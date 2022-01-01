Непринуждённые - 1: Зловещий пансион (главы 5-7)

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:48

Причина: Стилистика автора сохранена.

Damien Smollett Просмотров: 46 Комментарии: 0 +2 Вчера, 17:48 by

Прошло две недели. Никаких странностей в пансионе больше не происходило, и мы решили забыть эту историю раз и навсегда, списав всё ранее произошедшее на игру воображения и чрезмерную фантазию (возможно, в тот злополучный день я и правда слишком сильно погрузился в мир собственных воображений и придумал ту историю, потеряв связь с реальностью). Мы помирились со Стефаном, но шутить в моём присутствии он теперь опасался, за что остальные ребята были мне тайно благодарны. Но внезапно произошёл новый случай, мигом возобновивший наши подозрения. Правда в этот раз, всё зашло куда дальше.Дело происходило перед ленчем, после очередного занятия по латыни. Профессор Уолш торопилась на важную для неё встречу, и попросила меня отнести директору кое-какие документы (по неизвестной причине, мне она доверяла больше всех). Едва приблизившись к кабинету мистера Муна, я услышал пронзительный женский крик, доносившийся оттуда. Приблизившись на цыпочках к двери, я прислушался:- Бестыжий негодяй! Немедленно признавайся, что вы все тут сотворили с моим сыном? Куда вы его дели?! – плаксиво кричала неизвестная женщина.- Мадам, уверяю вас, вы всё перепутали! - усталым голосом отвечал мистер Мун, - Вы ошиблись, вашего сына нет среди наших студентов.- Ложь! Недаром меня предупреждали о мерзкой репутации вашего заведения! – не унималась посетительница, - Я едва не на коленях уговаривала сына не приезжать сюда, не вестись на ваше приглашение! Теперь он бесследно пропал! Господи, сыночек мой, сыночек!! – её голос внезапно прервался, и женщина разразилась горьким плачем.Дальше слушать я не стал. Просто не мог. Отпрянув от двери, я подошёл к окну напротив, и тяжело дыша, упёрся руками в подоконник. Что же за чертовщина тут творится? Исчезнувший пленник, исчезнувший студент, следы первобытного существа… Да ещё и плохая репутация! Выходит, от этого места пострадал кто-то ещё?Внезапно дверь кабинета открылась, и из него бесшумно вышла женщина с красными от слёз глазами. Она была ещё относительно молодой, но сгорбленная фигура, осунувшееся лицо и старая чёрная шаль, укутывавшая её плечи, фактически превращали её в старуху. Не обращая на меня внимания, она молча двинулась в сторону выхода. Я заглянул в кабинет: - Можно?- Да, Эдди, заходи, - с грустным видом отозвался директор, - что ты хотел?- Профессор Уолш просила передать вам эти документы, - я протянул ему бумаги. Он кивнул и принял их. – Что-то ещё? – Мистер Мун, я сейчас слышал ваш разговор с…- Ах, это! – он едва заметно улыбнулся, - просто не очень адекватная женщина, убитая горем в результате исчезновения сына. По неизвестной причине, она решила, что он учился у нас.- А о ком всё же шла речь?- Некий Брендон Блейк. Такого студента у нас нет, и никогда не было.Я похолодел:- Никогда не было?! Мистер Мун, я отлично знаю Брендона!- Час от часу не легче! - Фил, нервничая, мерил шагами коридор.- Да уж, интересное кино, - Симона задумчиво глядела куда-то вверх, - значит, студент пропал неизвестно куда, мать в истерике, а директор зачем-то врёт, что его вообще у нас не было? Как он отреагировал на твои слова, Эдди?- Он поглядел на меня так, словно я – умственно-отсталый дошколёнок, - усмехнулся я, - пробурчал что-то себе под нос, и очень вежливо выпроводил меня из кабинета, сославшись на якобы чрезмерную занятость.Сидя после окончания учебного дня в пустом холле, мы устроили мозговой штурм по поводу этой непонятной ситуации. Сегодня, во время перемен, мы, в поисках хоть какой-то зацепки, облазили вдоль и поперёк всё здание, прошерстили все потаённые уголки, где предположительно могли скрывать Брендона, переговорили практически со всеми студентами, так или иначе взаимодействовавшими с ним. Всё бесполезно – Брендона Блейка словно и впрямь в природе не существовало. Конечно, наша компания хорошо помнила того плотного черноглазого паренька, часто сидевшего с блокнотом в руке возле разных ребят, что-то с ними обсуждая. Как выяснилось впоследствии – это были заключения пари (но, конечно же, шуточных). Брендон любил мастерить своими руками, как и я, он посещал кружок по столярному делу, - мы даже садились каждый раз вместе. Так что же с ним произошло? Быть может… От пришедших в голову воспоминаний, мурашки побежали по спине: огромный силуэт ночью в жилом корпусе… тяжёлый груз… пятна крови в ванной комнате… в довершение к этому - пропавший студент… уж не является ли всё это звеньями одной цепи? Что если Брендон просто-напросто убит, а все вокруг изо всех сил стараются это скрыть? А почему стараются скрыть? Да потому что прекрасно знают убийцу!- Ребята, а может он намеренно скрывается? – высказала новое предположение Симона, - Натворил что-то очень серьёзное, может даже незаконное, а теперь прячется в укромном месте?- С учётом того, что мы уже обошли все укромные места, скрываться он может разве что на крыше, - сострил Фил, - и потом: что такого серьёзного мог натворить девятнадцатилетний пацан, из-за чего ему пришлось скрываться, не предупредив собственную мать? Если только переход дороги какому-нибудь криминальному авторитету.