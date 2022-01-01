Шаман

Мне повезло. До того, как стемнело, я успел не только набрести на деревушку, но и напроситься на ночлег в одну из хижин. Точнее, не в саму хижину, а на лежанку под куцым навесом рядом. Лежанка, правда, была под стать навесу: такая же узкая и ноги вытянуть не удалось, но это было лучше, чем спать на голой земле. С другой стороны от входа в хижину, на такой же лежанке ложился спать темноволосый мальчонка, лет десяти — сын хозяйки. Он вертелся волчком в груде тряпок, стараясь лечь так, чтобы видеть меня. Гости здесь, видно, появлялись не часто.

Едва я задремал, как почувствовал, что кто-то с силой тянет меня за штанину. Открыв глаза, я обнаружил, что хозяйкин сын сидит на своей постели, а меня пытается стянуть на землю серая с подпалинами лиса. Подавив первый порыв пнуть зверюгу в наглую морду, я вопросительно посмотрел на мальца.

- Это лисица брата. Она раньше с ним спала, а когда он помер, стала одна тут спать.

- Ну и пусть спит, я не возражаю, - я дернул ногой, освобождая многострадальную одежду из зубов хищника.

- Брат воевать ушел. И не вернулся. Никто не вернулся. Они все на поле лежат. Брат даже не женился еще. Теперь они все лежат на поле и не могут успокоиться.



- Ну перезахороните их, - равнодушно отозвался я.

Конечно, я понимал, что если бы они могли, они бы не оставили мертвецов лежать просто так. Но еще я знал, что стоит мне втянуться в этот разговор, и завтра идти на поле придется мне.

- Там плохое место. Нельзя ходить.

- Понятно.



Лиса еще какое-то время крутилась вокруг, возмущенно тявкая, пока не начал накрапывать дождь. Решив, что сухая шкура дороже принципов, зверюга еще немного потопталась по мне и, наконец, уснула, свернувшись клубком прямо на моей спине.Утром меня накормили кашей с куском лепешки. Кашу я выхлебал сам, а лепешку отдал лисе: зубы у меня уже не те, чтобы грызть такие булыжники. Лиса к местной кухне отнеслась более благожелательно, да и ко мне заметно потеплела. Людей сближает разделенная трапеза, может, у лис также с блохами. Я облизал тарелку, встретился взглядом с хозяйкой и понял, что никуда уже не денусь.

- Так где там, говорите, ваше плохое поле?



Поле внешне ничем не отличалось от… от поля вокруг поля. Местные жители огородили колышками с цветными лентами участок примерно пятьдесят на пятьдесят метров и это все обозначало границы «плохого» места. Жители деревни, сбившись за моей спиной в тесную кучку, помалкивали. Я пожал плечами, достал из сумки бубен и завел унылый мотив, обходя поле. Детской считалки хватило до половины периметра, потом пришлось начинать сначала. Не смейтесь. Вы когда-нибудь слышали детские считалки? Они страшнее всякого заговора.

Закончив обход, я торжественно вытащил один из колышков, бросил его через правое плечо, едва не угодив кому-то из зрителей в лоб и бесстрашно пересек границу. Костей видно не было. Поначалу я даже решил, что их растащили равнодушные к религиозным предрассудкам животные. Даже с неким укором посмотрел на вертевшуюся по ногами лису. Но затем я заметил, что ровный ковер жухлой травы покрыт проплешинами из мелких голубых цветов. Проплешины были подозрительно овальными, этакой могильно-продолговатой формы.

- Копайте! - я указал на одну из проплешин, сбросил куртку прямо на землю и сел сверху. - А я устал.



Две женщины подошли и неуверенно начали ковырять землю чем-то вроде весел. Хозяйкин сын присел на корточки рядом со мной. Как оказалось, под тонким слоем переплетающихся корней оказался рыхлый песок и довольно скоро они наткнулись на череп. Одна из женщин, ничуть не церемонясь, ухватила его двумя руками и потянула вверх. Я почувствовал, как по спине побежали мурашки, обгоняемые лисьими блохами. Череп был не похож на человеческий. Вдобавок, он был соединен с позвоночником металлическими кольцами. Женщина без труда вытащила на поверхность весь скелет, перевитый кольцами и цепями, будто анатомический экспонат. Он был к тому же обвешан браслетами, ожерельями и небольшими пластинами. А еще в нем было не меньше двух метров роста и у него были узкие острые когти в мою ладонь длиной.

- Это не брат. - Мальчишка рядом со мной равнодушно сплюнул под ноги. - Это муж Аоки. Браслет его.



Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:45

Причина: Стилистика автора сохранена.

Sedaya Mara Просмотров: 92 Комментарии: 0 +1 Вчера, 19:45 by

Ключевые слова: Шаман существа мистические существа мистика открытия авторская история

Другие, подобные истории: