются Роуз с Филом, - я поднялся с колен, и сделав несколько шагов по направлению к проходу, посветил перед собой: - Ребята, это вы?Но увы, это оказались не они. Но кое-кто другой. До ужаса знакомая тяжёлая походка, огромное сутулое тело, широченные мускулы. В довершение ко всему, существо издавало очень знакомое посвистывание. Не помня себя от ужаса, я резко бросился обратно к ребятам.- Сматываемся, - пробормотал я посиневшими губами, - там Он…Дальнейшее было похоже на ужасный сон. На мой страшный сон, приснившийся мне через неделю после прибытия в это адово логово: туннель казался бесконечным. Мы бежали по нему уже больше часа, то и дело спотыкаясь, вскрикивая, натолкнувшись на невидимое препятствие или друг на друга, и прислушиваясь к отвратительному визгливому шипению, издаваемому мчавшимся за нами Тревором-Гигантом, сокрушающим своим страшным оружием стены по пути следования. Пока что мы здорово лидировали в этой «гонке», ибо из-за своей тяжести и неуклюжести убийца сильно от нас отставал, но долго ли мы так протянем? Силы были на исходе (мы уже не бежали, а шли быстрым шагом), а проклятый туннель даже не думал кончаться!«Он ведь намеренно играет с нами, - мелькнула у меня горькая мысль, - отстаёт от нас, давая фору, поскольку понимает, что мы всё равно не сможем двигаться бесконечно, - рано или поздно выдохнемся, тут-то он нас и сцапает». Тут перед нами неожиданно возникла новая развилка: одна часть туннеля плавно уходила налево, другая, под резким углом, направо, причём правый проход был с таким низким потолком, что пройти в него можно было только согнувшись в три погибели.- Ну и какое из направлений правильное? – запаниковала Симона, - Правое или левое?- Ползём направо! – Твёрдым голосом заявил Шейн. – Этот чёртов голем не сможет пролезть в такой узкий лаз.- А вдруг направление окажется неверным? – полюбопытствовал Стефан.- А вдруг цунами начнётся?! – огрызнулся Шейн. – Лезем, моя интуиция упорно кивает на тот путь.Однако за ту минуту, что мы препирались друг с другом, монстр сумел нас догнать. Издав отвратительный клич, похожий на писк неисправной сирены, он метнул в нашу сторону свой крис-нож, словно копьё. Увернувшись в последний момент от его оружия, мы занырнули в узкий проход, но Шейн, внезапно, громко завопил.- Что случилось? – обеспокоенно осведомилась, переводя дыхание, Симона. – Что ты так орёшь?- Он… он попал мне в бок! – громко простонал Шейн. – Всего-то по касательной задело, а болит так, будто кишки прострелили!- Похоже, что и меня ударил тоже он, - поморщилась Симона, - очевидно, я оказалась лишним звеном в его плане, поэтому он и не убил меня сразу.- Ты сможешь идти дальше, Шейн? – вопрос конечно тупой, но в тот момент ничего другого не пришло мне в голову.- Смогу, если пойдём медленно, - ответил он. – впрочем, бежать уже не придётся, ибо в таком пространстве, ему нас вовек не достать.И он оказался прав – пока мы постепенно протискивались всё дальше и дальше, позади нас не смолкало плаксивое ворчание оставшегося в очередной раз без добычи, чудовища. Через несколько минут, проход расширился до нормальных размеров, - мы двинулись быстрее, и вскоре чудовища совсем не стало слышно. Но спустя ещё какое то время, произошло то, чего мы больше всего боялись: путь закончился тупиком.- Всё, - привалилась к стене Симона, - больше не могу.Шейн, ни говоря ни слова, уселся в углу, зажимая повреждённый бок рукой. Мы же со Стефаном замерли на месте, словно два изваяния, не имея понятия, что делать дальше. Внезапно, позади нас раздались быстрые шаги.- Кажется, он всё же прошёл сюда, - мрачно заметил я.- Нет, - возразил Стефан, - это не он. Прислушайся - походка совсем другая, слишком лёгкая для него.В самом деле, вышедшая из прохода тень оказалась вовсе не Гигантом: гаснущий луч моего фонаря осветил знакомую белую футболку, чёрный кожаный жилет и стоящие дыбом рыжие волосы. Фил.- Все живы? – спросил он задыхаясь, - этот урод никого из вас не убил?- Он ранил Шейна, - отозвался я, - и очень удачно загнал нас в тупик.- Как это, в тупик? – Фил искренне удивился, - Вон же дверь позади вас, Шейн как раз спиной в неё упёрся.Обернувшись в указанном им направлении, мы действительно увидали большую деревянную дверь, из-под которой, выбивалась очень узкая полоска света.- Как же мы не заметили её сразу? – изумился Шейн.- Скорее всего просто от усталости, - высказала предположение Симона, - кстати, Фил: куда делась Роуз? И как ты вообще тут оказался?- Роуз… - его глаза расширились от ужаса, - разве она не с вами?- Не с нами, если ты не заметил! – криво усмехнулся я, - мы надеялись узнать об этом от тебя. И какого чёрта вы ушли, если я просил подождать нас?- Мы хотели как можно быстрее решить проблему, - виноватым голосом произнёс Фил, - однако, я провалился в какую-то глубокую нишу в стене, а когда выбрался – Роуз исчезла, а вы убегали от вооружённого переростка. Я потихоньку двигался за вами, стараясь не попасться на глаза этому полузверю, а на развилке – спрятался в соседнем проходе, поэтому он не заметил меня, когда не достал вас и повернул в обратном направлении.- Значит Роуз по-прежнему там, и находится в сильной опасности, - поманив за собой остальных, я решительным шагом направился в сторону, откуда мы только что пришли, - идём!- Куда ты собрался идти? – не поняла Симона.- Необходимо вернуться за Роуз, - терпеливо пояснил я, - пока её не обнаружил Гигант.- Не надо никуда возвращаться, - раздался за моей спиной тихий, запыхавшийся голос, - я уже здесь.