- Так вот это и нужно выяснить! – Симона была непреклонна, - Кто знает, где его спальная комната? Может, хоть там найдём какую-нибудь улику.- С ума что ли сошла? Что мы скажем в случае, если нас застукают лазающими по чужим комнатам? – возмутился Стефан, - Извините, мы ведём поиски вашего пропавшего ученика, которого даже нет в списках?! – Успокойся, Стеф, - отозвался я, - всем вместе лезть туда не надо. Мы с Шейном потихоньку сходим туда вдвоём, а вы все постойте на стрёме, возле пропускного пункта. Если что – постарайтесь отвлечь внимание на себя.Комната Брендона находилась почти в самом конце блока, возле запасной лестницы, по которой мы крадучись и поднялись. Тут нас вряд ли могли заметить. Процедура проникновения заняла бы не более четырёх секунд. Но вдруг Шейн, двигающийся впереди меня, резко скакнул назад.- Прячься! – сквозь зубы прошипел он, - к Брендону ещё один посетитель.Не говоря ни слова, я моментально прыгнул в противоположный угол лестничного пролёта. Вытянув шею, мне удалось одним глазом разглядеть малую часть коридора. Но этого оказалось достаточно, чтобы увидеть того таинственного «посетителя»: к спальне Брендона, крадущимися шагами приблизился Мокридж, с большим чемоданом. Вытащив из кармана своей спецовки ключ-карту, он открыл дверь и скрылся внутри.- Интересно, интересно, - задумчиво пробормотал Шейн, - и как часто он вот так шарит по чужим комнатам? – Он не просто так шарит, - отозвался я, - он явно пытается замести все следы за Брендоном, чтобы никто гарантированно не мог доказать, что такой парень действительно существовал.В этот момент завхоз вышел обратно. Не оборачиваясь, он уверенным шагом двинулся в обратном направлении. Хотя теперь ему явно приходилось тяжелее: чемодан в левой руке стал кренить его на сторону.- Кажется, твоя теория была верна, - повернулся я к Шейну, - и заметь – он не в первый раз проделывает этот трюк! Ни разу не оглянулся, не побоялся оказаться застуканным.- Либо пользуется тем, что ему все тут доверяют, - задумчиво пробормотал Шейн, - соответственно, не будут задавать вопросов, увидев его в неположенном месте. Посигнализирую-ка я нашим, пусть проследят за ним.Вытащив из кармана телефон, он быстро нацарапал сообщение, после чего мы на цыпочках приблизились к двери бывшей комнаты, якобы несуществующего ученика.- Дверь даже не заперта! – присвистнул я, - Процесс «зачистки», похоже, прошёл так хорошо, что и скрывать-то нечего стало!И действительно: внутри нас встретили абсолютно голые стены без малейшего намёка на то, что здесь ещё недавно кто-то жил, - отсутствовали не только какие-либо вещи, но и мебель, и даже обои на стенах! Один голый, плохо пробетонированный кирпич. Больше всего это напоминало благополучно забытый после постройки, угол.- Мдааа… - озабочённо произнёс Шейн, - ситуация, один в один как в сериале «Обитель Анубиса». Помнишь - там тоже была пропавшая лицеистка, о которой никто якобы не знал.- Помню, - процедил я сквозь зубы, - только там всё было в комедийном ключе, а у нас тут – целый триллер. Ладно, торчать тут уже смысла ни имеет, пойдём назад к ребятам, - пускай расскажут, куда пошёл наш длинноногий друг.Спустившись вниз, мы поспешили во двор к Стефану и девчонкам. С изумлением на лицах, они пристально вглядывались в сторону заднего двора.- Исчез! – тревожно воскликнул Стефан при виде нас. – Он просто исчез!- Сам исчез, или вы проворонили? – саркастически осведомился Шейн.- Глаз с него не спускали от самого входа, к твоему сведению! – прорычала Роуз. – Мокридж с тяжеленной сумкой порулил прямо в зону выброса мусора, но прошёл немного дальше «финишного места», сделал хитрый шаг в сторону и… просто испарился!- Так что же мы стоим, побежали, может ещё догоним! – охватил меня охотничий азарт. И, вкратце расказав о том, что мы видили наверху, добавил: - надо перехватить его до того, как он спрячет или уничтожит улики. Заодно и увидим, где и как он это делает.Аргумент подействовал мгновенно, - мы стремглав кинулись в указанном Стефаном направлении. Пробежав мимо места, где обычно оставляли мусор, мы оказались в узком проёме между высокой бетонной стеной с одной стороны, и длинной, непонятной одноэтажной постройкой, с другой.- Сдаётся мне, он свернул сюда, - указал Шейн на еле заметную узкую арку в постройке. Пройдя в неё, мы оказались перед наглухо закрытыми старыми железными воротами, за которыми виднелись верхушки металлических цистерн, и каких-то неизвестных нам бесформенных сооружений.- Наверное, это что-то вроде мусорасжигающей зоны, где Мокридж тайком проворачивает свои дела, - предположила Роуз, - эх, влезть бы туда каким-нибудь образом!- С ума, что ли, сошла? – неизвестно с чего возмутилась Симона, - Мечтаешь втравить нас в неприятности?- Что случилось с твоим энтузиазмом, Симона? – поддел я её, - Не ты ли четверть часа назад громче всех орала, что мы обязаны раскрыть эту тайну? А теперь, увидев первое препятствие, решила сразу дать задний ход? А мать Брендона пусть страдает дальше от неизвестности?- А не пошёл бы ты куда подальше, Эдриан! Я не идиотка, рисковать за просто так не собираюсь. Вдруг мы не выйдем оттуда живыми?- Ну иди, спрячься в тёплой постельке, трусиха! – мрачно бросил Шейн.Симона обиженно отвернулась.- Ребята, хватит ссориться - подерётесь за Мокриджа позже, сейчас давайте поищем лазейку внутрь, - призвал нас к порядку Стефан. Разделившись, мы принялись обшаривать руками забор, буквально по миллиметру. Мне повезло раньше всех: когда я продрался сквозь один из растущих вдоль забора кустов, моя рука неожиданно провалилась в пустоту. Удачно скрытый проём был малость узковат, но худой человек мог бы протиснуться туда без труда.- Ребята, ко мне, проход здесь! – проорал я. Роуз с Шейном тут же подбежали ко мне.- А где остальные?- Бог их знает, - пожала плечами Роуз, - две минуты назад были рядом со мной, а потом пропали неизвестно куда.- Да и ладно, всей компанией всё равно не нужно лезть, - заверил нас Шейн. – К тому же, Стефан с Симоной могут поднять тревогу в случае чего. Ладно, вперёд!Проскользнув на ту сторону, мы оказались в очень странном месте, похожим на пустырь и свалку металлолома одновременно. Земля была усыпана бывшими начинками различных механизмов, по бокам же, вдоль забора, стояли старые заводские станки, и, как я уже заметил ранее, огромные ржавые цисцерны. Пройдя немного вперёд, я обнаружил даже нечто похожее на доменную печь, очень больших размеров.Внезапно, до меня долетел оглушительный визг Роуз, и отчаянная, непечатная ругань Шейна. Стоя между двумя проржавевшими гаражами, они испуганно таращились на что-то у себя под ногами. Подбежав к ним и взглянув, мне всё стало ясно: труп. Обезглавленный труп в очень знакомой одежде, - пёстрое застиранное платье и старую чёрную шаль я узнал сразу.- Знаете, маме Брендона уже не придётся о нём беспокоиться, - медленно произнёс я. – Она уже к нему присоединилась.- Боже мой… - ахнула Роуз.- Чтобы она не могла рассказать ничего полиции, они избавились и от неё, - мрачно добавил я.Однако моё внимание привлекло даже не само мёртвое тело, а то, что было возле него. Следы. Огромнейшие следы, принадлежащие то ли ящеру, то ли очень большому человеку…- Вы видите это? – повернулся я к друзьям.- Вижу, - еле слышно шепнул Шейн, - следы великана. Принадлежащие…- Тому самому великану, которого кроме нас с тобой, никто не видит! – закончил я его мысль. Роуз неожиданно закашлялась.- Простите ребята, не знаю, правильно ли я вас поняла… - неуверенно проинесла она, - но вы случайно не о том страшном, громадном существе, периодически появляющемся в пределах учебной зоны, говорите? Я минимум трижды видела тёмный исполинский силуэт, но никому не признавалась, дабы меня за сумасшедшую не приняли!- Нет Роуз, ты абсолютно права, - то существо очень даже реально, - отозвался я.- Вот только кем или чем является это существо и где оно прячется – тайна, покрытая мраком – добавил Шейн, - мы с Эдди уже пытались нащупать какую-нибудь нить, но безрезультатно.- Ну что же, приятно осознавать, что ты не одна такая чокнутая, какой себе казалась, - ухмыльнулась Роуз, – теперь буду помогать вам в дальнейших поисках улик по этому делу.- Большое спасибо, Роуз! – поблагодарил её я. – Только не рассказывай, пожалуйста, о гиганте остальным.- Само собой! – улыбнулась она, - чтобы информация не дошла до трепача Стефана!Похоже, она наша прямая единомышленница!- Хорошо, но какой далнейший план действий?- Делаем несколько снимков и линяем! – серьёзно заявил Шейн. – Мы всё равно нашли, что искали, для полиции этого будет более, чем достаточно, к тому же оно может оказаться где-то здесь, а мы совсем безоружны!Что ж, он прав, - следы существа были совсем свежими, возможно оно и впрямь скрывается неподалёку. Надо уносить ноги как можно скорее.Вытащив телефоны, мы сфотографировали найденное тело с разных точек и ракурсов, после чего быстрым шагом устремились к выходу. Но приблизившись к месту, через которое проникли сюда, мы в недоумении застыли: никакого лаза не было и в помине!- Ребята, мы точно заходили тут? – обеспокоенно пробормотал Шейн.- Конечно тут, - я хорошо запомнил эту жёлтую трубу сбоку, - отозвался я, - может кто-то чем-то заслонил пробоину с той стороны?Но нет, - подойдя вплотную и тщательно ощупав руками забор, мы убедились, что он был абсолютно сплошным – ни малейшего шва!- Как же так… кто это сделал… - бормотала шокированная Роуз.- Вот то же самое произошло и со мной тогда в подвале, - мрачно произнёс я, - а вы мне не поверили!- Эдди, но ведь никто не видел, как ты уходил!- Ладно уж, - тяжело вздохнул Шейн, - давайте искать другой выход, что ли? Заодно, может быть, и другие улики преступления найдём.Мы побрели в противоположный конец свалки, то и дело тревожно оглядываясь по сторонам. Всем троим одновременно пришли в голову две пугающие мысли: найденное нами мёртвое тело могло бы здесь не единственным - судя по всему, персонал пансиона занимается этим давно, и мы запросто можем наткнуться на других убитых; где-то неподалеку от нас затаилась нечто. Нечто, высотой в три метра, и наверняка обладающее соответствующей силой, - попадись мы ему на пути - сами без головы останемся.- Чего я никак не могу понять, - тихо пробормотала Роуз, - чем же провинились Брендон с матерью? Ради чего их убили?- Ну, Брендон, допустим, ни в чём не виноват, - откликнулся я, - он всего лишь сезонная жертва. Мокридж произвёл очередное жертвоприношение за его счёт.- Что ты так взъелся на этого Мокриджа, Эдди? - повернулся к мне Шейн. - Завхоз - всего лишь большая цепная шавка, приносящая и уносящая то, на что укажет хозяин, а хозяину заведения кто? Мун! Директор!