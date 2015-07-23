Жил-был художник. И кот

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:10

Причина: Стилистика автора сохранена.

Rudoznatetz Просмотров: 133 Комментарии: 4 +4 Вчера, 20:10 by

Отшумела весна, наступило жаркое лето. За окном догорал июньский закат, и оранжевое солнце из последних сил светило в блестящие плоскости окна. Однако плотные тяжёлые шторы не позволили солнцу окрасить комнату в оттенки рыжих бархатцев.Посреди комнаты возвышается кресло и оно – обитаемо. В кресле сидит человек. Длинные тени ломают очертания его тела и скрывают лицо: невнятный силуэт, да тёмные провалы глаз. Время от времени тишину комнаты нарушает тяжёлый вздох. Человек откидывается на спинку кресла и опять замирает.- Знаешь, - звучит голос: - я перестал догонять эту жизнь. Нет, реально: не понимаю её. Ты только не думай, что я свихнулся. Я тот, что и прежде, да только жить стало сложно: быстрый темп, непонятные идеалы, призрачные цели.Мой собеседник задумался.- Раньше я работал на заводе, - продолжил он: - Хорошая должность, стабильный оклад. Устал. Надоело. Душе не было спокойно. Устал наступать на горло собственной песне. И тогда я ушёл. Ушёл с опостылевшего завода. Стал художником. Родственники осуждали, друзья посчитали чудаковатым, но и те, и другие как-то незаметно отдалились. Жена, конечно, вздыхала, но выслушивала. С ней я делился своими идеями, фантазиями. Правда, часто и она меня не понимала. Сердилась. Мы с ней скандалили. Она хлопала дверью и уходила на работу.Человек повертел в руках тонкую сигарету. Помял в пальцах. Понюхал, но так и не закурил.- Знаешь, когда мне становилось горько, я подходил к окну. Вот, как сейчас. Смотрел на улицу и говорил о своих идеях коту. Я разговаривал со своим котом. Он приходил в комнату, садился в центре и внимательно меня слушал. Он и сейчас приходит.В комнате, на границе бокового зрения мелькнул силуэт кота. Человек отвернулся от окна, и повертел головой, стараясь что-то разглядеть за своей спиной. И вновь посмотрел в окно:- Кот погиб несколько месяцев назад. Вырвался у меня из рук, когда мы возвращались от ветеринара через дорогу. А потом ушла жена. Однажды я проснулся, а её нигде нет. Вот, кажется, что кот иногда приходит. Я ему рассказываю, как тогда. А он меня слушает. Он один меня слушает, как тогда...Человек стоял у окна, обернувшись шторой, и смотрел в окно. Позади него на ковре сидел кот и жмурился, глядя на хозяина. А в глубине комнаты, в полумраке кресла, сидела жена и, округлившимися от страха глазами, смотрела на распахнувшуюся штору, внезапно принявшую очертания мужской фигуры.Три месяца назад её мужа насмерть сбил грузовик, когда он с котом возвращался от ветеринара...

Ключевые слова: Призраки разговор с умершим кот рассказ призрака авторская история

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