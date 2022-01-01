За окном

Lillian_638 Просмотров: 236 Комментарии: 0 +3 Вчера, 17:21 by

Эта история произошла со мной когда я был ещё ребёнком. Тогда родители отправили меня в деревню на всё лето к бабушке и дедушке, у которых было своё небольшое хозяйство.Как и в любой другой деревне в нашей ходили всякие слухи, легенды и байки, каждая из которых служила для того, чтобы отпугивать детишек, вроде нас, от прогулок по лесу и другим сомнительным местам. В общем-то, всё было вполне логично, в лесу много диких животных, да ещё и болота, вот и пугали нас всякими лешими, кикиморами и прочей нечестью. А мы, к тому же, и сами пытались пугать друг друга всякими историями.Вот и тогда собрались мы с моими друзьями ближе к вечеру и стали всякие страшилки выдумывать.Девчонки, Лизка и Танька, не были такими уж трусихами, поэтому постоянно посмеивались и пытались добавить, и без того жутким, историям ещё больше красок. А мой лучший друг Мишка то и дело хотел как-то припугнуть девочек и время от времени хватал их за плечи или тыкал пальцем в бок на самых интересных моментах.Солнце уже давно скрылось за кронами леса давая волю сумеркам, взошла луна, а мы всё продолжали сидеть и травить байки. Все решили уже разойтись по домам, но Артём, самый старший из нас, захотел рассказать ещё одну историю, по его словам правдивую. Все замолчали и стали внимательно слушать, даже Лизка с Танькой перестали хихикать. И вот он начал свой рассказ, будто бы одному его другу бабушка говорила, что если тот не будет ложиться спать вовремя, то придёт существо и постучится в окно, а если ты его откроешь или подойдёшь ближе, то оно тебя схватит и утащит в лес.Сначала все молчали, а потом Миша рассмеялся.—Ага. - Всё ещё смеясь сказал он. - Так уж мы и поверили.—А ещё, - добавил Артём, - мой друг сказал, что видел это существо.—Да ну, - воскликнула Таня и всплеснула руками. - И? Что с ним случилось? - по её тону можно было понять, что она не верит словам Тёмы.—Он тогда не спал и ему в окно постучали, вставать он не стал, но увидел, как за окном кто-то стоял, и то был не человек. Высокий, худой с очень бледной кожей и длинными руками.—И как же зовут этого твоего друга? - Недоверчиво спросил Миша.—Серёга, - уверенно сказал Артём и уже собирался уходить.—Серёга? Это какой же?—Вряд-ли вы его знаете, - Артём сунул руки в карманы покачиваясь с пяток на носки. - Они тогда, после этого, переехали в город. Ну ладно, пошёл я. До завтра.Артём махнул рукой на прощанье и ушёл. Миша всё ещё возмущался о том, что это всё ложь, а девочки, хоть и не боялись какого-то там монстра, всё равно попросили их проводить, ведь уже было довольно темно. А вот мне стало как-то не по себе, ведь я знал Серёгу, хоть и не долго. Я тогда его спрашивал почему они переезжают, но он мне так и не ответил. Может и правда из-за того случая? Да нет. "Бред какой-то," - подумал я.Мы с Мишкой провели девочек, а потом попрощались и разошлись. Пока я шёл к нашему дому было стойкое чувство, что кто-то смотрит на меня из леса, услышав шорох я побежал так быстро, что любой спортсмен бы позавидовал.После ужина я сразу же лёг в постель и какое-то время не мог уснуть, вспоминая ту историю, но усталость всё же взяла вверх и я уснул. Проснулся я от того, что услышал, как кто-то легонько стучит по стеклу. Я осторожно открыл глаза, прогоняя недавний сон, постучали сильнее и я окончательно проснулся.Стучали в окно и я замер, сердце стучало так, будто бы вот-вот выпрыгнет. Неужели это то самое существо пришло за мной из леса? "Да нет, - подумал я, - оно ведь приходит только к тем, кто не спит, а я спал. Наверное, это Артём или Миша решили так пошутить".Я уже думал встать и тихонько подойти к окну, чтобы напугать ребят, решивших неудачно пошутить надо мной, но не смог даже пошевелиться, так как, повернув голову, увидел, что за окном стоял не Тёмка и даже не Мишка, это было странное существо с бледной обвисшей кожей, у него были очень длинные руки, да и само оно было высоким. Я сжал в руках одеяло, под ним мне стало очень холодно, и пот стёк по моему лбу.Я смотрел на нечто, стоявшее по ту сторону моего окна, и потерял всякий ход мыслей, а уж тем более способность двигаться. Какие-то доли секунды существо не двигалось, но, кажется, заметив, что я смотрю на него, улыбнулось, хотя улыбкой это было трудно назвать, это был оскал от уха до уха. Существо медленно подняло руку и медленно сделало два удара по стеклу. Тук тук.Я сжал одеяло до побеления костяшек и дрожал всем телом. Снова два удара, но на этот раз сильнее. И ещё, сильнее и сильнее. Я закрыл глаза и уже начал представлять, как сейчас окно разобъётся, и этот монстр утащит меня в лес, если не убьёт на месте. Из-за своих мыслей я и не заметил, как стук прекратился, я осторожно приоткрыл один глаз. Никого нет.С тех пор я больше к бабушке с дедушкой без родителей не ездил и сейчас, спустя столько лет, до сих пор побаиваюсь спать с открытыми окнами, даже не смотря на то, что живу на четвёртом этаже.

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