Сзади раздался тихий свист. Я обернулся – никого. Видимо показалось.- Вспомни – продолжал Шейн, - ведь именно Мун первый заявил, что Брендона Блейка якобы никогда тут не было! Лишь потом это подтвердили остальные.- Хочешь сказать – студентам промыли мозги? – уточнил я.- Хочу сказать – они в с ним в доле! – Шейн горько усмехнулся. – Вспомни, как агрессивно реагировали они, на вопросы о пропавшем товарище.Что правда – то правда. У некоторых ребят наши вопросы и впрямь вызывали непонятную ярость.В этот момент, буквально в семи шагах от нас, в груде железа, раздался какой-то шорох. Ещё мгновение спустя – оттуда же раздался свист, похожий на тот, что я услышал минутой ранее. Но ребята не обратили на это внимания.- Получается, - вполголоса пробормотала Роуз, - что персонал пансиона прислуживает кому-то?Страшный оглушительный железный лязг заставил нас подпрыгнуть на месте. Железное нагромождение, за которым я слышал звуки, разлетелась в стороны, явив пред наши очи того, в чьём существовании мы больше всего мечтали ошибиться:Высоченное нечто с серой кожей и огромными мускулами, черно-белой дикарской маской на лице, и длиннющими коричневыми волосами (возможно парик).В одной руке монстра был невероятных размеров крис-нож, в другой – не менее огромный крюк неправильной формы.- Верно Роуз, - тихо шепнул я, - они служатПоочерёдно наклоняя голову то влево то вправо, монстр внимательно разглядывал нас. Мы же, замерев на месте от страха и растерянности, смотрели в его глаза. В чёрные, ненавидящие глаза, поблескивающие из-под маски.Внезапно Шейн рванулся в сторону, схватил валяющийся на земле железный ящик, и с силой запустил его в великана. Тот, схватившись рукой в области сердца, оглушительно засвистел, словно повреждённая газовая труба (точь в точь, как в моём сне): ящик попал ему точно по ребру.- Сматываемся!!! – провизжал ещё громче великана Шейн, и мы, резко развернувшись, понеслись в самую глубь свалки. Отвратительно свистя, монстр бежал за нами по пятам, размахивая своим ужасным оружием и снося им всякую металлическую дрянь, нагромождённую по пути. Удивительно, как он ни разу не задел ни одного из нас. «То ли он близорук, то ли намеренно с нами играет – мелькнула у меня неуместная мысль. – Ведь знает, что мы не сможем долго так бежать. И есть ли впереди выход? Будет забавно, если свалка закончится тупиком, на что этот урод, похоже, и расчитывает!» Но на сей раз, судьба решила встать на нашу сторону: впереди показалось нечто, отдалённо напоминающее туннель в метро, только маленького размера. Конечно же не факт, что там он нас не поймает, но хоть какая-то надежда. Собрав последние силы, мы прибавили скорости и нырнули в тёмный, узковатый проход. Туннель оказался чем-то, вроде длинного бункера с толстой трубой по центру, уходящей, казалось бы, в никуда. Мы прислонились к стене и начали жадно глотать воздух, стараясь нормализовать дыхание.- Сюда уж этот громила не пролезет при всём желании, - немного придя в себя, проговорила Роуз. «Громила», между тем, был тут как тут: тошнотворно повизгивая, он пыталя просунуть в неудобный для него проход, то руку, то ногу.- Что, ножки длинноваты?!! – желая подразнить его, прокричал Шейн. – Так подпили их своими инструментами, может и пройдёшь!Через секунду раздался страшный удар в стену. Затем ещё один. Маньяк нащёл другой выход из положения, - решил «расширить» проход.- Лучше б ты молчал, - прошипел я.Мы бросились бежать вперёд по туннелю, стараясь не споткнуться, - единственным источником света были тусклые лампочки на потолке, в чьём освещения можно было разглядеть лишь то, что находилось в полуметре от тебя. Так что двигались мы, фактически, на угад. Монстру всё-таки удалось сломать часть стены, и теперь он, скрючившись в три погибели, лез за нами.Тут я заметил нишу в стене, в центре которой располагалось круглое, похожее на люк, отверстие. Отлично! Я молча указав на него ребятам. В тот момент мы даже не допускали мысли о том, что этот ход может никуда не привести, - главной задачей было не дасться в руки этому уроду. Пропустив ребят вперёд, я, чтобы выиграть время, подняс спола длинную железныю палку, и взяв его наперевес, начал делать угрожающие выпады в сторону стремительно приближающегося врага. Увидев эту картину, тот изобразил невнятный жест, похожий на снисходительное покачивание головой (похоже, принял меня за умалишённого), после чего замахнулся на меня крюком. Метнув по энерции палку в его сторону, я ничком рухнул на пол. Его раздавшийся через секунду визг, едва не лишил меня слуха: палка угодила точно ему в лоб.Не желая испытывать на себе гнев разъярённого создания, я рывком поднялся на ноги, разбежался, и, проделав любимый трюк французского паркуриста, влетел в то самое отверстие в стене, мгновенно съехав куда-то вниз. В следующее мгновение, кто-то схватил меня за ноги и потащил вперёд. Испугавшись, я задрыгал ногами, и, как только хватка ослабла, толкнул ими незримого «доброжелателя». Пытаясь разглядеть, что там впереди, я скосил глаза и к неописуемой радости, увидел дневной свет. Значит, это всё же был выход! Я стал рывками продвигаться ногами вперёд, и через полминуты оказался на свободе. Около трубы, из которой я только что выполз, стоял на коленях Шейн, а рядом, схватившись за живот, и жадно ловя ртом воздух, сидела Роуз.