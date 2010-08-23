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Творческие истории / Страшилки

Спокойной ночи

Лягте в свою постель и попробуйте представить все мои слова. А для лучшего погружения предлагаю вам выключить свет.

Устройся поудобнее, расслабься. Почувствуй приятную истому. Вокруг тебя лишь тишина, прерываемая твоим дыханием. Ты закрываешь глаза, пытаясь погрузиться в сон, веки тяжелеют, но из дрёмы тебя выводит непонятное шевеление, которое явно доносится из-под кровати.

Ты резко зажмуриваешься, что бы ничего не видеть, но отчётливо слышишь как нечто царапает пол. Звук такой чёткий и громкий, что сомнений в его присутствии нет. В какой-то момент ты слышишь чьё-то дыхание, сиплое и рваное. Из-за любопытства, взявшего вверх, ты приоткрываешь глаза. Перед твоей кроватью стоит существо, в темноте его сложно разглядеть, но ты точно можешь сказать о его нечеловеческих пропорциях. На чёрном лице блестят маленькие глазки. Ты смотришь на существо и оно, будто чувствуя это, начинает медленно скалиться, обнажая свои мелкие острые зубы. Сердце бьётся как бешеное, ты пытаешься успокоиться, уверяя себя, что это тебе лишь мерещится, этого нет. Твоё сердцебиение замирает в тот же миг, когда нечто начинает опускаться до уровня твоего лица... Ты снова закрываешь глаза и начинаешь молиться, лишь бы это был просто дурной сон и ничего более. Тебя пробивает дрожь, и со лба стекает холодный пот. Пытаешься усмирить бешеный стук в висках. Ты чувствуешь как оно дышит прямо тебе в лицо, а ты, напротив, стараешься не дышать. Вот оно так близко, ещё мгновение и... всё исчезло.

Дыхание существа исчезло будто бы и не было. Снова тишина, слышно лишь твоё собственное сбитое дыхание, сердце готово выпрыгнуть из груди.

Ты открываешь один глаз ,и не найдя ничего странного, вскакиваешь с кровати и включаешь свет. Никого. Ты один. Сон? Да, просто плохой сон.

Оставив свет, ты снова ложишься в кровать, сомкнув веки и пытаясь выкинуть тот образ из головы, поворачиваешься на бок. Открываешь глаза и... лицо существа прямо перед твоим. Оно скалиться обнажая острые, как бритва, зубы, а свет предательски гаснет...

Спокойной ночи!!!


Новость отредактировал Kiria - Вчера, 15:35
Вчера, 15:35 by Lillian_638Просмотров: 131Комментарии: 1
+3

Ключевые слова: Ночь представление существо видение авторская история

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Комментарии

#1 написал: serg-kil-inc
Вчера, 19:57
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Careful and quiet, a loving hand
Is placing beside you a grain of sand,
Your happiest dream is for you to dwell,
Goodnight, sweetheart. Sleep well.

(c) Tardigrade inferno - A Grain of Sand
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