Приятной поездки

СОСНОВО

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 09:34

Причина: Стилистика автора сохранена.

Аноним №62942728 Просмотров: 233 Комментарии: 2 0 Вчера, 09:34 by

Это было на выходных, я узнал неплохой маршрут для небольшого похода-прогулки, идет он по берегу реки, а река эта вдоль железнодорожных путей, по которым ходят электрички в город, так что это довольно удобно, устал, свернул, доковылял до ближайшей деревни со станцией и поехал в город. Неудивительно что это место облюбовали рыбаки.Вот я плотно позавтракал, собрал рюкзак с чаем, морсом и перекусом и отправился на городской вокзал. На вокзале было не многолюдно, все уже уехали на дачи. Через 20 минут объявили посадку и я запрыгиваю с перрона в красно-серый вагон электрички, внутри все как обычно, дверь-купе с круглой желтой наклейкой на стекле, скамейки покрашенные не одним слоем краски, люди смотрящие в окно. Я сел у окна ближе к центру вагона, вставил наушники, стал ждать отправления. Вскоре мы тронулись, городской индустриальный пейзаж, в который я удачно внедрен, сменился деревнями и лесами.Через 1,5 часа я прибыл на нужную станцию, схожу с поезда и иду в сторону реки. Станция к слову находилась в какой-то дачной деревушке, особо кроме домика с обшарпанной вывеской "магазин" ничего не запомнилось. И вот я иду по проселочной дороге, вместе со мной пару пассажиров с электрички, по видимому рыбаков, каждому примерно по лет 50-60 точно. Один спустя время спрашивает:- Куда путь держишь?Я отвечаю:- Да так, в поход небольшой вдоль реки.Рыбак говорит:- А-а, ну иди, ты главное не загуливайся допоздна.Я было хотел спросить "почему", но не стал, сам не знаю почему, поэтому лишь промямлил с небольшой ухмылкой:- Ага.Вскоре я вышел на пляж, местные делали шашлыки, дети резвились в воде, какой-то пузатый мужик далеко стоял в реке и смотрел в горизонт, но мне это было не интересно и я начал ковылять по берегу в сторону города.Долго гулял, примерно часов 6, все это время была немного напряженная атмосфера, хотя было все спокойно. За время прогулки сильно утомился, поэтому открыл оффлайн карту в телефоне, прикинул, и отправился до ближайшей станции.Через минут 30 я свернул с песчаного берега в лесок, на небольшую тропу, и шел к железнодорожной станции. В путь занял минут 40, за это время солнце уже село. Станция стояла посреди леса, никаких населённых пунктов, кассы тоже не было.- Жутковато, и, по-видимому, билет придется у контролёра купить уже в электричкеПодумал я и, поежившись от легкой прохлады, надел кофту и сел на лавочку.Поезда долго не было, уже темно, холодный свет фонарей освещал перрон, но вот, вдали на железнодорожных путях появился теплый свет электрички. Я поднялся и подошел поближе к окраине платформы. Когда состав уже начал сбрасывать скорость, я увидел, что это не привычный ЭТ2М, а самый настоящий ЭР2 70-х годов!«Ну мало ли на замену приехал».Подумал я, хотя животный интерес все еще оставался.Вот электричка останавливается, с небольшим скрипом лениво открывает свои двери, как бы приглашая теплым светом салона внутрь. Я захожу в вагон, открываю дверь-купе, и быстро пробегаюсь глазами в поиске места. Людей было не много, поэтому сел на свободную скамейку. Первое что бросилось в глаза так это новые скамейки аккуратно покрашенные в темно коричневый цвет, и люди, они были другие, нет с ними все в порядке, просто будто они из другой эпохи, вероятнее всего из 70-80-х годов, но я не придал этому значения, а лишь подумал про себя:- Да, странные тут местные.Я достал телефон, чтобы посмотреть время, какой-то мужчина в советских очках, рубашке и с кожаным портфельчиком покосился, я заметил, что время на телефоне как-то медленно идет, а потом понял, что у меня зависли часы на телефоне. После пары перезагрузок и ковыряния в настройках я психанул, и, нагнувшись в сторону мужчины, спросил:- Не подскажете сколько время?Тот устало и нехотя пробубнил:- Точно не скажу, но примерно пол-одиннадцатого.- Спасибо.Произнес я.Мужчина достал какую-то газету из портфельчика, позже удалось разглядеть название: "пионерская правда".- Найдутся же любители.Подумал я, и оглядел салон еще раз. Какая-то бабушка сидела у окна, рядом на полу стоит сумка на колесиках, видать с овощами и прочими дачными атрибутами. Возле двери рядом сидели, видимо, муж и жена, смотрящие в окно уставшими глазами, какой-то дед щелкал семечки из кулечка.Я уставился в окно. Пейзажи представляли из себя чередующиеся деревни и леса, возле первых были иногда переезды и остановки, у которых мы иногда останавливались, заходили и выходили люди, тоже выглядящие уставшими и не по-современному.Все это утомляло, теплый свет вагона создавал уютную и в тоже время не очень комфортную атмосферу, вообще я чувствовал себя как будто не в своей тарелке.Окно манило смотреть в него, то ли от скуки, то ли это постоянный прием окон, который приковывает тебя к нему, а мысли куда-то уходят.Мы ехали по ощущению уже час-полтора, но пейзажи за окном все не менялись на индастриал окраин города, я оглядел салон, и то ли удивился, то ли испугался, но в салоне никого не было.- Может, поезд не едет до конца, а я, как дурак, остался сидеть в нем? Или все просто вышли на своих станциях, а я один в вагоне еду в город? «Скорее последнее».Подумал я.Поезд ускорился, вагон немного шатало как вагон метро, стук колес был местной тишиной. Не смотря на то, что я себя успокоил своим домыслом, было неприятное чувство одиночества, я встал и направился в соседний вагон, как только прошел тамбур и подошел к двери следующего вагона, я начал паниковать, там также никого не было. Я пошел в следующий, и в следующий, и когда дошёл до головного вагона, убедился в том, что поезд полностью пуст, кроме меня и, надеюсь, машиниста. Поезд все еще ехал на чуть-чуть на повышенной скорости, я обратил внимание на табло со списком станций.- Ни одной знакомой станции, может я вышел не на тот путь?Я сразу отверг это предположение. Путь тут только один, не мог я выйти на какой-то другой. А тем временем поезд снизил свою скорость, а позже и вовсе остановился на какой-то станции. На белой табличке, которая отличалась от рждшных было написано: "". Я еще раз посмотрел на табло.- До конечной еще треть пути, а стоять 7 минут тут будем, может выйти?После небольшого раздумия, ноги сами понесли к выходу. Станция была самая обычная, перрон защищающийся от поглощающей темноты холодным светом фонарей, маленький закрытый вокзал и деревушка за ним, идти в неё я не стал, что там делать, да и вдруг электричка уйдёт. Я вернулся в вагон, лампы очень тихо противно гудели, и это был, наверное, единственный источник шума, была немного напряженная атмосфера, сильнее чем за весь день.Вдруг на станцию стали подниматься люди, они были серые, уставшие, вместо глаз то ли тень то ли пустота, сами одеты, да и вообще выглядели как те, кого встретил сегодня, все смотрели себе под ноги и думали о своем. Вот они заходят в вагоны, часть садится на места, а часть шагают в мою сторону, слышится знакомый голос.- Я же говорил не гулять допоздна?Двери поезда закрываются, в динамике слышится низкий голос машиниста.- Поезд отправляется, приятной поездки.

Ключевые слова: Электричка поезд вагон авторская история

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