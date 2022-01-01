Псих (Часть 2)

13.09

14.09

22.09

Lillian_638 Просмотров: 169 Комментарии: 0 0 Сегодня, 09:46 by

Вчера не смог дописать. Объявили отбой. На чём я остановился? Ах, да.Проверив глазок и прислушавшись к шорохам за дверью я ничего не услышал. Поэтому, набравшись смелости, вышел из дома. Сначала медленно и осторожно, а потом просто сбежал вниз и вылетел из подъезда. Не останавливаясь ни на секунду, я шёл в магазин. Купил всё необходимое и направился домой. Но на полпути остановился. «А стоит ли мне возвращаться домой?» — подумал тогда я. Мне хотелось уйти куда-нибудь подальше отсюда. Но идти мне было некуда. Я вернулся домой. Запер дверь. Позвонил начальнику и сказал что смогу выйти завтра.День прошёл без излишеств. Я поел, посмотрел телевизор, проверил соцсети. Ничего интересного. Пару раз я видел тень, мелькающую в проходах. Думал, что это тот Коричневый, но подходя туда никого не находил. В этот раз вечер наступил быстро. Наверное, из-за того, что я отвлекался на разные вещи, помимо своих мыслей. Хотя наступление темноты не сильно меня радовало, ведь оно не сулило ничего хорошего. Тем не менее, я немного подготовился к этому вечеру. Купил беруши и снотворное. Плевать на шум. Я хотел выспаться.Перед сном решил посмотреть телевизор. В дверь постучали, чему я удивился. Обычно существо приходило позже. Но открывать, да и вставать, я не спешил. Но подойти к двери пришлось ведь раздался звонок. Кто-то нажал на дверной звонок. «Это что-то новенькое,» — сказал я себе и вышел в коридор. Я медленно посмотрел в глазок. Это был не монстр. Человек. Пришёл Коля. Мой друг, с которым мы познакомились в студенческие годы. Я открыл дверь. Коля тут же вошёл, спрашивая почему так долго. Он принёс выпивку и, не спрашивая, буду ли я, прошёл на кухню и сел за стол. В общем-то, я был не против компании. Это могло помочь мне отвлечься и расслабиться. Я тоже пошёл на кухню. Я достал из шкафчика две рюмки и сел напротив него. Он открыл водку и налил по 50 грамм. «Что на этот раз?» — спросил я, зная, что раз он здесь, значит опять поругался со своей женой Юлей. Он громко выдохнул, выпил и начал говорить без умолку. Юлька то, Юлька сё, а он вообще ничего. Как обычно, в общем-то. Я слушал его и пил вслед за ним. Алкоголь приглушал тревожные мысли. Я расслабился. Нет, Юля не была такой дурой, как говорил Коля. Она была умной, строгой, но справедливой женщиной, а Коля так, просто придирался. Вечно он вот так, придёт ко мне, выпьет, а Юля потом мне звонит и допытывается где эта «ошибка социума». Жаль мне было Юлю, она-то, в общем-то, и не причём. Да и Коля тоже не виноват. Так, собачатся раз за разом и ко мне бегут. Жаль мне было и их сынишку Димку. Они ругаются, а разойтись не хотят, чтоб семья полная была.Сидели мы так, пили. Коля говорил о своих проблемах, и об очередной ссоре с женой, и о любимом сыне. Я слушал и молчал, лишь пару раз вставил свои пять копеек. После седьмой рюмки мысли перестали быть ясными и чёткими. Всё было размыто. Я помнил лишь то, что Коле позвонила Юля. Она не кричала, но от её тона хотелось провалиться сквозь пол. Коля тогда, как я помню, немного поспорил с ней, но всё же пошёл. Я проводил его до коридора, попрощался и он, шатаясь и опираясь об стену подъезда, ушёл.Я был сильно пьян, поэтому не долго думая, а точнее не думая совсем, поплёлся в комнату и упал на кровать, лицом вниз. Сон пришёл мгновенно.Спал я, как всегда, недолго. Но разбудил меня в этот раз не стук. Это были шаги. На переферии сна и реальности я почувствовал запах. Гнилой запах, от которого меня чуть не вырвало. Я проснулся и шаги стали чётче. Кто-то топтался в коридоре. Я застыл. Мне стало плохо. Я мгновенно протрезвел. Я забыл закрыть дверь. Я был слишком пьян чтобы думать о безопасности.Я встал и очень тихо подошёл к двери — моя комната была открыта, я сглупил. Я выглянул. Сердце билось в бешеном ритме, в горле пересохло. В нос ударил смрад гниющего мяса. Это ходило в гостиной. У меня было лишь два варианта. Либо закрыться в комнате и ждать пока тварь не уйдёт, либо попытаться убежать. Я выбрал второе. Прошмыгнув за дверь я бесшумно, на мой взгляд, крался к выходу. Шаг за шагом. Пройдя гостиную я немного расслабился. Меня не заметили. Я мог просто выбежать из квартиры, но тогда мне захотелось чувствовать себя более защищённым. Поэтому я прокрался на кухню и вытащил из деревянной подставки самый большой нож.