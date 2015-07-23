Несуществующая деревня Магнистица

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:21

Причина: Стилистика автора сохранена.

MrSeledka Просмотров: 81 Комментарии: 2 +1 Вчера, 22:21 by

Наш главный герой Артём, родился и вырос в деревне Магнистица. Здесь вся его семья: бабушка, дедушка, родители и лишь некоторые знакомые в городе. В 12 лет по решению родителей они переехали в город, а дедушка с бабушкой остались. Он переписывался со всеми друзьями и знакомыми.Но когда ему было 19 лет, в один день со всеми друзьями и знакомыми связь оборвалась. А именно 16 мая. Лишь с дедушкой контакт не прекратился, а бабушка умерла от старости. Как такое могло произойти? Ещё Артём узнал, что деревни Магнистица не существует. Но как такое может быть? Он помнит, что эта деревня была на официальных источниках! А сейчас её там нет. Ни одного упоминания нету даже в интернете. Месяц знакомые и друзья не выходили на связь, и, наконец, Артём отправился в деревню на машине.В первую очередь он навестил дедушку и расспросил его. Он говорил, что все знакомые живы и говорил причины, почему они не выходят на связь, но он говорил так, как будто придумывает на ходу. То же самое про то, что деревни нет. Артём попрощался с ним и отправился к своему другу Тимуру. Он постучался к нему в дверь. Тимур открыл. Первое, что заметил Артём, это его стеклянные глаза, кожа бледная, сам он какой-то не эмоциональный. Когда он спросил про обрыв связи, Тимур замешкался и сменил тему разговора. Что-то здесь не так. Артём попрощался и вышел из дома.За домом он увидел закопанную яму. Ему было очень интересно, что там, да и, включая все странности, он чувствовал, что ему необходимо раскопать эту яму. Он достал лопату из машины и стал копать, потом он наткнулся на что-то твёрдое. Это был деревянный ящик. Не гроб, именно деревянный ящик. Он открыл его и увидел гнилой труп Тимура: причём кожа на месте груди была разорвана, а грудная клетка лежала на другом конце ящика. Органы и мышцы отсутствовали, и были видны следы укусов. Было ясно: та тварь, со стеклянными глазами, которая выдавала себя за Тимура, сожрала его. И у Артёма быстро сложилась картина: эти твари убили и подменили всех людей в деревне, лишь его дедушка уцелел. Потом он хотел пойти к машине и увидел ту тварь, которая убила Тимура.- Ты знаешь слишком много, и я тебя не могу отпустить, - сказал этот монстр.Через секунду из его спины вылезло 12 острых конечностей, длиной 2 метра, на руках отросли невероятно острые когти, глаза стали белыми, а рот очень широко раскрылся, и были видны его острые клыки. Он начал использовать 8 острых конечностей как ноги, побежал к Артёму, а остальными четырьмя пытался его проткнуть. Артём защищался 3 минуты лопатой, кричал на помощь, а тварь издавала громкие звуки. Но в один момент тварь с огромной скоростью и силой направила конечности на Артёма, но тот увернулся, а конечности от силы удара вошли глубоко в землю, и тварь застряла. Он воспользовался возможностью и проткнул лопатой туловище твари. Монстр заорал и попытался проткнуть Артёма остальными 8 конечностями, но он очень быстро вонзил лопату в шею твари, и крик прекратился, а монстр повалился на землю. Потом он услышал то, как дед кричит:- Беги сюда, у меня есть оружие, я убью эту тварь! - я побежал к нему, и показал труп твари. И дед рассказал мне:- Раз ты уже всё понял, смысла скрывать что-либо нету. 14 мая в эту деревню проникли сатанисты. Они совершили уже несколько обрядов. Когда они завершали последний обряд, было именно 16 мая, я, с отрядом из 10 человек направился к ним, и мы застрелили нескольких, чтобы остановить их. Но было поздно. Они завершили последний обряд, и 9 из 27 успели убежать, остальных наша группа ликвидировала. Мы оберегали деревню… Но в этот раз мы не смогли справиться с задачей. В этот же день наш отряд увидел, как несколько тварей убили людей и приняли их облик. В моём доме появилась такая же тварь, но я её убил. Вообще отряд наш действовал с правительством: они знали о культистах, они создали такие отряды, и мы должны оберегать мир от нечисти, и действовать скрытно. Мы получили в этот же день указ любой ценой удержать эту нечисть в деревне, и, с помощью специального ритуала, мы это сделали. Теперь эти твари не могли покинуть это место, и чтобы сюда никто не ходил, эту деревню скрыли. Сюда никто не ходил, и мы уже подумали, что больших мер не нужно, но, после твоего прихода сюда, надо будет сообщить, чтобы защиту улучшили. Вот поэтому все твои знакомые перестали выходить на связь. - Артём сказал:- А ты, дедушка? Может ты переедешь в город? Как-никак ты уже очень старый и заслужил отдых.Дед ответил:- Скоро я приеду к вам в город, всё равно новые люди сюда придут, и я смогу уйти на пенсию. А ты уезжай в город, родителям скажи, что в деревне пожар был, и что я к вам скоро приеду, если что.- Ладно, я поехал, пока. Приезжай быстрее! - сказал Артём и вернулся в город.Потом через неделю к ним приехал дедушка. Они все собрались и поговорили на эту тему. Артём думал, что всё закончено. Но в магазине он увидел странного, не эмоционального человека, со стеклянными глазами и бледной кожей, который пристально смотрел на куриное мясо...

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