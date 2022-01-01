Не смотри в окно

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:09

Причина: Стилистика автора сохранена.

ROLGER Просмотров: 43 Комментарии: 0 +1 Вчера, 23:08 by

Просторная квартира в престижном районе, хороший банковский счёт, стабильный бизнес и многие другие материальные блага были уже пройденным этапом в жизни Антона Валентиновича. В свои сравнительно не большие года он смог добиться того, чего не многие добиваются за всю жизнь. Целеустремлённости ему было не занимать, а предприимчивость он вообще считал своим вторым именем. Мужчина славился в широких кругах своей гордыней. Но не нарциссом он считал себя. Конечно, ведь многие ставят себя гораздо выше, имея куда более скромные заслуги. Человек своего времени уже получил авторитет, богатства, всевозможные развлечения. Но он был несчастен.Типичная история скажете вы. Целеустремлённость - дар и проклятье в жизни его. Когда он достиг всех целей, жизнь его потеряла смысл. Так ли это? Нет. Его мучило осознание смысла бытия, и уж тем более Антон Валентинович не пытался найти причину оставаться живым. Он хотел жить, даже цеплялся за любую возможность избежать того, что ждёт его.Это началось месяц назад. Тогда Антон Валентинович отдыхал после тяжелого дня. В тот день он заключал новый контракт, обежавший ему множество новых инвестиций. Такие переговоры всегда тяжелы, но не для нашего героя. Сказочная удача была неизменны атрибутом его жизни, а о харизме легенды слагали. Предприниматель сидел за своим любимым столом, читая книгу. У стола находилось окно с видом на парк. Антон Валентинович вспомнил: "Хм. Кажется, парк совсем опустел, а совсем недавно какой-то странный тип бежал оттуда как сумасшедший. Видно, район уже не такой престижный. Ну да ничего. Меньше людей в парке- больше тишины. Тот тип - просто городской сумасшедший. Мало ли куда такие забредают".Шорох. Будто ветер хлестнул в окно свой сильнейших порыв и тут же кончился. И тень за окном. Нет, не тень, но чистая тьма, расползающаяся в пространстве, одновременно маленькая как пятно от чернил и огромная как наступление темнейшей ночи, настолько чёрная, что Антон Валентинович не мог вообразит чего-то темнее. Она исчезла вместе с шорохом. Предприниматель замер. В тот же момент он начал себя успокаивать:"Ну и почудится же такое. Я устал, Нужно отдохнуть. И перестанет казаться всякое!"Антон Валентинович шел до спальни, но ощущение присутствия чего-то не покидало его чувства. Оно появилось вместе с тьмой, и когда та ушла, осталось. Наш герой спал и видел сон. Поле, сумерки, возле горизонта озеро, рядом с ним лес. Глухое, нудящее чувство необходимости идти брало верх над Антоном, Именно Антоном, ведь здесь и имя то не имеет особого значения, что уж говорить об отчестве. Это он знал точно. Антон шел до озер и увидел силуэт.Такой знакомый, родно, но в тоже время враждебный, ненавидящий. Бежать? Окрикнуть? Попытаться рассмотреть лицо? Антон Валентинович проснулся.Следующие дни проходили будто в тумане. Исчезла та бодрость, целеустремлённость, а от былой харизмы на ныне вечно уставшем лице не было и следа. Он видел ту тьму ещё раз. С тех пор он закрывал окна и старался ограничить вид из них. Сон снился ему каждую ночь. И каждую ночь обрывался на одном и том же моменте. Предчувствие судорожно пыталось что-то напомнить сознанию, открыть глаза на истинную суть вещей. Ответ был уже сформирован, но не понят, не осмыслен.Две недели прошло с первого появления тьмы, как начался следующий этап кошмара. Антон Валентинович забыл закрыть окно. Осознав это, он побежал к окну. Ему не хотелось видеть ту тьму даже миг, но предчувствие буквально вопило о необходимости защиты. Он подбежал и посмотрел... Тьма сгущалась и образовывала лицо, сначала очертания, затем его можно было различить во тьме. Чёрными глазами на Антона Валентиновича смотрело лицо с улыбкой больше похожей на оскал хищника, который наконец нашел добычу. Антон лишь успел вымолвить: "Брат!".Он снова был на поле, но в это раз прямо у края озера. Антон почувствовал толчок в спину и упал. Озеро оказалось не на поверхности, оно было глубоко, очень глубоко. Антон падал в него долго. Свалившись, не почувствовал удара. Лишь холод. Казалось, но сковывается льдом и так будет вечно. Антон не сопротивлялся. Это было бесполезно. Он знал, за что ему это.То было давно. Он тогда ещё только начинал своё дело, но он был не один. Брат. Да, с ним был брат. Но не было нужной удачливости. Они заняли денег у серьёзных людей. Все пошло не так как планировалось. Дальше долги, разбирательства, угрозы. Нужен был выход. И он нашёл его. Старая женщина в такой же старой деревне. Она предложила договор. Душа близкого человека в обмен на успех. Он выбрал брата. Вскоре все пошло хорошо, "серьёзные люди" согласились дать ещё время, бизнес пошёл в гору, дьявольская удача стала союзником Антона, которого теперь называли не иначе как Антон Валентинович. Брат умер сразу после сделки. Что-то с сердцем.Антон Валентинович понимал, что ему не спастись, но инстинктивно пытался избежать кары. Первую неделю дом заполоняли священники, экстрасенсы, колдуны. Их шарлатанство даже не отсрочило неизбежного. С каждым днём тьма становилась всё сильней. Теперь она появлялась даже днём. Последнюю неделю Антон уже не выходил из дома. При включённом свете в его квартире царила тьма.Нет времени больше ждать. Пусть лучше он сделает это сам. Антон Валентинович прекрасно понимал это. Он встал и открыл окно. Прости меня брат. Пусть вечность в ледяном озере ждёт меня и других предателей. Шаг, и он снова летит навстречу судьбе.

Ключевые слова: Человек харизма окно авторская история

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