Я повернулся чтобы идти к выходу, но, буквально, похолодел. Смердящая тварь стояла прямо около двери в кухню, но, слава Богу, пока не смотрела в мою сторону. Я стоял и не мог пошевелиться. Меня пробивала дрожь. Я смог, наконец-то, полностью рассмотреть существо. В целом, его тело напоминало тело дряхлого старика с обвисшей морщинестой кожей, натянутой на кости. Голова была непропорционально большой к туловищу. Ноги, казалось, еле держали вес существа. Руки безвольно висели, пальцы на них были длинными, с не ровными ногтями. Из приоткрытого рта вырывалось жуткое зловоние. Я не удержался от рвотного позыва. Существо дёрнулось и посмотрело в мою сторону. На секунду мне показалось, что всё замерло. Время будто остановилось на мгновение. Но после всё стало двигаться в ускоренном темпе, ведь эта тварь бросилась на меня. Я не знаю как, но я проскользнул мимо этого, как в кино. Видно сработал инстинкт самосохранения. Не оборачиваясь я рванул к выходу. Дверь, действительно, оказалась незапертой. Я распахнул её одним движением и уже хотел бежать вниз, но услышал грохот рядом с собой и обернулся. Монстр был очень рядом. На расстоянии вытянутой руки. Он потянул ко мне свои уродливые пальцы. Я снова замер. Не мог пошевелиться. Снова. Зажмурился. Голос. Я услышал знакомый голос. «Прочь!» — настойчиво скомандовал кто-то. Я открыл глаза. Передо мной стоял Коричневый. Он загородил меня, расставив руки в стороны, тем самым преграждая путь безглазому. Тот явно был этим недоволен, а потому злобно дышал, утробно рыча. Тварь стала пытаться обойти моего спасителя и добраться до меня, но тот начал двигаться вместе с ним, продолжая отгораживать меня от него. Такими движениями мы остались в квартире, а существо за порогом — в подъезде. За секунду Коричневый захлопнул дверь, а я повернул ключ на все 3 оборота. От напряжения и витавшего в комнатах запаха меня вырвало. Я упал на колени и больше не мог сдерживаться.Наконец, когда я смог встать, я поспешил поблагодарить Коричневого, ведь он спас меня. Мне хватило лишь взглянуть на него, чтобы понять — он зол. Он сдвинул брови и нахмурился. Его и без того чёрные глазки-бусины, казалось, стали ещё темнее. Он сложил руки на груди. «О чём ты думал?» — наконец начал он. Я почувствовал себя тогда ребёнком, которого ругала мать. Мне было стыдно, хоть я и не понимал, почему. «Я же просил тебя соблюдать простейшие правила,» — он не кричал, но от этого было не легче, — «И куда ты хотел пойти с этим?» — он указал куда-то пальцем. Я заметил в своей руке крепко сжатый нож. Я не смог его использовать. Испугался. Но из рук не выпустил. Я хотел было сказать что-то в своё оправдание, но внезапно до меня дошло, как бы это выглядело со стороны, если бы я выбежал на улицу. Пьяный мужчина с ножом кричит, что за ним гонится монстр. Меня бы приняли за сумасшедшего. Хоть я уже тогда начал сомневаться в здравии своего ума. Я бросил нож. Коричневый вздохнул и его лицо расслабилось. Он перестал хмуриться и обратился ко мне уже более снисходительно: «Прости за это. Я просто волнуюсь. Пожалуйста, постарайся больше не совершать подобных ошибок. Ведь в следующий раз я уже не смогу помочь тебе.». Я кивнул ему и пообещал больше не пить. Я больше не чувствовал раздражения и отвращения к этому странному мужчине. Да, он всё ещё командовал в моём доме, но он так же спас мне жизнь. Я пообещал себе прислушиваться к нему и бросить пить. Мужчина закурил. Запах его сигаретного дыма перебил зловоние гнили. «Лучше уж так,» — подумал тогда я.Я убрался в коридоре и вернулся в свою комнату. Там меня уже поджидал Чудик. Завидев меня он залился безумным диким хохотом. Он насмехался надо мной. Коричневый ушёл. Он исчез по пути к моей комнате. Скрылся за углом и пропал. Я уже не удивлялся этому. Воткнув в уши бируши я зарылся в одеяло. Смех безумца не исчез, но заметно поутих. Я ещё долго не мог уснуть. Закрывая глаза я видел морду смрадного монстра. Ощущал его дыхание на своей коже. Вздрагивал и просыпался. С горем пополам, часам к 3-м, я смог отключиться.