Из темноты медленно, слегка прихрамывая на левую ногу, вышла Роуз.- Слава богу, догнала вас, - усталым голосом проговорила она.- Роуз! – я не поверил своим глазам, - Но как ты смогла пройти мимо монстра?- Очень просто Эдди, - он так раздолбал по пути все стены, что там теперь повсюду валяется множество каменных глыб, благодаря которым по туннелю стало можно провести незамеченным целый армейский взвод, не говоря уже об одном человеке! – тут она заметила Фила и её глаза сузились от злости. Подойдя к нему, Роуз со всего размаху вломила тому отменную затрещину.- Ты зачем оставил меня там одну, идиот? – злобно прошипела она. – Хотел, чтобы я заблудилась? Мне лишь чудом удалось найти вас по звуку погони.- Роуз прости, я не специально! – пролепетал Фил, закрывая руками лицо. – Я двигался вдоль стены на ощуп и внезапно провалился куда-то вглубь! Я слышал, как ты вскрикнула, но сделать ничего не мог! Кстати, а что с тобой случилось?- Здорово ушибла коленку о какой-то уступ, - недовольным голосом буркнула Роуз.- Ладно ребята, хватит друг на друга собачиться, - прокряхтел раненный Шейн, - раз уж мы обнаружили какую-то дверь, давайте попробуем выйти через неё наружу.Подёргав дверь и убедившись, что она заперта, он несколько раз стукнул в неё кулаком и проорал: - Есть там кто-нибудь? Выпустите нас!Безрезультатно. Шейн предпринял вторую попытку – и снова ноль реакции.- Может попробовать выбить дверь с пинка? – предложил Стефан. Не дожидаясь ответа, он подбежал к двери и саданул по ней ногой, устроив такой грохот, что мы едва не оглохли.- Что ты творишь? – прошипел сквозь зубы я. – Нас же услышит Гигант!- Гигант далеко позади, а с той стороны нас уже услыхали! – приложив ухо к двери, проговорил Стефан торжествующим голосом, - Я слышу быстро приближающиеся шаги!И действительно, - спустя пару секунд, в замочной скважине повернулся ключ, после чего дверь настежь распахнулась, явив нашим взорам чей-то силуэт со скрещенными на груди руками.- Та-а-ак! – сердито протянул знакомый женский голос. – И что же это мы здесь делаем?Белинда Уолш! Ломанувшись с бешенной скоростью на свободу, мы едва не сбили её с ног. Яркий солнечный свет мгновенно ослепил нас.- Так что вы там делали? – строго переспросила она. – Кто разрешил вам заходить в учительский туалет, и как вообще вы умудрились поместиться там вшестером, да ещё и запереться изнутри? – тут её взгляд упал на Шейна с Симоной: - Господи, почему вы в крови?- Профессор Уолш, нас пытались убить, - их ранили! – на одном дыхании выпалил я, прежде чем Роуз успела наступить мне на ногу. Я тут же осёкся.- Убить? О чём ты говоришь, Эдди? – брови профессора Уолш поползли наверх от удивления. – Впрочем, разговор с вами состоится позже. Симона, Шейн – идём со мной в медпункт.Заглянув после их ухода в туалет (профессор забыла его запереть), я убедился, что поместиться туда при нормальных обстоятельствах всей компанией, мы никак не могли, ибо в такой тесноте с трудом повернулся бы и один человек (никакого туннеля, разумеется, и в помине не было). Я тяжело вздохнул – удивить меня уже было нельзя никаким из местных сюрпризов…Как и профессор Уолш, миссис Чоук была неслыханно удивлена при виде нас.- Как вы оказались снаружи, если минуту назад прошли в читальный зал? – промолвила она. – Ума не приложу!- Сейчас нам некогда читать, и мы хотели бы взять эту книгу с собой, - я протянул ей дневник Эверара. – Но вас тут не было, и мы пошли искать. – Ну не объяснишь же ей в самом деле, об извращённости местного времени и пространства?- А-а! – улыбнулась она, - тогда прошу прощенья! Я действительно ненадолго заходила в хранилище, видимо тогда вы и ушли.- Скажите, миссис Чоук, - задал главный вопрос Стефан, пока она заполняла необходимый бланк для передачи книги нам на руки, - кто-нибудь сегодня ещё интересовался этой книгой перед нами?- Нет, - пожала плечами она, - этой историей заинтересовались только вы. И вообще, вы сегодня единственные читатели. Хотя нет, - спохватилась она, - незадолго до вас приходил Нейтан – Нейтан Мокридж, с его слов – необходимо было заменить проводку у дальней стены. А почему вы спрашиваете?- Вот же мерзавец! – воскликнул в сердцах Фил, - Проводку ему надо было поменять, как же! - и повернувшись к нам с Шейном, добавил: - Напрасно я не поверил вам в ту ночь насчёт Мокриджа – он, похоже, и есть наш тайный шпион и Гигант в одном лице!Действие происходило спустя два часа после наших подпольных скитаний, - мы вновь сидели в своём любимом парке, переваривая полученные за день впечатления. Не было только Симоны – после осмотра в медпункте (травмы ребят оказались неопасными), Шейну наложили швы, а ей сделали специальный укол, велев минимум сутки отлежаться. Впрочем, отлежаться советовали и Шейну, да разве ж его заставишь?- А если мы вновь ошибаемся, и Гигант не он? – спросила Роуз.- Как же не он, - повернулся я к ней, - если на нём всё сходится? Они с Гигантом каждый раз появляются в одних и тех же местах, хоть и поочередно. Это его иллюзия – в одном образе убивает, в другом зачищает следы. Да и его внешность, вспомни картинку в дневнике, – тощий черноглазый брюнет с печальными глазами, очень похожа на внешность юного Тревора.- Вот именно – просто похожа! – не унималась она, - под такое описание подходит мого кто из пансиона, в том числе и Стефан!Стефан картинно схватился за голову:- Вот и раскрыла ты мой секрет, Роуз, - произнёс он загробным голосом, - придётся мне следующей ночью зарезать тебя!- Ужасно смешно, - фыркнула она.А я продолжил:- Если не веришь тем фактам, есть ещё одно наблюдение: однажды он незаметно для себя засветился в обоих образах сразу . Фил, в ту ночь, когда я по ошибке на тебя накинулся, ты твёрдо уверен в том, что тот здоровый мешок волочил именно Мокридж?- Абсолютно! – заверил он, - Видел его так же чётко, как тебя сейчас.- Вот! – я торжествующе поднял вверх палец, - немного погодя, я увидал его с тем же мешком со спины, но уже в образе монстра. В мешке, по-видимому, было тело Брендона Блейка, чьё исчезновение стало заметно в «узких кругах» на следующий день, - очевидно, той ночью он его и убил.- Не знаю, что и сказать, - растерянно пробормотала Роуз.- А я точно знаю! – я резким движением встал со скамьи, - Как только он попадётся нам на глаза, - припираем к стене, выбиваем из него всё подноготную и сдаём полиции, вместе со снимками его следов и мёртвого тела!Ночью я долго вертелся с боку на бок, не в силах сомкнуть глаз. Предстоящая поимка убийцы не давала мне покоя: Мокриджа мы поймаем, но что дальше? Убить его? Покалечить? Связать и пытать? Тогда мы переступим закон сами. Да и полиция навряд ли нам поверит по поводу его второй, чудовищной личности… Нет, надо остановить его своими силами раз и навсегда. Но как?Филу на соседней кровати тоже не спалось, - он долго ворочался и то и дело выбегал курить, но в конце концов забылся и мирно засопел.Я же продолжал нервно разглядывать потолок, волнуясь по поводу ещё кое-какой вещи: дело в том, что я вспомнил человека, который наверняка мог помочь с поиском утерянной информации из дневника Эверара – доктора Кевина Дикса, того самого археолога, друга отца. Сколько я его помню, помимо своей работы, он также увлекался и различными легендами, так может он слыхал и о семействе Эверар?За час до отбоя, я тайком покинул пансион и перешёл на другую сторону улицы, где возле одного из домов находилась замечательная вещь – телефонная будка-автомат. До этого мы всей компанией смеялись над этим явлением, но сейчас я был готов поставить свечу за того, кто сохранил здесь такой «экспонат». Конечно, я мог позвонить и со своего телефона, но тогда вездесущий Мокридж наверняка бы подслушал мой план, и уже к утру мы сами могли бы пополнить коллекцию его жертв. Так что, нужна была полнейшая конспирация.- Зачем тебе так внезапно понадобился доктор Дикс? – удивилась подошедшая к телефону мама, после дежурных вопросов о моих успехах и введении в общую причину столь неудобного звонка.- Понимаешь, - начал излагать я придуманную придуманный сценарий, - местные ребята откопали энциклопедию с легендой о демоне семейства Эверар, по слухам – заколдованный племянник основателя пансиона, но существует вещь, позволяющая сдерживать его звериные инстинкты и временно удерживающая его в человеческом обличие, но часть страниц отсутствовала, и мы решили на спор отгадать самостоятельно, что же это было…- А ты, хитрец, решил сжульничать и обратиться за помощью к нашему сказочнику, чтобы точно выиграть спор! – захохотала мама. – Но Эдди, так ведь будет нечестно!- Понимаю, что нечестно, но…- Ладно жулик, мы с папой передадим Кевину твою просьбу, но без гарантии, что он отыщет по этому поводу что-либо.- Спасибо огромное! – поблагодарил её я. – Только в случае положительного резльтата, перешлите мне, пожалуйста, информацию в виде сообщения…- Понятно, понятно, - чтоб друзья не услышали! – снова развеселилась мама. Поговорив ещё чуть-чуть, мы распрощались.Конечно, вспоминая об этом сейчас, просьба показалась мне более чем глупой, но… надежда умирает последней!На этой мысли я наконец успокоился и погрузился в тяжёлый сон, полный кошмаров.Последующие дни проходили как обычно: мы посещали занятия, кружки, гуляли в парке, шутили, веселились, - ни одного убийства, ни одного пропавшего студента, и даже ни одного потустороннего звука, - наш "друг" по какой-то причине решил залечь на дно. Долгожданная кульминация наших злоключений пришлась на конец недели.Дело происходило в пятницу днём, после урока физкультуры. Ради смеха, Фил со Стефаном подбросили в девичью раздевалку искуственную окровавленную женскую голову (и где только раздобыли?), однако далеко убежать не смогли, ибо мигом прибежавшая на звук истерики тренер мисс Лэнфорд, поймала их, и в качестве наказания, заставила подмести всё спортивное поле. Мы с Шейном вызвались помочь, поскольку поле было огромным и вдвоём они не управились бы и к следующему Рождеству. Вчетвером, а вернее со слов Шейна, втроём с половиной (за "половину" он посчитал себя, так как с его раной ему было больно наклоняться), мы провозились со всем этим три часа, благополучно пропустив третье занятие и первую треть четвёртого, и теперь неслись туда со всех ног, готовясь получить хороший нагоняй. Но как только мы взбежали на второй этаж, двигавшийся впереди всех Стефан вдруг резко затормозил и толкнул нас за угол, прошипел: - Внимание, Мокридж!Осторожно выглянув из-за угла, я увидел медленно удаляющегося от нас Мокриджа с тем самым огромным чемоданом, с каким ранее выносил вещи несчастного Брендона. Могу на что угодно поспорить, что сейчас в нём были вещи тех убитых близнецов!- Стефан, дуй на лекцию, предупреди девчонок, - шёпотом скомандовал я, - если в течении часа мы не вернёмся - вызывайте полицию. Шейн, Фил и я - идём за ним.- Почему предупреждать девчонок должен именно я? - возмутился Стефан.