Псих (Часть 1)

12.09

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:02

Причина: Стилистика автора сохранена.

Lillian_638 Просмотров: 26 Комментарии: 0 +2 Вчера, 23:02 by

Как же я устал. Я решил вести этот дневник, на всякий случай. Уже 2 месяца прошло как я нахожусь здесь. Эта больница не плохое место, странное, но не плохое. Не то чтобы я хотел здесь быть, но другого выбора у меня не было.Это началось где-то полгода назад. Помню, как шёл домой с работы и увидел странного мужчину в этой дурацкой шляпе, к слову, он почему-то вызвал у меня неподдельное отвращение, как только я взглянул на него. Он вышел из-за угла и пошёл мне навстречу, а когда мы поравнялись он повернулся и увязался за мной. Сначала я не придал этому значения, ровно до тех пор, пока этот парень не дошёл до моего двора, тогда-то я и обернулся чтобы высказать ему всё в лицо. И в тот момент я понял. Понял, почему этот человек так не понравился мне. Его лицо было какого-то неестественно серого цвета, будто он чем-то болен. Его костюм был вполне обычным, костюм тройка тёмно коричневого цвета и, такого же цвета, ботинки. Вот только эта странная, несуразная шляпа, тоже коричневая, но в вертикальных жёлтых полосках. Но даже эта ошибка моды не выделялась так сильно как лицо мужчины, вернее его глаза. Круглые, почти чёрные, чем-то напоминающие глаза грызуна.Не моргая, он смотрел на меня, тогда мне стало как-то жутко и я, в состоянии шока, спросил его: «Я могу вам чем-нибудь помочь?». Глупо было спрашивать это у человека, если это вообще был человек, когда он преследовал тебя по пятам. Мужчина не торопился с ответом, он просунул руку под пиджак, доставая портсигар. Закурив, он выдохнул едкий горький дым мне в лицо и, наконец-то, ответил: «Нет, не думаю». Он ответил достаточно спокойно и вежливо, но в тот момент это вывело меня из себя. Резко развернувшись, я продолжил идти к дому, а он и не думал отставать. Я уже дошёл до подъезда и открыл дверь, чувствуя, что этот парень всё ещё позади я слегка повернул голову и, не глядя, крикнул: «Да отстань от меня!». Каким же было моё удивление, когда за спиной я услышал не мужской голос, как ожидал, а голос моей соседки с нижнего этажа. Марья Ивановна была женщиной старой закалки, поэтому на мой крик она выругалась в ответ. Конечно, мне пришлось извиняться, но по её лицу было понятно, что она мне это припомнит.Всё ещё находясь в ступоре, я поднялся в свою квартиру. Зашёл и включил свет. В моей голове был всего один вопрос — «Куда делся этот парень?»Не буду описывать как я ел и принимал душ, всё важное произошло после. А именно ночью, когда я уже лёг спать.Я лёг где-то в 11 и проспал часа 3. Меня разбудил стук в дверь. Вставать не хотелось, сначала я решил подождать. Ну, вдруг они уйдут, но тот кто тарабанил в дверь был настойчив. Мне пришлось встать. По дороге к двери я почувствовал смрадный запах. Вонь тухлятины. Будто что-то сдохло. Я поморщился от этого зловония.Я уже был в коридоре, а моя рука уже тянулась к ручке двери. Как вдруг за спиной я услышал голос. Тот самый. «Я бы не советовал», — сказал он. Я повернулся. Это был он. Тот самый странный человек в костюме.Я не знал ни кто он, ни как он проник в мою квартиру, но всё что я спросил это: «Почему?» - мой голос немного дрожал от волнения и сонливости, я не до конца проснулся.«За этой дверью, — начал он, — находится то, что ты бы не захотел пустить внутрь». На этом его объяснения закончились. Когда я посмотрел на дверь, а потом снова на мужчину его уже не было. Я выругался и хотел было искать шутника в соседних комнатах, но стук всё не прекращался и я, осторожно подойдя к двери, заглянул в глазок. В тот момент я думал, что упаду на пол от того, как сильно отскочил от входной двери. За ней стояло нечто, чему я не мог тогда дать объяснения. Существо отдалённо напоминало человека, но, как бы так сказать, видя такое ты явно понимаешь что ЭТО не человек. Голова у него была больше того, что мы привыкли