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Творческие истории

Жил-был художник. И кот

Отшумела весна, наступило жаркое лето. За окном догорал июньский закат, и оранжевое солнце из последних сил светило в блестящие плоскости окна. Однако плотные тяжёлые шторы не позволили солнцу окрасить комнату в оттенки рыжих бархатцев.

Посреди комнаты возвышается кресло и оно – обитаемо. В кресле сидит человек. Длинные тени ломают очертания его тела и скрывают лицо: невнятный силуэт, да тёмные провалы глаз. Время от времени тишину комнаты нарушает тяжёлый вздох. Человек откидывается на спинку кресла и опять замирает.

- Знаешь, - звучит голос: - я перестал догонять эту жизнь. Нет, реально: не понимаю её. Ты только не думай, что я свихнулся. Я тот, что и прежде, да только жить стало сложно: быстрый темп, непонятные идеалы, призрачные цели.

Мой собеседник задумался.

- Раньше я работал на заводе, - продолжил он: - Хорошая должность, стабильный оклад. Устал. Надоело. Душе не было спокойно. Устал наступать на горло собственной песне. И тогда я ушёл. Ушёл с опостылевшего завода. Стал художником. Родственники осуждали, друзья посчитали чудаковатым, но и те, и другие как-то незаметно отдалились. Жена, конечно, вздыхала, но выслушивала. С ней я делился своими идеями, фантазиями. Правда, часто и она меня не понимала. Сердилась. Мы с ней скандалили. Она хлопала дверью и уходила на работу.

Человек повертел в руках тонкую сигарету. Помял в пальцах. Понюхал, но так и не закурил.

- Знаешь, когда мне становилось горько, я подходил к окну. Вот, как сейчас. Смотрел на улицу и говорил о своих идеях коту. Я разговаривал со своим котом. Он приходил в комнату, садился в центре и внимательно меня слушал. Он и сейчас приходит.

В комнате, на границе бокового зрения мелькнул силуэт кота. Человек отвернулся от окна, и повертел головой, стараясь что-то разглядеть за своей спиной. И вновь посмотрел в окно:

- Кот погиб несколько месяцев назад. Вырвался у меня из рук, когда мы возвращались от ветеринара через дорогу. А потом ушла жена. Однажды я проснулся, а её нигде нет. Вот, кажется, что кот иногда приходит. Я ему рассказываю, как тогда. А он меня слушает. Он один меня слушает, как тогда...

Человек стоял у окна, обернувшись шторой, и смотрел в окно. Позади него на ковре сидел кот и жмурился, глядя на хозяина. А в глубине комнаты, в полумраке кресла, сидела жена и, округлившимися от страха глазами, смотрела на распахнувшуюся штору, внезапно принявшую очертания мужской фигуры.

Три месяца назад её мужа насмерть сбил грузовик, когда он с котом возвращался от ветеринара...
Жил-был художник. И кот


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:10
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 20:10 by RudoznatetzПросмотров: 133Комментарии: 4
+4

Ключевые слова: Призраки разговор с умершим кот рассказ призрака авторская история

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Вчера, 20:10
+3
Группа: Главные Редакторы
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Публикаций: 272
Комментариев: 2 988
Забавно.
Мне понравилось))
Зарегистрирован: 23.07.2015
                
#2 написал: Владимир Коун
Вчера, 20:22
+3
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Комментариев: 41
Да, что -то есть. Я вот только не понял, если человек у окна "мой собеседник", то кто я?
Зарегистрирован: 28.08.2021
#3 написал: Arhip
Вчера, 20:32
+2
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Публикаций: 98
Комментариев: 1 933
Цитата: Владимир Коун
Да, что -то есть. Я вот только не понял, если человек у окна "мой собеседник", то кто я?

Наверное такой же как он
Зарегистрирован: 29.08.2017
      
#4 написал: Tanusha13666
Вчера, 23:58
+2
Группа: Посетители
Репутация: (153|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 807
Заблудшая душа, которую что-то ещё держит на Земле... Как раз сериал смотрела сегодня, связанный с подобной темой, называется "Пассажиры". Тема жизни и смерти очень тяжёлая. Автору спасибо, душевно и печально получилось!..
Зарегистрирован: 9.11.2019
  
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