- Потому что ты у нас самый убедительный! - пояснил я таким тоном, что он тут же ретировался, а мы втроём устремились вслед за Мокриджем. странно, но на сей раз он направился не в сторону выхода, а куда-то наверх. Поднявшись на четвёртый этаж, Мокридж остановился возле невзрачной деревянной двери, отпер её ключом и, воровато оглядевшись по сторонам (нас он не заметил), скользнул внутрь неизвестной комнаты. На цыпочках приблизившись к двери, мы прислушались: изнутри доносились едва слышный лязг, и непонятный звук, похожий на плач.- Он что, исповедуется там что ли? - с отвращением поморщился Шейн.- А мне кажется, - у него там заложник, - медленно проговорил я.- Чего мы собственно ждём! - Фил от нетерпения аж подпрыгнул на месте. - Что мы собирались сделать? Скрутить его как только увидим! Так почему бы не скрутить его непосредственно на месте преступления?Мы молча кивнули. Резко распахнув хлипкую дверь, Фил первым ворвался внутрь.- Что же это вы делаете тут, а, мистер Мокридж? - громко, с ядовитой интонацией спросил он. - Уж не проводите ли очередной колдовской ритуал?Стоявший на коленях Мокридж резко обернулся и расширил глаза от ужаса, увидя нас. Мы с Шейном, не сговариваясь, бросились на предполагаемого убийцу. Но он сделал резкое движение и мы отлетели в стороны, а Шейн застонал, схватившись за больной бок. Мокридж кинулся было к двери, но стоявший у него на пути Фил, ловко дал ему подсечку и завхоз грохнулся на пол. Подбежав к нему, я резко дёрнул его вверх за грудки и со всей силы ударил в переносицу. Схватившись за лицо, Мокридж вновь повалился на пол. Я несколько раз ударил его ногой в живот, а затем, в приступе неизвестно откуда взявшейся злости, принялся пинать по бокам.- Стоп, стоп Эдди! - Фил с Шейном насилу оттащили меня от него.- Так ты его запросто убьёшь, а этого совсем не надо, - Шейн внимательно огляделся вокруг, - лучше всего его будет связать теми ремнями, что валяются в углу, - так он ничего нам не сделает.Комната, где проиходила наша потасовка, была битком набита всякой разной дрянью (не стану даже перечислять, чем именно), по-видимому, это была кладовка пансиона. Но за чем же он сюда ходил?Мы крепко связали конечности тихо стонущего Мокриджа ремнями, и я, присев перед ним на корточки, спросил:- И как же ты это делаешь?- Делаю что? - глухо пробормотал он, не глядя на меня.- Не валяй дурака, Нейтан! - зарычал я. - Как ты превращаешься в трёхметрового амбала с серой кожей? У тебя имеется амулет для этого? Зачем ты убиваешь ребят, что они тебе сделали?Но Мокридж словно воды в рот набрал.- Ладно, - тяжело вздохнул я, - раз не хочешь говорить так...Подойдя к груде ненужных вещей, я взял из неё нечто деревянное, одновременно похожее на биту и ножку для очень толстого стула. Вновь склонившись над Мокриджем, я от души огрел его этой дубиной по ключице. Убийца взвыл от боли.- Ещё раз спрашиваю: как ты меняешь тело и зачем убиваешь?- Ничего-то вы не понимаете, - злобно процедил Мокридж.- Как раз-таки, понимаем! - подключился к допросу Шейн. - Мы выяснили, что ты - Тревор Эверар, садист-алхимик, случайно обессмерченный и изуродованный собственным дядей. Более того - ты можешь изменять целостность пространства по своему усмотрению, это тоже знаем. Но с помощью знакомого колдуна, дядя подсунул тебе нечто такое, что возвращает тебе человеческую внешность, и наверняка позволяет меняться в обратную сторону. Контрольный вопрос: что это за вещь, как ты меняешься?- Идиоты! - истерически расхохотался он. - Да чёрта с два я что-то вам скажу!- Скажешь, обязательно скажешь, - я вновь замахнулся дубиной, - как ты это делаешь?! - Прекрати! - заорал он после нового удара. - Я буду молотить тебя так до тех пор, пока ты не ответишь на вопрос, - Как. Ты. Это. Делаешь! - каждое слово во фразе, я сопровождал новым ударом деревяшки. Мокридж уже не выл, а тихо скулил от боли.- Так дело не пойдёт! - Шейн решительно отодвинул меня от него. - Избиванием тут дело не решишь - нужен человек, который способен ему противостоять, - он-то и заставит его признаться в своих художествах.- Где ты такого найдёшь? - удивился до сих пор стоявший в сторонке Фил.- А вспомни, что говорил Марш, - благодаря кому тут сохраняется иллюзия внешнего благополучия? директору Муну! Он-то нам и нужен.- Не надо! - пронзительно завизжал Мокридж.- Ага! - торжественно воскликнул Шейн, - Значит, испугался! Вот он теперь тобой и займётся. И ещё Тревор, - он подошёл к Мокриджу и сильно пнул его ногой в бок, - За то, что швырнул в меня нож в подземелье!Оставив связанного и орущего завхоза наедине с собой, мы вышли в коридор и устало привалились к стене.- Надо, чтобы один из нас остался здесь и посторожил его, - сказал я. - Ведь пока мы дойдём до директора, это дерьмо может и сбежать.- Я останусь, - немедленно вызвался Шейн, - а вы с Филом бегите за Муном.- Шейн, ты не сможешь удержать его с таким боком в случае чего, - с грустью усмехнулся Фил, - лучше иди с Эдди, а я буду стоять на страже, - он вытащил телефон, - заодно и полицию вызову.- Что правда - то правда, - тяжело вздохнул тот, - ладно, идём Эдди.Слетев на второй этаж, мы стремглав кинулись к кабинету Персиваля Муна.- Мистер Мун, - заколотил в дверь Шейн, - вы тут?Ответа не последовало. Приоткрыв дверь, Шейн заглянул в кабинет и через секунду испуганно выскочил обратно.- Что случилось? - обеспокоенно поинтересовался я.- То ли у меня уже поехала крыша, - безразличным голосом отозвался он, - то ли проблемы со зрением. Глянь туда сам!