- Вот хорошо тому, кто добра не делает никому, - прохрипела она, полушутя. - Потому что, попытка помочь – всегда наказуема. Эдди, я знаю, ты силён, но не лягай меня пожалуста больше, с такой силой!- Извини Роуз, - смущённо пробормотал я, - с перепугу я решил, что меня ещё одно чудовище схватило.- Благодарю за комплимент! – криво усмехнулась она.- Где мы находимся? – оглянулся я по сторонам.- С наружней стороны свалки, – отозвался Шейн. – Молодец, вовремя ты этот выход обнаружил. Бежим назад! – скомандовал он, – нас наверняка уже хватились.Но поскольку бежать уже не было сил, в обратную сторону мы двинулись едва ли не ползком. К счастью, как выяснилось, от пансиона мы ушли недалеко – чуть меньше двух километров.Вернувшись, мы первым делом наткнулись на нервно смотрящую на часы Симону. При виде нас, её глаза едва не выскочили из орбит.- Где вы так извозились, за столь короткое время? – выдавила она из себя.- Мать Брендона! – выпалил я, - она мертва! Мы нашли лаз внутрь, там наткнулись на её обезглавленное тело, потом лаз исчез и за нами погналось чудовище…- Эдди, Эдди! – Симона поглядела на меня, словно на умалишённого. – Сбавь обороты! Когда вы успели всё это увидеть, если всего секунду назад мы договорились разделиться?- Как это секунду назад? – не поняла Роуз. – Мы добрых пятнадцать минут играли в догонялки с сумасшедшим великаном по ту сторону забора, потом ещё двадцать плелись назад… - тут она перевела взгляд на свои часы и осеклась. – 18:01! Ничего не понимаю, - тихо пробормотала она, - ведь в это время…- …мы едва не поссорились, и стали искать путь внутрь! – закончил за неё Шейн.Я повернулся к Роуз:- Будешь по-прежнему утверждать что в день, когда я освобождал заложника из подвала, то якобы находился рядом с вами в коматозном состоянии, или возьмёшь свои слова назад после всего этого?Роуз стыдливо опустила голову и и ничего не ответила.- Да что с вами творится ребята? - Симона непонимающе глядела на нас.- А то, что мы тут кто-то вроде "внештатных экстрасенсов", - хмыкнул Шейн. - Здесь происходят невероятно-фантастические явления, увидеть или услышать которые, способны только мы трое!- И каков же наш следующий шаг? – я устроился поудобнее на кровати. – Что может наша скромная детективная компания предпринять для того, чтобы эта история не получила дальнейший ход?Дело происходило за час до отбоя. Мы вчетвером (Фил, Стефан, Шейн и я) устроили «военный совет» в комнате Шейна. Симона и Роуз не смогли составить нам компанию, так как по правилам пансиона, жители мужского и женского секторов не имели права ходить на территорию друг друга не под каким предлогом.- Для начала, припираем к стенке Мокриджа, - подал голос Шейн, - затем…- Стоп! – поднял руку Фил. – Не беги впереди паровоза Шейн, Мокридж – существо недалёкое, серьёзной тайны ему никто не доверит, соответственно, знать он ничего не может. Наша первоочерёдная задача – директор Мун! Обратите внимание – как бы он не строил из себя «своего парня», каким бы весельчаком не был, - в его глазах всегда стоит невыносимая печаль, как будто его гложет чувство непоправимого греха. А ведь так и есть – он отдаёт студентов на растерзание тому убийце-амбалу, чьё присутствие вы замечаете то тут, то там, таким образом то ли откупаясь от него за что-то, то ли просто являясь его сообщником. Да, нам стало известно лишь о двух убийствах, но судя по их с Мокриджем уверенным манипуляциям, плюс напуганный таксист и странные слова матери пропавшего - это происходит уже далеко не в первый раз.- Причём сообщником является не один Мун, - подхватил его мысль Стефан, - сколько ребят «на голубом глазу» заверяли, что студента Блейка никогда не существовало? Как мы сегодня поняли, часть студентов - подставные лица!- Так же, как и преподаватели, - добавил я.В комнате воцарилась тишина.- Для каких же целей это делается? – задал риторический вопрос Стефан. – И кто может стать следующим?Внезапно Фил, резко помрачнев, кинулся к окну.- Кто-то наблюдает за нами, - сквозь зубы процедил он.На одном из столбов, стоявших напротив пансиона, сидел человек в тёмно-серой плащёвке с капюшоном. Через подозрительно похожий на подзорную трубу предмет, неизвестный глядел прямо на наше окно. Заметив, что мы смотрим на него, незнакомец спрятал предмет и быстро заскользил вниз.- Сволочь, - ругнулся Фил, бросаясь к выходу, - попробую догнать – крикнул он на бегу.- Фил постой! – я бросился было за ним, но коридор уже опустел и лишь далеко внизу слышался топот бегущих ног. Да, бегуном он был очень быстрым!- Не кажется ли вам, ребята, - задал вопрос на засыпку Шейн, - что в наших домыслах есть одна маленькая несостыковка: если ученики пансиона подставные и якобы случайно ничего не замечают, то почему не Фил, не Симона, не ты Стефан, не заметили временного исчезновения Эдди накануне? Лишь Роуз краем глаза заметила, что с ним что-то не так. Кроме того, вы с Симоной не заметили, что я, Роуз и Эдди вошли внутрь мусорной зоны и надолго пропали. В обоих случаях, вы уверяли, что всё было в полном порядке. И насчёт Брендона: вы не могли вспомнить кто это, пока Эдди не описал его внешность. Можешь ли ты сейчас вспомнить, кем конкретно являлся Брендон Блейк, а Стефан?- Чёрт… я… я знаю как выглядело его лицо, но на каком факультете он был, и прочие данные… - Стефан страшно побледнел, - ничего не помню!