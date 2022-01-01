Меня зовут КаинЗдравствуй, читатель! Меня зовут Каин. Я веду своё летоисчисление с давних времен, времен, когда ещё на Земле было немного людей, было много лесов и животных. Да, я тот, кто по мнению церкви убил младшего брата, было именно так, да в ходе ссоры я толкнул его со скалы, а потом осознал что сделал. Небо загрохотало, засверкали молнии, и с небес басом и эхом прозвучал голос Бога:
- Каин! Ты совершил самый великий грех из всех существующих, ты убил своего ближнего. За это тебе быть бессмертным. Таково твое проклятие.
Прошло тысячу лет…
Скажу честно, времена были не очень. Жил я в Римской империи. Ромул и Рем, рабство, Юлий Цезарь, легионеры, и так далее…
Помню, как на моих глазах Понтий Пилат убил сына Бога… Иисуса.
Также я помню времена 1-й, 2-й Мировых Войн, во времена 1-й мировой я жил в Российской империи. Воевал, мое бессмертие дало выйти из боя живым.
Позже была революция, восстание Ленина и т.д.
Все что я осознал за все это время - это боль потери, потери друзей, родственников.
Смерть Владимира Ильича для меня была невосполнимой потерей. К власти пришел Сталин Иосиф Виссарионович, еще один друг. Война… Снова война…
Гитлер с его вермахтом. Победа 1945 года. Развал СССР. Дальше больше… Расскажу в следующей части рассказа.
Новость отредактировал Kiria - Вчера, 16:41
Вчера, 16:41 by Ga-plqПросмотров: 239Комментарии: 0
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