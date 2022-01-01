Ван Хельсинг и Охотники за привидениями

Ван Хельсинг и Охотники за привидениямиArhip сидел дома и пил пиво, наслаждаясь отпуском, которого не видел уже несколько лет.
Внезапно зазвонил телефон. Звонил его Шеф
- К нам прислали команду каких-то Охотников на привидений, по программе международного обмена опытом. Твоя задача – встретить их и показать как мы работаем.
- Я в отпуске вообще-то, – возмутился Arhip
- Ты понимаешь, что сейчас все Ван Хельсинги загружены работой? Только ты один ничего не делаешь. Так что езжай.
Час спустя Arhip встречал Охотников на привидений.
- Я Arhip. В смысле Ван Хельсинг.
- Я Питер.
- Я Рэймонд.
- Я Игон.
- Я Уинстон.
- Ну садитесь в мой троллейбус, прокатимся по городу, – сказал Ван Хельсинг.
Покатавшись по городу пару часов, они подъехали к гостинице.
- Сейчас я вас в номера устрою, отдохнете, – сказал Ван Хельсинг.
Пока он оформлял номера, Охотники за привидениями вдруг увидели небольшое привидение, прячущееся за стойкой ресепшена. Они тут же достали свои протонные ружья и открыли огонь.
- Вы что, обалдели? – закричал Ван Хельсинг, – прекратите огонь!
Охотники за привидениями убрали свои ружья
- Это призрак бывшей администраторши. Она умерла на своем рабочем месте, – пояснил Ван Хельсинг. - Доброе привидение и никому вреда не причиняет. А сейчас заселяйтесь в номера.
- Может еще по городу покатаемся? – спросил Игон
- Я троллейбус на подзарядку поставил. Можно пешком пройтись
Они пошли по улицам.
- Скажи, а злых привидений у вас много? На которых поохотиться можно? – спросил внезапно Питер.
Неподалеку на лавочке сидела Kinigos и пила пиво.
- Конечно есть, – ответила она, услышав их разговор. Вот он. – Она показала горлышком от бутылки на Ван Хельсинга, – он уже сотню лет как мертв, но при этом сохранил материальную форму. Он даже не призрак, а Зомби-Мутант.
- А как ты умер? – поинтересовался Уинстон
- Это очень печальная история, – сказал Arhip и начал рассказывать свою историю.
К концу повествования все Охотники хором рыдали.
А Kinigos тем временем допила свое пиво и бросила бутылку в сторону. Та подкатилась к ногам Ван Хельсинга.
И тут Ван Хельсинг повернул голову и внезапно увидел еще одну Kinigos, выходящую из магазина с двумя упаковками пива в руках.
- Охотники, стреляйте! По той, которая на лавочке! – закричал он.
Охотники достали свои протонные пушки и принялись палить по Kinigos.
Та вдруг приняла образ страшного привидения, попыталась сбежать, но протонные лучи крепко ее держали.
- Питер, ловушку!
Питер кинул ловушку, Уинстон нажал на педаль, и страшного призрака затянуло вовнутрь.
Потом Ван Хельсинг провожал Охотников за привидениями на вокзале.
- Было приятно с тобой пообщаться. Твоя история до души затронула. Но ты держись, - сказал Рэймонд и хлопнул Ван Хельсинга по плечу.
А потом, когда Arhip пил пиво с Kinigos, та спросила:
- А как ты понял, что Она – это не Я?
- Ну во-первых – она мне сразу не понравилась.
- Во-вторых – только ты можешь тащить из магазина две упаковки пива.
- В третьих – ты никогда не пьешь пиво из бутылок емкостью 0.33.
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:45
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 21:45 by ArhipПросмотров: 43Комментарии: 0
Ключевые слова: Охотники призраки шеф авторская история