- Вот! – качнул головой Шейн, - что если учащиеся и ни при чём? Что если, как я уже предполагал несколькими часами ранее, для них эта чертовщина просто-напросто невидима? Вопрос: почему так?В ту же секунду, над нашими головами раздался страшный грохот, сопровождаемый громким девичьим криком:- НА ПОМОЩЬ!!Я вскинул голову вверх.- Комната женского сектора, что прямо над нами. Быстро туда!- Как? Нам ведь запрещено…- Да чихать на правила! – заорал я, - там возможно, новое убийство происходит!Пулей взлетев на третий этаж, мы бросились к комнате, из которой, предположительно, доносился крик – дверь была заперта, но внутри отчётливо слышился уже знакомый свист, вперемешку с рыданиями.- Разбегаемся и выносим дверь, - скомандовал я.От зрелища, которое мы увидели, влетев в комнату, волосы встали дыбом: малочисленная мебель и мелкие предметы интерьера, были расколочены на мелкие кусочки, стены заляпаны кровью, а на месте задней стены (которая была выбита напрочь), стоял наш гигантский «друг», что-то весело насвистывающий. Мы узнали двух девушек, живших в этой комнате – близнецы Майя и Лаура Остин, с факультета Симоны. Мёртвое тело одной из сестёр висело перекинутое через руку убийцы, будто полотенце; вторая, ещё живая, валялась без сил на полу.- На по… - попыталась крикнуть она при виде нас, но гигант оборвал её на полуслове, насквозь пробив своим крюком её тело. Выплюнув сгусток крови, она умерла.Перебросив тело новой жертвы через вторую руку, убийца подмигнул нам, вышел через пробитую часть стены на карниз, и резко сиганул куда-то вверх, мгновенно исчезнув из виду.- Куда он мог деться? – пробормотал шокированный Стефан.- Не догадываешься? – поднял брови Шейн, - явно туда, где мы сегодня его выследили!- Бежим туда, - рванулся я к двери.В коридоре мы столкнулись с Роуз и Симоной. Узнав в чём дело, они присоединились к нам. Так, впятером, мы вновь понеслись сквозь ночь туда, где нас едва не убили днём.- Ребята, кто это? – вскрикнула вдруг Симона, показывая пальцем в сторону.По правой стороне, кто-то бежал параллельно с нами. Приглядевшись, я узнал того самого незнакомца со столба, за которым погнался Фил. Кстати, а куда он запропастился?!На короткий миг, незнакомец повернулся в нашу сторону, и тотчас сменил направление.- Ну-ка стоять!!! – заорал Шейн.Мы бросились вслед за ним. Неизвестный удирал во все лопатки, но спустя пару минут, обо что-то споткнулся и покатился по земле. Тут мы его и окружили.- Что, пытался предупредить своего длинного господина о нашем прибытии? – ехидно осведомился я. Незнакомец со стоном поднялся и откинул капюшон.- Профессор Марш! – ахнул я, - Вы тоже заодно с ним?!!Профессор близоруко прищурился:- Что вы тут делаете, молодёжь? – тихо осведомился он, - Разве вам не известно, что ученикам запрещено входить в эту зону?- Но что здесь делаете ВЫ? – надавил я на него, - И зачем следили за нами через окно?- Не за вами, - опустив голову, грустно промолвил он, - а за… за кое-кем возле вас.- То есть, за Гигантом! – саркастично припечатала его Роуз.- Ах да, вы ведь уже «познакомились» с кошмарным недостатком нашего пансиона! – усмехнулся профессор. – А раз вы прибежали сюда, то наверняка уже и вычислили, куда он таскает своих жертв.- Значит, вы всё знали, - печально посмотрел я на него, - знали, но как и все, уверяли, что в стенах пансиона никто не исчезал!Профессор Марш печально опустил голову.- Мы делаем это не для собственного удовольствия, - еле слышно пробормотал он, - всё было исключительно для вашей же безопасности.- Для нашей безопасности?!! – вскричала не поверившая своим ушам Роуз, - вы со своими коллегами скрываете в дебрях учебного заведения трёхметрового убийцу, потихоньку кормя его студентами, врёте в своё оправдание, что убитых им ребят якобы никогда не существовало, а теперь уверяете, что просто хотели нас обезопасить? Да как у вас язык поворачивается такое говорить!!!- Розалин, это не так…- Конечно не так! – бесцеремонно оборвал профессора Шейн. – Вы все боитесь, что мы расскажем о вас кому следует, и репутации престижного пансиона навсегда придёт конец, ибо персонал в полном составе отправится под арест, за многократные убийства учеников. Слухи ведь быстро распространятся! Да и в тюрьме после подобных махинаций вам придётся ой как несладко!- Во-первых, подбирай выражения, Шейн, - учитель устало вздохнул, - во-вторых: не всё так просто, как вам кажется - мы не прячем его, а находимся здесь по его воле, как собственно и все остальные. А тем фактом, что здесь по большинству всё спокойно, мы обязаны лишь Персивалю Муну, - не сопротивляйся наш директор этому чудовищу изо всех сил, здесь было бы настоящее Царство Ада.- Как всё это понимать? – растерялась Симона.- Больше не скажу ни слова! – профессор глянул на часы. – По крайней мере, в эту минуту. Вообще-то, - внезапно понизил он голос, - я давно заметил, что ваша пятёрка – очень честный и отважный коллектив, поэтому, чтобы не портить ваши жизни, предлагаю такой вариант: соберите за ночь свои вещи, а утром, после лекции, я незаметно выведу вас через один из секретных ходов, да, есть в пансионе и такое, - вы тихо разъедитесь по домам, где он никогда вас не найдёт, и забудете эту историю, как…- Мы никуда не уедем, пока не разберёмся, в чём тут дело! – агрессивно заявил Стефан. Мы все посмотрели на него с неприкрытым удивлением – таким сердитым он не был ещё никогда! – В конце концов, гигант – не Бог, и не имеет право никого убивать. Вот когда он окажется в сетке «звероловов» тогда и уедем.