Утром меня разбудила вибрация в руке. Это был мой телефон. Звук был приглушён из-за бируш. Кое как я встал и пошёл приводить себя в порядок. Жутко хотелось спать.Собравшись я выдвинулся на работу. Уходя, раза 4 проверил входную дверь и, оглядываясь, спустился вниз. На улице неприятностей не было. Я спокойно добрался до офиса. Начался трудовой день.Конечно, все коллеги поинтересовались почему меня не было, но я видел их безразличие к этому. Им было всё равно, они спрашивали только для приличия. Разве что Дима, мой сосед по кабинету, казался искренне заинтересован в этом. Мне не было обидно. Это не их дело. Я и не хотел говорить о случившемся. Диме сказал что плохо себя чувствовал. Но, думаю, он решил, что я просто очень хорошо провел "выходные". От меня пахло перегаром. На меня то и дело поглядывали, наверное, выглядел я неважно...В дверь постучали, но я не открываю. Я знаю, кто за дверью. Тем, кому надо, тот войдёт. Стук немного мешает, но я привык. Ношу везде с собой бируши. Кажется, я отвлёкся. Продолжу.Работа есть работа. Офис - не самое весёлое место, так что не буду подробно описывать всё происходящее. Впрочем, ничего и не происходило. Я заполнял бумажки, накопившиеся за эту пару дней. Несколько раз мне казалось что я чувствую запах сигарет, тех самых сигарет. Но, оглядываясь, никого не находил. Так прошёл ещё один скучный день, хотя это было не так уж плохо, учитывая то, что я пережил прошлой ночью.В шесть часов я вышел из здания и пошёл домой. Вообще-то, я очень нервничал и даже подумывал попросить кого-то составить мне компанию, но потом отогнал эту мысль, ведь это выглядело бы слишком странно. Я и так целый день шатался по офису, то и дело оглядываясь, прислушиваясь и принюхиваясь. Мало ли что обо мне потом подумали бы.Я шёл по пустой улице, было как-то неуютно. Кажется, из-за недостатка сна я стал нервным. Услышал движение в переулке и ускорил шаг. Я чуть ли не бежал. У меня не было ни единого желания встретить одну из тех двух тварей на улице.Я вбежал по лестнице и заперся в квартире. Было темно. Я прислушался. Затем принюхался. Включил свет в каждой комнате. Спустя время я успокоился. Тишина давила. Включил телевизор. Пытался отвлечься.Я лёг пораньше, чтобы выспаться. Не помогло. Утром я был таким же вялым, как и раньше.Сегодня я играл в шахматы с Пашей. Это один из пациентов. Он чуть младше меня и немного дёрганый. Ему постоянно кажется, что его кто-то преследует. Пока мы сидели, он раз 20 обернулся. А вообще он довольно хороший человек. К чему я это, Паша меня немного напугал. Хотя нет. Не немного. В один момент, когда я спросил его кто, по его мнению, за ним следит, он сказал, что сейчас следят не за ним, а за мной. По спине аж мурашки побежали. Жуть. Хотя, от части он прав. За мной, действительно, следят. Коричневый. Он постоянно вертится где-то рядом. Я не вижу его, но постоянно чувствую запах его сигарет... Или мне только кажется... Я уже не понимаю где реальность, а где галлюцинация.Я уже не знаю, зачем пишу это. Вряд ли кому-то будет интересно читать этот бред. Я стал забывать некоторые события. Поэтому постараюсь описать то, что со мной произошло, побыстрее. А сегодня на этом всё. Мне нужно идти.Прошла неделя с последней записи. Не мог найти тетрадь. Я спросил Коричневого. Да, это было глупо, но он обещал поискать. Тетрадь нашлась. Оказалось, что новый медбрат Стёпа случайно убрал её в архив вместе с моими документами. Но правда ли это так?.. Не знаю.Я сделал очень большой перерыв. Нужно вспомнить, на чём я остановился.Я ходил на работу утром. Приходил домой вечером. Боролся с существами ночью. Всё это давало о себе знать. Я был на приделе. Стал походить на параноика. Ходил и постоянно оглядывался, реагировал на каждый шум. Коллеги начали беспокоиться обо мне, а может просто боялись. Ко мне приходил Коля, предлагал выпить, но я отказался. Это сильно удивило его, но он всё равно зашёл ко мне и пил сам.Каждый новый день был для меня труднее предыдущего. Я стал страдать бессонницей. Каждую ночь я проклинал всех. Я потерял надежду. Решил сходить в церковь. Я не верующий человек, но других вариантов у меня не осталось. Не помогло. Да и вряд ли мне уже что-то поможет.

Ключевые слова: Монстры преследование квартира дверь авторская история

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