Подивившись такому странному поведению, я шагнул в кабинет и едва не упал в обморок: повсюду были лишь пустые, обшарпанные, покрытые какой-то мерзкой слизью стены, и гнилые обломки того, что долгое время назад было мебелью. Прекрасные поделки мистера Муна бесследно пропали. Создавалось ощущение, что эта комната пустует уже как минимум тысячу лет - здесь вообще не было ни малейшего намёка на недавнее присутствие кого-либо живого, или вообще чего-либо материального.- Ну? Есть теория по поводу этого идиотизма? - с сарказмом вопросил Шейн, когда я с побледневшим лицом выполз из кабинета. - Куда в одночасье испарился директор со всей своей требухнёй?- Теории у меня нет, - задумчиво закусил губу я, - но есть одно смутное подозрение. Чтобы его проверить, нам сию же минуту необходимо пробежаться в сторону учебного корпуса и проверить все места, гед обычно скапливался народ.- И что мы должны там найти?- Не задавай так много вопросов - сейчас сам всё увидишь, - с этими словами, я потащил Шейна за собой.Аналогичная картина наблюдалась и в учебном корпусе: стены из наполовину осыпавшегося кирпича, покрытые жалкими лохмотьями обоев, толстый слой пыли на полу, достающий нам до щиколоток, сорванные с петель двери, ведущие в учебные аудитории (впрочем, аудиториями их теперь можно было назвать лишь символически), а главное - ни единой живой души вокруг, не считая шебуршащих тут и там насекомых. Мы заглянули в столовую: что ж, старая покосившаяся стойка выдачи и гнилые обрубки столов напоминали о том, что когда-то давно, здесь бывали люди. Сейчас же тут не было даже мух. А наш великолепный актовый зал! - Он превратился... - здесь я, пожалуй, промолчу.- Что же это такое? - то и дело тёр глаза Шейн, - Как это всё понимать? У нас общая галлюцинация? Или мы в прошлое попали? Куда в одночасье делись все?- Нет дружище, мы находимся в самом, что ни на есть, настоящем, - ухмыльнулся я, - Причём теперь, в Настоящем с большой буквы. Здесь никого и не было изначально, - моя догадка подтверждена.- Что ты хочешь этим сказать? - не понял он.- Помнишь, я тебе рассказывал, как в день приезда меня что-то удивило во внутренней отделке пансиона? Удивило и даже слегка напугало? Только сейчас до меня дошло - декорация! Наскоро придуманный «фейк»! Из книги мы выяснили, что маньяк Тревор может менять реальность по своему усмотрению, незаметно для других, а это значит...- ...что весь пансион Эверара - просто плод его воображения! - дошло наконец до Шейна.- Именно! Они всё время говорят: "Здесь всё по его воле". Модный красивый пансион - обыкновенная ловушка для молодых дурачков, вроде нас. Настоящими людьми здесь всё это время была лишь наша компания, ранее убитые Гигантом ребята, да возможно, несколько преподавателей. Все остальные были просто придуманными им фантомами!Вернувшись к лестнице, ведущей наверх, мы столкнулись нос к носу с перепуганным Стефаном.- Ребята, тут сейчас чёрт знает что произошло! - скороговоркой затрещал он. - как только я отвёл девчонок в спальный корпус, весь пансион вдруг...- Знаем, Стефи, знаем, - печально кивнул головой Шейн. - Пансион вдруг резко опустел. Только на самом деле, никакого пансиона не существует - это были лишь старые заброшенные руины, выглядевшие, благодаря иллюзиям долгоживущего Тревора, как престижное частное училище. Учащиеся и персонал - тоже. Наивные ребята поступали сюда, приняв всё за чистую монету, благодаря эти ходячим призракам, - тут Тревор и открывал на них охоту, ибо ему всё время нужны новые жертвы. Для чего - пока непонятно. А так - уникальный дар Эдди помог прояснить ситуацию.- С чего ты взял, что у меня есть тот самый дар? - смутился я, - Я просто сопоставил факты и обо всём догадался!- Не скромничай уж - Непринуждённый! - оба с улыбкой посмотрели на меня.- Но вот что мне непонятно, - внезапно изумился Стефан, - почему иллюзии разрушились так быстро?- Потому что Мокридж, то есть Тревор - попался! - пояснил Шейн. - Мы скрутили его в непонятной комнате на четвёртом этаже, а Эдди ловко его "отмассажировал", - убийца просто испугался, вследствии чего, эмоции страха не дают ему поддерживать образы прежней фантазии. Теперь у него мысль лишь одна - как бы сбежать.- Кстати, а пойдёмте-ка снова навестим нашего приятеля, - предложил я, - пусть ответит ещё на парочку вопросов!Но о взбежав на два пролёта вверх, мы остолбенели: четвёртого этажа просто не было! Лишь несколько лишних ступеней поднимались вверх, плавно переходя в потолок.- Твою же мать! - ахнул Шейн, - Он снова нас перехитрил! И что будем делать теперь?- А нам действительно необходимо туда попасть? - полюбопытствовал Стефан,- Крайне необходимо! - отозвался я. - Там остался Филипп!Поколотив кулаком в потолок, я заорал: - Фил! Фил!! Ты там живой?!!- Думаешь услышит? - усмехнулся Шейн, - Извините, - я уже сам понял, что сотворил глупость.- Слушайте, а ведь туда ведёт снаружи пожарная лестница! - воскликнул Сефан, поглядев в окно, - Может попробуем тем путём?- Лестница приколочена на самом углу, - Шейн с опаской поглядел в окно, - предлагаешь потом ползти в нужную комнату по карнизу?- Предложи свой вариант! - отбил его выпад Стефан.- Действительно, Шейн, - поддержал его я, - тут выбирать не приходится!Выйдя во двор, мы оббежали здание по полукругу и остановились возле ржавой железной лестницы.Шейн попытался влезть первым, но тут же жалобно охнул и схватился за больной бок.- Не могу ребята - больно! - простонал он. - Эдди, Стефан - лезьте вдвоём и вызволяйте Фила, а я пока пойду предупрежу обо всём девчонок. Стефан где они?