- Правильно, - поддержал его я, - только вы ошиблись профессор – нас не пятеро, а шестеро, вы забыли Фила. Кстати, как только вы спрыгнули со столба, он рванул на улицу, чтобы вас перехватить. Не знаете, куда он делся?- Фил? – брови Марша удивлённо поползи вверх, - нет, я не видел его, - поспешно проговорил он, - вообще не видел, чтобы кто-либо выбегал из корпуса!- Но ведь он…- Всё ребята, быстро идём спать! А завтра, после всех уроков, можете спросить меня о чём хотите! Я буду помогать вам по мере возможностей, но предупреждаю: вы ввязываетесь в очень рискованное дело, поскольку убийца видит и слышит вас почти каждую минуту. И он не всегда гигант – это лишь его временные проявления.- Временные проявления? – изумился Шейн, - Кто же он тогда в остальное время?- Завтра, всё завтра! – замахал руками профессор, - А сейчас – бегом спать!И первый, направился быстрым шагом в сторону жилого корпуса. Следом, тихо переговариваясь, поплелись и мы. О чём был разговор уже не помню, поскольку мой мозг усиленно корпел над новыми вопросами:Что ещё за «временные проявления»? Убийца – такой же человек, как и мы? Или он безобидный зверь в мирное время? Что случилось с Филом? Неужели он тоже стал жертвой? И почему профессор удивился, услышав про него? О нашей компании из шести человек, тут всем давно известно! Меня упорно не оставляло чувство, что старый учитель где-то нам солгал. А самое главное – его фраза «мы здесь по его воле», что она мне напоминает? Где я недавно это слышал?- Ну ребята, откуда я мог знать, что он меня так ловко вокруг пальца обведёт?! – оправдывался на следующее утро Фил, - Клянусь, как только я выбежал, он рванул совсем не в ту сторону, о которой вы говорите – Марш вообще выскочил за пределы территории пансиона, перебежал дорогу и скрылся в жилой зоне на той стороне Ланшер-авеню.- Мда-а, Филипп, великим сыщиком тебе точно не стать! – саркастично заметил Шейн. – Марш не мог за короткое время сделать такой крюк, - ты просто погнался не за тем человеком. Лечи зрение, парень!- Да пошёл ты! – обиделся Фил.- Знаешь, а может он и прав, - желая разрядить обстановку, высказался я, - что если за нами следил вовсе не Марш?- Намекаешь на наличие сообщника? Но кому мы могли ещё понадобиться? – пожал плечами Шейн. – Профессор ведь признался, что это был именно он.- Ага, только потому, что мы взяли его за грудки! – отозвался я, - он много чего говорил нам и раньше, но всё оказалось ложью!- Тоже верно, - тихо пробурчал он.Весь нынешний учебный день я воспринимал как сон: кто-то ходит перед глазами туда-сюда, кто-то беззвучно разговаривает, кто-то радуется не пойми чему, а кто просто грустит… Ночные события заполонили мой мозг так, что ничего из того, что творилось вокруг, я не мог воспринимать чисто физически. Мысли о предстоящем откровении профессора Марша, также добавляли беспокойства. Следы ночных происшествий оказались благополучно устранены – проломленная стена в секторе женского жилья оказалось цела и невредима, а несчастных близнецов Остин, конечно же «не существовало в природе», - когда я на одной из перемен спросил про них Симону, она, удивлённо нахмурившись, заявила, что на факультете языковедов никогда не было таких. «Сколько ещё человек он планирует истребить? – размышлял я, - И когда, наконец, всё это кончиться?»Но вот, сегодняшние лекции подошли к концу, пришла пора встретиться с Маршем. Может хоть после этого, на всю тайну прольётся лучик света?Необычайно грустный профессор Марш, в полном одиночестве сидел в своей аудитории, подперев щёку рукой и глядя в окно. Он не сказал ни слова и даже не повернулся в нашу сторону, хотя явно слышал, как мы вошли.- Вам действительно необходимо всё узнать? – пять минут спустя, наконец-то спросил он.- КРАЙНЕ необходимо, профессор! – твёрдо заверил его Стефан.- И главное – всё подчистую: кто Гигант? Почему ваш персонал спускает ему с рук убийства? Что происходит с реальностью и временем в этом пансионе?На последнем вопросе профессор вздрогнул.- Эдди, ты…ты смог это заметить? – повернул он в мою сторону испуганные глаза.- И не он один, - подал голос Шейн, - я и Роуз тоже заметили тут нечто необычное.Марш опустил голову.- Смещение реальности, - непонятно пробормотал он, - это способны видеть лишь Непринуждённые. Может хоть теперь у нас есть шанс раз и навсегда избавиться от этого кошмара?- О чём вы, профессор? – округлила глаза Симона.- Так… просто… не обращайте внимания!- Профессор Марш, а кто же такой этот Гигант? – поинтересовался Фил. Марш ничего не ответил. Плотно сжав губы и устремив взгляд в никуда, он сидел неподвижно, будто бронзовая статуя.- ПРОФЕССОР! – рявкнул на всю аудиторию Шейн. Тот встрепенулся. – Расскажите нам о Гиганте, профессор. Кто он – демон? Мутант?- Нет, ни то и не другое, - отозвался профессор, - он – алхимик!- Очень интересно, - протянула Роуз.- Всё началось ещё с основания пансиона в XVIII веке. А конкретно – в 1763 году. Пансион был основан писателем Джулианом Эвераром, его сестрой Люси и её мужем Гордоном. Первые семь лет всё шло идеально, но потом, после рождения Тревора… он был настоящим горем для семьи!