Ван Хельсинг и Охотники за привидениями

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:45

Причина: Стилистика автора сохранена.

Arhip Просмотров: 43 Комментарии: 0 +2 Вчера, 21:45 by

Arhip сидел дома и пил пиво, наслаждаясь отпуском, которого не видел уже несколько лет.Внезапно зазвонил телефон. Звонил его Шеф- К нам прислали команду каких-то Охотников на привидений, по программе международного обмена опытом. Твоя задача – встретить их и показать как мы работаем.- Я в отпуске вообще-то, – возмутился Arhip- Ты понимаешь, что сейчас все Ван Хельсинги загружены работой? Только ты один ничего не делаешь. Так что езжай.Час спустя Arhip встречал Охотников на привидений.- Я Arhip. В смысле Ван Хельсинг.- Я Питер.- Я Рэймонд.- Я Игон.- Я Уинстон.- Ну садитесь в мой троллейбус, прокатимся по городу, – сказал Ван Хельсинг.Покатавшись по городу пару часов, они подъехали к гостинице.- Сейчас я вас в номера устрою, отдохнете, – сказал Ван Хельсинг.Пока он оформлял номера, Охотники за привидениями вдруг увидели небольшое привидение, прячущееся за стойкой ресепшена. Они тут же достали свои протонные ружья и открыли огонь.- Вы что, обалдели? – закричал Ван Хельсинг, – прекратите огонь!Охотники за привидениями убрали свои ружья- Это призрак бывшей администраторши. Она умерла на своем рабочем месте, – пояснил Ван Хельсинг. - Доброе привидение и никому вреда не причиняет. А сейчас заселяйтесь в номера.- Может еще по городу покатаемся? – спросил Игон- Я троллейбус на подзарядку поставил. Можно пешком пройтисьОни пошли по улицам.- Скажи, а злых привидений у вас много? На которых поохотиться можно? – спросил внезапно Питер.Неподалеку на лавочке сидела Kinigos и пила пиво.- Конечно есть, – ответила она, услышав их разговор. Вот он. – Она показала горлышком от бутылки на Ван Хельсинга, – он уже сотню лет как мертв, но при этом сохранил материальную форму. Он даже не призрак, а Зомби-Мутант.- А как ты умер? – поинтересовался Уинстон- Это очень печальная история, – сказал Arhip и начал рассказывать свою историю.К концу повествования все Охотники хором рыдали.А Kinigos тем временем допила свое пиво и бросила бутылку в сторону. Та подкатилась к ногам Ван Хельсинга.И тут Ван Хельсинг повернул голову и внезапно увидел еще одну Kinigos, выходящую из магазина с двумя упаковками пива в руках.- Охотники, стреляйте! По той, которая на лавочке! – закричал он.Охотники достали свои протонные пушки и принялись палить по Kinigos.Та вдруг приняла образ страшного привидения, попыталась сбежать, но протонные лучи крепко ее держали.- Питер, ловушку!Питер кинул ловушку, Уинстон нажал на педаль, и страшного призрака затянуло вовнутрь.Потом Ван Хельсинг провожал Охотников за привидениями на вокзале.- Было приятно с тобой пообщаться. Твоя история до души затронула. Но ты держись, - сказал Рэймонд и хлопнул Ван Хельсинга по плечу.А потом, когда Arhip пил пиво с Kinigos, та спросила:- А как ты понял, что Она – это не Я?- Ну во-первых – она мне сразу не понравилась.- Во-вторых – только ты можешь тащить из магазина две упаковки пива.- В третьих – ты никогда не пьешь пиво из бутылок емкостью 0.33.

Ключевые слова: Охотники призраки шеф авторская история

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