- Жилой блок - игровая комната, - отрапортовал тот. - С ними ещё профессоры Марш и Уолш - они всему поверили.- Здорово, - кивнул Шейн.Благополучно забравшись наверх, мы со Стефаном с опаской шагнули на карниз. Моя душа быстро ушла в пятки.- Всё будет хорошо, - тихо прошипел у меня за спиной Стефан. - Вниз ни глядим - плавно, мелкими шажками передвигаемся в сторону нужного нам окна. Какое по счёту нам нужно?- Пятое, - ответил я.Никогда в жизни я не испытывал такого страха, как в эти несколько минут. Ноги предательски дрожали, мне казалось, что я вот-вот полечу вниз. Судя по хрипению Стефана, он испытывал всё то же самое. Но вот,наконец, мы добрались до окна. Я выбил ного стекло и мы спрыгнули внутрь.- Да, Мокридж, зарядку с выбросом адреналина ты нам сейчас организовал отличную, - произнёс я, приблизившись к лежащему на полу телу, - но понимаешь ли...Не договорив, я онемел от ужаса, внимательно разглядев его тело, а Стефана, при виде этого зрелища, стошнило. Мокридж был мёртв: его грудная клетка была разрезана и, словно книга, раскрыта в разные стороны, обнажая внутренние органы, кои в настоящий момент были перерублены напрочь. Его лицо было фиолетово-синим, глаза выпучены от страха, а рот навсегда застыл в безмолвном крике.- Кто мог так его разодрать? - Стефан был ошарашен. - Тут где-то ещё один убийца шастает?- Нет Стефан, всё намного проще, - горько усмехнулся я, - мы просто опять сели в лужу: Мокридж-не Гигант! Всё это время он был такой же марионеткой, как и те "студенты", лишь с той разницей, что он реальный человек. А сейчас, когда он попался в наши руки, убийца поспешил избавиться от него, так как Мокридж запросто мог проболтаться.- С чего ты это взял? Его мог забить ту кто угодно, ибо в образе человека он беспомощен!- Не знаю с чего, но я... я просто явственно это ощущаю!- Твои доводы очень шаткие, - Стефан был непреклонен. - Погоди! - вдруг побледнел он, - а если наш неизвестный и Фила тоже... того?!Мы стремглав бросились в коридор и принялись озираться по сторонам. Никого!- Посмотри, вон он! - Стефан указал куда-то влево.Я повернулся и увидел неподвижно лежащего у дальней стены, Фила."Неужели он тоже мёртв?" - ёкнуло сердце у меня. Но всё обошлось: как только мы подбежали, Фил тихо застонал и приподнялся на одном локте.- Что тут произошло? - нервно поинтересовался я, присев на корточки рядом сним.- Я сам толком не понял, - прохрипел он, - как только вы спустились, я попытался вызвать полицию, но связь у той двери не ловила, и я отошёл сюда, но затем, - он схватился за голову, - сбоку от меня появился какой-то незнакомец, - он с разбегу тюкнул меня по голове, и больше я ничего не помню!И действительно, на его правом виске чётко виднелись следы запёкшейся крови.- А как он выглядел и скакой стороны появился? - поинтересовался я, мимолётно уловив какую-то важную мысль.- Появился он со стороны окна, - Фил махнул рукой в левую сторону, - а разглядеть его я не успел - заметил только, что он был в тёмно-серой плащёвке, в точности как у незнакомца однажды следившего за нами. Кстати, - поднял он глаза на меня, - вы нашли директора? Где Шейн?- Не нашли, - его не существует, а Мокридж убит! - на одном дыхании выпалил я, и в двух словах поведал Филу о последних событиях.- Так! - решительно поднялся он, - идём в жилой блок, собираем вещи и уматываем отсюда! Оставаться здесь нельзя больше ни секунды.- А как же разгадка личности Гиганта? - напомнил я.- Тебе больше всех нужно это знать? - Фил в ярости уставился на меня. - Эдди, он уже пронюхал все наши слабые места! Как ты не поймёшь - если мы не уберёмся прямо сейчас, он отправит в мясорубку нас всех разом!- Я согласен с Филом, - заявил Стефан, - мне уже наплевать кто он такой - я сваливаю!- Хорошо, - сдался я, - ты не боишься высоты, Фил? Нам сейчас придётся вылезать по карнизу!- А может лучше спустимся по лестнице? - усмехнулся он, - Смотрите, препятствия о котором вы говорили, нету!Он был абсолютно прав - сейчас с лестничным пролётом всё было в полном порядке."Всё правильно! - тяжело вздохнув, подумал я. - Задачей Гиганта всего лишь было не пустить нас раньше времени к Мокриджу, дальше держать ловушку смысла не было."Спустившись, мы все дружно споткнулись обо что-то лежащее в дверном проёме и повалились на пол.- Да когда это уже всё кончится, чёрт возьми! - взревел Стефан, разглядев, обо что именно мы споткнулись: в дверях лежало обезглавленное человеческое тело. однако благодаря знакомому дорогому серому костюму, в который оно было одето, мы сразу поняли кто это был.- Ну вот парни, одна часть плана нам всё же удалась, - нервно хохотнул Фил, - директора мы нашли, правда неполноценного!- Теперь ты мне веришь, что Мокридж никак не мог быть убийцей? - повернулся я к Стефану. - Посмотри: кровь ещё хлещет из шеи - значит убит он две-три минуты назад. Отрубленная голова - почерк Гиганта. Но "Гигант" на которого мы думали, мёртв уже с половину часа, следовательно убить Муна он никак не мог!Войдя в игровую комнату жилого блока, мы застали самый разгар ссоры.- Да говорю же - мы тут совсем одни! - орал Шейн. - Весь пансион – его личный кубик Рубика, а мы – лабораторные хомяки, которыми он играется, прежде чем сожрать!- Ты можещь рассказать толком, что случилось, а не нести всякую чепуху?!! - кричала в ответ Роуз. - Твои слова напоминают бредни психа из Мягкой комнаты!- Ребята, ребята, давайте успокоимся, - тщетно пыталась угомонить их профессор Уолш, но скандал разгорался лишь всё больше.