Русалка 2. Ритуал (часть вторая, продолжение)

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:50

Причина: Стилистика автора сохранена.

Владимир Коун Просмотров: 230 Комментарии: 0 +2 Вчера, 19:50 by

Кровь застыла в жилах. Опасаясь привлечь к себе внимание неизвестного, Маша медленно попятилась назад, двигаясь максимально осторожно и бесшумно. Пока не прижалась спиной к холодной поверхности ближайшей стены. Мысленно проклиная дождь - за несвоевременность, мужа - за нерасторопность, а себя лично – за наивность и тупость. За то, что согласилась переждать непогоду в этом кошмарном, отвратительном доме! Да ещё, как выяснилось, с натуральными психами внутри.В том, что человек за сундуком прибывал в невменяемом состоянии, сомнений не было. Его бесконечное бормотание и резкие, хаотичные движения говорили сами за себя. А предположение, что он, возможно, здесь не один и именно по этой причине не возвращается Сергей, окончательно привело девушку в состояние дикой паники.Наверное, стоило немедленно спуститься вниз, пока её не заметили. Выскочить на улицу. И уже там, снаружи, дождаться супруга. А ещё лучше позвать кого-нибудь на помощь. Вот только ноги, словно пустили корни в грязную поверхность старой лестницы, и слушаться категорически отказывались.Незнакомец в свою очередь был настолько увлечён, что никоим образом не реагировал на её появление. Он настойчиво продолжал ковырять твёрдую поверхность сундука и в ближайшее время покидать своё укрытие явно не планировал. Осознав это, Маше, наконец, удалось взять себя в руки и тихо спуститься на пару ступенек вниз. А вот на следующей, к несчастью, носок шлёпанца зацепил что-то небольшое, вроде осколка кирпича. И, пересчитывая ступени через одну, тот предмет с оглушающим стуком, полетел вниз. Зажмурившись от досады, Маша бесшумно выругалась, больно прикусив губу, и машинально присела на корточки.На этот раз, прячущийся за сундуком, человек, среагировал мгновенно. Резко замер в одном положении, прекратил бормотать, и внимательно прислушался. Благодаря чему тишина заброшенного здания теперь нарушалась лишь шумом дождя снаружи, да шелестом листвы, методично забрасываемых в окно ветвей близрастущего дерева.Стараясь лишний не шевелиться, Маша даже задержала дыхание, хотя сердце стучало так громко, что, казалось, не услышать его просто невозможно. Но незнакомец своё укрытие не покинул, а, наоборот, ещё больше затаился.В итоге, просидев в одном положении около минуты, девушка всё же не выдержала и тихонько приоткрыла глаза, немного приподняв голову над уровнем перекрытия этажа. Именно тогда над поверхностью крышки сундука возникла копна взлохмаченных волос. Медленно передвинулась к краю, задержалась там, а затем показалась и остальная часть грязной растрёпанной шевелюры. Ещё через секунду, очередной разряд молнии осветил бледно-серую кожу давно немытого лица.От неожиданности Маша раскрыла рот и чуть было не вскрикнула. Потому как теперь два, до жути перепуганных, покрасневших от усталости, женских глаза, переполненные смесью страха и удивления, неотрывно смотрели ей в ответ.Выглядела незнакомка скверно, но в том, что это была именно женщина, Маша не сомневалась. Робко выглядывая из-за сундука, та чутко прислушивалась, щурилась и сильно морщилась, пытаясь рассмотреть в темноте причину своего беспокойства. Правда, похоже, пока ничего не видела. Довольно быстро убедившись в этом, Маша облегчённо выдохнула и решилась продолжить спуск, но резко передумала, услышав хриплый старческий голос, громогласным эхом разнёсшийся по этажу:- Не стоило тебе приходить сюда… - неприятный и какой-то безжизненный он определённо не принадлежал прячущейся за сундуком, женщине.Голос звучал из коридора за углом, а вместе с ним донёсся и мерный стук приближающихся каблуков. Испуганно вытаращив глаза, Маша машинально повернула голову в их сторону.- Простите, барин… я… я не хотела… - тихо, практически шёпотом, больше похожим на писк загнанной в западню, мыши, произнесла прячущаяся за сундуком женщина. Её глаза мгновенно наполнились слезами. Вместе с которыми она стала излучать настолько осязаемые страх и беспомощность, что Маша вконец обезумела от происходящего. Перестав думать обо всём, кроме немедленного возвращения мужа.- Ну что ты, милая, - слова прозвучали приторно нежно. Одновременно из-за угла выплыла чёрная тень, похожая на клубящееся облако темно-коричневого дыма. Двигаясь плавно и размеренно, в прямом смысле слова паря над полом, оно устремилось в направлении женщины.В центре облака едва различимо проступал мужской силуэт, одетый в старомодный сюртук и чёрную цилиндрическую шляпу. Возраст определить было сложно, но он наверняка был выше среднего. В одной руке мужчина держал трость, а вторая была согнута в локте и убрана за спину.– Ангел мой, не стоит так сильно пугаться. Да, ты ослушалась и, бесспорно, заслуживаешь наказания. Но, твой опрометчивый проступок послужит в назидание остальным. А, значит, в какой-то мере может считаться благим и даже оправданным. С другой стороны, я предупреждал. У любого действия всегда бывают последствия. Так что…

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