видеть, и обвисшая неестественного цвета кожа, глаз и вовсе не было на месте. Вместо них лишь чёрные дыры, а в открытом рту не было зубов. Вонь снова ударила в нос, и меня чуть не стошнило. Желание открыть дверь и вломить ночному гостью отпало напрочь. Я пытался отойти от увиденного где-то минут пять, и всё это время это существо продолжало ломиться в дверь. За эти пять минут я успел раз 100 поблагодарить Бога за то, что я додумался установить металлическую дверь. А как только я начал отходить назад, в комнату, из подъезда послышался угрожающий, не то вой, не то скулёж. А затем и вовсе раздался голос низкий, хриплый и угрожающий: «Открой!». Это было всё, что сказало существо по ту сторону двери. Надо ли говорить о том, как я испугался? Я метнулся назад в комнату, запер дверь и залез в кровать.Уснуть я уже не мог. Мне мешал шум и осознание того, что от того существа меня отделяют только входная, но железная, дверь, коридор и дверь в комнату.Спустя какое-то время, возможно час, стук прекратился. Стало тихо, даже слишком. Сначала я обрадовался, но счастье длилось не долго. Я почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд и медленно повернул голову. За окном, сидя на небольшом уступчике и прижавшись к стеклу на меня смотрел человек. Ну, точнее что-то, что походило на человека. Что-то смотрело на меня, на его лице была широченная улыбка от уха до уха. Заметив, что я смотрю на него, оно начало заливаться диким хохотом, после чего стало говорить какой-то несвязный бред, я даже не вникал в его слова. Рядом я услышал знакомый голос и, испугавшись, резко повернулся: «Он безобиден, — сказал человек в шляпе, — но на твоём месте я бы лучше окно не открывал». Человек говорил всё также спокойно, как и раньше, а у меня уже сносило крышу. «Да кто ты, мать твою, такой? И что вам всем от меня нужно?!» — закричал я, наплевав на монстра за дверью. Мужчина медленно достал портсигар и закурил, затем он спокойно посмотрел на меня и, также спокойно, ответил: «Не волнуйся, Максим, я тебе ничего не сделаю, но от этих двоих, — он указал большим пальцем себе за спину, — тебе лучше держаться подальше. Правда, этот вряд ли станет тебя трогать, — человек обернулся и посмотрел на тварь за окном, — а вот тот, другой…». «Чёрт, — подумал я, — откуда он знает моё имя?». Моё сердце стучало как бешеное от страха и злости вперемешку. Мне хотелось наброситься на этого, кто бы он там ни был, но человек в шляпе вдруг куда-то пошёл. Он взял стул, придвинутый к моему письменному столу, поставил его возле окна и сел, затянул сигарету и выпустил очередное облако дыма. Существо за окном, завидев мужчину, как-то скривилось и замолчало. В квартире стало тихо, я прислушался и не услышал ничего кроме гудения холодильника. «Я побуду здесь, чтобы ты смог поспать», — нарушил эту тишину Коричневый человек (я назвал его так потом, когда смог разглядеть получше, в основном, из-за костюма). Мне не хотелось спать в присутствии этого человека, да и монстр за окном не исчез, он просто замолчал. Но я так устал от всего этого, что мои глаза закрывались сами по себе. И я уснул.Проснувшись утром, я никого не увидел. Ни человека в шляпе, ни существа за окном. Стул был на своём законом месте, придвинут к столу. Я посмотрел на часы, было 10. «Может мне всё это приснилось?» — подумал я, но решил, на всякий случай, проверить входную дверь. Выйдя в коридор я осторожно посмотрел в глазок — никого. «Точно приснилось». Но хоть я и думал, что всё это было лишь сном, мне не давал покоя запах сигаретного дыма в моей спальне. Был ли там кто-то или нет? «Может, я просто схожу с ума?».На работу я уже опоздал, поэтому позвонил и сказал, что приболел. Вроде поверили. Мой хриплый голос сыграл мне на руку, добавляя правдивости словам.Я полез в холодильник, чтобы перекусить. От всего этого есть не очень хотелось, но это скорее был способ отвлечься. «Как спалось?» — услышал я и подскочил. Опять этот. «И чего ему надо?» — подумал тогда я. А он, как у себя дома, постоял возле окна и сел за стол. Тот человек снова курил и кухню заполнил едкий запах, такой же, как и в спальне.