- Он имеет в виду, - встрял в дискуссию я, - что все и всё ранее увиденное и услышанное нами, а также всё, что мы чуяли органами обаняния и осязания, было лишь материальным воплощением красивых фантазий нашего Большого Недруга. Вторично пересказав историю наших наблюдений, я добавил: - Теперь единственными реальными существами здесь остались только мы, если не брать в расчёт трупы Мокриджа и Муна - Гигант только что их убил.- Как? Мокридж... - потеряла дар речи Симона.- Да, Мокридж - "шестёрка", перешедшая в ранг жертвы, - закончил я её мысль, - всё это время мы подозревали почти невиновного человека. Гигант же, заметив что мы сели ему на хвост, стал особо опасен, поэтому нам остаётся лишь позорное бегство, пока он не расправился с нами одним махом.- А я же вам говорил, - приподнял брови профессор Марш, - чтобы вы уезжали отсюда сразу после нашей ночной пробежки, - тогда по крайней мере, у него ещё были "связаны руки".- Теперь мы ещё и виноваты в этом?! - окрысился на него Фил, - ведь это вы с коллегами скрываете тут всякую нечисть! Дали бы ему отпор сразу - ничего бы этого не произошло. Чёрт! - бросил он мимолётный взгляд на своё отражение в зеркале, - пойду умоюсь. Не могу же я появиться на улице с такой окровавленной рожей!- Что это с ним? - поинтересовалась Роуз, когда Фил скрылся в уборной.- На него напали перед нашим возвращением, - пояснил Стефан, - настоящий убийца вырубил его, а потом распотрошил Мокриджа.- Какой-то странно-благородный у вас убийца! - профессор Уолш недоверчиво глядела на нас, - одних он дерёт сразу, а других лишь оглушает и забывает проних!- Мне кажется, - выдвинул новую теорию Шейн, - что он делит потенциальных жертв на "я" и "не я". К тем, кого он оставил в живых, явно имелась эмоциональная привязанность. Ведь вспомните дневник Эверара - эмоции доброты в нём всё же имеются.- Ничего себе, доброта! - хмыкнул вернувшийся в комнату Фил, - Разбить голову и пожалеть!- Ладно! - оборвал я общую полемику, - Расходимся по комнатам, собираем вещи и линяем!Но не тут-то было: едва мы покинули комнату, как нашим взорам предстало новое препятствие - коридор был перекошен. Приподнявшиеся с одного конца пол и стены, уходили по диагонали вниз к противоположному концу под совершенно непонятным, «рваным» углом. Двери комнат были перевёрнуты вверх тормашками, вместо номеров на них теперь красовались загадочные иероглифы, обозначающие не понять что. Выход на лестницу отсутствовал вообще. А помимо всего прочего, изуродованный коридор ещё и изменил расцветку - пол стал ядовито-красным, а стены с дверьми окрасились в жёлто-зелёно-фиолетовую крапинку.- Всё пропало! - запаниковала Симона, - Он окончательно загнал нас в угол!- Не загнал, - решительно возразил я, - он всего лишь пытается свести нас с ума, чтобы мы, перестав что-либо соображать, сами прибежали к нему! Не поддавайтесь страху!- Что ты предлагаешь, Эдди? - устало спросила профессор Уолш.- Предлагаю врубить интуицию и определить., за какой из дверей может находиться выход.И мы наугад двинулись вдоль противоположного ряда дверей.- Кажется, выход здесь! - не очень уверенно сказал профессор Марш, замерев около одной из них.- По-вашему, или точно? - Шейн был настроен очень оптимистично.- Не ворчи, - осадила его Роуз, - проверить всё равно не помещает.Увы, это оказался не выход...- А мы-то дураки, думали, что столовая в другом крыле находится, - нервно захихикал Фил, - а оказывается, в неё можно было попасть прямиком с этой зоны!Тут уже мы все грохнули от смеха. Разумеется, ничего смешного не было и в помине, но наша сумасшедшая ситуация здорово нас достала.- Оригинальный, но крайне нелогичный ход со стороны Гиганта, - произнесла сквозь смех Симона.Но стоило нам выйти обратно, как спонтанная радость сменилась леденящим душу ужасом: мы вновь оказались в том же подземелье, где чуть не заблудились несколько дней тому назад.- Куда мы попали теперь? - перепугалась профессор Уолш.- В тайные катакомбы пансиона, профессор! - саркастично ответил я. - Именно отсюда вы вызволили нас, когда решили, что мы прятались в учительском туалете.- Кто бы мог подумать, - пробормотала она.- И как будем выбираться отсюда на сей раз? - полюбопытствовал Шейн. - Посмотрите - ландшафт сильно изменился!И тут, внезапно, в моём сознании включилось совершенно незнакомое чувство, словно кто-то резко перенастроил мой мозг по другой системе.Не знаю, как можно подробно описать это чувство, - в моей голове отчётливо выстроилось нечто, вроде электронной схемы движения с ярко подсвеченным маршрутом.- Идите все за мной! - властным голосом отдал команду я, - Я знаю где выход!- Неужели? - попытался сыронизировать Фил.- БЕЗ ШУТОК! - со злостью рявкнул я (что только на меня нашло?), - я точно знаю, что делать!После этого, они испуганно притихли и покорно двинулись вслед за мной. Итак: два поворота влево. Прямо. Три раза вправо. Прямо. И ещё раз влево. Ура!Мы оказались перед большой серебряной дверью, через которую благополучно вернулись назад в наш разукрашенный коридор.- Просто фантастика! - воскликнула профессор Уолш, - Как ты вычислил траекторию, Эдди? Эдди!Но странное чувство не оставляло меня по-прежнему. Я почувствовал, что прямо сейчас мне необходима концентрация. Нужно только напрячься. Ещё немного...Сжав кулаки и стиснув зубы, я мысленно подвёл эмоционально-энергетический ком к голове, и тут, пространство вокруг нас сильно исказилось, с ног до головы обдав волной сильного ветра. На мгновение вспыхнул красивый голубоватый свет, после чего всё вернулось в норму, - мы стояли посреди самого обычного (не разукрашенного в дикие цвета) коридора в жилом блоке. Прямо позади нас, располагался лестничный пролёт. Однако теперь обнаружилась новая проблема: профессор Уолш, Роуз, Симона и Фил куда-то исчезли.- Не одно - так обязательно другое! - прорычал Шейн. - Они что, в прядки с нами поиграть решили?- Как ты сумел это сделать? - изумлённо и испуганно уставился на меня профессор Марш.- Не знаю... - ошарашенно пробормотал я, - просто почувствовал нечто, вроде выброса адреналина...- Эдди - ты действительно один из Непринуждённых! - воскликнул профессор.- А вы - тот самый убийца, от которого мы настрадались за последнее время! - вдруг попёр грудью на него Шейн.- Что ты мелешь?! - возмутился Стефан.- А вы разве не заметили, - заорал Шейн, тыча пальцем в перепуганного профессора, - что только он всё досконально знал обо всех студентах, поскольку является главным из преподавателей?! Мы только его посвятили в наши планы по части расследования этих нечеловеческих убийств! Обо всём этом знал только он!!!- Шейн... - раскрыл было рот профессор Марш.- Закрой рот! - Шейн схватил его за грудки и прижал к стене. - Хватит прикидываться бедной овечкой Марш, - с нас довольно твоих приколов! Зачем ты убиваешь ребят? Чего тебе не хватает?- Я не...- ЗАЧЕМ ТЫ УБИВАЕШЬ?!!! - Шейн встряхнул профессора, словно куклу. В ту же секунду с Марша упали очки, и я, взглянув в его чёрные печальные глаза, замер, как громом поражённый.- Оставь его в покое, Шейн! - ледяным голосом приказал я. - Он не убийца. Но зато - приходится убийце родным дядей. Не так ли, доктор Эверар?- Что? - Шейн от удивления отступил на шаг назад.- Вы - Джулиан Эверар! - произнёс я, глядя в глаза Маршу. - И вы - тот самый человек из подвала! Не зря мне показалось, что я видел это лицо раньше - таким молодым я вас просто не узнал.- Всё верно, - печально качнул головой он. - Да, это я являюсь виновником всех бед этого проклятого места. Да, я совершил в своё время огромную ошибку - я же пытаюсь её и исправить.- Но как вы дожили до наших дней? - удивился Стефан.- Я же маг! Вы должны знать об этом из того дневника, что взяли в библиотеке. Я не собираюсь умирать, пока не каким-нибудь образом не исправлю то, что натворил!- Но кто же Гигант? - окончательно запутался Шейн, - Назовите имя убийцы!- Тот, кого вы зовёте Гигантом - это...Громкий звук выбитой стены оборвал его речь на полуслове. Прямо напротив нас возник Гигант, держа в своих руках двоих студентов - длинного брюнета со смуглой кожей и невысокую полную блондинку. Оба были без сознания. Значит, эти двое тоже были настоящими - мы неоднократно видели их в столовой, хотя и не знали на каком факультете они учатся. И теперь им очень не повезло стать очередными жертвами...Увидав нас, Гигант крайне мерзко засвистел. Швырнул несчастных ребят на пол и мгновенно растоптав их в кровавые лепёшки, он стремительно кинулся в нашу сторону.- Сматываемся отсюда! - вскричал профессор, и мы на всех парах кинулись вниз по лестнице. Однако убийца оказался слишком быстрым: оказавшись с одного прыжка на середине лестничного пролёта, он ловко поймал меня крюком за ворот рубашки и отшвырнул назад к стене. Заорав от боли, я лягнул его в колено, что мог значить мой пинок для такой чудовищной махины? Тревор-Гигант победно глядел на меня, покачивая своим страшным крюком перед моим носом.- Эй чучело! - за спиной убийцы появился Стефан с огнетушителем в руках. - Вот тебе, остынь маленько! - Гигант вновь заверещал, когда струя белого раствора запорошила ему глаза. Размахнувшись, Стефан ударил чудовище пустым баллоном по голове. Сидевшая на нём маска тут же слетела, обнажив его лицо. Так как Гигант стоял ко мне спиной, мне не удалось увидеть кто это был, зато Стефан, судя по изумлённо расширившимся глазам, прекрасно его разглядел.- ТЫ?! - помертвевшим голосом полепетал он. - Но как же ты мог? Мы тебе так доверяли...Взвизгнув, монстр пронзил его насквозь удерживаемым в противоположной руке "крисом", после чего ракетой сиганул вверх, проломил потолок и исчез. Этот эпизод был очень похож на мой давешний сон, за исключением того, что ранен при разоблачении убийцы оказался не я, а Стефан. Он неподвижно лежал на ступеньках, зажимая грудь рукой. Между пальцев сочилась кровь...- Слава богу, мы вас нашли! - сверху, по лестнице, неожиданно сбежали Фил, Роуз, Симона, и профессор Уолш. - Мы оказались не в той... А что со Стефаном? Почему у него кровь?- Гигант, - прохрипел я, - его ранил Гигант.Тут подбежали и Шейн с Маршем.- Господи! - Марш опустился перед ним на колени, - Стефан... прости!- Что мы стоим, как истуканы?! - со слезами закричала Симона, - ему же нужна скорая! И вообще - нужно срочно вызывать полицию!!- Соображаешь, что говоришь? - повернулся к ней Фил. - Полиция нас же и повяжет, как соучастников. Никто в здравом уме не поверит, что убийство совершил монстр!- Но нельзя же всё бросить как есть!- Нельзя! Но в нашем случае поможет только анонимный звонок! Для начала надо пойти и собрать его вещи...- Эдди, - ослабевшей рукой Стефан дёрнул меня за локоть, когда мы уже направились в сторону его комнаты. Он сделал мне жест рукой, чтобы я наклонился к его губам, прошептал мне на ухо последнее в своей жизни слово, после чего, испустив печальный вздох, тихо умер. От того, что он сказал, по моей спине побежали мурашки, а сердце едва не выпрыгнуло из груди...

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