Из глаз учителя внезапно градом покатились слёзы, и он горько зарыдал. Мы непонимающе переглянулись между собой.- Профессор… - подошла к нему Симона.- Не могу. Я не могу об этом рассказать. С ним намучились все потомки, - профессор Марш промокнул глаза платком. – Простите меня ребята, я не могу это рассказывать.- Но почему вас это так расстроило, ведь это было давным-давно! – изумился Шейн. – может расскажете хотя бы, что…- Нет! – Марш издал жалобный крик, - Не могу! Покиньте пожалуйста аудиторию, я не скажу вам больше ни слова!- У старика совсем башня отвалилась, - бурчал сквозь зубы Фил, в очередной раз, нервно теребя браслет, - ну скажите на милость, почему он расплакался как девчонка, от упоминания о некоем проблемном ребёнке, родившимся чёрт знает когда? Ведь не о его же родственнике шла речь! И зачем тогда предлагал свою помощь, если боится рассказывать правду?- Не будь таким чёрствым Фил, - осадила его Роуз, - он просто, как и все остальные, боится Гиганта, не хочет оказаться с оттяпанной головой.Но Фил был непреклонен:- Тогда и нечего было бросать своих слов на ветер! А то он, вместо того, чтобы хоть немного пролить свет на происходящее, добавил нам лишь кучу новых вопросов: Тревор Эверар – кто он? Что с ним было не так? Как он связан с историей Гиганта? Они с ним - одно лицо?- Это вряд ли, - встрял Шейн, - ведь тогда получается, что нашему убийце уже…- Да, получается, что ему уже очень много лет, но это сейчас не главное! Главное другое: что произошло в семье Эверар? Гигант-алхимик – жертва обстоятельств, или намеренно реализованный персонаж? О каких «непринуждённых» твердил профессор и кто это вообще? И напоследок: кто же был таинственным сообщником Марша, следившим за нами накануне вечером? Как теперь разобраться со всем этим без участия Марша?- Слушайте, ребята! – осенила меня запоздалая идея, - А зачем нам вообще нужны откровения профессора, если тут есть навороченная библиотека, где мы наверняка сможем откопать все необходимые сведения? Ведь в любом пафосном учебном заведении имеются фолианты с историями их происхождений!На том единогласно и порешили.Миссис Чоук, библиотекарь, искренне удивилась, что ребята наших лет всерьёз могли заинтересоваться подробностями происхождения пансиона, но тем не менее, указала нам на предпоследний стеллаж в левом ряду, у окна.- Эти книги непопулярны, поэтому и стоят так далеко, - пояснила она, - но вы сможете найти в них всё, о чём просили.Что правда – то правда: здесь находились многочисленные тома о разных этапах развития учебного заведения имени Д. Эверара, старые журналы, содержащие информацию о ранних выпускниках и сооснователях, и несколько тонких книжек-мемуаров, написанных различными членами семьи Эверар.- Так мы и за полгода не найдём нужную нам информацию! – ахнула Роуз.- Не всё так плохо, - успокоил её я, - в настоящий момент, нас интересует не столько информация о происхождении пансиона, сколько о его главном основателе – Джулиане. Ещё конкретнее – информация о взаимоотношениях Джулиана с неким Тревором.- Тогда я кажется нашёл, что нам следует прочитать в первую очередь, - Фил двинулся к нам с другого конца стеллажа, держа в руках пухлую книжицу средней величины, - называется «Дневник Джулиана Эверара. Этот малыш является гением и палачом моей семьи – смогу ли я от него уберечься?». Наверняка здесь… чёрт!Неудачно вписавшись в поворот, Фил врезался плечом в край стеллажа, опрокинув половину книг на пол.- Поздравляю, Филипп! – расхохоталась Симона, - девять булочек с ананасом, что ты упорол за ленчем, даром для тебя не прошли! Скоро растолстеешь как Шейн.- Я не толстый, - обиделся Шейн, - я занимаюсь бодибилдингом, поэтому у меня и не может быть тощей фигуры. И вообще, последи лучше за собой, мадам Унесиветер!- Фигуры друг друга обсудим попозже, - «погасил» разгорающийся скандал я, - сейчас у нас есть проблема куда более важная.Расставив упавшие книги по местам, мы прошли в читальный зал и, сев полукругом, принялись изучать найденную Филом книжку.- Ребята, а это действительно то, что надо? – засомневался Стефан.- Абсолютно! – твёрдо заверил я, взглянув на портрет автора. Брюнет двадцати семи-тридцати лет, с невероятно грустными, голубыми глазами. – Помните, я рассказывал вам об узнике местного подвала? – Я ткнул пальцем в портрет: - Это он!- Бред! – округлились глаза у Симоны, - Как давным-давно умершая личность из глубины веков могла оказаться в нашем времени?- Давайте читать, тогда и узнаем как, - отозвался Шейн, - в конце концов, здесь в последние дни происходит такое, что пришедший из прошлых времён человек, уже никого не сможет удивить!- дальше запись обрывалась. Нижняя часть страницы была оторвана.- Зачем ты прервался? – удивлённо поползи брови вверх у Стефана, - Читай дальше!- Дальше информации нет, - продемонстрировал я ребятам испорченную страницу, - ключ к разгадке тайны уничтожен!- Очень интересно, - нервно заходил по залу Шейн, - кому ещё это могло понадобиться?- Тому, кто долго и упорно следит за нами, - пояснил я.Ребята недоумённо повернулись в мою сторону.- Посмотрите на место отрыва – волокна ещё «серебрятся». Если б книга была порвана давно, оно бы уже затёрлось, к тому же вдоль отрыва появилась бы грязь. Знаете, что это значит? Кто-то снова нас опередил. Причём менее часа назад!

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