Говорить мне с ним не хотелось. Я всё ещё не понимал что происходит. Поэтому я слегка кивнул и сказал: «Нормально». Сделал бутербродов и тоже сел за стол. Коричневый молчал всё время, пока я ел. Потом, как я закончил, он выпустил изо рта дым и сказал: «Ты не бойся. Если им не открывать, то проблем у тебя не будет». «Кому им?» — всё это походило на дурной сон. И всё же, мне было интересно кто они такие. Монстры? Существа из других миров? А может просто галлюцинации? Если честно, я и до сих пор этого не знаю. С одной стороны — я болен. И они лишь плод моего воображение. А с другой... слишком уж реальны их действия. Сложно сказать. «Можно сказать что они лишь часть тебя. Впрочем, так можно сказать и обо мне. Но это ты сам решай». Ответил хрен знает что. «Как ты сюда зашёл, если дверь закрыта?» — он всё ещё казался мне реальным. Ну не похож он был на глюк! Сидел передо мной, курил. Он был таким же реальным как и все люди. На мой вопрос он не ответил. Посидел ещё немного, встал и стал уходить в сторону коридора». Отдыхай. Вечером, когда будут стучать, не открывай. С тем, кто за окном, не говори.». Это меня разозлило. «То есть с ним я говорить могу, а их остерегаться должен. Хотя, того безглазого я был не против избегать. И почему это он диктует свои правила в моём доме?» — крутилось в моей голове. Я хотел было накричать на него, но он опередил меня: «Я тебе зла не желаю. Просто послушай, что я говорю, и будешь цел». Ушёл. Он скрылся за углом, ведущим в коридор, и просто исчез. Что-то явно было не так, я чувствовал это, но понять тогда ещё не мог. Я просто сидел на кухне. Пытался обдумать всё, что произошло. Все слова этого странного человека. Был ли он реален? Или я ещё сплю?День прошёл. Он тянулся улиткой. Я был в какой-то прострации. Просто ходил по квартире и пытался думать. Наверное, со стороны выглядело глупо. Но смотреть было некому, а поэтому не волновало. Вечером я скромно отужинал и решил не засиживаться. Я, почему-то, чувствовал себя уставшим. Проверив замки, я заперся в своей спальне. Свет не гасил, ну так, на всякий случай. Было 9, но я решил лечь сейчас, сон был мне необходим. Уснул. Проснулся среди ночи от шума. Снова кто-то, и, кажется, я знал кто, ломился в дверь. Я не стал идти туда. Не было смысла. Открывать я всё равно не собирался. Попытался абстрагироваться от всего этого. Вроде начал снова засыпать. В этот раз шум прекратился раньше, чем вчера, но радоваться было рано. Я услышал за окном бессвязную болтовню. Тощий говорил безумолку. В какой-то момент я попытался прислушаться. Он тараторил о смысле жизни, о политике 18-го века. Он говорил о любви и ненависти к носкам. О том, что пироги с вишней самые вкусные, по крайней мере, вкуснее пирогов со змеями. Больше я его не слушал. Слишком много странностей.Я вспомнил вчерашнюю ночь. Вспомнил как чудик за окном умолк, завидев Коричневого. Я задумался. «Почему он тогда замолчал?». Вспомнил выражение морды тощего. Это было...отвращение? Возможно. Я вздохнул и, неожиданно для себя, начал сожалеть о том, что мужчины в шляпе здесь нет. Он хоть и был странным и находился ближе ко мне из всех этих существ, но в его присутствии мне было куда спокойней и тише. Я мечтал о тишине в ту ночь.Тощий не исчезал до самого утра. Лишь с восходом солнца он оглянулся, что-то пролепетал себе под нос и спрыгнул вниз. Это сильно удивило меня. Я думал, что он просто исчезнет. Растворится в воздухе, а не просто спрыгнет вниз.Я был ещё более разбитым чем вчера. Безумно хотелось спать. Еда заканчивалась. Осталось только печенье, но на нём долго не протянешь. Мне нужно было сходить в магазин. А по-хорошему и на работу. Но я не был уверен в том, что один из тех двоих не настигнет меня где-то по дороге.

Ключевые слова: Существо некто дверь авторская история

Другие, подобные истории: